ରଣକ୍ଷେତ୍ର ପାଲଟିଲା ଲୋୟର PMG: ଭାଙ୍ଗିଲା ବ୍ୟାରିକେଡ, ପାଣିମାଡ କଲା ପୋଲିସ

ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସର ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ । ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ କ୍ଷମତା ସଙ୍କୁଚିତ ପ୍ରତିବାଦ ଓ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସାର ଯୋଗାଣ ଦାବି । ଅନେକ ଆହତ, ଶତାଧିକ ଗିରଫ ।

BJD PROTEST
BJD PROTEST (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 23, 2025 at 2:04 PM IST

3 Min Read
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟର ଦୁଇ ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଆଜି ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି । ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ କ୍ଷମତା ସଙ୍କୁଚିତ ପ୍ରତିବାଦରେ ପ୍ରଥମେ ବିଜେଡି ବିଧାନସଭା ଘେରାଇ କରିଛି । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କିଷାନ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଓ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସାର ଯୋଗାଣ ଦାବିରେ ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ କରାଯାଇଛି । ଉଭୟ ଦଳ ବିଧାନସଭା ଘେରିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି । ଫଳରେ ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗ ରଣଭୂମିରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ଉଭୟ ଦଳର ନେତା ଓ କର୍ମୀ ବ୍ୟାରିକେଡ ଭାଙ୍ଗି ଆଗକୁ ବଢୁଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ପାଣି ମାଡ଼ କରିଥିଲା । ସେପଟେ ପୋଲିସ-ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ଧସ୍ତାଧସ୍ତିରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ୨୦ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ପୋଲିସ ଉଭୟ ଦଳର ଶତାଧିକ ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ।

ODISHA POLITICAL PROTESTS 2025 (ETV Bharat Odisha)

ବିଜେଡିର ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ:

ସଂକୁଚିତ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟରେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କ୍ଷମତା । ନିର୍ବାଚିତ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ଗୌଣ କରୁଛି ବିଜେପି ସରକାର । ଗ୍ରାମସଭା ଓ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ହେୟଜ୍ଞାନ କରି ପ୍ରଶାସନର ଦୂରୁପଯୋଗ କରୁଛି ବିଜେପି । ବିଜେପି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରଠାରୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ବାଟବଣା ହୋଇଛି । ଏହି ଅଭିଯୋଗ କରି ଆଜି ପ୍ରତିବାଦ କରିଛି ବିଜେଡି । ବିଧାନସଭାରେ ଆଜି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ଗୃହକୁ ଅଚଳ କରିବା ସହ ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ କରିଛି ବିଜେଡି । ବରିଷ୍ଠ ନେତା ମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୧୧ ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ୨ ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ବିଜେଡି ନେତା ଓ କର୍ମୀ ଗାନ୍ଧୀମାର୍ଗରେ ପହଁଚିଥିଲେ । ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନରୁ ବିଧାନସଭା ଆଡେ ମାଡି ଆସିଥିଲେ ବିଜେଡି ନେତା ଓ କର୍ମୀ । ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାରିକେଡ ଭାଙ୍ଗି ବିଜେଡି ନେତା ଓ କର୍ମୀ ବିଧାନସଭା ଆଡେ ମାଡି ଚାଲିଥିଲେ । ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା । ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହୋଇଥିଲା । ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ଏକାଧିକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ଶେଷରେ ପୋଲିସ ବିଜେଡି ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ ପାଣି ମାଡ଼ କରିଥିଲା । ପରେ ଶତାଧିକ ନେତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି ।

ODISHA POLITICAL PROTESTS 2025
ODISHA POLITICAL PROTESTS 2025 (ETV Bharat Odisha)



ଏପରି କହିଲେ ବିଜେଡି ନେତା:

ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରତାପ ଜେନା କହିଛନ୍ତି,"ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସୁଦୃଢିକରଣ କରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ହାତରେ ଦେବା ପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି । ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାରକୁ ଆସିବା ପରେ କ୍ଷମତା ଲୋଭରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି । ପଞ୍ଚାୟତ, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଓ ଜିଲ୍ଲାପରିଷଦ ସ୍ତରରେ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦଳିଚକଟି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପଙ୍ଗୁ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେପି ବାରମ୍ବାର ଅପଚେଷ୍ଟା କରୁଛି । ପ୍ରଶାସନିକ କଳକୁ ହାତବାରିଶି କରି ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସମ୍ମାନ କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି । ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ରବର ଷ୍ଟାମ୍ପ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ବିଜେପି ସରକାର ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ହାତରେ ଅଧିକ କ୍ଷମତା ଦେବାକୁ ପଛାଉନାହାନ୍ତି । ବିଜେପି ସରକାର ଦିଶାହୀନ ଭାବେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି ।"

