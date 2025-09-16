ଚଳିତ ମାସରେ ସରିବ ବୋର୍ଡ, ନିଗମ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ: ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ
ପ୍ରଥମେ ସଙ୍ଗଠନ ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳ ଅଦଳବଦଳ ହେବା ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ।
Published : September 16, 2025 at 9:14 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାରକୁ 14 ମାସ ବିତିବାକୁ ବସିଲାଣି । ହେଲେ ଏବେବି ଖାଲି ପଡିଛି ବୋର୍ଡ, ନିଗମ । ସରକାର ଏବଂ ସଂଗଠନ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଏସବୁ ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ । ହେଲେ ଏହାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଯ୍ୟାସ ବାହାରି ପାରୁ ନାହିଁ । କେବେ ହେବ ପୂରଣ ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।
ଏହାରି ଭିତରେ ଗତକାଲି ଓଡିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଅରୁଣ ସିଂ । ବସିଥିଲା ରୁଦ୍ଧଦ୍ବାର ବୈଠକ । ବୈଠକରେ ଦୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସାଂସଦ, ପ୍ରଭାରୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ବୋର୍ଡ ନିଗମ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳ ଏସବୁ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ବି ହୋଇଛି । ଆଗରୁ ସଭାପତି ଏବଂ ପ୍ରଭାରୀ କହିଥିଲେ ଦୂର୍ଗାପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ସରିଯିବ । ହେଲେ ପ୍ରଭାରୀ ଏବେ କହିଲେ ସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିଛି ଏଇ ମାସରେ ବହୁତ କିଛି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଦିଲ୍ଲୀରେ ମୋହନ-ମନମୋହନ, ହୋଇପାରେ ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳ ଓ ସଙ୍ଗଠନର ନବକଳେବର
ସେପଟେ ବାରମ୍ବାର ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । କେଉଁଠି ନା କେଉଠି କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବାରେ ଅଙ୍କ ଛିଡ଼ୁନାହିଁ । କେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି । କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମହିଳା କମିଶନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ହେଲେ ଏଥିରେ ଦୁଇ ତିନି ଜଣ ମହିଳା ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମ୍ୟାନେଜ କରାଗଲା । ସେହିଭଳି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ନ ହେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବରମ୍ବାର ବୈଠକ ବସୁଛି । ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ପ୍ରଭାରୀ ସୁନୀଲ ବଂଶଲ ଆସି ଏ ବିଷୟରେ ସଭାପତିଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ଦଳରେ କର୍ମୀମାନେ ବି ଆଶାରେ ଅଛନ୍ତି l ସେପଟେ ବିରୋଧୀ ଏହାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରୁଛନ୍ତି ।
ସାଂସଦ ସୁକାନ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହିଛନ୍ତି, "ସଭାପତି ଏସବୁ ବିଷୟରେ ମୋ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ବହୁତ ଜଲଦି ଘୋଷଣା କରାଯିବ ।" ସେହିପରି ଅରୁଣ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, "ଓଡିଶା ସରକାର ଏବଂ ସଂଗଠନ ଭଲରେ ଚାଲିଛି । ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କରାଯିବ ।"
ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ବୋର୍ଡ ଏବଂ ନିଗମ ନେଇ 144 ଜଣ ଆଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କ ନାମ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଦିଲ୍ଲୀ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ରାଜ୍ଯରେ ବୋର୍ଡ ଏବଂ ନିଗମ ନେଇ ପାଖାପାଖି 90 ଜଣଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରାଯିବ । ସେହିପରି ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ଏବଂ ସ୍ପେଶାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାଉନସିଲରେ ବି ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ । ସେନେଇ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ।
ରାଜ୍ୟ କମିଟି, ପଦାଧିକାରୀ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ଗଠନ କାମ ସାରିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଛି । ମନ୍ତ୍ରୀ ମଣ୍ଡଳ 6 ପଦବୀ ପୂରଣ, ବୋର୍ଡ ଓ ନିଗମ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ ବିଜୟ ପାଲ ସିଂ ତୋମାର ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର