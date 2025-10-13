ETV Bharat / politics

ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ବିଜ୍ଞପ୍ତି; ଆଜିଠୁ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ, 8 ବୁଥ ପାଇଁ ହେଲିକପ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା

ଆଜିଠାରୁ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅକ୍ଟୋବର 20 ଶେଷ ତାରିଖ । 358 ଗୋଟି ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭୋଟିଂ ନେଇ ସ୍ଥିର କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ।

ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ
ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 13, 2025 at 5:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର/ନୂଆପଡା: ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଧିବଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ସହ ଆଜି ଠାରୁ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ନୂଆପଡାରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିପାରିବେ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। 22ରେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ଓ 24ରେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ରହିଛି। ଏହାସହ 11 ତାରିଖରେ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ହେବ।

  • ଅକ୍ଟୋବର 20 ତାରିଖ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲର ଶେଷ ଦିନ
  • ଅକ୍ଟୋବର 22 ତାରିଖ ନାମାଙ୍କନ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା
  • ଅକ୍ଟୋବର 24 ତାରିଖ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାରର ଶେଷ ଦିନ
  • ନଭେମ୍ବର 11ରେ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ
  • ନଭେମ୍ବର 14ରେ ହେବ ଫଳାଫଳ
ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ବିଜ୍ଞପ୍ତି (ETV BHARAT ODISHA)

୮ଟି ବୁଥ ପାଇଁ ହେଲିକେପ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା:

ମତଦାନ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । 71 ନୂଆପଡା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଗତ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ 302 ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ରହିଥିଲା। ଏହାକୁ ସଂଶୋଧନ କରି ଭୋଟରଙ୍କ ସୁବିଧା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଉ 56 ଗୋଟି ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ସମୁଦାୟ 358 ଗୋଟି ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥିର କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ମାଓପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା 47ଟି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବୁଥ ପାଇଁ କଡା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । 8ଟି ବୁଥ ପାଇଁ ହେଲିକପ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ ପୋଲିଂ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଯାଇ ଭୋଟିଂ ସାରି ଫେରିବେ। ନୂଆପଡାରେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ 14 କମ୍ପାନୀ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆର୍ମ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହେବେ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଆର ସନ୍ଥ ଗୋପାଳନ କହିଛନ୍ତି l 47 ଟି ମାଓ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଥ ଗୁଡ଼ିକରେ ସକାଳ 7 ରୁ ଅପରାହ୍ନ 4 ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ ଭୋଟିଂ l ବାକି ବୁଥ ଗୁଡ଼ିକରେ ସକାଳ 7 ରୁ ଅପରାହ୍ନ 5 ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ ଭୋଟିଂ l ସେହିଭଳି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଟୋଲଫ୍ରି ନମ୍ବର ଜାରି କରିବ ଜ଼ିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସିସିଟିଭି ଲଗାଯିବ ।

  • 358 ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭୋଟ ହେବ
  • 47ଟି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବୁଥ ପାଇଁ କଡା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା
  • 8 ଟି ବୁଥ ପାଇଁ ହେଲିକପ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା
  • 14 କମ୍ପାନୀ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆର୍ମ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହେବେ
  • ମାଓ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଥ ଗୁଡ଼ିକରେ ସକାଳ 7ରୁ ଅପରାହ୍ନ 4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଟିଂ


ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିସାରିଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡି ଏବଂ ବିଜେପି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିନାହାଁନ୍ତି l ବିଜେପି ଏକ ପ୍ରକାର ଫାଇନାଲ କରିସାରିଛି କହିପାରିବା l କାରଣ ଗତକାଲି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କୋର୍ କମିଟି ବୈଠକ ପରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନାମ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି l ବିଜେପି ବିଧାୟକ ସରୋଜ ପାଢୀ କହିଛନ୍ତି, "ବିଜେପିରୁ କିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରୀ ବୋର୍ଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। କୋର କମିଟି ବୈଠକ ପରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାଁ ସୁପାରିଶ ହୋଇଛି। ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନରେ ଭିତରେ ନାଁ ଘୋଷଣା ହେବ। " ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିରୁ ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କ ନାଁ ସୁପାରିଶ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ସରୋଜ ପାଢ଼ୀ ମୁହଁ ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜେଡିର ଦମ୍ଭୋକ୍ତି ଉପରେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ସରୋଜ ପାଢ଼ୀ କଟାକ୍ଷ କରି କହିଛନ୍ତି Once Upon a Time there was King। କେବେ ସେ ସମୟ ଥିଲା। ସେ ସମୟ ଆଉ ନାହିଁ।

  • ନୂଆପଡା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଭୋଟର ସଂଖ୍ୟା 2,53,624 ମହିଳା ଭୋଟର 1,29,495
  • ପୁରୁଷ ଭୋଟର 1,24,108
  • ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗି 21
  • ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଭୋଟର 1786
  • ଯୁବ ଭୋଟର 9529

    ସେହିଭଳି ନୂଆପଡା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସମୁଦାୟ 63 ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ 365 ଗ୍ରାମ 2 ଟି NAC ରହିଛି। ଏନେଇ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ନୂଆପଡା ଜ଼ିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

ଆଜି ନୂଆପଡା ଅମ୍ରିତପାଲ ସିଂ ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ନୂଆପଡା ସର୍କିଟ ହାଉସ ଠାରୁ ଟେଲିପଡ଼ା ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 3କିମି 10 ପ୍ଳାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଫାଲଗମାର୍ଚ୍ଚ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ଅବାଧ ନିର୍ଭୁଲ ନିରପେକ୍ଷ କରିବା ନେଇ ସହରବାସୀଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି ନୂଆପଡା SP ଅମ୍ରିତପାଲ ସିଂ କହିଛନ୍ତି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ; ବିଜେପି କୋର୍ କମିଟି ବୈଠକ, ଜୟ ଦଳରେ ସାମିଲ ପରେ ବି ଛିଡୁନି ଅଙ୍କ

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ-ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ନୂଆ ଟ୍ବିଷ୍ଟ୍, ପଦ୍ମ ଧରିଲେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ପୁଅ ଜୟ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୂଆପଡା/ଭୁବନେଶ୍ବର

For All Latest Updates

TAGGED:

NUAPADA BYPOLL NOTIFICATIONNUAPADA BYPOLL 2025ELECTION COMMISSION OF INDIASECURITY FOR NUAPADA BYPOLLNUAPADA BYPOLL 2025

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

OPINION: ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ କାହିଁକି ବଢୁଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ? ପ୍ରାଣଘାତକ ସାଜୁଛି କି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭେଦଭାବ ?

'ରୂପା' ହେବ ଭବିଷ୍ୟତର ନୂଆ ସୁନା !; ଅଚାନକ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ଦର, ଜାଣନ୍ତୁ...

AI ROBOT CHEF: ଚାଇନିଜ୍‌ଠୁ ମେକ୍ସିକାନ୍‌, ଚୁଟ୍‌କିରେ ତିଆରି କରୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.