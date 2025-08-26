ETV Bharat / politics

ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ; ଓଡ଼ିଶା ଆଇଟି ନୀତି 2025କୁ ମଞ୍ଜୁରୀ, ଫୋକସରେ ଡିଜିଟାଲ ରୂପାନ୍ତରଣ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଉଦ୍ଭାବନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ - ODISHA CABINET DECISSION

କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ୩ଟି ବିଭାଗର ୪ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଛି ।

Odisha Cabinet Clears Four Proposals
Odisha Cabinet Clears Four Proposals (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 26, 2025 at 7:38 AM IST

3 Min Read

ଭୁବନେଶ୍ୱର:ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଗତକାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ୩ଟି ବିଭାଗର ୪ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁମୋଦନ ହୋଇଛି । ଓଡ଼ିଶା ଆଇଟି ନୀତି ୨୦୨୫କୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି । ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗର ୧, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ଆଇଟି ବିଭାଗର ୨ ଟି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କ୍ୟାବିନେଟ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛି । ଆଗାମୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୮ ତାରିଖରୁ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କ୍ୟାବିନେଟ ମୋହର ମାରିଛି ।

Odisha Cabinet Clears Four Proposals
Odisha Cabinet Clears Four Proposals (ETV Bharat Odisha)

Electronics Component Manufacturing Policy ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜା କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ କହିଛନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଶାର ଡିଜିଟାଲ ରୂପାନ୍ତରଣକୁ ଆଗେଇ ନେବା ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଉଦ୍ଭାବନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ରଣନୈତିକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ବରୂପ ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଆଇଟି ନୀତି ୨୦୨୫କୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି । ଏହି ଦୂରଦୃଷ୍ଟିସମ୍ପନ୍ନ ନୀତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଉଦ୍ଭାବନ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ସ୍ଥାପିତ କରିବାକୁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ । କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତା, କ୍ଲାଉଡ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଙ୍ଗ ଏବଂ ଡାଟା ଆନାଲିଟିକ୍ସ ଭଳି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳକୁ ଆପଣାଇ ଏହି ନୀତି ଶାସନକୁ ମଜବୁତ, ସର୍ବସାଧାରଣ ସେବା ଯୋଗାଇବାରେ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସମାଜକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖୁଛି । ଏହା ଉଦ୍ଭାବନ, ଉଦ୍ୟୋଗୀତା ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ଏକ ଦୃଢ଼ ଡିଜିଟାଲ୍ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ।

Odisha Cabinet Clears Four Proposals
Odisha Cabinet Clears Four Proposals (ETV Bharat Odisha)



IT Policy 2025 ଓଡ଼ିଶା ଆଇଟି ନୀତି ୨୦୨୫ policy period ମଧ୍ୟରେ ଆଇ.ଟି/ଆଇ.ଟି.ଇ.ଏସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ପରୋକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି । ଏହା ଆଇଟି ପାର୍କ, ଆଇଟି ଟାୱାର ଏବଂ ଏସ.ଇ.ଜେଡ ପରି ବିଶ୍ବସ୍ତରୀୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ କରିବା ସହିତ ଗବେଷଣା ଏବଂ ବିକାଶ, ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାର ସମନ୍ଵୟ ଏବଂ ଏକାଡେମିଆ ଏବଂ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ ସହିତ ସହଯୋଗ ମାଧ୍ଯମରେ ବୈଷୟିକ ଉଦ୍ଭାବନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଏ । ଏହି ନୀତି ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା, ଡାଟା ଆନାଲିଟିକ୍ସ, ୫ଜି/ମୋବାଇଲ ଟେକ, ଆଇଓଟି, ଏଆର/ଭିଆର, କ୍ଲାଉଡ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଙ୍ଗ୍, ଡିପ ଲକ୍ସିଙ୍ଗ, ବ୍ଳକଚେନ୍, ଏ.ଆଇ ଏବଂ ଏମ.ଏଲ ପରି ଉଦୀୟମାନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ ।

Odisha Cabinet Clears Four Proposals
Odisha Cabinet Clears Four Proposals (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି; ୪ ବିଭାଗର ୫ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମୋହର - ODISHA CABINET DECISSION



ନିବେଶ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ, ଏହି ନୀତି ପୁଞ୍ଜି ଏବଂ ସୁଧ ସବସିଡି, ଜମି ଏବଂ ଭଡା ସହାୟତା ଏବଂ SGST ପୁନଃପୈଠ ଭଳି ବ୍ୟବସାୟ-ଅନୁକୂଳ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଅତିରିକ୍ତ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟରେ ଉପଯୋଗୀତା ଚାର୍ଜ ଛାଡ଼, ମାର୍କେଟିଂ ସହାୟତା, ପେଟେଣ୍ଟ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ, ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ, ଉତ୍କର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର, କେବୁଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ଷ୍ଟେସନର ବିକାଶ ପାଇଁ ସହାୟତା, ବୃହତ ଏବଂ ମେଗା ଆଇ. ଟି. ନିବେଶ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ସହ-କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥାନର ବିକାଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଏକ ସିଙ୍ଗଲ୍-ୱିଣ୍ଡୋ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ଏବଂ ବିଶ୍ବସ୍ତରୀୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଭାଗିଦାରୀ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାର ସହଜତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିଥାଏ ।

Odisha Cabinet Clears Four Proposals
Odisha Cabinet Clears Four Proposals (ETV Bharat Odisha)



ଏକ Policy Advisory ଏବଂ Vision Group (PAVG), ଯେଉଁଥିରେ ଏକାଡେମିଆ, ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଗବେଷଣାର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଚିନ୍ତା ଗୋଷ୍ଠୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ । ଓଡ଼ିଶା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ସ ସେଣ୍ଟର ନୋଡାଲ ଏଜେନ୍ସି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ଏବଂ ଇ ଆଣ୍ଠୁ ଆଇଟି ବିଭାଗ ନିୟମିତ ସମୀକ୍ଷା କରିବ । ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସଂଶୋଧନ କରିବ । ଓଡ଼ିଶା ଆଇ.ଟି. ନୀତି ୨୦୨୫ ବୈଶ୍ୱକ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଓଡ଼ିଶା ଆଡ଼କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବ, ଯାହା ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ବୃଦ୍ଧି, ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି, ବୈଷୟିକ ଉଦ୍ଭାବନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ଏବଂ ଆଇ.ଟି., ଅର୍ଥ, ଆର୍.ଆଣ୍ଡ ଡି. ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୈଶ୍ମିକ ବ୍ୟବସାୟ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟଟିକୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବ ।"



ସେହିପରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ଵରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଉତ୍ପାଦନ ନୀତି-୨୦୨୫ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ରଣନୈତିକ ପଦକ୍ଷେପର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା । ଉଚ୍ଚ - କୁଶଳୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା । ଆମଦାନୀ ହେଉଥ‌ିବା ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଉପରେ ଭାରତର ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ କରିବା । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଉତ୍ପାଦନ ପରିଯୋଜନା (ECMS) ଦ୍ବାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥ‌ିବା ସହାୟତାର ସମତୁଲ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ଏହି ନୀତି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଉପରେ ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ଢାଞ୍ଚା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଛି ।



ନିବେଶକମାନେ ପ୍ରଥମ ୧୦ଟି ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ୫୦ % ପୁଞ୍ଜି ସବସିଡ଼ କିମ୍ବା ଟର୍ଣ୍ଣଓଭର - ଲିଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ପୁଞ୍ଜି ସବସିଡ଼ି ଦ୍ବାରା ପରିପୂରକ ସମତୁଲ ସବସିଡ଼ି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିକୁ ବାଛିପାରିବେ । ଏହି ଯୋଜନା ଜମି ଆବଣ୍ଟନ, ଭଡ଼ା ସହାୟତା, ବିଦ୍ୟୁତ ଶୁଳ୍କରେ ଦଶ ବର୍ଷର ଛାଡ଼ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପୂର୍ତ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । ଯାହା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିବେଶର ୭୫% ମଧ୍ଯରେ ସୀମିତ । ୫୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ନିବେଶ କିମ୍ବା ୧,୦୦୦ରୁ ଅଧ‌ିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପଲବ୍ଧ । ସେମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟୋମାଇଜ ରିହାତି ପ୍ରଦାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ''ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ'' ପଦକ୍ଷେପ ସହିତ ସମନ୍ଵିତ ଏହି ବିସ୍ତୃତ ନୀତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଗଠନ ଦିଗରେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ଆଗେଇ ନେବାରେ ସହାୟକ ହେବ ।



ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଶାସକ ଉଦୟ ନାରାୟଣ ଦାସ, ମିହିର ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ଏବଂ ମନୋଜ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକସେବା ଆୟୋଗରେ ସଦସ୍ୟ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କ୍ୟାବିନେଟ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛି ।


ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ଭୁବନେଶ୍ୱର:ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଗତକାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ୩ଟି ବିଭାଗର ୪ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁମୋଦନ ହୋଇଛି । ଓଡ଼ିଶା ଆଇଟି ନୀତି ୨୦୨୫କୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି । ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗର ୧, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ଆଇଟି ବିଭାଗର ୨ ଟି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କ୍ୟାବିନେଟ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛି । ଆଗାମୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୮ ତାରିଖରୁ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କ୍ୟାବିନେଟ ମୋହର ମାରିଛି ।

Odisha Cabinet Clears Four Proposals
Odisha Cabinet Clears Four Proposals (ETV Bharat Odisha)

Electronics Component Manufacturing Policy ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜା କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ କହିଛନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଶାର ଡିଜିଟାଲ ରୂପାନ୍ତରଣକୁ ଆଗେଇ ନେବା ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଉଦ୍ଭାବନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ରଣନୈତିକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ବରୂପ ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଆଇଟି ନୀତି ୨୦୨୫କୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି । ଏହି ଦୂରଦୃଷ୍ଟିସମ୍ପନ୍ନ ନୀତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଉଦ୍ଭାବନ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ସ୍ଥାପିତ କରିବାକୁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ । କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତା, କ୍ଲାଉଡ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଙ୍ଗ ଏବଂ ଡାଟା ଆନାଲିଟିକ୍ସ ଭଳି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳକୁ ଆପଣାଇ ଏହି ନୀତି ଶାସନକୁ ମଜବୁତ, ସର୍ବସାଧାରଣ ସେବା ଯୋଗାଇବାରେ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସମାଜକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖୁଛି । ଏହା ଉଦ୍ଭାବନ, ଉଦ୍ୟୋଗୀତା ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ଏକ ଦୃଢ଼ ଡିଜିଟାଲ୍ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ।

Odisha Cabinet Clears Four Proposals
Odisha Cabinet Clears Four Proposals (ETV Bharat Odisha)



IT Policy 2025 ଓଡ଼ିଶା ଆଇଟି ନୀତି ୨୦୨୫ policy period ମଧ୍ୟରେ ଆଇ.ଟି/ଆଇ.ଟି.ଇ.ଏସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ପରୋକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି । ଏହା ଆଇଟି ପାର୍କ, ଆଇଟି ଟାୱାର ଏବଂ ଏସ.ଇ.ଜେଡ ପରି ବିଶ୍ବସ୍ତରୀୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ କରିବା ସହିତ ଗବେଷଣା ଏବଂ ବିକାଶ, ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାର ସମନ୍ଵୟ ଏବଂ ଏକାଡେମିଆ ଏବଂ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ ସହିତ ସହଯୋଗ ମାଧ୍ଯମରେ ବୈଷୟିକ ଉଦ୍ଭାବନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଏ । ଏହି ନୀତି ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା, ଡାଟା ଆନାଲିଟିକ୍ସ, ୫ଜି/ମୋବାଇଲ ଟେକ, ଆଇଓଟି, ଏଆର/ଭିଆର, କ୍ଲାଉଡ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଙ୍ଗ୍, ଡିପ ଲକ୍ସିଙ୍ଗ, ବ୍ଳକଚେନ୍, ଏ.ଆଇ ଏବଂ ଏମ.ଏଲ ପରି ଉଦୀୟମାନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ ।

Odisha Cabinet Clears Four Proposals
Odisha Cabinet Clears Four Proposals (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି; ୪ ବିଭାଗର ୫ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମୋହର - ODISHA CABINET DECISSION



ନିବେଶ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ, ଏହି ନୀତି ପୁଞ୍ଜି ଏବଂ ସୁଧ ସବସିଡି, ଜମି ଏବଂ ଭଡା ସହାୟତା ଏବଂ SGST ପୁନଃପୈଠ ଭଳି ବ୍ୟବସାୟ-ଅନୁକୂଳ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଅତିରିକ୍ତ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟରେ ଉପଯୋଗୀତା ଚାର୍ଜ ଛାଡ଼, ମାର୍କେଟିଂ ସହାୟତା, ପେଟେଣ୍ଟ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ, ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ, ଉତ୍କର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର, କେବୁଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ଷ୍ଟେସନର ବିକାଶ ପାଇଁ ସହାୟତା, ବୃହତ ଏବଂ ମେଗା ଆଇ. ଟି. ନିବେଶ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ସହ-କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥାନର ବିକାଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଏକ ସିଙ୍ଗଲ୍-ୱିଣ୍ଡୋ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ଏବଂ ବିଶ୍ବସ୍ତରୀୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଭାଗିଦାରୀ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାର ସହଜତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିଥାଏ ।

