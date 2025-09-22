ETV Bharat / politics

Odisha Assembly: ଗୃହ କମ୍ପାଇଲେ ବିଜେଡି-କଂଗ୍ରେସ, ମାତ୍ର 7 ମିନିଟ୍‌ ଚାଲିବା ପରେ ମୁଲତବି

ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପୋଡିଅମ ତଳେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ । ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି ଭାଇ ଭାଇ ନାରା ଦେଇ ହୋହଲ୍ଲା କଲା କଂଗ୍ରେସ ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 22, 2025 at 2:39 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ବିଧାନସଭା ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନର ଚତୁର୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସରେ ବି ଚାଲି ପାରିଲାନି ଗୃହ । ହଟ୍ଟଗୋଳ କଲେ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ । ମାତ୍ର 7 ମିନିଟ୍‌ ଚାଲିବା ପରେ ଗୃହକୁ ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଲତବି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢୀ । ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପୋଡିଅମ ତଳେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ ।

ଅନାସ୍ଥାକୁ ନେଇ ବିଜେଡିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲା କଂଗ୍ରେସ । ଆସନରେ ଛିଡା ହୋଇ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି ଭାଇ ଭାଇ ନାରା ଦେଇ ଜୋରଦାର ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଦେଖାଇ ବିରୋଧୀ ସଦସ୍ୟ ହଟ୍ଟଗୋଳ ଓ ହୋହଲ୍ଲା କରିଥିଲେ । ବାଚସ୍ପତି ବିରୋଧୀ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ଚଳାଇବାକୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଆଲୋଚନାକୁ ଆସନ୍ତୁ । ପ୍ରଶ୍ନ କାଳ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ । ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ । ଗୃହ ସ୍ୱାଭାବିକ ନହେବାରୁ ଶେଷରେ 4 ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଲତବି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ବାଚସ୍ପତି ।

ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତନ ପ୍ରମିଳା ମଲିକ କହିଛନ୍ତି, " ଗଣତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଚଳ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ସରକାର । ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିରେ ଜନ ପ୍ରତିନିଧି ମାନଙ୍କ କ୍ଷମତାକୁ ସଙ୍କୁଚିତ କରି ବିଡିଓଙ୍କ ପାଖରେ ଠୁଳ କରିଛନ୍ତି । ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଜେପି କର୍ମୀ ମାନେ କିପରି ଚଳିବେ ଓ ବ୍ଲକକୁ କିପରି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ ଏଥି ପାଇଁ ସେମାନେ ଏହା କରିଛନ୍ତି । ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ ଶାସନ ରାଜ୍ୟରେ କିପରି ଭାବେ ବିସ୍ତାର କରିବ ତାହା ସେ କରିଛନ୍ତି । ଅର୍ଡରକୁ ବାତିଲ କରି ପୁନଃ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅନାସ୍ଥା ଆଣିଲା କଂଗ୍ରେସ କାହା ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ? ଆମ ସହ ଆଲୋଚନା ନକରି ମନେ ମନେ ଅନାସ୍ଥା ଆଣିଦେଇ ରାଜନୈତିକ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଉଛି, ସେଥିରେ ଆମେ ସାନମିଲ ହେବୁ ନାହିଁ । 14 ଜଣରେ କାହିଁକି ଆଣୁଛନ୍ତି । କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏଭଳି କରେ କି ? ନିର ପ୍ରସାର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଏପରି କରୁଛନ୍ତି । କଂଗ୍ରେସ ଭୋଟ ସବୁ ବିଜେପିକୁ ଚାଲିଯାଉଛି । ସେମାନେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ହେବନାହିଁ। "

କଂଗ୍ରେସ ଉଭୟ ବିଜେପି ବିଜେଡି ଉପରେ ବର୍ଷିଛି। ବିଜେଡି ଜାଣିଶୁଣି ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଆଚରଣ କରୁଛି। ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଉଛୁ। ହେଲେ ଉଭୟ ବିଜେଡି ବିଜେପି ମିଶିକି ଅଛନ୍ତି । ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସର ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଆଲୋଚନା ନକରିବାକୁ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଡ଼ ରାଜେନ ଏକା ।

ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ମାନେ ନିଜ ଆସନ ଛାଡି ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ପୋଡିୟମ ତଳେ ସରକାର ବିରୋଧୀ ନାରାବାଜି ଦେଇ ବିକ୍ଷୋଭ ପଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସେପଟେ ଗୃହ ବିଭାଗର ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।ଶାସକ ଦଳର ସଦସ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ । ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଉତ୍ତର ରଖୁଥିଲେ।

ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଇରାଶିଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, " ବିଧାନସଭାକୁ ଉଭୟ ବିରୋଧୀ ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଚଲାଇବାକୁ ଦେଉନାହାଁନ୍ତି, ଏହା ଦୁଃଖ ଓ ପରିତାପର ବିଷୟ। ଓଡି଼ଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବିଜେପି ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ଲୋକଙ୍କ ଟିକସରେ ବିଧାନସଭା ଚାଲେ, ହେଲେ ଯେଉଁଭଳି ବିରୋଧୀ ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ନଦେଖି ନିଜ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ବ ପାଇଁ ଗୃହରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ବିରୋଧୀ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ତାହା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଗୁଡିକ।ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ତର୍କ ବିତର୍କ ହେଉ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଗତୀ ହେଉ। "

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

BJD CONGRESS PROTESTODISHA ASSEMBLY MONSOON SESSIONASSEMBLY ADJOURNEDବିଧାନସଭା ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନODISHA ASSEMBLY

