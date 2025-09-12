ରାଜ୍ୟରେ ଦାନା ବାନ୍ଧୁଛି ଆଉ ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ, ନେତାଙ୍କ ମେଳି ବଢ଼ାଉଛି ଚର୍ଚ୍ଚା
ନେତା ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ମେଳି, ବଢୁଛି ନୂଆ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଚର୍ଚ୍ଚା । ଏପରି କହିଲେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଓ ସାମ୍ବାଦିକ ।
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ଦାନା ବାନ୍ଧୁଛି ଆଉ ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ । କଣଠେସା ଓ ଆଲୋଡା ହୋଇ ପଡିଥିବା ନେତା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମେଳି ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି । ବିଜେଡିରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଓ ଜାତୀୟ ଦଳର ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଥିବା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକ । ବିଜେଡି ଛଡା ରାଜ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ତିଷ୍ଟି ନଥିବାରୁ ନୂଆ ଦଳ ପରିକଳ୍ପନାକୁ ନେଇ ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।
ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମେଳି ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ନେତା:
ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂଆ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଗଠନ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି । ବନ୍ଧୁମିଳନ ନାଁରେ ଯାଜପୁରର ଓଳାଶୁଣୀ ଗୁମ୍ଫାରେ ବିଜେଡି ସମ୍ପର୍କିତ ନେତା ଏକାଠି ହେଉ ଅବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜୟଦେବ ଭବନରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ବାହାନାରେ ମେଳି । ଭୋଜିଭାତ ଓ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ଆଳରେ ନୂଆ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଗଠନର ଭିତ୍ତି ପଡ଼ିଥିବା କୁହାଯାଉଛି । ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭାତ ତ୍ରିପାଠୀ, ଅମର ପ୍ରସାଦ ଶତପଥୀ, ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ରବି ପାଣି, ପ୍ରସନ୍ନ ପାଟ୍ଟଶାଣୀ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହାଁସଦାଙ୍କ ଭଳି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଏକାଠି ହେଉଛନ୍ତି । ନୂଆ ରାଜନୈତିକ ଗତିବିଧିର ସଙ୍କେତ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ କିଛି ନେତା ଏମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଡି ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ।
ଶାଣିତ ହେଉନାହିଁ ବିଜେଡି ସ୍ୱର:
ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି, ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ସକ୍ରିୟ ରହିଛନ୍ତି । ୨୪ ବର୍ଷ କ୍ଷମତା ଗାଦିରେ ଥିବା ବିଜେଡି ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ କ୍ଷମତାଚ୍ୟୁତ ହୋଇଛି । ଏହା ପରେ ପ୍ରଥମ କରି ଏକାକୀ ସରକାର ଗଠନ କରିଛି ବିଜେପି । ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ତଥା ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ବାର୍ଥ ପାଇଁ ବିଜେଡିର ସ୍ବର ଯେତିକି ଶାଣିତ ହେବା କଥା, ତାହା ହେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି । ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ବିରୋଧରେ ଗର୍ଜନ କରୁଥିବା ବିଜେଡିର ସ୍ବର ଦିଲ୍ଲୀରେ ହାଲକା ଶୁଭୁଛି । ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଜେପିକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେଡି ସମର୍ଥନ ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି । ଏହି ସମୟରେ ବିକଳ୍ପ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଗଠନର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକ ଓ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି ମତ ଦେଉଛନ୍ତି ।
ବିକଳ୍ପ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଗଢ଼ିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ବିଜେଡି ଛଡା ନେତା:
