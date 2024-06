ETV Bharat / politics

କିଏ ହେବ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ: ରେସ୍‌ରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା, ଜାଣନ୍ତୁ ସିଲେକ୍ସନ ଫର୍ମୁଲା - New Chief Minister Of Odisha

WHO WILL BE THE NEW CHIEF MINISTER OF ODISHA STATE ( ETV Bharat Odisha )