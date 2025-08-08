Essay Contest 2025

ଓଡ଼ିଆରେ ସାଇନବୋର୍ଡ ପ୍ରସଙ୍ଗ; ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ସାବାଡ ହେଉନାହାନ୍ତି ଅମାନିଆ !

2018 ମସିହାରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଓଡିଆ ସାଇନବୋର୍ଡ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହୋଇଥିଲା । ହେଲେ 7 ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଯାଏଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନି ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 8, 2025

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଆରେ ନାମଫଳକ ବା ସାଇନବୋର୍ଡ଼ କଥା ଏବେ ସରକାରଙ୍କର ପୁଣି ମନେ ପଡ଼ିଛି । ଶ୍ରମ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ, ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ପରେ ପୁନର୍ବାର ଏବେ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ସମାନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି । ୨୦୧୮ ମସିହାରୁ ୨୦୨୫ ଅଗଷ୍ଟ ୬ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଏନେଇ ଚିଠି ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାବାଡ଼ ହେଉନାହାନ୍ତି ଅମାନିଆ । ଦୈନିକ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନିଆଗଲେ ଅମାନିଆ ମାନିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭାଷାବିତ ।

୨୦୧୮ରୁ ରହିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ-
ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବ୍ୟାବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଓଡ଼ିଆରେ ନାମଫଳକ ଲେଖିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ । ଏନେଇ ଆଇନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ୨୦୧୮ ମସିହାରେ ଓଡିଶା କ୍ୟାବିନେଟ ‘ଓଡ଼ିଶା ସପ୍ସ ଆଣ୍ଡ କମର୍ସିଆଲ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିସମେଣ୍ଟ ଆଇନ’ରେ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି । ଆଇନ ଖିଲାପକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜରିମାନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ହୋଇଛି । ପ୍ରଥମ ଥର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ୧ ହଜାରରୁ ୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଏବଂ ଦ୍ବିତୀୟ ଥର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ୨ ହଜାରରୁ ୨୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ପୁଣି ସେହି ବର୍ଷ ମେ’ ମାସରେ ଏହି ବିଲ ବିଧାନସଭାରେ ପାରିତ ହୋଇଥିଲା । ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାରରେ ଶ୍ରମମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂହ ଥିବା ବେଳେ ଏହା ହୋଇଥିଲା ।

ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଥିଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ-
ସେହିପରି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ନାମଫଳକ ଲେଖିବା ପାଇଁ ୨୦୧୮ ଅଗଷ୍ଟ ୨୩ରେ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଚିଠି ଯାଇଥିଲା । କେଉଁ ରଙ୍ଗରେ ଲେଖାଯିବ ଓ କିପରି ଭାବେ ଲେଖାଯିବ, ତାହାର ବି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ହୋଇଥିଲା । ଏହାର ୪ ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ ୨୦୨୨ରେ ତତ୍କାଳୀନ ଉନ୍ନୟନ କମିସନର ସବୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଓଡ଼ିଆ ନାମଫଳକ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ । ଚାରି ବର୍ଷ ତଳେ ଯାହା କୁହାଯାଇଥିଲା ତାହାକୁ ଦୋହରାଇଥିଲେ । ଭଲ ଭାବେ ଓଡ଼ିଆରେ ନାମଫଳକ ଲେଖିବା ସହ ତିନି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପାଳନ କରି ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ।

ଜୋରିମାନା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ବାହାର କରିଥିଲା ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ-
ଏହା ପରେ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଥିଲା ଓଡ଼ିଆ, ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ । ୨୦୨୩ ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ବାହାର କରି ବ୍ୟବସାୟିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ଦୋକାନରେ ଓଡ଼ିଆ ନାମଫଳକ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବା ସହ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଲାଗି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା ବିଭାଗ । ଖିଲାପକାରୀଙ୍କୁ ୭ ଦିନିଆ ନୋଟିସ ଦିଆଯିବ ସହ ଅଧିନିୟମର ଅନୁପାଳନ ନହେଲେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ଜୋରିମାନା ଆଦାୟ ସହ ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ କରାଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରଥମଥର ଖିଲାପକାରୀଙ୍କୁ ୫ ହଜାର ଓ ଦ୍ୱିତୀୟଥର ଖିଲାପକାରୀଙ୍କୁ ୨୫ ହଜାର ତଣ୍ଡ ଗଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା । ନିୟମର କଡାକଡି ପାଳନ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ ତାହାର ତଦାରଖ ଶ୍ରମ ବିଭାଗ କରିବ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀରେ ଥିଲା ।

