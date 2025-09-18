ETV Bharat / politics

ରିପୋର୍ଟର ଅବତାରରେ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ, ବୁମ୍‌ ଧରି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀଙ୍କୁ କଲେ ପ୍ରଶ୍ନ

ବିଧାନସଭା ପରିସରରେ ଚାଲିଥିଲା ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ହଠାତ୍‌ ସାମ୍ବାଦିକ ସାଜି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।

Kanak Singhdeo Reporter Avatar
Kanak Singhdeo Reporter Avatar (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 18, 2025 at 8:29 PM IST

2 Min Read
Odisha Deputy CM Kanak Vardhan Singh Deo ଭୁବନେଶ୍ବର: ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟର ଅବତାର...ଉତ୍ତର ନୁହେଁ ପଚାରୁଥିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ । ହାତରେ ବୁମ୍‌ ଧରି ଛାଡୁଥିଲେ ପ୍ରଶ୍ନର ବାଣ । ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂଦେଓଙ୍କୁ ଆଜି ନିଆରା ଅନ୍ଦାଜରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ସର୍ବଦା ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଉଥିବା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ନିଜେ ସାଜିଥିଲେ ସାମ୍ବାଦିକ । ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ । ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ପରିସରରେ ଆଜି ଏପରି ରୋଚକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।

Kanak Singhdeo Reporter Avatar (ETV Bharat Odisha)

ରିପୋର୍ଟର ସାଜିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ !

ନୂଆ ଅବତାରରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମର ସାମ୍ୱାଦିକ ସାଜି ଆଉ ଜଣେ ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଛାଡିଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ ବାଣ । ଜଣେ ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଉଭୟ ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାଲକା ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି, ବିଧାୟକ, ବିଧାନସଭା କର୍ମଚାରୀ ଓ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ।

ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (ETV Bharat Odisha)

ଚାଲିଥିଲା ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ:

ସମୟ ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ ୧୨ଟା । ସ୍ଥାନ ଓଡିଶା ବିଧାନସଭା ପରିସର । ଅବସର ଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ପରିସରରେ ଏକ ପେଡ୍ ମା’ କେ ନାମ୍ ୨.୦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ଦୁଇ ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂଦେଓ ଓ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା, ମନ୍ତ୍ରୀ ମଣ୍ଡଳର ସଦସ୍ୟ ଓ ବିଧାୟକ । ବିଧାନସଭା ପରିସରରେ ସମସ୍ତେ ବୃକ୍ଷ ଚାରା ରୋପଣ କରୁଥିଲେ । ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା ଚନ୍ଦନ ଚାରା । ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କରୁଥାନ୍ତି । ସେଠାରେ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ, ବାରିପଦା ବିଧାୟକ ଭାସ୍କର ମଢେଇ, ଭଟଲି ବିଧାୟକ ଇରାଶିଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ପିପିଲି ବିଧାୟକ ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ମାଲକାନଗିରି ବିଧାୟକ ଓ କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।

ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (ETV Bharat Odisha)



କନକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟର ଅବତାର..

ଠିକ୍‌ ସେହି ସମୟରେ ସେଠାକୁ ଆସିଥିଲେ ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂଦେଓ । ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ANIର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଥିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଠାରୁ ବୁମ ନେଇ କ୍ୟାମେରାରେ କର୍ଡ ଲଗାଇବାକୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ଅବତାର ଦେଖି ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ଗଛ ଲଗାଇବା ଲାଗି ସେ ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ । ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡାଙ୍କ ଗଛ ଲଗା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂଦେଓଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗଛ ଲଗାଇବା ଲାଗି ଡ଼କା ଯାଇଥିଲା । ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, "ଗୋଟେ ସାକ୍ଷାତକାର ନେବା ପରେ ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ ଯିବି ।

ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (ETV Bharat Odisha)

କଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ସାମ୍ବାଦିକ ଅବତାରରେ ଥିବା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ?

ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ଗଛ ଲଗାଇ ଉଠିବା ପରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମର ବୁମ ଲଗାଇ ଦେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କନକ ।

କନକ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, "ମାନ୍ୟବର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟା ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତୁ । ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାବଦରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖନ୍ତୁ ।’

ଓଡ଼ିଆ ହିନ୍ଦୀ ମିଶା ପ୍ରଶ୍ନର ଜବାବରେ ପ୍ରଭାତୀ କହିଥିଲେ, "ଦାଦା ବୁମ ନିଜ ଆଡକୁ ବୁଲେଇ ଦେଇ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହି ଦିଅନ୍ତୁ ।’

ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
ବିଧାନସଭା ପରିସରରେ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ପରେ ପୁନର୍ବାର କନକ ପ୍ରଭାତୀଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୀରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, "ବିଧାନସଭା ପରିସରରେ ଆଜି ଆପଣ ଏକ ଚନ୍ଦନ ଗଛ ଲଗାଇ ସମାଜକୁ କଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି । ଥଟ୍ଟା ମଜା ଭାବି ପ୍ରଭାତୀ ଏଡାଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହା ହିନ୍ଦୀ ଗଣମାଧ୍ୟମର ସତ ପ୍ରଶ୍ନ ବୋଲି କନକ କହିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାତୀଙ୍କ ମୁହଁ ସମ୍ମୁଖରେ ବୁମ ଲଗାଇଥିଲେ । ପ୍ରଭାତୀ ହିନ୍ଦୀ ଓ ପରେ ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ । ବୁମ ଧରି କନକ ରହିଥିଲେ ।

ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
ଗଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି ବାଚସ୍ପତି (ETV Bharat Odisha)

‘ବୁମ୍‌ ଧରିବା, ଧରେଇବା ଅନୁଭୂତି ଅନେକ’

କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂଦେଓ କହିଛନ୍ତି, ‘ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା ଗଛ ଲଗାଉଥିଲେ । କେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ସେ ଗଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲି । ସେ ତାଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ । ଗଣମାଧ୍ୟମ ବୁମ ଧରିବା ଓ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ବୁମ ଧରେଇବା ମୋର ଅନୁଭୂତି ଅନେକ ରହିଛି ।’

ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (ETV Bharat Odisha)

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

