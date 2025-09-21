ବିଧାନସଭା ଅଚଳାବସ୍ଥା ନେଇ ଶାସକ-ବିରୋଧୀ ମୁହାଁମୁହିଁ
ଚାଲିପାରୁନି ବିଧାନସଭା ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ । ଏପଟେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏବଂ ଶାସକ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ କଥା କଟାକଟି ଜାରି ।
Published : September 21, 2025 at 11:41 PM IST|
Updated : September 21, 2025 at 11:50 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଲଗାତାର 3 ଦିନ ଧରି ଚାଲିପାରିଲାନି ବିଧାନସଭା । 18 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବିଧାନସଭା ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନରେ କଂଗ୍ରେସ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ନୋଟିସ ଆଣିଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡି ସାର ଏବଂ ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା ଉଠାଇଛି । 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବିଧାନସଭା ମାତ୍ର କିଛି ମିନିଟ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ବାଚସ୍ପତି ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଏପଟେ ବିଧାନସଭା ଅଚଳାବସ୍ଥା ନେଇ ରାଜନୀତି ଜୋର ଧରିଛି । ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏବଂ ଶାସକ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ କଥା କଟାକଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।
ଗୃହ ବାରମ୍ବାର ମୁଲତବୀ ନେଇ ବିଜେଡି କହିଛି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ବିଧାନସଭାରେ ଆଲୋଚନା ହେଉ । ଆଲୋଚନା କରିବାର ଅବକାଶ ସରକାର ଯୋଗେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି । କଂଗ୍ରେସ କହିଛି ବିଜେଡି-ବିଜେପି ସଲାସୁତୁରା କରି ବିଧାନସଭାକୁ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି । ବିଜେପି କହିଛି ସୁପରଲିଡରଙ୍କ ଇସାରାରେ ଗୃହରେ ହଙ୍ଗାମା କରୁଛି ବିଜେଡି ।
ଆମେ ଚାହୁଁ ବିଧାନସଭା ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲୁ-
ବିଜେଡିର ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉପନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଚାହୁଁ ବିଧାନସଭା ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲୁ । ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେଉ । ଆଲୋଚନା କରିବାର ଅବକାଶ ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦେଉନାହାଁନ୍ତି । ସରକାରଙ୍କ ମାନସିକତା କଣ ବୁଝା ପଡୁନାହିଁ । ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚାଷୀ ସମସ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି । ସାର ଠିକ ସମୟରେ ମିଳିପାରୁନାହିଁ । ନାରୀନିର୍ଯ୍ୟାତନା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି । ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ରାଜ୍ୟରେ ନାହିଁ । ରାଜ୍ୟର ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷୋଭ ଓ ଦୁଃଖ ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବା ପାଇଁ ସେ ସୁଯୋଗ ଆମକୁ ମିଳୁ । ସରକାର ସେ ସୁଯୋଗ ଦେଉ ନାହାନ୍ତି । ସରକାର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ 5 ରୁ 10ମିନିଟରେ ସାରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି । ବିଧାନସଭା ଚଲେଇବା କେଵଳ ବିରୋଧୀଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ, ପ୍ରମୁଖ ଦାୟିତ୍ୱ ସରକାର ଓ ସରକାରୀ ଦଳର। ବିଧାନସଭା ଚଲେଇବାରେ ସରକାର ବିଫଳ ।"
ବିଜେଡି-ବିଜେପି ସଲାସୁତୁରା କରି ବିଧାନସଭା ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି-
