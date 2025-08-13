ETV Bharat / politics

ଆକ୍ଟିଭ ମୋଡରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଜେପି ସାଂସଦ, ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ବିକାଶ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବ୍ଲୁ-ପ୍ରିଣ୍ଟ - ODISHA BJP LEADERS IN DELHI

ଦିଲ୍ଲୀରେ ଓଡିଶା ବିଜେପି ସାଂସଦମାନେ ବଡ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କରିଛନ୍ତି । ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆଙ୍କିଛନ୍ତି ନୀଳନକ୍ସା ।

Odisha BJP MPs in Delhi
Odisha BJP MPs in Delhi (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 13, 2025 at 8:16 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଏବେ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ଚାଲିଛି ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ । ଓଡ଼ିଶାର ବିଜେପି ସାଂସଦମାନେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛନ୍ତି । ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକାଠି ହୋଇ ବିଜେପି ସାଂସଦ ମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ରଣନୀତି । କାରଣ ଅଧିବେଶନ ଚାଲିଥିବାବେଳେ ସାଂସଦମାନେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ନିଜ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା ।


ଓଡ଼ିଶାକୁ କିଭଳି ଆସିବ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦାନ । ନିଜ ନିଜର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନା । ତାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସାଂସଦ 'ଟିମ ୱାର୍କ' ହୋଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ଆକ୍ଟିଭ ମୋଡରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଜେପି ସାଂସଦ । ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ଲୁ-ପ୍ରିଣ୍ଟ । ଫୋକସରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନା ଓ ଅନୁଦାନ । ଏକା ନୁହେଁ ଏକାଠି ହୋଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି ସାଂସଦମାନେ ।

Odisha BJP MPs in Delhi
Odisha BJP MPs in Delhi (ETV Bharat)

ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସାଂସଦ 'ଟିମ ୱାର୍କ' ହୋଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବଡ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କରିଛନ୍ତି । ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସହିତ ବିଜେପି ସାଂସଦଙ୍କ ମିଳିତ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା । ସେହି ଆଧାରରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଜେପି ସାଂସଦ ଟିମ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି । ନିଜ ନିଜ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ସମସ୍ୟାକୁ ଲିଖିତ ଆକାରରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପ୍ଲାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଲାରି କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ମାରକ ପତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି । ରେଳ ଯୋଗାଯୋଗ, ସଡକ ଏବଂ ପରିବହନ, ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ, ଭିତ୍ତିଭୂମି, କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ନିଜ ନିଜ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ କିଭଳି ଅନୁଦାନ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ସଂପୃକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି ରଖୁଛନ୍ତି ବିଜେପି ସାଂସଦ ।

Odisha BJP MPs in Delhi
Odisha BJP MPs in Delhi (ETV Bharat)



Odisha BJP MPs in Delhi
Odisha BJP MPs in Delhi (ETV Bharat)


ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ସାଂସଦ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ କହିଛନ୍ତି, "ସଂସଦରେ ଚାଲିଥିବା ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନରେ ମୁଁ ମୋ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରି ଆଲୋଚନା କରିଛି । ଏଫସିଆଇ କେମିତି ଗୋଦାମରୁ ଚାଉଳ ନେବ ଏବଂ ଧାନ କିଣା ବିକାର ଯେମିତି ଅସୁବିଧା ନ ହେବ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କଲି । ରେଲୱେରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବିକାଶ କେମିତି ହେବ ରେଳବାଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହେଲା ।"

Odisha BJP MPs in Delhi
Odisha BJP MPs in Delhi (ETV Bharat)


ସେହିପରି କନ୍ଧମାଳ ସାଂସଦ ସୁକାନ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହିଛନ୍ତି, "ମୋ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଆାଦିବାସୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ । ମୁଁ ମୋର ଦାବି ପତ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଛି । ରେଲୱେ ଏବଂ ଗମନାଗମନରେ ଅସୁବିଧା ଅଛି । ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଲୋକମାନେ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ପାଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଉନ୍ନତ ମାନର ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ।"

Odisha BJP MPs in Delhi
Odisha BJP MPs in Delhi (ETV Bharat)



ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ସାଂସଦ ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ, ଅଧିବେଶନ ସରିଲା ପରେ ନିଜ ନିଜ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ । ସେମାନଙ୍କର କଣ ଅସୁବିଧା ଏବଂ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସବୁର ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ । ସେହିପରି ବିଧାୟକଙ୍କ ସହିତ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ କଣ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ । ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ମତ ନେବେ ।

Odisha BJP MPs in Delhi
Odisha BJP MPs in Delhi (ETV Bharat)


୨୦୨୪ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକାକୀ ସରକାର କରିଛି । ୨୧ ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ରରୁ ୨୦ଟି ଏମପି ସିଟ୍ ହାତେଇଲା ପଦ୍ମ କ୍ୟାମ୍ପ । କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଜେପି ସରକାର କରିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନିଭାଇଲା ଓଡ଼ିଶା। ବିରୋଧୀ ଏହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବାର ନଜିର ରହିଛି । ଓଡ଼ିଶାର ୨୦ ସାଂସଦଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ଦିଗରେ ଭୂମିକା କଣ । ଆଗକୁ ଯେହେତୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ । ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ନିଜ ନିଜ ସଂସଦୀୟ ବିକାଶ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ।

Odisha BJP MPs in Delhi
Odisha BJP MPs in Delhi (ETV Bharat)

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- କେନ୍ଦୁଝରରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ମେଗା ଷ୍ଟିଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ - CM MOHAN CHARAN MAJHI

