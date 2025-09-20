ବିରୋଧୀ ଭୂମିକାରେ ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିବା ଲାଗି ବଳି ପଡୁଛି ବିଧାନସଭା !
ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା । କିନ୍ତୁ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଜାଣିଶୁଣି ବାଧା ଦିଆଯାଉଛି କି ?
Published : September 20, 2025 at 9:29 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଧାନସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ କିଏ ? ୫୦ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଜେଡି ନା ୧୪ ସଂଖ୍ୟା ଯୁକ୍ତ କଂଗ୍ରେସ ? ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭୂମିକାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଜାହିର କରିବା ଲାଗି ଚାଲିଛି ଉଭୟ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା । କଂଗ୍ରେସ ଅନାସ୍ଥାରେ ଅକଳରେ ପଡ଼ିଥିବା ବିଜେଡି କରିଛି ବଡ଼ ଯୋଜନା । ବିଜେଡି ସେହି ଗୋଲକ ଧନ୍ଦାରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କ କଥା ଉଠାଇ ଆଲୋଚନା ନକରି ଗୃହ ବନ୍ଦ କରାଇ ଦେଉଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଫଳରେ ରାଜ୍ୟର 2 ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟରୋପ ଚାଲିଛି ।
ପ୍ରଥମ ୩ ଦିନରେ ୨୪ ମିନିଟି ଚାଲିଛି ଗୃହ-
ବିଧାନସଭାର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନର ଆଜି ତୃତୀୟ ଦିନ । ପ୍ରଥମ ଦିନ ଶୋକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ମାତ୍ର ୮ ମିନିଟ ଚାଲିଥିଲା ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ । ପ୍ରଶ୍ନକାଳରେ ଗୃହ ୪ ମିନିଟ ଚାଲିଥିବାବେଳେ ଅପରାହ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ୪ ମିନିଟ ଗୃହ ଚାଲିଥିଲା । ରାଜ୍ୟରେ ସାର ସମସ୍ୟା ନେଇ ଗୃହରେ ହଟଗୋଳ ପାଇଁ ଧୋଇଗଲା ଦ୍ଵିତୀୟ ଦିନ । ସେହିପରି ତୃତୀୟ ଦିନର ପ୍ରଥମ ଅଧା ଚାଲିଲା ମାତ୍ର ୧୩ ମିନିଟ । ସେଥିରେ ୧୦ ମିନିଟ ରହିଛି ଶୋକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଲୋଚନା । ଅପରାହ୍ନରେ ୩ ମିନିଟ ପରେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଚାଲିପାରି ନାହିଁ । ଦୁଇ ଦିନ ସମାନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେଡିର ବିକ୍ଷୋଭ ପାଇଁ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ବାତିଲ ହୋଇଗଲା । ଦ୍ଵିତୀୟ ଦିନରେ ଗଣଶିକ୍ଷା ଓ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଆଇନ ବିଭାଗ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରିନଥିଲା ।
ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ନାହିଁ ବିଜେଡିର ପ୍ରଦର୍ଶନ-
ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଅକ୍ଷୟ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ରାଜ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି । ବିଜେପି ଶାସନ ଗାଦିରେ ଥିବା ବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ରହିଛି । ଉଭୟ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ ଲଢେ଼ଇ ଚାଲିଛି । ନିଜକୁ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି । ବିଧାନସଭାରେ ବିଜେଡିର ଏକ ଦୃଢ଼ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି । ବିଜେଡି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରୁନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ସଂଖ୍ୟା କମ ଥାଇ କଂଗ୍ରେସ ଅଧିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଖାଉଛି । କଂଗ୍ରେସ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛି ଓ ବିଧାୟକ ମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ନିଜକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ବିଜେଡିକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଉଛି । ସଂଖ୍ୟା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁନାହିଁ ବୋଲି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ କଂଗ୍ରେସ ଚାହୁଁଛି ।"
ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବ୍ୟାକଫୁଟରେ ବିଜେଡି-
କଂଗ୍ରେସର ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବ୍ୟାକଫୁଟରେ ଅଛି ବିଜେଡି । କଂଗ୍ରେସର ଅନାସ୍ଥାକୁ ସମର୍ଥନ ବା ବିରୋଧ କଲେ ବିଜେଡି ଅସୁବିଧାରେ ପଡିବ । ବିଜେଡି ସେହି ଗୋଲକ ଧନ୍ଦାରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କ କଥା ଉଠାଉଛି । ସାରର ଅଭାବ କଥା ନେଇ ଗୃହ ବନ୍ଦ କରାଇ ଦେଉଛି । ବିରୋଧୀ ଭୂମିକାରେ ନିଜର ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିବା ଲାଗି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିଛି । କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେଡିର ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ବଳି ପଡୁଛି । ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ ଭାବେ ଚାଲି ପାରୁନାହିଁ । ଏହା ହେଉଛି ବିଜେଡିର ରାଜନୈତିକ ଉଦେଶ୍ୟ । ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବା ବିରୋଧୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ । କିନ୍ତୁ ବିଧାନସଭାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ଶୂନ୍ୟ କାଳ, ପ୍ରଶ୍ନ କାଳ, ମୁଲତବୀ ଆଲୋଚନା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡିବେଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ।
ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବର୍ବାଦ-
ବିଧାନସଭାର ଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉପଯୋଗ ନକରି ଗୃହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରେଇ ଦେବା ଠିକ ନୁହେଁ । ବିଧାନସଭା ଚାଲିବା ଲାଗି ଦିନକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି । ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ଲାଗି ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୁଅନ୍ତା । ସେଗୁଡିକ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ । ବିଧାନସଭା ସମୟକୁ ଅପଚୟ କରି ବିଧାୟକ ମାନେ ଠିକ କରୁନାହାନ୍ତି । କାରଣ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଅର୍ଥ ବର୍ବାଦ ହେଉଛି । ବିଜେଡିର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବିବାଦକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ପଛରେ ଥିଲା । ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର ଜାରୀ ରହିଲେ ବିଜେଡି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାବେ ନିଜର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ହରାଇ ବସିବ । ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଦଳର ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି । ସେଥିପାଇଁ ଦଳ ଦିଗ ହରା ନଜର ଆସୁଛି ।
ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପିର ମିଳିତ ଷଡଯନ୍ତ୍ର-
କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ତାରା ପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି କହିଛନ୍ତି, "ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପିର ମିଳିତ ଷଡଯନ୍ତ୍ର । ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଂଗ୍ରେସ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବାବେଳେ ବିଜେଡି ଗୃହ ଅଚଳ କରି ଦେଉଛି । ସାର ଓ ବିହନ ମିଳୁନଥିବାରୁ ଚାଷୀ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟର ଗରିବ ଚାଷୀ ମୂଲିଆଙ୍କ ଅର୍ଥ ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଟ୍ୟାକ୍ସରେ ବିଧାନସଭା ଚାଲୁଛି । ବିଧାନସଭା ଚାଲିବା ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି । ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା ନହେବା ଦୁଃଖର କଥା । ଆଲୋଚନା ନକରି ବିଧାନସଭାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଉଛି । ଉଦ୍ଧେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ ଗୃହ ବନ୍ଦ କରିବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା । ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ସମାନ ଅବସ୍ଥା ଜାରି ରହିଛି ।"
ବିଧାନସଭା ଚଳେଇବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ନାହିଁ ଆଗ୍ରହ-
ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି, "ବିଧାନସଭା ଚଳେଇବା ପାଇଁ ସରକାରର ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ । କାରଣ ଶାସକ ଦଳ ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ନାହାନ୍ତି । ଯଦି ଆଗ୍ରହ ଥାନ୍ତା, ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଲାଗି ବାଚସ୍ପତି ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତେ । ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସରକାର ଭୃକ୍ଷେପ କରୁନାହାନ୍ତି । ସରକାର ଜାଣିଶୁଣି ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛନ୍ତି । ଆମେ କହୁଛୁ, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବାତିଲ କରି ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉ ।"
ବିରୋଧୀ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ-
ଶାସକ ଦଳ ବିଧାୟକ ଇରାଶିଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ବିଧାନସଭାରେ ବାଦ ବିବାଦ ହେଉ । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉ । ଏ ବାବଦରେ ଜନସାଧାରଣ ଜାଣନ୍ତୁ । ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ଲାଗି ବିରୋଧୀ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି । ତର୍କ ବିତର୍କ ଓ ଆଲୋଚନା ହେଉ ବୋଲି ସେମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି । ଫଳରେ ଏଭଳି ଚିତ୍ର ବିଧାନସଭାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଆଲୋଚନା ହେଲେ ଉଭୟ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ଏକ୍ସପୋଜ ହୋଇଯିବେ । ତେଣୁ ଗୃହ ଚଳାଇବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ।"
ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢିଛି; ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ୭୨ ଟୁରିଷ୍ଟ ପୋଲିସ-
ଓଡିଶାକୁ ଆସୁଥିବା ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଗତବର୍ଷ ୫୩ ହଜାରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇଛି । ସେହିଭଳି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ବି ଓଡିଶାକୁ ପ୍ରାୟ ୪୪ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଛନ୍ତି । ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା । ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା ଉତ୍ତରରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ୨୦୨୨ ମସିହାରୁ ଓଡିଶାକୁ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ୨୦୨୨ରେ ରାଜ୍ୟକୁ ୨୨,୧୨୧ ଜଣ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଥିବାବେଳେ ୨୦୨୩ରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ୪୫ ହଜାରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା । ୨୦୨୪ରେ ଆସିଥିବା ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୫୩,୩୦୨ ରହିଥିଲା । ସେହିଭଳି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ଓଡିଶାକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବି ଏହି ତିନି ବର୍ଷରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।
୨୦୨୨ରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ଓଡିଶାକୁ ୩୧ ଲକ୍ଷ ୪୭ ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଥିବାବେଳେ ୨୦୨୪ରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୪୪ ଲକ୍ଷ ଥିଲା । ରାଜ୍ୟ ଭିତରର ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀକୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯାଇଥିଲେ । ୨୦୨୨ରେ ଏହି ଧରଣର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୪୭ ଲକ୍ଷ ୨୦ ହଜାର ଥିବାବେଳେ ୨୦୨୪ରେ ଏହା ୬୫ ଲକ୍ଷ ୯୮ ହଜାରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା । ଓଡିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୩୭୮ଟି ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସବୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ରହିବା ଲାଗି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ସେହିଭଳି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ୮ଟି ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପୋଲିସ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି । ୭୨ ଜଣ ଟୁରିଷ୍ଟ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର