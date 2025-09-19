ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ଉପରେ 963 କୋଟିର ଜଳକର ବାକି, ବିଧାନସଭାରେ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ
ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ଉପରେ 963 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜଳ କର ବାକି ରହିଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ ।
Published : September 19, 2025 at 6:10 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ଉପରେ ବାକି ପଡ଼ିଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜଳ କର । ଏନେଇ ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ଖୋଦ୍ ଶାସକ ଦଳ ବିଧାୟକ। ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ଉପରେ 963 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜଳ କର ବାକି ରହିଛି । ସାଧାରଣ ଲୋକଟି ଯଦି ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ଠିକ ସମୟରେ ପୈଠ ନକରେ, ତାହାଲେ ଘରୋଇ ବିତରଣ କମ୍ପାନୀମାନେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି । ହେଲେ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କର ନଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ସାତ ଖୁନ୍ ମାପ କାହିଁକି ? ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଧାନସଭାର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭରୁ ବିଧାୟକ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି । ଏହାସହ ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ସରକାରକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସେ । ଏପରିକି ଯେଉଁମାନେ ଲମ୍ବା ସମୟ ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହି, ଏବେ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଟଙ୍କଧର ।
ଟଙ୍କଧରଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ:
ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିଧାୟକ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ,"ମହାନଦୀ ସମେତ ରାଜ୍ୟର କେଉଁ କେଉଁ ନଦୀରେ ବର୍ଷ ସାରା ନିୟମିତ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ? ଏବଂ କେଉଁ ନଦୀରୁ କେଉଁ କେଉଁ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡିକ କେତେ ପରିମାଣରେ ଜଳ ନେଉଛନ୍ତି ? ନଦୀ ଗୁଡିକରୁ ଚାଷବାସ ପାଇଁ କେତେ ଜଳ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ? ଏହାର ଏକ ନଦୀୱାରୀ ଓ କାରଖାନାୱାରୀ ତାଲିକା ଦେବା ସହିତ କେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଉପରେ ଜଳକର ବାବଦରେ କେତେ ଅର୍ଥ ଅନାଦେୟ ଭାବେ ପଡି ରହିଛି ତାହାର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରଦାନ କରିବେ କି ?
ଏପରି ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ:
ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି," ମହାନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ମିତ 50ଟି ଶିଳ୍ପସଂସ୍ଥା ଉପରେ 962.78 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜଳ କର ବାକି ଅଛି । ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 93,416 mcm (ମିଲିୟନ କ୍ୟୁବିକ ମିଟର) ଜଳ ମହଜୁଦ ରହିଛି । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଚାଷ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି 24,154 mcm ଜଳ । ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡିକ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ କମ୍ ଜଳ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜଳ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ଏବଂ ସମୁଦ୍ରକୁ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି ।"
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି," ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେତୁ ଜଳ ପ୍ରବାହରେ ଅନିୟମିତତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ୧୧ଟି ନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ଥିବା ମୁଖ୍ୟ ୧୧ ଗୋଟି ନଦୀ ଗୁଡିକର ନାମ ଯଥାକ୍ରମେ ମହାନଦୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ବୈତରଣୀ, ଋଷିକୁଲ୍ୟା, ବଂଶଧାରା, ନାଗାବଳୀ, କୋଲାବ, ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା, ବୁଢାବଳଙ୍ଗ ଓ ବାହୁଦା । ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ୧୧ଟି ନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ନଦୀ ଗୁଡିକର ମୋଟ ୭୫% ନିର୍ଭର ଯୋଗ୍ୟ ଜଳ ଅମଳ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାୟ ୯୩୪୧୬.୩୬ Mcm ଆକଳନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ନଦୀ ଅବବାହିକାର ପ୍ରମୁଖ ନଦୀରୁ ଚାଷ ପାଇଁ ୨୪୧୫୪.୯୭ Mcm ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି । "
ଚାଷ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଜଳର ପରିମାଣ ତାଲିକା:
ରାଜ୍ୟରେ ଚାଷ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଜଳର ପରିମାଣ, କେଉଁ ନଦୀରେ କେତେ ଜଳ ଚାଷ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି ?
- ମହାନଦୀରେ ମୋଟ 12710.59 mcm ଜଳ
- ବ୍ରହ୍ମଣୀ ରେ ମୋଟ 3325.48 mcm ଜଳ
- ବୈତରଣୀରେ ମୋଟ 1943.65mcm ଜଳ
- ଋଷିକୁଲ୍ଯାରେ 1402.47 mcm ଜଳ
- ବଂଶଧାରାରେ 719.74 mcm ଜଳ
- ନାଗାବଳୀରେ ମୋଟ 170.89 mcm ଜଳ
- କୋଲାବରେ 1402.63mcm ଜଳ
- ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀରେ ମୋଟ 1580.21mcm
- ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରେ 394.80 mcm ଜଳ
- ବୁଢାବଲଙ୍ଗ ରେ 268,00 mcm ଜଳ
- ଜମ୍ଭୀରାରେ 66.35 mcm ଜଳ
- ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବମୋଟ 24 ହଜାର 154.97 ମିଲିୟନ କ୍ୟୁବିକ ମିଟର ଜଳ ଚାଷ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ,ଭୁବନଶ୍ବର