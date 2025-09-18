ସେନାପତିଙ୍କ ବିନା ମୈଦାନରେ ବିଜେଡି; ସମନ୍ୱୟ ପାଇଁ ୧୦ ଜଣଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ
ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ବିଧାନସଭା ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ । ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିବେଶନରେ ସାମିଲ ହେବେ ନାହିଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଧାନସଭାର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଂଗ୍ରେସ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ବିଧାନସଭା ରୋଚକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଚଳିତ ଅଧିବେଶନ ବିନା ସେନାପତିରେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି ବିଜେଡି । ବିଧାନସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକ । ସେପଟେ ନବୀନଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦଳ ୧୦ ଜଣ ନେତାଙ୍କୁ ସମନ୍ୱୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି ।
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିବେଶନରେ ସାମିଲ ହେବେନାହିଁ ନବୀନ-
ବିଜେଡିର ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ ଗତକାଲି ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ଭିସି ଜରିଆରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ । ଅଧିବେଶନରେ ବିଜେଡି ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗ, ସାର ଅଭାବ, ପଞ୍ଚାୟତ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଫିସରଙ୍କ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ଓ ଓଡିଆ ଅସ୍ମିତା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବ । ଏ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଦଳ । ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୂରା ଅଧିବେଶନରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିବେ । ବିଜେଡି ସରକାରରୁ ଯିବା ପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ୩ ଟି ଅଧିବେଶନ । ଅଧିବେଶନରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ନବୀନ ସାମିଲ ହେଉନଥିଲେ । ଏକାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନରେ ବି ନବୀନ ବିଧାନସଭା ଆସୁନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ସମନ୍ୱୟ ପାଇଁ ୮ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ-
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିବେଶନରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିବେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ନବୀନଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ସମନ୍ୱୟ ପାଇଁ ବିଜେଡି ୮ ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ବ ଦେଇଛି । ସେମାନେ ହେଲେ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ, ପ୍ରତାପ ଦେବ, ଅରୁଣ ସାହୁ, ମନୋହର ରନ୍ଧାରୀ, ସାରଦା ନାୟକ, ସାରଦା ଜେନା ଓ ଗୌତମବୁଦ୍ଧ ଦାସ । ପ୍ରଥମ କରି ବିଧାନସଭା ଆସିଥିବା ସାରଦା ଜେନା ଓ ଗୌତମବୁଦ୍ଧ ଦାସଙ୍କ ନାଁ ତାଲିକାରେ ଥିବାରୁ ବୈଠକରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଚାପା ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । କିନ୍ତୁ ଏହା ଉପରେ କେହି କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ।
ନବୀନଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଲଢ଼ିବ ଦଳ-
ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସାରଦା ପ୍ରସନ୍ନ ଜେନା କହିଛନ୍ତି, "ଖୁବ କମ ଦିନରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡିଶା ଫେରିବେ । ଅଧିବେଶନରେ ଯୋଗ ଦେବେ ନା ନାହିଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ । କେହି ବରିଷ୍ଠ ଦଳରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉନାହାନ୍ତି । ଏହା କେବଳ ଏକ ପରିକଳ୍ପନା । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାମ ଥିବାରୁ କିଛି ନେତା ବୈଠକରେ ସାମିଲ ହୋଇନଥିଲେ । ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନବୀନଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଲଢ଼ିବ । ନବୀନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ । ଆମ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କେହି ନାହାନ୍ତି ।"
ଫ୍ଲୋର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ୧୦ ଜଣିଆ କମିଟି-
ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ବିଧାନସଭା ଫ୍ଲୋର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ୧୦ ଜଣିଆ କମିଟି ଗଠନ ହୋଇଛି । ମୋ ଭଳି ପ୍ରଥମ ଥରର କିଛି ବିଧାୟକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦାଇତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ବରିଷ୍ଠ ସହ ଆମକୁ ଆମ ନେତା ଦାଇତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ନେଇ କାହାର ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ନାହିଁ । ଆମ ଭିତରେ ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି । କିନ୍ତୁ ଅସନ୍ତୋଷ ନାହିଁ ।"
ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱ ଆଉ କାହାକୁ ମିଳେନାହିଁ-
ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ କେ ରବି କହିଛନ୍ତି, "ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଗୃହ ଆରମ୍ଭରୁ ରହିବା ଉଚିତ ଥିଲା । ନବୀନ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିବେ ବୋଲି ଜାଣି ଦଳ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଉପନେତା କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ଭାବେ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ଓ ଉପ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ଭାବେ ପ୍ରତାପ କେଶରୀ ଦେବ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କୁ ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ମିଳେ ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ । ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ, ସେତେବେଳେ କହିପାରିବେ । ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଚାହିଁବେ, ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିପାରିବେ । ଏହି ସୁଯୋଗ କେବଳ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କୁ ମିଳେ । ନବୀନଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତ ବିଜେଡିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଦୁର୍ବଳ କରିବ ।"
ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଆଗ ନା ବିଧାନସଭା ?
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ନବୀନ ବାବୁ ବିଶେଷ କିଛି କୁହନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଭାଷଣ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ ମଧ୍ୟ ଗୃହରେ ନବୀନଙ୍କର ବିଶେଷ ଭୂମିକା ନଥିଲା । ଗୃହ ବିଭାଗ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେବେ କେବେ କହି ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାଇତ୍ୱ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଦିଅନ୍ତି । ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ସେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିବା ନବୀନ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି । ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନା ବିଧାନସଭା ବଡ଼, ତାହା ନବୀନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା କଥା । ନେତାଙ୍କୁ ଦାଇତ୍ୱ ଦେବାରେ କିଛି ମାନେ ନାହିଁ । ଏମିତି ଗୃହ ଚାଲେ ନାହିଁ । ବିରୋଧୀ ଯେମିତି ସକ୍ରିୟ ହେବା କଥା ଦେଖା ଯାଉନାହିଁ । ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ମତ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହେ । ନବୀନ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ସେଇଟା ହେବନାହିଁ ।"
