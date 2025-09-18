ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ଶୋକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ, କାଲି ଯାଏଁ ମୁଲତବୀ
ଶୋକ ପ୍ରସ୍ତାବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଗତ କରିଥିଲେ । ଦିବଂଗତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥିଲା ।
Published : September 18, 2025 at 2:35 PM IST
Odisha Assembly Monsoon Session ଭୁବନେଶ୍ବର: ସପ୍ତଦଶ ଓଡିଶା ବିଧାନସଭାର ଚତୁର୍ଥ ତଥା ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ । ଏହା ପରେ ବିଧାନସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହ ଶୋକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହର ନେତା ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଗତ କରିଥିଲେ । ଦିବଂଗତ ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କ ସମ୍ମାନର୍ଥେ ଗୃହର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆସନ୍ତାକାଲି ପୂର୍ବାହ୍ନ ସାଢେ଼ ୧୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ବାଚସ୍ପତି ।
ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ:
ଆଜି(ଗୁରୁବାର) ପୂର୍ବାହ୍ନ ୧୧ ରେ ଗୃହରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବାକୁ ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ରାଜ୍ୟ ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ପୋଲିସ ବାଦ୍ୟ ଧୁନରେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ଗୃହ ଭିତରେ ଜାତୀୟ ସଂଗୀତ ଗାନ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଦିବଂଗତ ନେତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି:
ପରେ ଶୋକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହର ନେତା ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଗତ କରିଥିଲେ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୃହର ଆସିନ ସଦସ୍ୟ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ବର୍ଗତ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆ, ପୂର୍ବତନ ଉପବାଚସ୍ପତି ତଥା ରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ସିଂହ ମର୍ଦ୍ଦରାଜ, ପୂର୍ବତନ ସଦସ୍ୟ ପ୍ରସନ୍ନ ପଟ୍ଟନାୟକ, କରେନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ, ନିରଞ୍ଜନ ହେମ୍ବ୍ରମ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଭଞ୍ଜ, ମହମ୍ମଦ ରଫିକ ପ୍ରମୁଖ ପୂର୍ବତନ ସଦସ୍ୟ ଓ ଓଡିଶା ପୋଲିସ ଏବଂ ଆଇ ଆର ବାଟାଲିୟନର ଦିବଂଗତ ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଗୁଣାବଳୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ । ଗୃହର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ।
କାଲି ଯାଏଁ ଗୃହ ମୁତଲବୀ:
ଗୃହ ନେତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଗତ ଶୋକ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସମର୍ଥନ କରି ଗୃହରେ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉପନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମ ପ୍ରମୁଖ ଶୋକ ପାଠ ଓ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପରିବାର ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଗୃହ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ଥିଲେ । ବାଚସ୍ପତି ଶୋକ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରି ଦିବଂଗତ ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଜୀବନ କାଳରେ କରିଥିବା ଭଲ କାମ ଗୁଡିକର ସ୍ମୃତି ଚାରଣ କରିଥିଲେ । ଗୃହର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଶୋକ ସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରକୁ ଜଣାଇଦିଆଯିବ ବୋଲି ବାଚସ୍ପତି କହିଥିଲେ । ପରେ ଦିବଂଗତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥିଲା । ଦିବଂଗତ ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କ ସମ୍ମାନର୍ଥେ ଗୃହର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆସନ୍ତାକାଲି ପୂର୍ବାହ୍ନ ସାଢେ଼ ୧୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ବାଚସ୍ପତି । କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ଅଧିବେଶନ ରୋଚକ ହେବ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର