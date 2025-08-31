ETV Bharat / politics

ରାଜ୍ୟରେ ସାର ଅଭାବ ନେଇ ନବୀନଙ୍କ ଚିଠି, ମୁହାଁମୁହିଁ ବିଜେଡି-ବିଜେପି - ODISHA FERTILIZER SUPPLY

ରାଜ୍ୟରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସାର ଯୋଗାଣରେ ଅନିୟମିତତା ନେଇ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ।

Odisha Fertilizer Supply Crisis
Odisha Fertilizer Supply Crisis (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 31, 2025 at 10:29 AM IST

ପୁରୀ: ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ସାର ଯୋଗାଣରେ ବ୍ୟାପକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା । କଳାବଜାରୀ, ଅପମିଶ୍ରଣ ଏବଂ ବଜାରରେ ୟୁରିଆ ମିଳୁ ନ ଥିବାରୁ ଚାଷୀମାନେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି । ପ୍ରତିଦିନ ଏହାର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଚାଷୀମାନେ ଆଉ ଚାଷ ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦେଉ ନାହାଁନ୍ତି । ଏନେଇ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ଏହାର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସାର ଓ ରସାୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜେ.ପି ନଡ୍ଡାଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ସାର ଯୋଗାଣରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇବା ସହ ତୁରନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ୟୁରିଆ ଯୋଗାଇବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।

Odisha Fertilizer Supply Crisis (ETV Bharat)

କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନବୀନଙ୍କ ଚିଠି:

ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀକୁଳଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ବୁଝି, ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କେନ୍ଦ୍ର ରସାୟନ ଓ ସାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି, ଏହାର ତ୍ୱରିତ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ନବୀନ ଲେଖିଛନ୍ତି, ‘କୃଷି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତିର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର ଯାହା ଏହାର ୭୦% ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଜୀବିକା ପ୍ରଦାନ କରେ । ଗତ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ, କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଚମତ୍କାର ହୋଇଛି । କେବଳ ଚାଉଳ ଆମଦାନୀକାରୀରୁ, ଓଡ଼ିଶା ଦେଶର ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅବଦାନକାରୀ ଭାବରେ ନିଜକୁ ପରିଣତ କରିଛି । ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଣ ଯୋଗୁଁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି ।’

Naveen Patnaik Letter To J P Nadda
Naveen Patnaik Letter To J P Nadda (@Naveen_Odisha)

ଚାଷୀଙ୍କ ଜୀବନଜୀବିକାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ:

ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ସାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉପାଦାନ ହୋଇଥିବାରୁ, ଖରିଫ ଋତୁରେ ଫସଲ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏହାର ସୁଗମ ଯୋଗାଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଚଳିତ ଖରିଫ ଋତୁରେ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀମାନେ ୟୁରିଆ ପାଇବାରେ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ଖରିଫ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ ୟୁରିଆର ଅଭାବ ଏବଂ କଳାବଜାରୀ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି । ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଶେଷକରି ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ, ୟୁରିଆର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପଥରେ ଅଛନ୍ତି । ଯଦି ଏହାର ସମାଧାନ ଠିକ୍ ସମୟରେ ନ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହା କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗୁରୁତର ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ଯାହା ଉତ୍ପାଦନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କ ଜୀବନଜୀବିକାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ।

ରାଜ୍ୟ ସରକାର ୭.୯୪ ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ୟୁରିଆ ଥିବା ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ଚାଷୀମାନେ ତାହା ପାଇବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି । ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ଅନୁମୋଦିତ ହାର ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟରେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ୟୁରିଆ ବିକ୍ରି ହେଉଛି । ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ବଣ୍ଟନ ସଂସ୍ଥା ମାର୍କଫେଡ୍ (MARKFED), ଚାଷୀମାନଙ୍କ ବଦଳରେ ଘରୋଇ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ସବସିଡିଯୁକ୍ତ ସାର ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି । ଓଡ଼ିଶାରେ ସାର ବ୍ୟବହାର କମ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳା କୁପରିଚାଳନା ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତି ଆମର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବିପଦକୁ ଠେଲି ଦେଇଛି ।

୨୦୧୮ ମସିହାରେ ଶିଳାନ୍ୟାସ ହୋଇଥିବା ତାଳଚେର ସାର କାରଖାନାରେ ବିଳମ୍ବ ମଧ୍ୟ ଏକ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ । ଏହାକୁ ୩୬ ମାସ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସାତ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଅଚଳ ରହିଛି । ସମବାୟ ସମିତି ମାଧ୍ୟମରେ ସାର ବଣ୍ଟନ ସହିତ ଜଡିତ ଡିଲର ଏବଂ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କଳାବଜାରୀ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତା ।

ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ଚାଷୀ ସମାଜର ବୃହତ୍ତର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ଖରିଫ ଋତୁରେ ଓଡିଶାକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ୟୁରିଆ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ।"

ଜବାବ ରଖିଲେ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ:

ସେପଟେ ନବୀନଙ୍କ ଚିଠି ପରେ ଏହାର ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର । ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘ରାଜ୍ୟରେ ସାରର ଅଭାବ ନାହିଁ । କେଉଁଠି ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ନ ପହଞ୍ଚି ଥାଇପାରେ । ନବୀନ ବାବୁ କେବଳ ଚିଠି ଲେଖନ୍ତି, ହେଲେ ଏହାର ଫଳ କ'ଣ ହୁଏ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ।’

ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାୟୀ କଲା ବିଜେଡି:

ରାଜ୍ୟରେ ସାରର ଅଭାବକୁ ନେଇ କୃଷକମାନେ ଗୁରୁତର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ବେଳେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କରିଛି । ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ସାହୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କହିଛନ୍ତି, "ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ସାରର ନିଅଣ୍ଟ ସ୍ଥିତି ଦେଖା ଦେଇଥିବା ବେଳେ, ସାର ବିକ୍ରିରେ ଅନିୟମିତତା, କଳାବଜାରୀ ଓ ଅତ୍ୟଧିକ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଚାଷୀକୂଳକୁ ହନ୍ତସନ୍ତ କରୁଛି । ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସରକାର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉ ନାହାନ୍ତି । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜକୁ ଲୋକଙ୍କ ସରକାର ବୋଲି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୃଷକମାନେ କ'ଣ ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ନୁହଁନ୍ତି କି ? "

'ଆମେ ଅବଗତ ଅଛୁ':

ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ କହିଛନ୍ତି, "ସାର ଉପରେ କହିବା ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ନୈତିକତା ନାହିଁ । ତାଙ୍କ ସରକାର ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ୟୁରିଆ ଯୋଗାଇ ଦେଇ ପାରୁନଥିଲେ । ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଭନ୍ନ ସମୟରେ ରାସ୍ତାରୋକ ଏବଂ ହୋହଲ୍ଲା ହେଉଥିଲା । ସାରା ନେଇ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା । ବଡବଡ ନେତାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ସହ ଦଳୀୟ ପାଣ୍ଠିଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଯିବ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା । ଏ ନେଇ ଅବଗତ ଅଛୁ । ସାର ଯୋଗାଇଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି । ଆମ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ନିମ୍ବ.କୋଟଡେ ୟୁରିଆ ଦେଲେ । ସମବାୟ ବିଭାଗ ଅନ୍ୟ ବିଭାଗ ସହିତ ସାମନ୍ୱୟ ରଖି ଏ ଦିଗରର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