ସତ୍ୟବ୍ରତଙ୍କ ସମୟରେ ତ୍ୱରିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ-
୨୦୨୩ରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାହୁ ଥିବାବେଳେ ଅମାନିଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ୨୦୨୩ ଏପ୍ରିଲ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ମୋଟ ୫୨ ହଜାର ପଞ୍ଜୀକୃତ ଦୋକାନ ଓ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ୪୭ ହଜାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଓଡ଼ିଆର ନାମଫଳକ ଲେଖାଯାଇଥିଲା । କିଛି ଖିଲାପକାରୀ ଦୋକାନ ଓ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମକଦ୍ଦମା ସହିତ ଜୋରିମାନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା । ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀ, ପୌରାଞ୍ଚଳ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଓ ବଜାର ଦୋକାନ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଘ ସହିତ ପ୍ରତି ମାସରେ ବୈଠକ କରିବେ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏହା ପରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୂଚନା ଶ୍ରମ କିମ୍ବା ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇନାହିଁ ।

ଦୋକାନ ଓ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛି ଶ୍ରମ ବିଭାଗ-
ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଗତ ମାସ ୧୪ ତାରିଖରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ପୌରପାଳିକା ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ଦୋକାନ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଅଧିକାରୀ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ଓଡ଼ିଆ ନାମଫଳକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମ୍ପର୍କରେ ଓଡ଼ିଶା ଦୋକାନ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଆଇନ - ୧୯୫୬ ର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ । ନିଯୁକ୍ତିଦାତା ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏହା ବୁଝାଇଥିଲେ । ଓଡ଼ିଆ ନାମ ଫଳକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନକରିବାରୁ ୧୦ଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ ଜାରି ହୋଇଛି । ସେହିପରି ଗତ ୨୨ ତାରିଖରେ ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଅଧିକାରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମର ବାପୁଜୀ ନଗରରେ ବିଭିନ୍ନ ଦୋକାନ ଓ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଗୁଡିକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ ହୋଇଛି । ୮ଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଓଡ଼ିଆରେ ନାମଫଳକ ଲେଖିନଥିବାରୁ ଆଇନର ପ୍ରାବଧାନ ଅନୁଯାୟୀ କାରଣ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଆଇନରେ ଥିବା ପ୍ରାବଧାନ ଅନୁଯାଇ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇନଥିବା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଇବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଲେଖିନଥିବା ମାଲିକଙ୍କୁ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ନାମଫଳକ ଲେଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

ODIA SCRIPT ON ALL SHOP SIGNBOARDS (ETV Bharat Odisha)

ସାନି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରିଛି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ-
ଓଡ଼ିଆରେ ନାମଫଳକ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନେଇ ସାନି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରିଛି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ । ନାମଫଳକର ମୋଟ କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଅନୁନ୍ୟ ୬୦ ପ୍ରତିଶତ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିର ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିୟମ ପାଳନ କରୁଥିବା ଦୋକାନ ଓ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ଟ୍ରେଡ ଲାଇସେନ୍ସ ନବୀକରଣ ସମୟରେ ଦେୟର ୫ ପ୍ରତିଶତ ରିହାତି ଦିଆଯିବ । ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩୦ ସୁଦ୍ଧା ଟ୍ରେଡ ଲାଇସେନ୍ସ ନବୀକରଣ ଓ ନିରୀକ୍ଷଣ ସମୟରେ ଅନୁପାଳନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ । ଅନୁପାଳନ କରୁନଥିବା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯିବ ସହ ନାମଫଳକ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ୫୫ ଦିନର ସମୟ ଦିଆଯିବ । ଓଡ଼ିଆରେ ନାମଫଳକ ନଲେଖିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିନକୁ ୫୦୦ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଜରିମାନା ଆଦାୟ ହେବ । ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅନୁପାଳନ କରି ୬୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