ଅତୀତରେ ରାଜ୍ୟରେ ବହୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଗଠନ ହୋଇଥିଲେ ବି ସମୟକ୍ରମେ ଏସବୁ ଦଳ ନିଜର ସତ୍ତା ହରାଇଛନ୍ତି । ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଭାବେ ବିଜେଡିକୁ ଯେଉଁ ସଫଳତା ମିଳିଛି, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇନାହିଁ । ଏବେ ଆଉ ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଗଠନ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ବିଜେଡି ଗଠନ ବେଳେ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଥିବା କିଛି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ନୂଆ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଗଠନ ସପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି । ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ବିଜେଡିଠୁ ଦୂରେଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବିଜେଡିରୁ ବିଦା ହୋଇଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ନ ଯାଇ ବିକଳ୍ପ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଗଢ଼ିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଚଳାଇଛନ୍ତି । ଭବିଷ୍ୟତରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଜନ୍ମ ନେଇପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ।
ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଗଢ଼ିଥିଲେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର, ବିଜୁ ଓ ନନ୍ଦିନୀ :
ସ୍ୱାଧୀନ ଓଡ଼ିଶାରେ ମହାରାଜା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ସିଂଦେଓ ଓ ପ୍ରତାପ କେଶରୀ ଦେଓ ଗଠନ କରିଥିଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପରିଷଦ । ୧୯୬୬ ରେ ଜନ କଂଗ୍ରେସ ଗଠନ କରିଥିଲେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ । ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ରାଜ୍ୟରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା । ୧୯୪୬ରୁ ୧୯୬୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂଗ୍ରେସରେ ଥିଲେ ବିଜୁ । ଦଳର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ଅପଡ଼ ହେବା ପରେ ବିଜୁ ଗଠନ କରିଥିଲେ ଉତ୍କଳ କଂଗ୍ରେସ । ଉତ୍କଳ କଂଗ୍ରେସକୁ ସେ ୧୯୬୯ରୁ ୧୯୭୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୁ ଚଳାଇଥିଲେ । ୧୯୭୭ରେ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ବିଜୁ । ପରେ ଜନତା ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ । ସେହିପରି କଂଗ୍ରେସ ସହ ବିଦ୍ରୋହ କରି ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀଙ୍କ ଜାଗ୍ରତ ଓଡିଶା ଗଠନ କରିଥିଲେ ।
ବିଜୟ, ପ୍ୟାରୀ ଓ ଖାରବେଳ ହୋଇଥିଲେ ବିଫଳ:
ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଓ ବହୁ ପୁରୁଖା ନେତା ଜନତା ଦଳରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗଠନ କରିଥିଲେ । ବିଜୁଙ୍କ ଲିଗାସିର ଫାଇଦା ନେବା ଲାଗି ବିଜୁଙ୍କ ପୁଅ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ରୋଚକ ଘଟଣା କ୍ରମେ ବିଜେଡିରୁ ବିଜୟଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିଦିଆ ଯାଇଥିଲା । ଓଡ଼ିଶା ଗଣ ପରିଷଦ ଗଠନ କରିଥିଲେ ବିଜୟ । ସେହିପରି ଅଶୋକ ଦାସଙ୍କ ସହ ମିଶି ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କ ଏନସିପିର ଓଡ଼ିଶା ଶାଖା ଗଠନ କରିଥିଲେ । ସେହିପରି ମେ ମିଡ ନାଇଟ ଅପରେସନ ପରେ ନୂଆ ଦଳ ଗଠନ କରିଥିଲେ ସ୍ବର୍ଗତ ପ୍ୟାରୀ ମୋହନ ମହାପାତ୍ର । ଦଳର ନାଁ ରହିଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ଜନମୋର୍ଚ୍ଚା । ସେହିପରି ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ମହାମେଘନାଦ ଐର ଖାରବେଳ ସ୍ବାଇଁ ଗଠନ କରିଥିଲେ ଉତ୍କଳ ଭାରତ । କିନ୍ତୁ ବିଜେଡି ଛଡା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦଳ ବିଶେଷ ଭାବେ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସଫଳ ହୋଇପାରିନଥିଲା ।
ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ରହିଛି ଏକାଧିକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ :
ଦେଶର ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ରହିଛି । ତାମିଲନାଡୁରେ ଡିଏମକେ ଓ ଏଆଇଡିଏମକେ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ତେଲଗୁ ଦେଶମ ପାର୍ଟି ଓ ୱାଏସଆର କଂଗ୍ରେସ, ବିହାରରେ ଜେଡିୟୁ ଓ ଆରଜେଡି, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ଓ ବହୁଜନ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ଅଛି । ସେହିପରି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଏକାଧିକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଅଛନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଜାତୀୟ ଦଳ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା, ଦବଦବା ଓ ପ୍ରଭାବ ହରାଇ ବସୁଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟ ତଥା ପ୍ରାଦେଶିକତା ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାରେ ଜାତୀୟ ଦଳ ଅସମର୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି । ଫଳରେ ସେମାନେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ହରାଇ ବସୁଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ମୁଣ୍ଡ ଟେକୁଛନ୍ତି ।
୨୦୨୬ ମସିହା ହେବ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ବର୍ଷ:
ବିଜେଡିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଦସ୍ୟ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି,"ଓଡିଶାର ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ଥିର ନାହିଁ । ଅସ୍ଥିର ଓ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଭିତରେ ଓଡିଶା ରାଜନୀତି ଅଛି । ସରକାର ଓ ବିରୋଧୀ ସଠିକ ଢଙ୍ଗରେ ଚାଲିନାହିଁ । ରାଜନୀତି ଅସ୍ଥିର ଥିବା ସମୟରେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଏବେଠୁ କୌଣସି ଆକଳନ କରିବା କଷ୍ଟ । ଅସ୍ଥିର ଓ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଭିତରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କଣ ହେବ କହି ହେବନାହିଁ । ଆଉ ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ପାଇଁ ଶୂନ୍ୟତା ଥାଇପାରେ । ଆଉ ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ପାଇଁ ଶୂନ୍ୟତାର ମାନଚିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ତିଆରି କରିବା କଷ୍ଟ । ସେଥିପାଇଁ ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ତିଆରି କରିବା ଲାଗି ସମୟ ଲାଗେ । ବିଜେଡି ଗଠନ ବେଳେ ଆମେ ୪ ମାସ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲୁ । ନୂଆ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ପାଇଁ ଏବେ ସେ ପରିଶ୍ରମ ହେଉଥିବା ଅନୁଭବ ହେଉନାହିଁ । କିଛି ନକରି ନୂଆ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ କଥା କହିଲେ କଣ ହେବ ? ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ । ୨୦୨୬ ମସିହା ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ବର୍ଷ ହେବ । ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ସହ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି ଓ ଶାସକ ଓ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭିତରେ ଥିବା ଅନ୍ତଃକନ୍ଦଳ ଶିଖର ଚଢ଼ିବ । ଓଡ଼ିଶାର ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ କଣ ହେବ ୨୦୨୬ ସ୍ଥିର କରିବ ।"
ବିଜେଡିର ସମ୍ବିଧାନ ନେଇଛନ୍ତି କିଛି ଯୁବ ନେତା :
ବିଜେଡିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଦସ୍ୟ ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନର କଂଗ୍ରେସ ନେତା ପଞ୍ଚାନନ କାନୁନଗୋ କହିଛନ୍ତି, "ଆଉ ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଗଠନ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି । ବିଜେଡି ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଚାଲିଛି । ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ବାହାର କରି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜେଡିର ଅନେକ ଯୁବକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି । ନୂଆ ଦଳ ଗଠନ ପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି । ବିଜେଡିର ସମ୍ବିଧାନ ମୋଠାରୁ କିଛି ଯୁବକ ନେତା ମାଗିକି ନେଇଛନ୍ତି । ଦଳ ଗଠନ ସମୟରେ ମୁଁ ଥିବାରୁ ବିଜେଡି ସମ୍ବିଧାନ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଜେଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ନରହିବା ଲାଗି କିଛି ଲୋକ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି । ବହୁ ବର୍ଷ ହେଲା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଜେପି ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଥିବା ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି । ନୂଆ ଦଳ ଗଠନ ହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ନାହିଁ । ନୂଆ ଦଳ ଗଠନ ହେଲେ ବିଜେଡି ପ୍ରଭାବିତ ହେବ । ବିଜେପିର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚୁର କ୍ଷତି ହେବ । କଂଗ୍ରେସର ଭୋଟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବଢିବାରେ ଲାଗିବ । କାରଣ ଲୋକେ ବିଜେପି ଓ ବିଜେଡିକୁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଗଲେଣି ।"
ଆସ୍ଥା ହରାଇବାରେ ଲାଗିଛି ବିଜେଡି:
ବିଜେଡିର ପୂର୍ବତନ ନେତା ଅମର ଶତପଥୀ କହିଛନ୍ତି, "କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବିଜେଡି ଲୋକଙ୍କ ଆସ୍ଥା ହରାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ବିଜେଡିରେ ଆଦର୍ଶ ନୀତି ଆଉ ନାହିଁ । କେବଳ ଯାଜପୁର ଓ ରାୟଗଡ଼ା ନୁହେଁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ବି ବିଜେଡି ନେତା ଦଳ ଛାଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି । ନୂଆ ଦଳ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ନୂଆ ଦଳ ସପକ୍ଷରେ ଲୋକେ ଅଛନ୍ତି । ଗୋପରେ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି କି ମଥୁରା ଓହ୍ଲାଇ ସାରିଲେଣି ବିଜେଡିରୁ ସାଜିବାକୁ ଥିବା ଏକନାଥ ସିନ୍ଧେ ।"
