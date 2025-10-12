ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ; ବିଜେପି କୋର୍ କମିଟି ବୈଠକ, ଜୟ ଦଳରେ ସାମିଲ ପରେ ବି ଛିଡୁନି ଅଙ୍କ

ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ; ବିଜେପି କୋର୍ କମିଟି ବୈଠକ, ଜୟ ଦଳରେ ସାମିଲ ପରେ ବି ଛିଡୁନି ଅଙ୍କ
Published : October 12, 2025 at 9:57 PM IST|
Updated : October 12, 2025 at 10:59 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ନେଇ ରାଜନୀତି ଏବେ ସରଗରମ । ଗତକାଲି (ଶନିବାର) ଜୟ ଢୋଲକିଆ ବିଜେଡି ଛାଡି ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେବା ପରେ ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତି ଓଲଟପାଲଟ ହୋଇଯାଇଛି । ସେପଟେ ଆଜି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବସିଥିଲା ବିଜେପି କୋର୍ କମିଟି ବୈଠକ । ନୂଆପଡା ବ୍ୟାଟେଲ ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ତିଆରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ବିଜେପିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା ବୋଲି ବୈଠକ ପରେ କହିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ନେତା । ଆଜିର କୋର କମିଟି ବୈଠକରେ କ୍ଷତ୍ରୀୟ ପ୍ରଭାରୀ ସୁନୀଲ ବଂଶଲ, ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦାଧିକାରୀ ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ନେଇ ଜୋରଦାର ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ।
ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ କିଏ ? କଣ ରହିବ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ-
ଦିନକୁ ଦିନ ରୋଚକ ହେଉଛି ନୂଆପଡ଼ା ରାଜନୀତି । ନଭେମ୍ବର ୧୧ରେ ହେବ ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ । ଏବେଠୁ ନୂଆପଡାରେ ଡେରା ପକାଇଲେଣି ସବୁ ଦଳର ନେତା । ଆଜି ବିଜେପିର କୋର୍ କମିଟି ବୈଠକରେ ନୂଆପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନରେ କିଏ ହେବ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସେନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା । କୋର କମିଟି ବୈଠକରେ ଦଳୀୟ ଏକତା, ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଏବଂ ବିଜୟ ପାଇଁ ରୋଡ ମ୍ୟାପ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ଆଲୋଚନା । ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ କୋର୍ କମିଟି ସଦସ୍ୟ । ତେବେ କୋର କମିଟି ବୈଠକ ପରେ ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାଁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ବୋର୍ଡ ନିକଟକୁ ପଠାଇପାରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି l ପରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ବୋର୍ଡର ବାଜିବ ମୋହର ବୋଲି ମିଳିଛି ସୂଚନା ।
"ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ମୋର ଭୂମିକା ବିଲକୁଲ ରହିବ । ଆଗରୁ ଥିଲା ଏବେ ବି ରହିବ । ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କୁ ବିଜେପିକୁ ସ୍ଵାଗତ । ମାନସିକତା ଥିଲେ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ । ପ୍ରାର୍ଥୀ କିଏ ହେବ ତାହା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ବୋର୍ଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ । ଆଜିର ବୈଠକରେ ଅନେକ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ମୁଁ କର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା କାଲି ଥିଲି ଆଜି ବି ଅଛି । ନୂଆପଡ଼ାରେ ବିଜେପି ଶତ ପ୍ରତିଶତ ଜିତିବ । ମୋହନ ସରକାରରେ ଆଉ ଏକ ଫୁଲ ଫୁଟିବ," କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା ।
ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି-
"ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ବିଜେପିର ବୈଠକରେ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । ବିଜେପି ସରକାରରେ ଅଛି। ଦଳ କେମିତି ଜିତିବ ସେଥିପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ହୋଇଛି," କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ସାଂସଦ ସୁକାନ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ।
ଜୟ ଢୋଲକିଆ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ କାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବ ଦଳ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ସୁକାନ୍ତ କହିଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ କମିଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବ । ବିଜେପିର ଏହାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ କମିଟି ରହିଛି ସେଇ କମିଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ପ୍ରାର୍ଥୀ କାହାକୁ କରାଯିବ । କାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କଲେ ଭଲ ହେବ । ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କମିଟି ନେବେ । ତେବେ ବିଜେପି ବିଜୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବ ।
ସେପଟେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନୂଆପଡ଼ା ବିଜେପି ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରସନ୍ନ ପାଢ଼ୀ । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଖୁସିନଥିଲେ କ’ଣ ହେବ, ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଇଁ ଆଶା ରଖିଛି । ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା ହୋଇନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆଶା ରଖିଛି, ମୋତେ ଟିକେଟ ମିଳିଲେ ଲଢେଇ କରିବି । ବସନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ମାନଭଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଡକାଯାଇଥିଲା ହେଲେ ମୋତେ କେହି ଭୁବନେଶ୍ବର ଡାକିନାହାଁନ୍ତି । ମୋ ବିବେକ କହିଲା ଆସିବା ପାଇଁ । ମୁଁ ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ବଙ୍କ ସହ କଥା ହେବି । ଅତୀତରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଥିଲି ।୨୦୧୮ରେ ବିଜେପିକୁ ଆସିଲି। ଜୟ ଢୋଲକିଆ ବିଜେପିରେ ମିଶିବା ପରେ କିଛି ଲୋକ ଭଲ କହୁଛନ୍ତି । କିଛି ଖରାପ କହୁଛନ୍ତି । ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଛି। ଜୟ ଢୋଲିକିଆଙ୍କୁ ବିଜେପିକୁ ନେବା ନେଇ ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ବ ପ୍ରସାର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିଥାଇପାରନ୍ତି । ମୋତେ ସେ ବିଷୟରେ ଜଣାନାହିଁ । ଜୟ ଢୋଲିକିଆ ମିଶିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ସହ କେହି ଆଲୋଚନା କରିନାହାନ୍ତି । କଂଗ୍ରେସର ସ୍ଥିତି ସେଠାରେ ଭଲ ନାହିଁ । ଆଜି ବି ୩ ନମ୍ବର ଆଗକୁ ବି ୩ ନମ୍ବରରେ ରହିବେ । ଭକ୍ତ ଦାସ ଯେତେ ଆକଳନ କଲେ ବି କଂଗ୍ରେସ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତ୍ୟାକ୍ଷାନ ହୋଇ ସାରିଛି ।"
ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ-
ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ନିଶ୍ଚିତ ସିମ୍ପାଥି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିଜେଡି ଛାଡିକି ଜୟ ଢୋଲକିଆ ନିନ୍ଦିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବେ ସେହି ସିମ୍ପାଥି ଆଉ ଜୟଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ । ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ନୂଆପଡା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଜୟ ଢୋଲକିଆ ବିଜେଡି ଛାଡି ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ ଏଭଳି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ ।
ଆସନ୍ତା 19 ତାରିଖରେ ପାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବ କଂଗ୍ରେସ । ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ସହ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ପାୱାର ସୋ ଦେଖେଇ ପାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ ଘାସିରାମ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଦାସ ।
ଜୟଙ୍କ ଦଳ ଛାଡିବା ନେଇ ବିଜେଡିର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା-
ଜୟଙ୍କ ଦଳ ଛାଡିବା ବିଜେଡି ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା । ବିଜେଡି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ କାହାକୁ କରିବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅସୁମାରୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି । ଏବେ ବିଜେଡି କାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ନୂଆପଡା ବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ । ଏନେଇ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସାରଦା ଜେନା କହିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଅଛି ପୋଷା ପୁଅ, ଗୁଂଜା ରୁଆ ଏହା ଉପରେ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କଥା ନୁହେଁ । ବିଜେଡି ପାଇଁ ନବୀନ ଅଛନ୍ତି । ନୂଆପଡାବାସୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସହ ଅଛନ୍ତି ।