BJD PROTEST PANCHAYATI RAJ
BJD PROTEST PANCHAYATI RAJ (ETV Bharat Odisha)



'ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ହାତ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର '

ରାଜ୍ୟରେ ୯୦ ପ୍ରତିଶତ ବ୍ଲକରେ ବିଜେଡି ସମର୍ଥିତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିବାରୁ ବ୍ଲକରେ ସରକାରୀ ଦଳର ଦବଦବା ରହୁନଥିଲା । ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆସୁଥିବା ପାଣ୍ଠି ଆବଣ୍ଟନରେ ମଧ୍ୟ ଶାସକ ଦଳ ବିଧାୟକଙ୍କର ବିଶେଷ ଭୂମିକା ରହୁନାହିଁ । ଏହାକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବାକୁ ଶାସକ ଦଳ ବିଜେପିର ଷ୍ଟାଟାଜି । କ୍ୟାବିନେଟ ଜରିଆରେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ହାତ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର । ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ବଦଳରେ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଡିଓ । ବଢ଼ିଛି ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷମତା । ୨୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଲ ପାସ ପାଇଁ କାଉଣ୍ଟର ଦସ୍ତଖତ ପାଇଁ ଆଉ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଖୋଜା ପଡୁନାହିଁ । ବ୍ଲକର ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟ ୧୦ରୁ ୧୫ ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ଥାଏ । ୨୦ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ବିଡିଓ ଦସ୍ତଖତ ମାରିବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି । ନୂଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ୨ ଲକ୍ଷରୁ ୨୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରକଳ୍ପ ବଦଳରେ ୨୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପରେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦସ୍ତଖତ ରହିବ । ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ୨ ଲକ୍ଷରୁ କମ ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଫାଇଲରେ ବିଡିଓ ଦସ୍ତଖତ କରୁଥିଲେ ।

ODISHA POLITICAL PROTESTS 2025
ODISHA POLITICAL PROTESTS 2025 (ETV Bharat Odisha)



ସାର ସଙ୍କଟକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସର ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ:
ସେହିପରି ରାଜ୍ୟରେ ସାର ସଙ୍କଟ, ସାରର ବ୍ୟାପକ କଳାବଜାରୀ ଓ ସରକାରୀ ଉଦାସୀନତା ବିରୋଧରେ କିଷାନ କଂଗ୍ରେସ ଆଜି ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ କରିଛି । କଂଗ୍ରେସର କିଷାନ ସେଲର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଭୟ ସାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଓ କର୍ମୀ ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି । କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଲକ୍ଷେଶ୍ବର ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରୁ ଓଡିଶା କିଷାନ କଂଗ୍ରେସର ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରି ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ରସୁଲଗଡ, ବାଣୀବିହାର ଦେଇ କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ଏକ ସଭା କରି ଚାଷୀ କୁଳର ନେତା ଓ କର୍ମୀ ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି ।

BJD PROTEST PANCHAYATI RAJ
BJD PROTEST PANCHAYATI RAJ (ETV Bharat Odisha)

ପିସିସି କିଷାନ ସେଲର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଭୟ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ସାରା ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀକୁଳ ସାର ଅଭାବ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଗତ ଦୁଇ ମାସ ଧରି ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି । ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର, ମହେନ୍ଦ୍ରତନୟାରୁ ମହୋଦଧି ତଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀକୂଳ ସାର ପାଇଁ କ୍ଷେତ ଛାଡି ରାସ୍ତାରେ ବସିଛନ୍ତି । କ୍ଷେତରେ କାମ କରିବା ଚାଷୀ ସମବାୟ ସମିତି, କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଛି । ଧାରଣା ଦେଉଛି । ଆଧାରକାର୍ଡ ଧାଡ଼ିରେ ରଖି ସାର ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି । ହେଲେ ସାର ଅଭାବ ପୂରଣ ହେଇପାରୁନାହିଁ । ୟୁରିଆ ସାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟନ ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି ବୋଲି ସରକାର ଚଢ଼ା ଗଳାରେ ବୟାନ ରଖୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଚାଷୀ ସାର ମିଳିବା ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରୁନାହିଁ । ଚାଷୀ କୁଳକୁ ହୀନସ୍ତା କରି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କର ପ୍ରଭୂତ କ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି ସରକାର ।"

ODISHA POLITICAL PROTESTS 2025
ODISHA POLITICAL PROTESTS 2025 (ETV Bharat Odisha)

BJD PROTEST
BJD PROTEST (ETV Bharat Odisha)

ଇଟିଭି ଭାରତ,ଭୁବନେଶ୍ବର

ODISHA ASSEMBLY SIEGEBJD PROTEST PANCHAYATI RAJODISHA ASSEMBLY MONSOON SESSIONCONGRESS FARMERS PROTESTODISHA POLITICAL PROTESTS 2025