ସଚେତନତା ସହ ଅମାନିଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଜରୁରୀ-
ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନର ଆବାହକ ପବିତ୍ର ମହାରଥା କହିଛନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ନାମଫଳକ ଓ ସାଇନବୋର୍ଡ ଲେଖିବା ଏକ ସାଧାରଣ କଥା । ଜନସାଧାରଣ, ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ଓଡିଶାରେ ରହୁଥିବା ଲୋକେ ସଚେତନ ହେବା କଥା । ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ସବୁ କଥା ସେମାନଙ୍କ ମାତୃଭାଷାରେ ଅଛି । 1956 ମସିହା ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆମ ମାତୃଭାଷାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ନାମଫଳକ ବା ସାଇନବୋର୍ଡ ଲେଖାଯିବ । ପରେ ଆଉ ଯେକୌଣସି ଭାଷାରେ ଲେଖା ଯାଇପାରିବ । ଏଇଟା ଆମର ନିୟମ । ନିୟମ ନମାନିଲେ ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା । 2018 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ସପ୍ସ ଆଣ୍ଡ କମର୍ସିଆଲ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିସମେଣ୍ଟ ଆଇନ’ରେ ସଂଶୋଧନ କରି ଖିଲାପକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜରିମାନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । ଫାଇନକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଲାଗ ଶ୍ରମ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ବୋଧେ ସେମାନେ ଠିକ୍ ସେ ନକରିବାରୁ ଏବେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ସହରାଞ୍ଚଳ ଲାଗି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଓ ଏହାକୁ କେତେ ଦୂର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ, ତାହା ବଡ଼ କଥା । ନୀତିଗତ ଭାବେ ଦୈନିକ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆନଯିବ ଅମାନିଆ ମାନିବେ ନାହିଁ ।"

ODIA SCRIPT ON ALL SHOP SIGNBOARDS (ETV Bharat Odisha)

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଆରେ ନାମଫଳକ ବା ସାଇନବୋର୍ଡ଼ କଥା ଏବେ ସରକାରଙ୍କର ପୁଣି ମନେ ପଡ଼ିଛି । ଶ୍ରମ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ, ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ପରେ ପୁନର୍ବାର ଏବେ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ସମାନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି । ୨୦୧୮ ମସିହାରୁ ୨୦୨୫ ଅଗଷ୍ଟ ୬ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଏନେଇ ଚିଠି ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାବାଡ଼ ହେଉନାହାନ୍ତି ଅମାନିଆ । ଦୈନିକ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନିଆଗଲେ ଅମାନିଆ ମାନିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭାଷାବିତ ।

୨୦୧୮ରୁ ରହିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ-
ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବ୍ୟାବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଓଡ଼ିଆରେ ନାମଫଳକ ଲେଖିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ । ଏନେଇ ଆଇନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ୨୦୧୮ ମସିହାରେ ଓଡିଶା କ୍ୟାବିନେଟ ‘ଓଡ଼ିଶା ସପ୍ସ ଆଣ୍ଡ କମର୍ସିଆଲ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିସମେଣ୍ଟ ଆଇନ’ରେ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି । ଆଇନ ଖିଲାପକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜରିମାନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ହୋଇଛି । ପ୍ରଥମ ଥର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ୧ ହଜାରରୁ ୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଏବଂ ଦ୍ବିତୀୟ ଥର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ୨ ହଜାରରୁ ୨୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ପୁଣି ସେହି ବର୍ଷ ମେ’ ମାସରେ ଏହି ବିଲ ବିଧାନସଭାରେ ପାରିତ ହୋଇଥିଲା । ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାରରେ ଶ୍ରମମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂହ ଥିବା ବେଳେ ଏହା ହୋଇଥିଲା ।

ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଥିଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ-
ସେହିପରି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ନାମଫଳକ ଲେଖିବା ପାଇଁ ୨୦୧୮ ଅଗଷ୍ଟ ୨୩ରେ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଚିଠି ଯାଇଥିଲା । କେଉଁ ରଙ୍ଗରେ ଲେଖାଯିବ ଓ କିପରି ଭାବେ ଲେଖାଯିବ, ତାହାର ବି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ହୋଇଥିଲା । ଏହାର ୪ ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ ୨୦୨୨ରେ ତତ୍କାଳୀନ ଉନ୍ନୟନ କମିସନର ସବୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଓଡ଼ିଆ ନାମଫଳକ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ । ଚାରି ବର୍ଷ ତଳେ ଯାହା କୁହାଯାଇଥିଲା ତାହାକୁ ଦୋହରାଇଥିଲେ । ଭଲ ଭାବେ ଓଡ଼ିଆରେ ନାମଫଳକ ଲେଖିବା ସହ ତିନି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପାଳନ କରି ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ।

ଜୋରିମାନା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ବାହାର କରିଥିଲା ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ-
ଏହା ପରେ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଥିଲା ଓଡ଼ିଆ, ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ । ୨୦୨୩ ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ବାହାର କରି ବ୍ୟବସାୟିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ଦୋକାନରେ ଓଡ଼ିଆ ନାମଫଳକ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବା ସହ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଲାଗି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା ବିଭାଗ । ଖିଲାପକାରୀଙ୍କୁ ୭ ଦିନିଆ ନୋଟିସ ଦିଆଯିବ ସହ ଅଧିନିୟମର ଅନୁପାଳନ ନହେଲେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ଜୋରିମାନା ଆଦାୟ ସହ ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ କରାଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରଥମଥର ଖିଲାପକାରୀଙ୍କୁ ୫ ହଜାର ଓ ଦ୍ୱିତୀୟଥର ଖିଲାପକାରୀଙ୍କୁ ୨୫ ହଜାର ତଣ୍ଡ ଗଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା । ନିୟମର କଡାକଡି ପାଳନ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ ତାହାର ତଦାରଖ ଶ୍ରମ ବିଭାଗ କରିବ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀରେ ଥିଲା ।

ସତ୍ୟବ୍ରତଙ୍କ ସମୟରେ ତ୍ୱରିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ-
୨୦୨୩ରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାହୁ ଥିବାବେଳେ ଅମାନିଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ୨୦୨୩ ଏପ୍ରିଲ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ମୋଟ ୫୨ ହଜାର ପଞ୍ଜୀକୃତ ଦୋକାନ ଓ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ୪୭ ହଜାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଓଡ଼ିଆର ନାମଫଳକ ଲେଖାଯାଇଥିଲା । କିଛି ଖିଲାପକାରୀ ଦୋକାନ ଓ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମକଦ୍ଦମା ସହିତ ଜୋରିମାନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା । ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀ, ପୌରାଞ୍ଚଳ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଓ ବଜାର ଦୋକାନ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଘ ସହିତ ପ୍ରତି ମାସରେ ବୈଠକ କରିବେ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏହା ପରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୂଚନା ଶ୍ରମ କିମ୍ବା ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇନାହିଁ ।

ଦୋକାନ ଓ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛି ଶ୍ରମ ବିଭାଗ-
ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଗତ ମାସ ୧୪ ତାରିଖରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ପୌରପାଳିକା ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ଦୋକାନ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଅଧିକାରୀ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ଓଡ଼ିଆ ନାମଫଳକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମ୍ପର୍କରେ ଓଡ଼ିଶା ଦୋକାନ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଆଇନ - ୧୯୫୬ ର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ । ନିଯୁକ୍ତିଦାତା ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏହା ବୁଝାଇଥିଲେ । ଓଡ଼ିଆ ନାମ ଫଳକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନକରିବାରୁ ୧୦ଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ ଜାରି ହୋଇଛି । ସେହିପରି ଗତ ୨୨ ତାରିଖରେ ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଅଧିକାରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମର ବାପୁଜୀ ନଗରରେ ବିଭିନ୍ନ ଦୋକାନ ଓ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଗୁଡିକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ ହୋଇଛି । ୮ଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଓଡ଼ିଆରେ ନାମଫଳକ ଲେଖିନଥିବାରୁ ଆଇନର ପ୍ରାବଧାନ ଅନୁଯାୟୀ କାରଣ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଆଇନରେ ଥିବା ପ୍ରାବଧାନ ଅନୁଯାଇ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇନଥିବା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଇବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଲେଖିନଥିବା ମାଲିକଙ୍କୁ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ନାମଫଳକ ଲେଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

ODIA SCRIPT ON ALL SHOP SIGNBOARDS (ETV Bharat Odisha)

ସାନି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରିଛି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ-
ଓଡ଼ିଆରେ ନାମଫଳକ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନେଇ ସାନି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରିଛି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ । ନାମଫଳକର ମୋଟ କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଅନୁନ୍ୟ ୬୦ ପ୍ରତିଶତ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିର ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିୟମ ପାଳନ କରୁଥିବା ଦୋକାନ ଓ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ଟ୍ରେଡ ଲାଇସେନ୍ସ ନବୀକରଣ ସମୟରେ ଦେୟର ୫ ପ୍ରତିଶତ ରିହାତି ଦିଆଯିବ । ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩୦ ସୁଦ୍ଧା ଟ୍ରେଡ ଲାଇସେନ୍ସ ନବୀକରଣ ଓ ନିରୀକ୍ଷଣ ସମୟରେ ଅନୁପାଳନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ । ଅନୁପାଳନ କରୁନଥିବା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯିବ ସହ ନାମଫଳକ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ୫୫ ଦିନର ସମୟ ଦିଆଯିବ । ଓଡ଼ିଆରେ ନାମଫଳକ ନଲେଖିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିନକୁ ୫୦୦ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଜରିମାନା ଆଦାୟ ହେବ । ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅନୁପାଳନ କରି ୬୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

ସଚେତନତା ସହ ଅମାନିଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଜରୁରୀ-
ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନର ଆବାହକ ପବିତ୍ର ମହାରଥା କହିଛନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ନାମଫଳକ ଓ ସାଇନବୋର୍ଡ ଲେଖିବା ଏକ ସାଧାରଣ କଥା । ଜନସାଧାରଣ, ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ଓଡିଶାରେ ରହୁଥିବା ଲୋକେ ସଚେତନ ହେବା କଥା । ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ସବୁ କଥା ସେମାନଙ୍କ ମାତୃଭାଷାରେ ଅଛି । 1956 ମସିହା ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆମ ମାତୃଭାଷାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ନାମଫଳକ ବା ସାଇନବୋର୍ଡ ଲେଖାଯିବ । ପରେ ଆଉ ଯେକୌଣସି ଭାଷାରେ ଲେଖା ଯାଇପାରିବ । ଏଇଟା ଆମର ନିୟମ । ନିୟମ ନମାନିଲେ ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା । 2018 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ସପ୍ସ ଆଣ୍ଡ କମର୍ସିଆଲ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିସମେଣ୍ଟ ଆଇନ’ରେ ସଂଶୋଧନ କରି ଖିଲାପକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜରିମାନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । ଫାଇନକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଲାଗ ଶ୍ରମ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ବୋଧେ ସେମାନେ ଠିକ୍ ସେ ନକରିବାରୁ ଏବେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ସହରାଞ୍ଚଳ ଲାଗି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଓ ଏହାକୁ କେତେ ଦୂର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ, ତାହା ବଡ଼ କଥା । ନୀତିଗତ ଭାବେ ଦୈନିକ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆନଯିବ ଅମାନିଆ ମାନିବେ ନାହିଁ ।"

ODIA SCRIPT ON ALL SHOP SIGNBOARDS (ETV Bharat Odisha)

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

