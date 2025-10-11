ETV Bharat / politics

ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ନୂଆ ଟ୍ବିଷ୍ଟ୍, ପଦ୍ମ ଧରିଲେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ପୁଅ ଜୟ

ବିଜେଡି ଛାଡ଼ି ବିଜେପି ଶିବିରରେ ପୂର୍ବତନ ନୂଆପଡ଼ା BJD ବିଧାୟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ପୁଅ ଜୟ ଢୋଲକିଆ। ଉପନିର୍ବାଚନରେ BJP ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା।

Jay Dholakia Joins BJP
Jay Dholakia Joins BJP (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 11, 2025 at 4:17 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Nuapada 2025 Election Updates ଭୁବନେଶ୍ବର: ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ନୂଆ ଟ୍ବିଷ୍ଟ୍। ବିଜେଡି ଛାଡ଼ି ବିଜେପି ଶିବିରରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ନୂଆପଡ଼ା BJD ବିଧାୟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ପୁଅ ଜୟ ଢୋଲକିଆ। ଜୟ ଢୋଲକିଆ ଆଜି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପଦ୍ମ ଧରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ, ପୂର୍ବତନ ବିଜେପି ସଭାପତି ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଜୟ ଢୋଲକିଆ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଜେପିରେ ମିଶିବା ପରେ ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି।

ଶଙ୍ଖ ଛାଡ଼ି ପଦ୍ମ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଜୟ ଢୋଲକିଆ:

ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନରେ BJD ଓ BJPରୁ କିଏ ପ୍ରର୍ଥୀ ହେବେ ସେନେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ସରଗରମ ଥିବା ବେଳେ ଏହା ଭିତରେ ବଡ଼ ଟ୍ବିଷ୍ଟ ଆସିଛି। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ବର ବିଜେପି ପାର୍ଟି ଅଫିସରେ ବଡ଼ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ପଦ୍ମ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ପୁଅ ଜୟ ଢୋଲକିଆ। ନଭେମ୍ବର 11 ତାରିଖରେ ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ମତଦାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଜୟ ଢୋଲକିଆ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ନୂଆପଡ଼ା ଆସନରୁ ବିଜେପି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।

ପଦ୍ମ ଧରିଲେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ପୁଅ ଜୟ ଢୋଲକିଆ (ETV Bharat Odisha)

ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା:

ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କ ବାପା ତଥା ନୂଆପଡ଼ା ବିଧାୟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ଏଠାରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆ BJDର ଜଣେ ଟାଣୁଆ ନେତା ଥିଲେ। ବିଧାୟକ ଭାବେ 4 ଥର ବିଧାନସଭାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡିରୁ ସେ ତିନି ତିନି ଥର ବିଧାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଉପନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଜୟ ଢୋଲକିଆ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେବା, ନୂଆପଡ଼ା ବିଜେଡିକୁ ଝଟକା ପରି ହୋଇଛି। କାରଣ ଜୟଙ୍କୁ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବା ଏକ ପ୍ରକାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ: ବିଜେପିରୁ ପୁଣି ଅଭିନନ୍ଦନ ନା ନୂଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ?

ନଭେମ୍ବର 11ରେ ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ, 14ରେ ଫଳାଫଳ

ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ; କେଉଁ ଦଳ ମାରିବ ବାଜି ? ଭୋଟର ଚିଠା ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ

ଟିକେଟ ଆଶାରେ ଅଭିନନ୍ଦନ:

ସେପଟେ ବିଜେପିରୁ ଟିକେଟ ପାଇଁ ଆଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ତଥା ପୂର୍ବତନ କଳାହାଣ୍ଡି ସାଂସଦ ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପୁଅ ଅଭିନନ୍ଦନ ପଣ୍ଡା। ସେ ଗତ 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇ 40 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ। ଏସବୁ ଭିତରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କାହାକୁ ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରୁଛି ଏବେ ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

For All Latest Updates

TAGGED:

NUAPADA BY ELECTION 2025NUAPADA BYE ELECTION TWISTBJD LEADER JOINS BJP ODISHARAJENDRA DHOLAKIA SON POLITICSJAY DHOLAKIA JOINS BJP

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଶଙ୍ଖ ଶାମୁକା ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ଜଗନ୍ନାଥ, ପାଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପୁରସ୍କାର

ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳିଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦେଇଛି ଜୈବିକ ଚାଷ, ଖୋଲିଛନ୍ତି ସିଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ସଂରକ୍ଷଣ କଲେଣି 9 ଦେଶୀ ଧାନ

ଶିଶୁରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସୁବର୍ଣ୍ଣା ଦେବୀ, 27 ବର୍ଷ ଧରି ଆଦିବାସୀ ଓ ଗରିବ ଶିଶୁଙ୍କୁ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.