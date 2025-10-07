ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ: ବିଜେପିରୁ ପୁଣି ଅଭିନନ୍ଦନ ନା ନୂଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ?
ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବାଜିଛି ବିଗୁଲ । ନଭେମ୍ବର 11ରେ ଭୋଟ୍ , ନଭେମ୍ବର 14ରେ ରେଜଲ୍ଟ । ଇଟିଭି ଭାରତ ସହ ବିଜେପି ଟିକେଟ ଆଶାୟୀ ଅଭିନନ୍ଦନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାର ।
NUAPADA BYPOLL 2025 ନୂଆପଡ଼ା: ତାରିଖ ଘୋଷଣା ପରେ ଜୋର ଧରିଲାଣି ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ତାତି । ବିଧାୟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ଏହି ଆସନ। ଏଥିପାଇଁ ନଭେମ୍ବର 11 ତାରିଖରେ ମତଦାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ନଭେମ୍ବର 14ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଫଳାଫଳ । ଏହାରି ଭିତରେ କିଏ କେଉଁ ଦଳରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ ? ସେନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଅଙ୍କକଷା । ପୁଣି ବିଜେପିରୁ ଟିକେଟ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ତଥା ପୂର୍ବତନ କଳାହାଣ୍ଡି ସାଂସଦ ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପୁଅ ଅଭିନନ୍ଦନ ପଣ୍ଡା । ଏନେଇ ଅଭିନନ୍ଦନଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଆମ ନୂଆପଡା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ମୋତିଲାଲ ବାଗ୍ ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଦଳୀୟ ଟିକେଟ ନେଇ କେତେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ?
ଅଭିନନ୍ଦନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଉତ୍ତର: ଦଳୀୟ ଟିକେଟ ନେଇ ବହୁତ ଆଶା ରଖିଛି, କାରଣ ଗତ 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନଠାରୁ ଏଥର ଲୋକେ ମୋତେ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି । ମୋତେ ଟିକେଟ ଦେଲେ ନୂଆପଡାରୁ ବିଜେପି ନିଶ୍ଚୟ ବିଜୟୀ ହେବ ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଗତ 2024 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଆପଣ ଦଳକୁ ନିରାଶ କରିଥିଲେ କି ? ଗତଥର ଆପଣ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ ?
ଉତ୍ତର: ହଁ, ନିର୍ବାଚନ ହାରିଥିଲି ସତକଥା, କିନ୍ତୁ ଏଥର ନୂଆପଡ଼ା ଭୋଟର ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି । କାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଅଛୁ । ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ଆମେ ଜଡ଼ିତ। ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ, ଗମନା ଗମନ ପାଇଁ ରାସ୍ତା, ବିଜୁଳି, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଭତ୍ତା, ଆବାସ ଗୃହ, କୃଷକ ଭଳି ଲୋକଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ଆମେ ସମାଧାନ ପାଇଁ କାମ କରୁଛୁ।
ପ୍ରଶ୍ନ: 2024 ନିର୍ବାଚନ ତୁଳନାରେ 2025ରେ ବିଜେପିର ଭୋଟ ପ୍ରତିଶତ ବଢ଼ିବ କି ?
ଉତ୍ତର: 2024 ନିର୍ବାଚନ ଅପେକ୍ଷା 2025 ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରାୟ 70ରୁ 80 ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଏଥର ବିଜେପିକୁ କେହି ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ । କାରଣ ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ ହେଲେ ତା' ପରଦିନଠାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥାଏ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଦିବଂଗତ ବିଧାୟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ପୁଅ ଜୟ ଢୋଲକିଆ ବିଜେଡିରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ କି ?
ଉତ୍ତର: ଯିଏ ଯେଉଁ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଜୟୀ ହେବ । କିଛି ବି ଫରକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ।
ପ୍ରଶ୍ନ: କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଭୋଟରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବେ ?
ଉତ୍ତର: ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ କୁଇଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି 31 ସହ ଟଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଶସକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି 24 ବର୍ଷର ବିଜେଡି ସରକାର ଯାହା କରି ନଥିଲା, ଆମ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ନୂଆପଡ଼ା ଉପ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ନେଇ କେତେ ଆଶାବାଦୀ ?
ଉତ୍ତର: 100 ପ୍ରତିଶତ ନିର୍ବାଚନ ବିଜୟୀ ନେଇ ଆଶା ରଖିଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି । ବୁଥ ସ୍ତରରେ, ଗ୍ରାମ ସ୍ତରରେ କିଏ କେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ତାହା ସ୍ଥିର ହୋଇ ସାରିଛି ।
