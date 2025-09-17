ETV Bharat / politics

ବିରୋଧୀଙ୍କ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା ହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ପଡିବ ଚାପ, ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିବ କଂଗ୍ରେସ

ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବାକୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ସଜବାଜ । କଂଗ୍ରେସ କହିଲା ଆସିବ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ । ବିଜେପି କହିଲା ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ।

ODISHA ASSEMBLY (ETV Bharat Odisha)
Published : September 17, 2025 at 8:26 PM IST

Updated : September 17, 2025 at 9:17 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଏବେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ନୁହେଁ ବିଧାନସଭାର ଗୃହ ଭିତରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଶାସକ-ବିରୋଧୀ । ନୂଆ ସରକାର କ୍ଷମତାରେ ଆସିବା ପରେ ଏହା ତୃତୀୟ ଅଧିବେଶନ । କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନରେ ଶାସକ ବିଜେପି ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ବିରୋଧୀ ବିଜେଡି ପରସ୍ପର ଘେରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବେ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କଂଗ୍ରେସର ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । କାରଣ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନରେ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିବ ।

ସେପ୍ଟେମ୍ବର 18, ଗୁରୁବାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ବେବାକୁ ଥିବା ଅଧିବେଶନକୁ ନେଇ ଶାସକ ବିରୋଧୀ ନିଜର ଯୋଜନାକୁ ରୂପାୟନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ସେପଟେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ ରହିଲେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବାକୁ ସହଜ ହେବ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବାକୁ ସହଜ ହେବ । ନଚେତ ସରକାର ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ।

ODISHA ASSEMBLY MONSOON SESSION 2025 (ETV Bharat Odisha)




ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରର ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ଗ୍ରହଣୀୟତା ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖର ଭାଗି ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଦାବି କରିଛି ଶାସକ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି । କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ସରକାର ସବୁ ଦିଗରେ ଫେଲ ମାରିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ନେଇ ରୋକ ଠୋକ ବିରୋଧ କରିବାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ । ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବାକୁ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଦଳ । ଅନ୍ୟତମ ବିରୋଧୀ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ମଧ୍ୟ ହଲ୍ଲାବୋଲ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି ।

"ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରମୁଖ ବିରୋଧୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାରଙ୍କୁ ବହୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶାଣିତ ଆକ୍ରମଣ ନେଇ ଯୋଜନା କରିଛି । ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ଲାଗି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅନେକ ଅଛି । ସବୁ ବିଭାଗରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଦଳାଚକଟାରେ ଲୋକେ ମଲେ । ଯାଜପୁର ଭଳି ଜିଲ୍ଲାରେ ହଇଜା ବ୍ୟାପିଲା, ସରକାର ପ୍ରତିକାର କରିପାରିଲେ ନାହିଁ । 15 ଜଣ ଲୋକ ମଲେ । କଲେଜ ପଢ଼ନ୍ତା ଛୁଆ ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି । ତୃଣମୂଳରୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାଲେଶ୍ଵର ଛାତ୍ରୀଙ୍କ କଥା କେହି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ । ତାହା ପରେ ଯାହା ହେଲା ସାରା ଭାରତ ଦେଖିଲା । ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ନାରୀ ନିର୍ଯ୍ୟାତନା ଘଟଣା ବଢି ଚାଲିଛି । ନିକଟରେ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଇଛି । ଏହା ହେଉଛି ବିଜେପି ସରକାର ସମୟର କାରନାମା । କୃଷକଙ୍କ ବିକାଶ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା ବିଜେପି । କିନ୍ତୁ ସାର ପହଁଚେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ସରକାର । ଦଳର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଛଡା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଉପରୁ ନଜର ହଟେଇ ନେଇଛନ୍ତି ସରକାର । ଜଳସମ୍ପଦ, ଜଳସେଚନ, ଶିକ୍ଷା, ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା, ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ବିକାଶ, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତିଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର କାମ କରିବା ଲାଗି ନାରାଜ । ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ପାର୍ଦୁଭାବ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସାମନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟର ବିଧାନସଭା ଡାକିଛନ୍ତି ସରକାର । ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବେ ନା ନାହିଁ ଜଣାନାହିଁ । ଆଲୋଚନା କରିବା ଲାଗି ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ସରକାରଙ୍କ ମୁଖା ଖୋଲିଯିବ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲିକ

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ନେଇ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ, ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାଳ ମାଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ କହିଲେ ବିରୋଧୀ

ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିବ କଂଗ୍ରେସ-
ସଂଖ୍ୟା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ କମ ସଂଖ୍ୟାରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବାକୁ ହଲ୍ଲା ବୋଲ ଡାକରା ଦେଇପାରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ । ଏପରିକି ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ଆଣିବ ଦଳ । ସ୍ୱଳ୍ପ କାଳୀନ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିବ କଂଗ୍ରେସ । କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ ଶେଷ ହେବା ପରେ ସୂଚନା ଦେଲେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମ । ବିଧାନସଭାରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳର ନେତାଙ୍କ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ବସିଥିଲା କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳର ବୈଠକ । ବୈଠକରେ ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାଶଙ୍କ ସମେତ 13 ଜଣ ବିଧାୟକ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ।

Congress Legislature Party meeting
Congress Legislature Party meeting (ETV Bharat Odisha)

ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିବ କଂଗ୍ରେସ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ ଶେଷ ହେବା ପରେ ସୂଚନା ଦେଲେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମ । ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା, ବେକାରୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା, ଚାଷୀ, ଶିକ୍ଷା, ପିଇବା ପାଣି, ଦଳିତ ଆଦିବାସୀ ସୁରକ୍ଷା ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଆସିବ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ । ସ୍ୱଳ୍ପ କାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ ହୋଇଛି । ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ନାରୀ ଧର୍ଷଣ, ନାରୀ ହତ୍ୟା, ବଳଙ୍ଗା, ବାଲେଶ୍ୱର, ଗୋପାଳପୁର, ବ୍ରହ୍ମଗିରୀ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ ମହିଳା ଟ୍ରାଫିକ କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କ ଶବ କେଉଁଝର ଜଙ୍ଗ ରୁ ମିଳିବା । ଆଜି DCP ଅଫିସର ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ରାଜ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି । ଏହାକୁ ଆମେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି । କଂଗ୍ରେସ ବାରମ୍ବାର ନିନ୍ଦା କରୁଛି ହେଲେ ସରକାର ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଉ ନାହାଁନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୋଲିସ କମିଶନରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି । ସାର ଦୁଇ ଗୁଣ ଅଧିକ ଦାମରେ ଚାଷୀ କିଣୁଛନ୍ତି । ଆମଦାନୀ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ । ରାଜ୍ୟ ସରକାର କଳାବଜାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ସାହନ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି । ଧାନ କଟଣୀ ଛଟଣୀ ପାଇଁ ଚାଷୀ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛି । ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁର୍ନୀତି ଅବହେଳା ଏବଂ ଛାତ୍ର ସାଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ଘୋଷଣା ନ କରିବା ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ମୁଦ୍ଦା । ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ହଇଜା ହେଇଥିବା ହେଲେ ତାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରିନାହାନ୍ତି । ରାଜ୍ୟରେ ଶିଳ୍ପ ନାଁରେ ବିସ୍ଥାପନ ବଢୁଛି । ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି । ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା, ବେକାରୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା, ଚାଷୀ, ଶିକ୍ଷା, ପିଇବା ପାଣି, ଦଳିତ ଆଦିବାସୀ ସୁରକ୍ଷା ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେବ । କଂଗ୍ରେସ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ବିଧାନସଭାରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବ ।

ବିଧାସଭାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବ କଂଗ୍ରେସ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ତାରା ପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମହିଳା ନିର୍ଯାତନା ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଚାଷୀଙ୍କୁ ସାର ନ ମିଳିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ, ନାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ଆନ୍ଦୋଳନ, ବହୁ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି । ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବ କଂଗ୍ରେସ । ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିବୁ । ବିଜେଡି ଆମକୁ ସମର୍ଥନ କରୁ । ଲୋକଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ଆମେ କାଯ୍ୟ କରିବୁ, ବିଜେଡି ଆଗ ପଛ ବିଚାର ନ କାରି ଆମକୁ ସମର୍ଥନ କରୁ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ତାରା ପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି



ବିରୋଧୀ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଣିବେ ତାକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଶାସକ ଦଳ-

"ବିରୋଧୀ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପାଟି ଖୋଲିବେ ତାର ପ୍ରତି ଜବାବ ଦେବାକୁ ଶାସକ ଦଳ ସକ୍ଷମ । ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳର ବୈଠକ ବସିବ। ଗତ ୧୫ ମାସ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯାହା କରିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଉପକୃତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି । ତାକୁ ଶାସକ ଦଳ ଭାବେ ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବୁ । ବିରୋଧୀଙ୍କ ସେଭଳି କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ ନାହିଁ । ବିଧାନସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପାଟି ଖୋଲିବେ । ତାର ପ୍ରତି ଜବାବ ଦେବାକୁ ଶାସକ ଦଳ ସକ୍ଷମ । ଚାଲୁଣି ଯଦି ଛୁଞ୍ଚିକୁ କାହିବ ଆମେ କହିବୁ," କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂ


"ବିଧାନସଭାର ଏହି ସ୍ୱଳ୍ପ କାଳୀନ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବହୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉତ୍ଥାପନ କରିବେ ସତ ହେଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ଯଦି ଉଭୟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଘେରିବେ ତାହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ।ସରକାରଙ୍କ ବହୁ ବିଫଳତା ରହିଛି । ବିରୋଧୀ ଏହି ସ୍ୱଳ୍ପ କାଳୀନ ଅଧିବେଶନରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ସତ ହେଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଯଦି ନିଜ ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବେ ତାହେଲେ ସରକାରଙ୍କୁ ହରଡ଼ ଘଣାରେ ପକାଇବାକୁ ସହଜ ହେବ । ନେହେଲେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅକଳିରେ ପକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ," କହିଛନ୍ତି ରାଜନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ରବି ଦାଶ


ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ କ୍ଷମତାଶୀନ ହେବା ପରେ ଏହା ହେଉଛି ବିଜେପି ସରକାରର ତୃତୀୟ ଅଧିବେଶନ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଶା ଆଶଙ୍କା ଭିତରେ ରହିଛି ଦଳ । କାରଣ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପରେ ଦଳ ନିଜର ଗ୍ରହଣୀୟତାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହା ବାସ୍ତବରେ ସଫଳ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ, ଆଉ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟକୁ ସରକାର କିଭଳି ଭାବେ ମ୍ୟାନେଜ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଉପରେ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ।