ବିଜୁଙ୍କ ନାଁ ନେଇପାରିବେ, ଲିଗାସି ନୁହେଁ :
ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରତାପ ଜେନା କହିଛନ୍ତି, "ଓଡିଶାରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଗଠନ ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ । ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଗଠନ ହୋଇଛି । ବିଜେଡି କିନ୍ତୁ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସଫଳ ହୋଇଛି । କେବଳ ଓଡିଶା ନୁହେଁ, ସାରା ଦେଶରେ ଏକମାତ୍ର ଦଳ ଭାବେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ କ୍ଷମତାରେ ରହିଛି । ଲଗାତାର ଭାବେ ୫ ଥର ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କ ସେବା କରିବା ଲାଗି ସୁଯୋଗ ପାଇଛି । ଯାହା ସାରା ଦେଶରେ ବିରଳ । ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସର୍ବାଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ ରାଜନେତା । ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ନେଇ ବହୁ ସଂଗଠନ ତିଆରି ହୋଇଛି । ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଗଠନ ହେବା ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ । ହେଲେ ବିଜୁଙ୍କ ଲିଗାସିକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ଯେଉଁ ସଫଳତା ପାଇଲା, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ସେମିତି ସଫଳତା ପାଇବେ ନାହିଁ । ସେମାନେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ନାଁ ନେଇ ପାରନ୍ତି, ହେଲେ ତାଙ୍କ ଲିଗାସି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ ।
ବିଜୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଦରଦ ବିଜେଡିକୁ ଦେଲା ସଫଳତା :
ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରଭୁ କଲ୍ୟାଣ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଏହାକୁ ଅସ୍ବୀକାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ବିଜୁ ବାବୁ ଜୀବନର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ରାଜନୀତିରେ କଟେଇଲେ । କିନ୍ତୁ ଖୁବ କମ ସମୟ ଲାଗି କ୍ଷମତାରେ ରହିଥିଲେ । ତଥାପି ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୀତି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ ଭାବେ କ୍ଷମତା ସ୍ୱାଦ ବିଜୁ ବାବୁ ଚାଖି ପାରିନଥିଲେ । ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ଅହେତୁକ ଦରଦ ଥିଲା । ଯାହାକୁ ଆୟୁଧ କରି ବିଜେଡିକୁ ସଫଳତା ମିଳିଲା । ନବୀନ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ସହ ବିଜୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଦରଦ ଭୋଟରେ ବିଜେଡିରେ ବରଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି । ଅତୀତ ଅନେକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ହୋଇଛି । କିନ୍ତୁ ରାଜନୈତିକ ସଫଳତା ସେମାନେ ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି ।
ନେତୃତ୍ୱ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବା ଦରକାର :
ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଆଉ ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ ହେଉଛି । ବିଜେଡି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ କ୍ଷମତାରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କ ଆଶା ଅକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେଉଛି । ନବୀନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅବନତି, ଅସନ୍ତୋଷ, ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ କେନ୍ଦ୍ର ନିକଟରେ ବିଜେଡିର ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ନୀତି ଦଳକୁ ଅନ୍ଧକାରକୁ ନେଇ ଯାଉଛି । ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି । ମାତ୍ର ଦୁଇଟି ସାଂସଦ ଥିବା ବିଜେପି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଲଗାତାର ଭାବେ ଓ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ଚଳାଉଛି । ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳର ନେତା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବା ଦରକାର । ସାମଗ୍ରୀକ ଓଡିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ବ୍ଲ୍ୟୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଥିବା ଦରକାର । ସେଭଳି ନେତୃତ୍ୱ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହାନ୍ତି ।
