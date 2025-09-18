ETV Bharat / politics

କଂଗ୍ରେସ ଆଣିଲା ଅନାସ୍ଥା, ବିଜେଡି କୋର୍ଟରେ ବଲ; ଜାଣନ୍ତୁ ବିଧାନସଭାରେ କେବେ ଆସିଥିଲା ଅନାସ୍ଥା ନୋଟିସ୍ ?

କଂଗ୍ରେସର ଅନାସ୍ଥାକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇବ କି ବିଜେଡି ? ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ବିଜେଡି ମୁଖା ଖୋଲିବାକୁ ମାଷ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରୋକ ଖେଳିଲା କି କଂଗ୍ରେସ ?

Congress Moves No-Confidence Motion Against Odisha BJP Govt
Congress Moves No-Confidence Motion Against Odisha BJP Govt (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 18, 2025 at 9:58 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସର ଜଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ । ମୋହନ ସରକାର ବିରୋଧରେ ବିଧାନସଭାରେ କଂଗ୍ରେସ ଆଣିଲା ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ । କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମ ବିଧାନସଭା ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ଦେଲେ ଚିଠି । ବିଧାନସଭା ସଚିବଙ୍କ ଜରିଆରେ ଚିଠି ଦେଲା କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ।

15 ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କ ସହ ସିପିଏମ ବିଧାୟକ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଅନାସ୍ଥା ନେଇ ବିଜେଡିର ସହଯୋଗ ଲୋଡିଲା କଂଗ୍ରେସ । ଅନାସ୍ଥା ସହଯୋଗ ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ଗଲେ କଂଗ୍ରେସ ଟିମ । ଟିମରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମ, ବିଧାୟକ ତାରା ପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ଦେବ ଏବଂ ସାରଦା ଜେନାଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା । ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ କଣ ଆଲୋଚନା ହେଲା ସେନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ତାରା ବାହିନୀପତି । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆସିବ କହିଲେ ବିଧାୟକ ତାରା ବାହିନୀପତି ।

ସିଲଭର ମେଡାଲ ପାଇଁ ଲଢେଇ-
ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସର ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ କଟାକ୍ଷ କଲେ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଜୟ ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର । ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ ସିଲଭର ମେଡାଲ ପାଇଁ ଲଢେଇ ହେଉଛି ବୋଲି କହିଲେ ଜୟ ନାରାୟଣ । ଅନାସ୍ଥାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ପଡିବ ନାହିଁ କହିଲେ ଜୟ ନାରାୟଣ ।


ସ୍ୱଳ୍ପ କାଳୀନ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଲା କଂଗ୍ରେସ । ରାଜ୍ୟରେ କ୍ଷମତାଶୀନ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରର ବହୁ ବିଫଳତାକୁ ନେଇ କଠୋର ହେଲା କଂଗ୍ରେସ । ରାଜ୍ୟରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆଧାର କରି ଉଭୟ ବିଜେପି ଏବଂ ବିଜେଡିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ । ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତ୍ୟକ ଦିନ ନିର୍ଯ୍ୟାତନା ଘଟୁଛି ଯାହା ଓଡିଶାକୁ ଲଜ୍ଜିତ କରୁଛି ତେଣୁ ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭୂମିକା ନେଉଥିବା ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସରକାରକୁ ଘେରାଓ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏଥିରେ ସହମତି ଦେବ କଂଗ୍ରେସ । ସେପଟେ ରାଜନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ରାଜନିତୀରେ ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗୁଡିକ ବିରୋଧ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।


ଅନାସ୍ଥା ଆଣିଲା କଂଗ୍ରେସ, ବିଜେଡି କୋର୍ଟରେ ବଲ୍-
ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଦାୟିତ୍ୱ ଠିକ ଭାବରେ ତୁଲାଇ ପାରୁନାହିଁ କି ବିଜେଡି ? ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏଭଳି ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମାଷ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଖେଳିଲା କି କଂଗ୍ରେସ ? ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରି ଏବେ ସରଗରମ ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି । ଖାସ କରି କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ବିଜେପି ସରକାର ବା ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରକୁ ଉଭୟ ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ବିରୋଧ କରିବା ସହିତ କିଭଳି ରାଜନୈତିକ ଫାଇଦା ମିଳିବ ସେ ନେଇ ପରସ୍ପର ସହ ଛକା ପଞ୍ଚା ଲାଗିରହିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ଏବେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣି ବିଜେଡି କାନ୍ଧରେ ବନ୍ଧୁକ ରଖି ଗୁଳି ଫୁରାଇବାକୁ ଚାହୁଁଚି କି କଂଗ୍ରେସ ?

ଅନାସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ବିଜେଡି ଠିକ ସମୟରେ ନେବ ନିଷ୍ପତ୍ତି-

ନବୀନ ନିବାସରେ ବସିଥିଲା ବିଜେଡିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ । ଦଳର ବହୁ ବିଧାୟକ ବୈଠକରେ ସାମିଲ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । କଂଗ୍ରେସର ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉପନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ । ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ବାଚସ୍ପତି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନା ନାହିଁ ତାହା ଜଣାନାହିଁ, ତେଣୁ ଆଗୁଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଠିକ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏକ ବୃହତ୍ତର ବିରୋଧୀ ଦଳ ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ଦଳ । ତେଣୁ ଦଳ ନିଜେ ତାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।

ନବୀନ ନିବାସରେ ବସିଥିବା ବୈଠକ ପରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉପନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ନବୀନ ନିବାସରେ କୌଣସି ବିଧିବଦ୍ଧ ବୈଠକ ନଥିଲା । ଆମେ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିଥିଲୁ । ନବୀନ ନିବାସରେ ଘରୋଇ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ । ଅନାସ୍ଥା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ନୋଟିସ ଦେଇଥିବା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଲି । ବାଚସ୍ପତି ଅନାସ୍ଥାକୁ କେବେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଓ କେବେ ଆଲୋଚନା ହେବ ଜାଣିନାହୁଁ । ତେଣୁ ଆଗରୁ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ବାଚସ୍ପତି ଆଗ ଅନାସ୍ଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ । ତା'ପରେ ଦଳ ଠିକ ସମୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ । ଅନାସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଦଳ ଏ ଯାଏଁ ନିଷ୍ପତି ନେଇନାହିଁ । ତେଣୁ ନଇ ନ ଦେଖି ଲଙ୍ଗଳା କାହିଁକି ହେବ ବିଜେଡି ? କଂଗ୍ରେସର ଅନାସ୍ଥାକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ଅଡ଼ୁଆରେ ପକାଇବକି ପ୍ରଶ୍ନରେ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କି କାହିଁକି ଅଡ଼ୁଆରେ ବିଜେଡି ପଡ଼ିବ ? ବିଜେଡି ଏକ ବଡ ଦଳ ।

ଓଡିଶାର ଜନସାଧାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ପେଷି ହେଉଛନ୍ତି । ବିଶେଷ କରି ରାଜ୍ୟର କୃଷକ ଏବେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଅଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟରେ ସାର ବଣ୍ଟନରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି ସରକାର । ସମବାୟ ସୂତ୍ରରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସାର ମିଳୁନାହିଁ । ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ ରାତିରୁ ଆସି ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ । ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ପେଷି ହେଉଛନ୍ତି । କଳାବଜାରୀରେ ତିନି ଗୁଣ ଚାରି ଗୁଣ ଚଢ଼ା ଦରରେ ସାର ମିଳୁଛି । ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଠିକ ଭାବେ ହେଉନାହିଁ । ସରକାର କେବଳ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କିଛି କରିନାହାନ୍ତି । ତେଣୁ ସରକାର ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ।"

ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡିଛି, ମହିଳା ହିଂସା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । ନାରୀମାନେ ରାସ୍ତାରେ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହାନ୍ତି । ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ସରକାର ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ କ୍ଷମତା ସଙ୍କୁଚିତ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । କ୍ଷମତା ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସରକାର ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଧାନସଭାରେ ଉଠିବ । ଏମିତିକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମେତ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସରକାର ବିଫଳ ହେଲେ । ଏହା ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ସ୍ୱାଭିମାନ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆଘାତ ହୋଇଛି ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବିଧାନସଭାରେ ଉଠାଇବ ଦଳ ।"

ତେବେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ କଣ ?
ସଂସଦୀୟ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ କୌଣସି ସରକାର ବିରୋଧରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଆସ୍ଥା ଏବଂ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଣାଯାଇପାରିବ । ଏନେଇ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ଏକ ନୋଟିସ ଦେବାକୁ ହେବ ଯାହାକୁ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ନୋଟିସ କୁହାଯାଏ ।

ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ୧୫ ଜଣ ଦସ୍ତଖତ ଥାଇ ନୋଟିସ ଦେବେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ । ଯେତେବେଳେ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ଚାଲିବ, ସେ ସମୟରେ ବାଚସ୍ପତି ଗୃହର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି । ସେହିନର ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ପରେ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବରୁ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବ ।


ଓଡିଶା ବିଧାନସଭାର ମୋଟ ସିଟ ୧୪୭ ସିଟର ଦଶ ଭାଗରୁ ଭାଗେ ଅର୍ଥାତ ୧୫ ଜଣ ଭାଗ ନେଇ ପାରିବେ । ୧୫ ଜଣ ଛିଡା ହେଲେ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରିବ । ନହେଲେ ନାକଚ ହେବ ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ଶୋକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ, କାଲି ଯାଏଁ ମୁଲତବୀ


ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଓଡିଶା ବିଧାନସଭାରେ କେବେ ଅନାସ୍ଥା ଅଣାଯାଇଥିଲା-

1937 ରୁ 1945 ମଧ୍ୟରେ 18 ଫେବ୍ରୁଆରୀ 1942ରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ବାଚସ୍ପତି ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବାରୁ ଲାପସ କରିଗଲା ।


1952-57

15 ଏପ୍ରିଲ 1953 ରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାକର ସୁପକାର ତତ୍କାଳୀନ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ କୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଥିଲେ । ୫ ଅକ୍ଟୋବେର 1955 ରେ ପୁଣି ତତ୍କାଳୀନ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଶ୍ରଦ୍ଧାକର ସୁପକାର ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ନୋଟିସ ଦେଲେ । କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନହେବାରୁ ପୁଣି ୬ ଅକ୍ଟୋବରରେ ସଂଯୁକ୍ତ ସୋସିଅଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ବିଧାୟକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ନୋଟିସ ଦେଲେ । ପୁନଶ୍ଚ ସେହି ଦିନ ସଂଧ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାକର ସୁପକାର ପୁଣି ଏକ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ନୋଟିସ ଦେଇଥିଲେ ।


1957-1960-
1958 ରେ ପୁଣି ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ନୋଟିସ ଦେଲେ ଏସଏସପି ବିଧାୟକ ନାରାୟଣ ସାହୁ ।


1961-1966
6 ଡିସେମ୍ବର 1961 ରେ ତତ୍କାଳୀନ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ସିଂବଦେଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ନୋଟିସ ଦେଲେ । 3 ଜଣ ବାମଦଳ, ସ୍ୱାଧୀନ ବିଧାୟକ ଦସ୍ତଖତ କରିଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ । 1963, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11 ତାରିଖରେ ବାମଦଳ ବିଧାୟକ ଗଙ୍ଗାଧର ପାଇକ ରାୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ନୋଟିସ ଦେଇଥିଲେ ।

16 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1963 ରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ସିଂହଦେଓ ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପରିଷଦ ର ହରିହର ପଟେଲ ଅନାସ୍ଥା ନୋଟିସ ଦେଇଥିଲେ। 1964 ଏପ୍ରିଲ 17ରେ ପ୍ରଶନ୍ନ ଦାଶ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିରେନ ମିତ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ନୋଟିସ ଦେଇଥିଲେ ।


1967 -71
1968 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 12 ତାରିଖରେ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ସିଂହଦେଓ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ psp ବିଧାୟକ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମୋହନ ଦାଶ୍ ଅନାସ୍ଥା ନୋଟିସ ଆଣିଥିଲେ । ସଦାଶିବ ତ୍ରିପାଠୀ, ଗଙ୍ଗାଧର ପାଇକ ରାୟ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ସିଂହଦେଓ ଙ୍କ ସରକାର ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ନୋଟିସ ଦେଇଥିଲେ।



1977-80
ସେପ୍ଟେମ୍ବର 12 1979 ରେ ତତ୍କାଳୀନ ନୀଳମଣି ରାଉତରାୟଙ୍କ ସରକାର ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ଆଣି ତତ୍କାଳୀନ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମାଲିକ ନୋଟିସ ଦେଇଥିଲେ । 12 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ବୃନ୍ଦାବନ ନାୟକ ଅନାସ୍ଥା ନୋଟିସ ଆଣିଥିଲେ ।


1980-85
୨୮ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1981 ରେ ବମଦଳ ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ଦେ ତତ୍କାଳୀନ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସରକାର ଅନାସ୍ଥା ନୋଟିସ ଆଣିଥିଲେ । ଜନତା ଦଳ ବିଧାୟକ ଶରତ ଦେବ ମଧ୍ୟ ଅନାସ୍ଥା ନୋଟିସ ଦେଇଥିଲେ ।


1995-2000
27 ଡିସେମ୍ବର1995 ରେ ଜନତା ଦଳ ରାମକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ବିଜେପିର ଜୁଏଲ ଓରାମ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜେବି ପଟନାୟକ ସରକାର ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ନୋଟିସ ଆଣିଥିଲେ । 11 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1997 ରେ ଜନତା ଦଳ ବିଧାୟକ ଅଶୋକ ଦାଶ ଜେବି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନୋଟିସ ଆଣିଥିଲେ । 11 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1997 ରେ ବିଜେପିର ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନ ଜେବି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ନୋଟିସ ଦେଇଥିଲେ। ଜେଏମଏମ ନେତା ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡି ମଧ୍ୟ ଜେବି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ନୋଟିସ ଆଣିଥିଲେ । 2 ଅଗଷ୍ଟ 1998 ରାମକୃଷ୍ଣ ପଟନାୟକ ତତ୍କାଳୀନ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଜେବି ସରକାର ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ଆଣିଥିଲେ । 3 ଅଗଷ୍ଟ 1998 ରେ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନ ଆଣିଥିଲେ ଅନାସ୍ଥା ।



2000-2004
20 ଡିସେମ୍ବର2001 ରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଉମେଶ ସ୍ୱାଇଁ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ଆଣିଥିଲେ । ତତ୍କାଳୀନ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଜେବି ପଟ୍ଟନାୟକ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସରକାର ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ଆଣିଥିଲେ । ଫେବୃଆରୀ 11 2009 ରେ କଂଗ୍ରେସର ବିଧାୟକ ପଦ୍ମଲୋଚନ ପଣ୍ଡା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ଆଣିଥିଲେ ।


2009-2014
16 ଡିସେମ୍ବର 2013 ରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ନୋଟିସ ଆଣିଥିଲେ । 3 ଫେବୃଆରୀ 2014 ରେ ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସରକାର ବିରୋଧରେ ପୁନର୍ବାର ନୋଟିସ ଦେଇଥିଲେ । 1953 ଏପ୍ରିଲ 15 ତାରିଖରେ ଅନାସ୍ଥା ଆଲୋଚନାରେ 45 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।



କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟିକା ସୋଫିଆ ଫିର୍ଦ୍ଦୋସ କହିଛନ୍ତି, "ରାଜ୍ୟରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲାଣି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି । ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ଆସିବାର ବର୍ଷେ ପୁରିଲାଣି ହେଲେ ସାବୁଥିରେ ସରକାର ବିଫଳ । ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ସରକାର ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆମେ ଏ କଥା ବିଧାନସଭାରେ ଉଠାଇଲୁ ହେଲେ ସରକାର ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ । ବିଜେଡିର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମର୍ଥନ ଲୋଡିଛୁ । ବିଜେଡି ଅନାସ୍ଥା ଆଣିଥିଲେ ଆମେ ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥାନ୍ତୁ ।"



ତେବେ କଂଗ୍ରେସର ଏଭଳି ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି । ରାଜନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ରାଜରାମ ଶତପଥୀଙ୍କ ମତରେ, "ବିଜେଡି ଯଦି କଂଗ୍ରେସର ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସମର୍ଥନ କରେ ତାହେଲେ ଲୋକ ଜାଣିବେ ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସ ସହ ହାତ ମିଳାଇଛି । ଆଉ ଯଦି ସମର୍ଥନ ନ କରେ ତାହେଲେ କଂଗ୍ରେସ କହିବ ବିଜେଡି-ବିଜେପି ଭିତିରି ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ ତାହା ସତ । 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଧାନସଭାକୁ କଂଗ୍ରେସର 14 ଜଣ ବିଧାୟକ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ 51ଟି ଆସନ ଯାଇଛି ।"



ବିଧାନସଭାରେ ସଂଖ୍ୟାର ଖେଳ-
ଶାସକ ଦଳ -(BJP)-78
ବିରୋଧୀ ଦଳ BJD-50
କଂଗ୍ରେସ-14
ସିପିଆଇ-1
ସ୍ୱାଧୀନ-03
ମ୍ୟାଜିକ୍ ନମ୍ବର- 74


ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