Odisha Cabinet Clears Four Proposals
Odisha Cabinet Clears Four Proposals (ETV Bharat Odisha)



ଏକ Policy Advisory ଏବଂ Vision Group (PAVG), ଯେଉଁଥିରେ ଏକାଡେମିଆ, ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଗବେଷଣାର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଚିନ୍ତା ଗୋଷ୍ଠୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ । ଓଡ଼ିଶା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ସ ସେଣ୍ଟର ନୋଡାଲ ଏଜେନ୍ସି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ଏବଂ ଇ ଆଣ୍ଠୁ ଆଇଟି ବିଭାଗ ନିୟମିତ ସମୀକ୍ଷା କରିବ । ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସଂଶୋଧନ କରିବ । ଓଡ଼ିଶା ଆଇ.ଟି. ନୀତି ୨୦୨୫ ବୈଶ୍ୱକ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଓଡ଼ିଶା ଆଡ଼କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବ, ଯାହା ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ବୃଦ୍ଧି, ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି, ବୈଷୟିକ ଉଦ୍ଭାବନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ଏବଂ ଆଇ.ଟି., ଅର୍ଥ, ଆର୍.ଆଣ୍ଡ ଡି. ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୈଶ୍ମିକ ବ୍ୟବସାୟ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟଟିକୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବ ।"



ସେହିପରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ଵରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଉତ୍ପାଦନ ନୀତି-୨୦୨୫ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ରଣନୈତିକ ପଦକ୍ଷେପର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା । ଉଚ୍ଚ - କୁଶଳୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା । ଆମଦାନୀ ହେଉଥ‌ିବା ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଉପରେ ଭାରତର ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ କରିବା । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଉତ୍ପାଦନ ପରିଯୋଜନା (ECMS) ଦ୍ବାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥ‌ିବା ସହାୟତାର ସମତୁଲ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ଏହି ନୀତି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଉପରେ ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ଢାଞ୍ଚା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଛି ।



ନିବେଶକମାନେ ପ୍ରଥମ ୧୦ଟି ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ୫୦ % ପୁଞ୍ଜି ସବସିଡ଼ କିମ୍ବା ଟର୍ଣ୍ଣଓଭର - ଲିଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ପୁଞ୍ଜି ସବସିଡ଼ି ଦ୍ବାରା ପରିପୂରକ ସମତୁଲ ସବସିଡ଼ି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିକୁ ବାଛିପାରିବେ । ଏହି ଯୋଜନା ଜମି ଆବଣ୍ଟନ, ଭଡ଼ା ସହାୟତା, ବିଦ୍ୟୁତ ଶୁଳ୍କରେ ଦଶ ବର୍ଷର ଛାଡ଼ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପୂର୍ତ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । ଯାହା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିବେଶର ୭୫% ମଧ୍ଯରେ ସୀମିତ । ୫୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ନିବେଶ କିମ୍ବା ୧,୦୦୦ରୁ ଅଧ‌ିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପଲବ୍ଧ । ସେମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟୋମାଇଜ ରିହାତି ପ୍ରଦାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ''ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ'' ପଦକ୍ଷେପ ସହିତ ସମନ୍ଵିତ ଏହି ବିସ୍ତୃତ ନୀତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଗଠନ ଦିଗରେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ଆଗେଇ ନେବାରେ ସହାୟକ ହେବ ।



ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଶାସକ ଉଦୟ ନାରାୟଣ ଦାସ, ମିହିର ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ଏବଂ ମନୋଜ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକସେବା ଆୟୋଗରେ ସଦସ୍ୟ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କ୍ୟାବିନେଟ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛି ।


ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

For All Latest Updates

TAGGED:

IT POLICY 2025ELECTRONICS COMPONENT MANUFACTURINGELECTRONICS IT DEPARTMENTCM MOHAN CHARAN MAJHIODISHA CABINET DECISSION

Quick Links / Policies

ଫିଚର

କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ମିଳେ ଏହି ସବୁ ଲାଭ, ଜାଣିଲେ ହେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ

କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି କି, କେବେ କରିବା ଉଚିତ୍‌ ? ଜାଣନ୍ତୁ

ଛତୁର ଏସବୁ ଫାଇଦା ଜାଣିଛନ୍ତି କି ? କର୍କଟ ରୋଗ ଆଶଙ୍କା କମ୍‌ କରେ

ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବୁଝିବ AI ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ; ଟୁଲ୍‌ ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନାସା ଓ ଗୁଗଲ୍‌

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.