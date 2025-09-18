ETV Bharat / politics

ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ଶୋକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ, କାଲି ଯାଏଁ ମୁଲତବୀ

ଶୋକ ପ୍ରସ୍ତାବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଗତ କରିଥିଲେ । ଦିବଂଗତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥିଲା ।

ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ, ଗୃହରେ ଶୋକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ
ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ, ଗୃହରେ ଶୋକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 18, 2025 at 2:35 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Odisha Assembly Monsoon Session ଭୁବନେଶ୍ବର: ସପ୍ତଦଶ ଓଡିଶା ବିଧାନସଭାର ଚତୁର୍ଥ ତଥା ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ । ଏହା ପରେ ବିଧାନସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହ ଶୋକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହର ନେତା ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଗତ କରିଥିଲେ । ଦିବଂଗତ ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କ ସମ୍ମାନର୍ଥେ ଗୃହର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆସନ୍ତାକାଲି ପୂର୍ବାହ୍ନ ସାଢେ଼ ୧୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ବାଚସ୍ପତି ।

ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ଶୋକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ (ETV Bharat Odisha)

ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ:

ଆଜି(ଗୁରୁବାର) ପୂର୍ବାହ୍ନ ୧୧ ରେ ଗୃହରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବାକୁ ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ରାଜ୍ୟ ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ପୋଲିସ ବାଦ୍ୟ ଧୁନରେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ଗୃହ ଭିତରେ ଜାତୀୟ ସଂଗୀତ ଗାନ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଦିବଂଗତ ନେତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି:

ପରେ ଶୋକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହର ନେତା ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଗତ କରିଥିଲେ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୃହର ଆସିନ ସଦସ୍ୟ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ବର୍ଗତ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆ, ପୂର୍ବତନ ଉପବାଚସ୍ପତି ତଥା ରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ସିଂହ ମର୍ଦ୍ଦରାଜ, ପୂର୍ବତନ ସଦସ୍ୟ ପ୍ରସନ୍ନ ପଟ୍ଟନାୟକ, କରେନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ, ନିରଞ୍ଜନ ହେମ୍ବ୍ରମ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଭଞ୍ଜ, ମହମ୍ମଦ ରଫିକ ପ୍ରମୁଖ ପୂର୍ବତନ ସଦସ୍ୟ ଓ ଓଡିଶା ପୋଲିସ ଏବଂ ଆଇ ଆର ବାଟାଲିୟନର ଦିବଂଗତ ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଗୁଣାବଳୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ । ଗୃହର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ।

ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ଶୋକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ
ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ, ଗୃହରେ ଶୋକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ (ETV Bharat Odisha)

କାଲି ଯାଏଁ ଗୃହ ମୁତଲବୀ:

ଗୃହ ନେତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଗତ ଶୋକ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସମର୍ଥନ କରି ଗୃହରେ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉପନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମ ପ୍ରମୁଖ ଶୋକ ପାଠ ଓ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପରିବାର ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଗୃହ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ଥିଲେ । ବାଚସ୍ପତି ଶୋକ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରି ଦିବଂଗତ ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଜୀବନ କାଳରେ କରିଥିବା ଭଲ କାମ ଗୁଡିକର ସ୍ମୃତି ଚାରଣ କରିଥିଲେ । ଗୃହର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଶୋକ ସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରକୁ ଜଣାଇଦିଆଯିବ ବୋଲି ବାଚସ୍ପତି କହିଥିଲେ । ପରେ ଦିବଂଗତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥିଲା । ଦିବଂଗତ ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କ ସମ୍ମାନର୍ଥେ ଗୃହର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆସନ୍ତାକାଲି ପୂର୍ବାହ୍ନ ସାଢେ଼ ୧୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ବାଚସ୍ପତି । କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ଅଧିବେଶନ ରୋଚକ ହେବ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ବିଧାନସଭା ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ; ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଲା କଂଗ୍ରେସ


ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

For All Latest Updates

TAGGED:

CONDOLENCE MOTIONODISHA ASSEMBLY NEWSCM MOHAN CHARAN MAJHIODISHA ASSEMBLY ADJOURNODISHA ASSEMBLY MONSOON SESSION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟର 'ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ' କିଶୋର ମାଣିଆ; ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ଗଢୁଛନ୍ତି 'ଅଭିମନ୍ୟୁ', 50 ବର୍ଷ ଧରି କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ

ବେଲି ଫ୍ୟାଟ୍‌ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ କି ? ଏପରି ସହଜ ଉପାୟରେ କମାନ୍ତୁ

ଘରେ ବସି ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ Life Certificate, କେମିତି କରିବେ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣ ଆପ୍‌ ବ୍ୟବହାର

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.