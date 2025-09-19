ବିଧାନସଭାରେ ସାର ତାତି: ମାତ୍ର ୪ ମିନିଟ ଚାଲିଲା ଗୃହ, ୪ଟା ଯାଏଁ ମୁଲତବୀ
ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନର ଦ୍ଵିତୀୟ ଦିନରେ ବିଧାନସଭାରେ ହଙ୍ଗାମା । ପରସ୍ପର ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଶାସକ-ବିରୋଧୀ ।
ଭୁବନେଶ୍ବର: ବିଧାନସଭାର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନର ଦ୍ଵିତୀୟ ଦିନର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ ମାତ୍ର ୪ ମିନିଟ ଚାଲି ପାରିଛି । ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରରୁ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ ପୋଡିୟମ ନିକଟରେ ନାରାବାଜି କରିଥିଲେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ । ସାର ଅଭାବ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେଡି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖିବାରୁ ଅପରାହ୍ନ ୪ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଧାନସଭା ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ବାଚସ୍ପତି । ପରସ୍ପର ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଶାସକ-ବିରୋଧୀ । ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବାତିଲ କରି କେବଳ ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ବିଜେଡି ଦାବି କରିଛି । ମିଳିମିଶି ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି ଗୃହ ବନ୍ଦ କଲେ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି । ସେପଟେ ଜବାବ ରଖିଛି ଶାସକ ଦଳ ।
ଧୋଇଗଲା ପ୍ରଶ୍ନ, ଶୂନ୍ୟ କାଳ ଓ ମୁଲତବୀ ଆଲୋଚନା:
ବିଧାନସଭାର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନର ଆଜି ଦ୍ଵିତୀୟ ଦିନ । ରାଜ୍ୟରେ ସାର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲା ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ । ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରରୁ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ବିଧାୟକମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖୁଥିଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ । ଠିକ ଏହି ସମୟରେ ଶୁଭିଲା ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କ ନାରାବାଜି । ରାଜ୍ୟରେ ସାର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସ୍ଲୋଗାନ । ପରେ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ଲାଏ କାର୍ଡ ଧରି ପୋଡିୟମ ନିକଟକୁ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ । ହୋହଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜାରି ରଖିଥିଲେ ଉତ୍ତର । ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଫେରି ଯାଇ ପ୍ରଶ୍ନ କାଳ ଚାଲୁ ରଖିବାରେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଥିଲେ ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ । ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା ନକରି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଜାରି ରଖିଥିଲେ ହୋହଲ୍ଲା । ଫଳରେ ୪ ମିନିଟରୁ କମ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମୁଲତବି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ବାଚସ୍ପତି । ଅପରାହ୍ନ ୪ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଲତବି ହୋଇଛି ।
କେବଳ ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା, ନହେଲେ ବନ୍ଦ :
ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି, ‘ରାଜ୍ୟରେ ୬୦ ଭାଗରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି । ପ୍ରଶ୍ନ କାଳ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବାତିଲ କରି କେବଳ ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଲାଗି ଆମେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ । ଯାହା ଫଳରେ ଚାଷୀ କୂଳ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବ । ବାଚସ୍ପତି ଆମ କଥା ଗ୍ରହଣ ନକରି ପ୍ରଶ୍ନ କାଳ ଜାରି ରଖିଥିଲେ । କଂଗ୍ରେସ ମୁଲତବୀ ଦେଇଥିଲା, ସେଥିରେ ଆଲୋଚନା ହେଲେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା । ସରକାର ଓ ବାଚସ୍ପତି ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ଦାବି ଦୋହରାଉଛୁ । ଚାଷୀଙ୍କ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା ନକରି ଅନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ । ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାତିଲ କରି ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆମେ ଭାଗ ନେବୁ । ନହେଲେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ।’
ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେନାହିଁ ବିଜେଡି:
ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଇରାଶିଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ‘ବିଜେଡି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ବିଶ୍ଵାସ କରେ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଜି ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି । ରାଜ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଏହି ସମୟରେ ବିଧାୟକମାନେ ଉଠାନ୍ତି । ମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାବ ରଖନ୍ତି । ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ବାବଦରେ ଶାସକ ଓ ବିରୋଧୀ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି । ତେଣୁ ଆଜି ଶୂନ୍ୟକାଳକୁ ଅବରୋଧ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା । ରାଜ୍ୟରେ ସାର ସଙ୍କଟ ନେଇ ଅନ୍ୟତମ ବିରୋଧୀ ଦଳ କଂଗ୍ରେସ ମୁଲତବୀ ଆଣିଥିଲା । ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ମୁଲତବୀ ଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିଲା । ସରକାରୀ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ । ସରକାର ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ବେଳେ ଗୃହ ଚାଲୁ ବୋଲି ବିରୋଧୀ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ।’
'ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି ମିଶି ଗୃହ ବନ୍ଦ କରିବା ନିନ୍ଦନୀୟ':
କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ତାରା ପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି କହିଛନ୍ତି, ‘ବିଜେପି ଓ ବିଜେଡି ଗୋଟିଏ ଦଳ ବୋଲି ଆଜି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି । ସାର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଂଗ୍ରେସ ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବିଜେଡି ପ୍ରଶ୍ନକାଳରେ ହୋହଲ୍ଲା କରି ଆଲୋଚନାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ । ଶାସକ ଦଳକୁ ଏହା ସୁହେଇଲା, ତେଣୁ ବାଚସ୍ପତି ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅପରାହ୍ନ ୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଲତବୀ କରିଦେଲେ । ଉଦ୍ଧେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ ବିଜେପି ଓ ବିଜେଡି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇ ବିଧାନସଭା ମୁଲତବୀ କଲେ । ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଅର୍ଥରେ ବିଧାନସଭା ଚାଲୁଛି । ଆଲୋଚନା ବଦଳରେ ଗୃହ ବନ୍ଦ କରିବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା । ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି ମିଶି ଗୃହ ବନ୍ଦ କରିବା ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା । ରାଜ୍ୟରେ ଚାଷୀଙ୍କ ମହଲରେ ହାହାକାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଚାଷୀ ସାର ପାଉନାହିଁ । ବିଧାନସଭାରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲେ ସରକାର ସଚେତନ ହୋଇଥାନ୍ତେ । ଚାଷୀଙ୍କୁ ସାର ମିଳିଥାନ୍ତା ।’