ବିଧାନସଭା ଠିକରେ ନ ଚାଲିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ତାରା ବାହିନୀପତି କହିଛନ୍ତି, "ବିଜେଡି-ବିଜେପି ସଲାସୁତୁରା କରି ବିଧାନସଭାକୁ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି । ବାଚସ୍ପତି କାହିଁକି ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡାକୁ ନାହାନ୍ତି । ବିଧାନସଭା କିଭଳି ଚାଲିବ ସହମତି ଭାବରେ, ସେ ନେଇ ରାସ୍ତା ବାହାର କରିବା ଦରକାର । ବିଜେପି ଏବଂ ବିଜେଡି ଉଭୟ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଠକିବା ପାଇଁ ବିଧାନସଭାକୁ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି । ବିଜେଡି, ବିଜେପି ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ଜାଣିଶୁଣି ବିଧାନସଭାକୁ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି । ଆଲୋଚନା କିପରି ଭାବରେ ନ ହେଉ, ସେଥିପାଇଁ ବିଧାନସଭାକୁ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି । ଗୃହ ଯଦି ଚାଲିବ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଯଦି ଗୃହୀତ ହେବ, ତାହେଲେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ । ବିଜେଡି ଯଦି ସହଯୋଗ କରିବ ତାହେଲେ ଆଲୋଚନାକୁ ଯିବୁ । ବିଜେଡି ସହଯୋଗ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନାକୁ ଯିବୁ । ବିଜେପି ଏବଂ ବିଜେପି ଉଭୟ ଗାତରେ ପଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି । ପୂର୍ବ ଅଧିବେଶନରେ ମହିଳା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲୁ ।"
ବିଧାନସଭା ଚାଲିବାର ରାସ୍ତା ଖୋଲିବା ଦରକାର-
ତାରା ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, "ବିଧାନସଭା କମିଟି ଚାହୁଁ ଥିଲୁ । ସେତେବେଳେ ଘଣ୍ଟ ବାଡେଇ ଦାବି କରୁଥିଲୁ । ସେତେବେଳେ ବାଚସ୍ପତି ଗୃହକୁ ବନ୍ଦ କରୁ ନ ଥିଲେ । ଏବେ ଗୋଟେ ମିନିଟ ଭିତରେ ବିଧାନସଭାକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦେଉଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଶାସକ ଦଳର ହାତ ନ ଥିଲେ ୧୦ ଟାରୁ 4ଟା ବିଧାନସଭା ବନ୍ଦ ହେବ କେମିତି । ଯେହେତୁ ଶାସକ ଦଳର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ରହୁଛି ବିଜେଡିକୁ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବିଧାନସଭା ବନ୍ଦ କରି ଦେଉଛନ୍ତି । ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡାକିବା ଦରକାର । ବାଚସ୍ପତି କାହିଁକି ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡାକୁ ନାହାନ୍ତି । ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ନ ଡାକିବା ଦ୍ଵାରା ବିଧାନସଭା ଚାଲି ପାରୁ ନାହିଁ । ବିଧାନସଭା ଚାଲିବାର ରାସ୍ତା ଖୋଲିବା ଦରକାର । ବିଧାନସଭା କିଭଳି ଚାଲିବ ସହମତି ଭାବରେ । ସେ ନେଇ ରାସ୍ତା ବାହାର କରିବା ଦରକାର ।"
କିଏ ବିଜେଡି ସୁପରଲିଡର ?
ବିଧାନସଭା ନଚାଲିବା ନେଇ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ବିଜେଡିର ଏହା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଥିଲା ଯେ ବିଧାନସଭାକୁ ଚାଲେଇଦେବା ନାହିଁ । ତାଙ୍କ ଦଳର ନେତା ବିଧାନସଭା ଆସିବାକୁ ଅକ୍ଷମ । ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସୁପର ଲିଡର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ କହିଛନ୍ତି ବିଧାନସଭା ଚଲାଇଦେବା ନାହିଁ । ତାଙ୍କର ଯଦି ଆନ୍ତରିକ ଇଚ୍ଛା ଥାଆନ୍ତା ସେମାନେ ଲେଖିକି ଦିଅନ୍ତେ । ପ୍ରଥମ ଦିନ କଂଗ୍ରେସ ସାର ଉପରେ ମୁଲତବୀ ଆଣିଥିଲା । ସେମାନେ ଯଦି ଏତେ ଚିନ୍ତିତ ତେବେ ସେଦିନ ଆଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତେ । ସୁପର ଲିଡରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏପରି କରୁଛନ୍ତି । ବରିଷ୍ଠ ନେତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଲବିରେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇ ଗୃହ ବନ୍ଦ କରୁଛୁ । କିନ୍ତୁ ଗୃହରେ ଚୁପ୍ ରହୁଛନ୍ତି । ମୁଲତବୀରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ କି ଶୂନ୍ୟକାଳରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ କେଉଁ ଫର୍ମରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ସେମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି । ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି । ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ ବିଜେଡି ବିଧାନସଭାକୁ ବନ୍ଦ କରୁଛି । ସେକେଣ୍ଡ ପୋଜିସନ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିଛି । ଦୁଇ ଦଳ ସିଲଭର ଏବଂ ବ୍ରୋଞ୍ଚ ମେଡାଲ ପାଇଁ ଲଢୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆମର କିଛି ନାହିଁ ସେଥିରେ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର