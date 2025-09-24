ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଧାନସଭା ଘେରିଲା ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ
ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ସଭାନେତ୍ରୀ ମିନାକ୍ଷୀ ବାହିନୀପତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଧାନସଭା ଘେରିଲା ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ । ପୋଲିସ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ମହିଳା କର୍ମୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ପରେ ଲୋୟର୍ ପିଏମ୍ଜି ରଣକ୍ଷେତ୍ର ପାଲଟିଥିଲା ।
Published : September 24, 2025 at 10:28 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ଦିନକୁ ଦିନ ଅହେତୁକ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଆଜି ବିଧାନସଭା ଘେରାଓ କରିଛି ପ୍ରଦେଶ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ । ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ସଭାନେତ୍ରୀ ମିନାକ୍ଷୀ ବାହିନୀପତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରଦେଶ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ କରାଯାଇଛି ।
ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଧାନସଭା ଘେରିଲା ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ-
ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ସଭାନେତ୍ରୀ ମିନାକ୍ଷୀ ବାହିନୀପତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଘେରାଉ
ଲୋୟର୍ ପିଏମ୍ଜିରେ ହଜାର ହଜାର ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ
ପୂର୍ବତନ ପିସିସି ସଭାପତି ଜୟଦେବ ଜେନା ଉପସ୍ଥିତ
ରାଜ୍ୟରେ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରତିବାଦ
ଆଜି ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ବିଧାନସଭା ଘେରାଓ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିଲା । ମହିଳା ସଭାନେତ୍ରୀ ମିନାକ୍ଷୀ ବାହିନୀପତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ମହିଳା ମାନେ କଂଗ୍ରେସ ଭବନରୁ ବିଧାନସଭା ଆଡକୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥିଲେ । ଲୋୟର ପିଏମଜିରେ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡାକଡି କରାଯାଇଥିଲା । ପୋଲିସ ଏବଂ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ ମୁଁହାମୁଁହି ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଲୋୟର ପିଏମଜି ଏକ ରଣକ୍ଷେତ୍ର ପାଲଟିଥିଲା । ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଉଠାଇ ନେଇଛି । କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଧାନସଭାରୁ ବାହାରି ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ବିକ୍ଷୋଭରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ।
"ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳା ଆଜି ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି । ମହିଳାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାରେ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ।ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ନିର୍ଯ୍ୟାତନା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ଦୁଷ୍କର୍ମ, ହତ୍ୟା ଵୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ହେଲେ ସରକାର ଏହାକୁ ଚେକ ଦେବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି । ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବ । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଗାଁକୁ ଯିବ ଆନ୍ଦୋଳନ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ସଭାନେତ୍ରୀ ମିନାକ୍ଷୀ ବାହିନୀପତି ।
ମହିଳା କଂଗ୍ରେସର ବିଧାନସଭା ଘେରାଓ ବେଳେ ହାଇଡ୍ରାମା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ପୋଲିସ ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲାବେଳେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଶୋଇ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ ମହିଳା ନେତ୍ରୀ ।
ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ଏବଂ ବିଧାନସଭା ବାହାରେ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ତାତି ଆଜି ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା । ଗୃହ ଭିତରେ କଂଗ୍ରେସର ବିଧାୟକମାନେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ । ବିଧାନସଭା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ ପଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା । ବିଧାନସଭାରେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ନାରୀ ନିର୍ଯ୍ୟାତନା ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ କଂଗ୍ରେସ ସଦସ୍ୟମାନେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ପୋଡିୟମ ତଳେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ । ମୋହନ ସରକାରରେ ମହିଳା ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ । କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତିବାଦ ଯୋଗୁଁ ଗୃହ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇପାରି ନଥିଲା । ବାଚସ୍ପତି ଗୃହକୁ 11.30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।
ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଓଡିଶା ବିଧାନସଭାରେ ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘଟିଥିବା କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ...
ନାରୀ ନିର୍ଯାତନାରେ 14 ମାସରେ ରୁଜୁ ହେଲାଣି 37 ହଜାର 611 ଟି ମାମଲା । 9181 ଅସଦାଚରଣ, 2933 ଟି ଦୁଷ୍କର୍ମ । 1278 ଟି ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା । 5464ଟି ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ଭଳି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି । ତେବେ ରାଜ୍ୟର ଦେଢ ବର୍ଷରେ 4544ଟି ମହିଳା ଦୁଷ୍କର୍ମରେ ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାନସଭାରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ସେହିପରି ବିଧାନସଭାରେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଗତ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ ମାସରୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ କଲେଜ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗର ୧୯ଟି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ୬ଟି ଅଭିଯୋଗ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା, ୯ଟି ଅଭିଯୋଗ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ଅଶାଳୀନ ଆଚରଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ୧୯ଟି ମାମଲା ମଧ୍ୟରୁ ତିନୋଟିର ସମାଧାନ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କରାଯାଇଥିଲା ।
ବାଲେଶ୍ୱରର ଫକୀର ମୋହନ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ କଲେଜରେ ଜଣେ 20 ବର୍ଷୀୟା ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏବଂ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଉଭୟଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ତିନି ଜଣିଆ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି । ଯାହାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ । ଏକ ଏଫଆଇଆର ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଛି ଏବଂ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ମାମଲା ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର