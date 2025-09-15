ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ; କେଉଁ ଦଳ ମାରିବ ବାଜି ? ଭୋଟର ଚିଠା ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ
ନୂଆପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ 358 ଟି ବୁଥ୍ ଅଛି । ମୋଟ ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 248256 । ପୁରୁଷ ଭୋଟର ସଂଖ୍ୟା 122103, ମହିଳା 126132 ଏବଂ ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗ 21 ।
September 15, 2025
ରିପୋର୍ଟ: ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
ଭୁବନେଶ୍ବର: ବିଜେପି ସରକାରରେ ରାଜ୍ୟ ଦେଖିବ ପ୍ରଥମ ଉପନିର୍ବାଚନ । ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଖାଲିପଡିଥିବା ନୂଆପଡା ଆସନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଉପନିର୍ବାଚନ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଧା ତିନି ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ଥିର ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଜୟ ନେଇ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତାଏ ଦମ୍ଭୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି । କେଉଁ ଦଳରୁ କିଏ ହେବ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସେନେଇ ଚାଲିଛି କାଲକୁଲେସନ । ସେପଟେ ଉପନିର୍ବାଚନ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଉପନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସଂଶୋଧନ(SSRର) କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଜାରି କରିବା ସହ ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର 9 ତାରିଖରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବୋଲି ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ।
ଭୋଟର ଚିଠା ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ:
ସେହିପରି ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଭୋଟର ଚିଠା ତାଲିକା । ନୂଆପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ରେ 358 ଟି ବୁଥ୍ ଅଛି । ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 248256 ରହିଛି । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପୁରୁଷ ଭୋଟର ସଂଖ୍ୟା 122103, ମହିଳା 126132 ଏବଂ ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗ ଭୋଟର ସଂଖ୍ୟା 21 । ଭୋଟର ତାଲିକାର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସଂଶୋଧନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 2025, 15 ଅକ୍ଟୋବର ଠାରୁ 29 ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ ।
ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ହୋଇପାରେ ଉପନିର୍ବାଚନ:
ନୂଆପଡ଼ା ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏବେ ଏହି ଆସନ ଟି ଖାଲି ପଡିଛି । ନିୟମ ଅନୁସାରେ 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ହେବ । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏନେଇ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହୋଇନାହିଁ । ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବରରେ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବା ନେଇ ଆଶା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ସେହି ସମୟରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ।
କାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବେ କେଉଁ ଦଳ?
ଅନ୍ୟପଟେ ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରମୁଖ ତିନି ରାଜନୈତିକ ଦଳରେ ଏବେ ଚାଲିଛି ମାନସ ମନ୍ଥନ । କେଉଁ ଦଳ କାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଉପନିର୍ବାଚନ ଲଢିବାକୁ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ସେନେଇ ଚାଲିଛି ଅଙ୍କକଷା । ସରକାରରେ ଥିବା ବିଜେପି ପାଇଁ ଉପନିର୍ବାଚନ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ । କାହିଁକିନା ବିଜେପି ସରକାରରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଉପନିର୍ବାଚନ ।
କଂଗ୍ରେସ ବିଧାନସଭାରେ ନିଜର ଆସନ ସଂଖ୍ୟା ବଢାଇବାକୁ ଏପରି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡା କରିବ ନାହିଁ ।
ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିବତ ବିଜେଡି?
ସେପଟେ ବିରୋଧୀ ବିଜେଡି ପାଇଁ ବି ଏହି ଆସନ ସମ୍ମାନ ଜନକ । କାରଣ ଏହି ଆସନ ଗତ 15 ବର୍ଷ ହେବ ବିଜେଡି ନିଜ ଅଧିନରେ ରହିଥିଲା । ନୂଆପଡା ଆସନରେ ବିଜେଡି 2009, 2019 ଓ 2024ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା । ଉପନିର୍ବାଚନରେ ପୁଣି ନିଜ ଆସନରେ ବିଜୟୀ ହେବା ବିଜେଡି ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ । କାହିଁକିନା ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଶଙ୍ଖ ଛାଡୁଛନ୍ତି । ଲାଗୁଛି ଜେମିତି ଦଳ ଭିତରେ ବିଦ୍ରୋହର ନିଆଁ କୁହୁଳୁଛି । ଦଳ ବିରୋଧରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ବିଦା ହେଉଛନ୍ତି ନେତାଏ । ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଦଳ କାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବ ତାହା ସବୁଠୁ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ । ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୀକରଣ ଅନୁସାରେ ନୂଆପଡ଼ାରେ ବିଜେଡି ଟିକଟ ଢୋଲକିଆ ପରିବାରକୁ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ବିଧାୟକ ସବୁବେଳେ ନିଜ ପୁଅ ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କୁ ରାଜନୀତିରେ ଆଗକୁ ଛାଡ଼ୁଥିଲେ। ତେଣୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ଜୟଙ୍କୁ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବା ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ।
ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରତାପ ଜେନା କହିଛନ୍ତି," ନୂଆପଡ଼ା ଉପ ନିର୍ବାଚନରେ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିର ସହ ଜିତିକି ଆସିବ ବିଜେଡ଼ି। ଆପଣ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ନୂଆପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ବିଜେଡି ଓ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସହ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ରହିଛି। ଆଗକୁ ବି ନୂଆପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ବିଜେଡି ସହ ରହିବ ।"
'ଉପ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ନିଶ୍ଚୟ ଜିତିବ'
2014ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଜେପି ନୂଆପଡା ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା । ପୁଣି ଥରେ ବିଜୟର ସ୍ବାଦ ଚାଖିବାକୁ କୌଣସି ସୁଯୋଗକୁ ଦଳ ହାତଛଡା କରିବ ନାହିଁ । କାହିଁକିନା ବିଜେପି ସରାକରାରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଉପନିର୍ବାଚନ । ସେପଟେ ଉପ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ନିଶ୍ଚୟ ଜିତିବ ବୋଲି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ ବିଜୟ ପାଲ୍ ସିଂ ତୋମାର ଦୃଢୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି," ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପିର ବିଜୟ ନିଶ୍ଚିତ । ପୂର୍ବରୁ 24 ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ଏକାକୀ ଲଢି ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ଗଠନ କରିବ ବୋଲି କହିଥିଲି । ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ ହେଲା । ସେହିପରି 16ରୁ 18 ଲୋକସଭା ଆସନରେ ବିଜୟ ହେବ ବୋଲି କହିଥିଲି 20 ସାଂସଦ ଜିତିଲେ । ତେଣୁ ନୂଆପଡା ଉପ ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ବିଜୟୀ ହେବ ।"
କଂଗ୍ରେସ ବି ପଛରେ ପଡିବନି:
ସେପଟେ ଯଦି ଦେଖିବା 24 ନିର୍ବାଚନ ପରେ କଂଗ୍ରେସ ସମୀକରଣ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଛି। ଶରତଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଏବେ ଭକ୍ତ ଦାସ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି। 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ସେତେବେଳର ପିସିସି ସଭାପତି ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜେ ନୂଆପଡାରେ କଂଗ୍ରେସରୁ ଲଢ଼ିଲେ। ଟିକଟ ନ ପାଇ ଘାସିରାମ ନିର୍ଦ୍ଦଳୀୟ ଲଢ଼ି 50 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଭୋଟ ପାଇବା ସହ ଦ୍ଵିତୀୟରେ ରହିଲେ। ଭକ୍ତ ସଭାପତି ହେବା ପରେ ଘାସିରାମ କଂଗ୍ରେସକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଘାସିରାମଙ୍କ ଗତ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖିଲେ କଂଗ୍ରେସ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବା ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ।
କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଅଶୋକ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି । ଆମେ ଏହାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ବି କରିଛୁ । ଜଣେ ଭଲ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବ କଂଗ୍ରେସ । ଏବେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଚଳ ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଛି । ଆଜି ବି ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ପିସିସି ସଭାପତି । ଆମେ ଭଲ ଫାଇଟ କରିବୁ ।"
2024 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ:
2024 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ଆସନରୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆ ଲଢି 61,822 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ ।
ବିଜେପି କଳାହାଣ୍ଡି ସାଂସଦ ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପୁଅ ଅଭିନନ୍ଦନ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିଲା । ହେଲେ ସେ 44,814 ଭୋଟ ପାଇ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହି ହାରି ଯାଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଏବେ ବିଜେପି କାହାକୁ ସେଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବ ତାକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦରେ ।
ସେହିପରି କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମାତ୍ର 15,501 ଭୋଟ ପାଇ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ ।
ଘାସିରାମ ମାଝି ଏହି ଆସନରେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଛିଡା ହୋଇ ଦିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ । 2019ରେ ସେ କଂଗ୍ରେସ ଆସନରୁ ଲଢି ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ ।
2019 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ:
ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆ ବିଜେଡି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଲଢି 65,647 ଭୋଟ ପାଇ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ ।
କଂଗ୍ରେସ ଆସନରୁ ଘାସିରାମ ମାଝୀ 45, 317 ଭୋଟ ପାଇ ଦ୍ବିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ ।
ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ହୋମ ସିଂହ ମାଝୀ 29,490 ଭୋଟ ପାଇ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ ।
2014 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ:
2014ରେ ନୂଆପଡା ଆସନରେ ପଦ୍ମଫୁଟିଥିଲା ।
ବିଜେପିର ବସନ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କୁ 9610 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ ।
ବସନ୍ତଙ୍କୁ 55817 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା 46207ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ।
କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘାସିରାମ ମାଝି 39654 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇଁ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ ।
2009 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ:
2009ରେ ବିଜେଡି ଏହି ଆସନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା ।
ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆ 22,620 ଭୋଟରେ ବିଜେପିର ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡାକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ ।
ରାଜେନ୍ଦ୍ର 56874 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇଥିବା ବେଳେ ବସନ୍ତ 34254 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ ।
କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସରୋଜ କୁମାର ସାହୁ 22,450 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ।
