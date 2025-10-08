ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ; କିଏ ଜିତିବ ବାଜି ? ମୋହନ-ନବୀନ-ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏସିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ
ନୂଆପଡା ଗଡ ଦଖଲ ପାଇଁ 3 ପ୍ରମୁଖ ଦଳର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି କସରତ । ପୁଣି କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିବ କି ବିଜେଡି ? ନା ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିବେ ବିଜେପି-କଂଗ୍ରେସ ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବାଜିସାରିଛି ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ବିଗୁଲ । ଜନତାଙ୍କ ଆସ୍ଥାଭାଜନ ହେବାକୁ ପାଗଭିଡା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ତିନି ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳ । ବିଜେପି, ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ନୂଆପଡା ଆସନ ଜିତିବା ହେବ ଅଗ୍ନିପରୀକ୍ଷା ସଦୃଶ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେବ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ମୁକାବିଲା । ବିଜେପି ସରକାରରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଉପନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଫଳାଫଳ ଶାସକ ବିଜେପିର ଗ୍ରହଣୀୟତାର ଉତ୍ତର ଦେବ । ସେହିପରି ବିରୋଧୀ ନବୀନଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଓ ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କ ଗ୍ରହଣୀୟତାର ପ୍ରମାଣ ସାଜିବ ନୂଆପଡା ଦଙ୍ଗଲ । ଯାହା 3 ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ।
'ନୂଆପଡା' ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ରାଜନିତୀ ପାରଦ ଉପରମୁଁହା-
ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଗୁଲ ବାଜିବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିର ପାରଦ ଏବେ ଉପରମୁଁହା । ତିନି ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ଏବେ ଭୋଟରଙ୍କ ମୁଡକୁ ସାମ୍ନା କରିବେ । ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ତେବେ ଏହାର ଫଳାଫଳ ଦଳର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଏହା ଭୋଟରଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିବ ବୋଲି ତିନି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମତ ରଖିଛନ୍ତି । ବିଶେଷକରି ଲୋକପ୍ରିୟତା ଆଧାରରେ ବିଜେଡି ଏଠି ଭୋଟ ହାତେଇ ଜିତିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ରଖିଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକାକୀ ସରକାର ଗଢି ଲୋକଙ୍କୁ ଅନେକ ଭେଟି ଦେଇଛି ଯାହା ନୂଆପଡା ଭୋଟରଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ । ଏସବୁ ଭିତରେ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ବ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଅଂଚଳରେ ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସଙ୍କ ଦବଦବା ଥିବା ଯୋଗୁ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକଙ୍କ ଆସ୍ଥା ଜିତିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ସେପଟେ ଏହି ଉପନିର୍ବାଚନ ତିନି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପାଇଁ ଶକ୍ତି ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ ଆସିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକ । ତେବେ ନୂଆପଡା ବ୍ୟାଟେଲ ଉପରେ ରହିଛି ସାରା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ନଜର ।
ପୁଣି ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ତିନି ରାଜନୈତିକ ଦଳ-
ବିଜେପି, ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ସୋମବାର ଏନେଇ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପରେ ରାଜନୀତି ସରଗରମ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ତେବେ ଆଗକୁ କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେଉଁ ଦଳର ଗୁରୁତ୍ୱ ବଢିବ ଏବଂ ଜନମତ କାହା ସପକ୍ଷରେ ଯିବ ସେନେଇ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଥା କଟାକଟି ଏବଂ ବିତର୍କ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ ଧରି କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ବିଜେଡି ଦଳର ଗତଥର ନୂଆପଡା ବିଜୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆ ଲୋକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇ କ୍ରମଗତ ଭାବେ ଦୁଇ ଥର (2019, 2024) ଜିତିଥିଲେ । ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟର ଏକାଧିକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜେଡି ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତିଥିଲା କିନ୍ତୁ ନିଜ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଥିଲେ ଢୋଲକିଆ । ତେବେ ଢୋଲକିଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏବେ କଂଗ୍ରେସର ଆଖି ଏହି ସିଟ ଉପରେ । କାରଣ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଫଳାଫଳ କମାଲ ହେବ ବୋଲି କହିଛି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ । ସେପଟେ ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ଏଠାରେ 3ୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ବିଜେପି ଲୋକପ୍ରିୟ ସରକାର ଅଧାରରେ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ପାର ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ।
ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ 3 ପ୍ରମୁଖ ଦଳର ଅଙ୍କକଷା ଆରମ୍ଭ-
- ମୋହନ, ନବୀନ ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏସିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ସାଜିବ ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ
- ବିଜେପି ରଣନୀତି, ନା କଂଗ୍ରେସ କସରତ ନା ବିଜେଡି ଷ୍ଟ୍ରୋଟେଜି କାମଦେବ ?
- ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣ କରି ଗୋଟିଚାଳନାରେ ଆଗରେ କି କଂଗ୍ରେସ ?
- କାହାକୁ ମିଳିବ ବିଜେପି ଟିକେଟ୍ ?
- ଅନୁକମ୍ପା ଭୋଟରେ କମାଲ କରିବ କି ବିଜେଡି ?
ଉପନିର୍ବାଚନ ପ୍ରାୟତଃ ଶାସକ ଦଳ ସପକ୍ଷରେ ଯାଏ-
ରାଜନୈତିକ ବିଶାରଦଙ୍କ ମତରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ପ୍ରାୟତଃ ଶାସକ ଦଳ ସପକ୍ଷରେ ଯାଏ । ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନିଜ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଜାହିର କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଉଦ୍ୟମ କରିବେ । ସାଧାରଣ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଦଳ କମ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରିଥାଏ । ଅନେକ ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅପେକ୍ଷା ସମବେଦନା ଭୋଟ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖୁଥିବାରୁ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଏତେ ପୂର୍ବରୁ ଆକଳନ କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ । କିନ୍ତୁ ଯାହା ଫଳାଫଳ ହେଉନା କାହିଁକି ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ତୃଣମୂଳସ୍ତରୀୟ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜନୈତିକ ବିଶାରଦ ।
"ଓଡ଼ିଶାରେ ପରମ୍ପରା ଅଛି ଖୁବ କମ ସରକାରୀ ଦଳ ଉପନିର୍ବାଚନ ହାରିବାର । ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ଏଭଳି ଏକ ସମୟରେ ହେଉଛି ଯାହା ତିନି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି । ସେ ଆସନ ହେଉଛି ବିଜେଡିର । ବିଜେଡି ଯଦି ଜିତୁଛି ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଲୋକେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ନବୀନଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଜାୟ ରହିଛି ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ବାଇଚାନ୍ସ ବିଜେପି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଯାଇଛି, ତାହା ଏକ ପ୍ରକାର ସତ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ । ନବୀନଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା, ବିଜେଡିର ସଂଗଠନ ଅଛି ଯଦି ନୂଆପଡା ଆସନ ବିଜେଡି ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଲୋକ ଜାଣିବେ ନବୀନଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ତେଣୁ ବିଜେଡି ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ । ବିଜେପି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ । କାରଣ ସରକାର ଗଠନ ପରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ଏକ ବଡ଼ ଶକ୍ତିପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି । ମୋହନ ମାଝୀ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ସରକାର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 8 ଥର ଓଡିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି । ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ସରକାରୀ ଦଳ ଜିତିଲେ ଲୋକଙ୍କ କାମ କରିପାରିବେ । ତେଣୁ ବିଜେପି ପାଇଁ ଏହା ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ । ଖାଲି କଂଗ୍ରେସ ନୁହେଁ ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ । ଓଡ଼ିଶାରେ ଭକ୍ତ ଦାସ ପିସିସି ସଭାପତି ହେବା ପରେ କଂଗ୍ରେସର ଉତ୍ଥାନ ହେଉଛି, ଯଦି କଂଗ୍ରେସ ହାରିବ ଆଗକୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକୂଳ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ତେଣୁ ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ସମସ୍ତ ଦଳର ପତିଆରା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବୃହତ ଶକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜନୈତିକ ବିଶାରଦ ରବି ଦାଶ ।
କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ମାନର ଲଢେଇ-
ଏହି ଉପନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ମାନର ପ୍ରଶ୍ନ । କାରଣ ଏହି ଆସନରେ କଂଗ୍ରେସର ପକେଟ ଭୋଟ ରହିଛି । "ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସରୁ ଟିକେଟ ନପାଇ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଘାସିରାମ ମାଝୀ ଏବଂ ଗତଥର କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବା ତତ୍କାଳୀନ ପିସିସି ସଭାପତି ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଭୋଟ ମିଶାଇଲେ ବିଜୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଢୋଲକିଆଙ୍କ ଭୋଟ ଠାରୁ ଅଧିକ ହେବ । ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଥର କଂଗ୍ରେସ ଲୋକଙ୍କ ଆସ୍ଥା ଜିତି ନୂଆପଡା ଦଖଲ କରିବ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଜୟଦେଵ ଜେନା ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ନଭେମ୍ବର 11ରେ ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ, 14ରେ ଫଳାଫଳ
ନୂଆପଡାବାସୀଙ୍କ ସମବେଦନା ସାଉଁଟି ବାଜିମାତ କରିବ ବିଜେଡି !
ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଚେହେରା ଏବଂ ନବୀନଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଆଧାରରେ ନୂଆପଡା ଆସନକୁ ପୁନଃ ଫେରି ପାଇବ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ । ବିଜେଡିର ଯୁକ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନୂଆପଡା ପାଇଁ ଏକାଧିକ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ଆଗକୁ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ହେଉ କିମ୍ବା ପୌର ନିର୍ବାଚନ ହେଉ ଏ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏବେଠାରୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବିଜେଡ଼ି । ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡିରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ଢୋଲକିଆଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରି ନୂଆପଡାବାସୀଙ୍କ ସମବେଦନା ସାଉଁଟି ବାଜିମାତ କରିପାରିବ ବୋଲି ବିଜେଡି ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ।
"ଅତୀତରେ ଅନେକ ନଜିର ରହିଛି ଯେଉଁ ଦଳ କ୍ଷମତାରେ ଥାଏ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ସେହି ଦଳକୁ ଅଧିକ ସମର୍ଥନ ମିଳିଥାଏ । କାରଣ ସରକାରୀ କଳ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ କଳ ଉଭୟଙ୍କ ମିଳିତ ସହଯୋଗ ଥାଏ । ଉପନିର୍ବାଚନ ସରକାରଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯିବା କଥା ହେଲେ ଏସରକାର କିଛି ଭଲ କାମ କରି ନାହାଁନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ନୁହେଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସପକ୍ଷରେ ଯିବ । ରାତି ପାହିଲେ ମହିଳା ନିର୍ଯ୍ୟାତନା, ରାତି ପାହିଲେ ଲୁଣ୍ଠନ ମାମଲା ବଢିଚାଲିଛି । ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଯିଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଜିତିକି ଆସିବେ । ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ନୂଆପଡାରେ ବିଜେଡି ଜିତିକି ଆସିବ । ଜାଣିଶୁଣି ନିର୍ବାଚନ ଘୋଷଣା ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।ନୂଆପଡାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ । ଯଦି ଥାଆନ୍ତା ସେ ଢୋଲକିଆଙ୍କ ଏକାଦଶାହରେ ଘୋଷଣା କରି ପାରିଥାନ୍ତେ।ଢୋଲକିଆଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା । ଏବେ ତ ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧି ଲାଗିଛି କିଛି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ବିଜେପି ହାରିବ ସେତେବେଳେ କହିବେ ଆମେ ତ ହାରିଗଲୁ ଆଉ କଣ କାମ କରିବୁ । ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି ।ଲୋକେ ସବୁ ଜାଣିଗଲେଣି । ନୂଆପଡାବାସୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଜିତାଇବେ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ।
ଫଳାଫଳ କଣ ହେବ ଲୋକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବେ-
ତେବେ ଦୁଇ ପ୍ରମୁଖ ବିରୋଧୀ ଯାହା ଦାବି କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମକରି ଏକାକୀ କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିଥିବା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏହି ଅସନକୁ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ନେବ ବୋଲି ଦଳ ଯୁକ୍ତି ରଖିଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୂଆପଡାରେ ଆୟୋଜିତ ବିଶାଳ ଜନ ସମାବେଶରେ ଯୋଗ ଦେଇ ନୂଆପଡା ପାଇଁ ବଡ଼ ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ନୂଆପଡାର ବିକାଶ ମୋ ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ । ଆଗକୁ ଲମ୍ବା ସମୟ ପାଇଁ ଯୋଜନା ରହିଛି ବୋଲି ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶୃତି ଦେଇଥିଲେ । ତେଣୁ ପ୍ରତାରଣା ଥାଉ ବା ପ୍ରତିଶୃତି ଏଠି କିଛି କାମ କରିବ ନାହିଁ ଏଠି ଖାଲି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରର ବିକାଶମୂଳକ ଧାରା ଜାରି ରହିବ ।
"ଆମ ସରକାର 11 ବର୍ଷ ହେଲା କେନ୍ଦ୍ରରେ କଣ କରିଛି ଓ 15 ମାସ ହେଲା ରାଜ୍ୟରେ କଣ କାମ କରିଛି ତାହା ଆମେ କହିବୁ । ବିଜେଡ଼ି 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ କଣ କରିଛି କହିବ ଓ କଂଗ୍ରେସ 40 ବର୍ଷରେ କଣ କରିଛି କହିବ । ଲୋକେ କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଲୋକ ବିଚାର କରିବେ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ।
"24 ନିର୍ବାଚନ ଭଳି ନୂଆପଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପିକୁ ଲୋକ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ । କାରଣ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ଭିତରେ ସୁଭଦ୍ରା ଭଉଣୀ, କୃଷକ ଏବଂ ଯୁବକଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ବିଜେପି ସରକାର ଅନେକ କାମ କରିଛି । କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ମୋହନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିକାଶ ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ଓଡ଼ିଶା । ତେଣୁ ନୂଆପଡା ଜନତା ମଧ୍ୟ ବିଜେପିକୁ ଭରସା କରିବେ । ପ୍ରାର୍ଥୀ କିଏ ହେବେ ତାହା ଦଳ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ପରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ । ଚୟନ କମିଟି ହିଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ କାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯିବ । ନୂଆପଡାରେ ଆଦିବାସୀ ଭୋଟ ହାର ଅଧିକ ଅଛି । କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସହ ପ୍ରଭାରୀ ଲତା ଉସେଣ୍ଡି ।
ନୂଆପଡା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବେ ରହିଛି । ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଉପରେ.....
2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆ 61,822 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇ ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ । ସେହିପରି ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥ ଭାବେ ଘାସିରାମ ମାଝୀ 50,941 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ । ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଭିନନ୍ଦନ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ 44,814 ଭୋଟ ମିଳିଥିଲା । ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା 15,501 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ।
2019ରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ 65,647 ଭୋଟରେ ଜିତି ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘାସିରାମ ମାଝୀଙ୍କୁ 20,330 ଭୋଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ ।
2014ରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବସନ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡା 55,817 ଭୋଟରେ ଜିତି ବିଜେଡିର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କୁ 9,610 ଭୋଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ ।
2009ରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆ 56,874 ଭୋଟରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ।
ଦଳୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶ କଣ ଥିଲା ....
୨୦୦୦ ପରଠାରୁ ୩ ଥର ବିଜୟୀ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ୨୦୨୪ ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି । ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ୨୦୧୪ରେ ୧ ଥର ବିଜୟୀ ହୋଇଛି । ଜନତା ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ୧୯୭୭ ପରଠାରୁ ୨ ଥର ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ବିଜେଡିର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆ ଚାରିଥର ଜିତି ବିଧାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି । ୨୦୦୪, ୨୦୦୯, ୨୦୧୯ ଏବଂ ୨୦୨୪ରେ ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ । ବିଜେପିର ବସନ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡା ୨୦୧୪ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ । ଘାସି ରାମ ମାଝୀ ୨୦୨୪ରେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଏବଂ ୨୦୧୯ରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିଲେ ।
