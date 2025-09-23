ETV Bharat / politics

ନୂଆପଡା ଉପ-ନିର୍ବାଚନ ଉପରେ ବିଜେପି ଆଖି, ମୋହନ-ମନମୋହନଙ୍କ 'ମିଶନ ନୂଆପଡ଼ା'

ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜରରେ ନୂଆପଡା ଉପ ନିର୍ବାଚନ । ଏହା ୩ ଦଳ ପାଇଁ ଏସିଡ୍‌ ଟେଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ।

CM MOHAN MAJHI
CM MOHAN MAJHI (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 23, 2025 at 7:17 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: କିଏ ଦଖଲ କରିବ ନୂଆପଡ଼ା ? ଉପ-ନିର୍ବାଚନରେ କେଉଁ ଦଳ ମାରିବ ବାଜି । ଏଥର କାହା ପଲ୍ଲା ରହିବ ଭାରି । ଏ ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ନୂଆପଡ଼ା ଗସ୍ତ କରି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ତେବେ ଢୋଲକିଆଙ୍କ ସ୍ମୃତି ସଭାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ଉପ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ସମୀକରଣକୁ ଓଲଟ ପଲଟ କରି ପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି । ବିଶେଷ କରି କେଉଁ ଦଳ କାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବ । ତାରି ଭିତରେ ଢୋଲକିଆ ପରିବାରଙ୍କ ଉପରେ ସବୁ ଦଳର ନଜର ରହିଛି ।

Nuapada by election politics (ETV Bharat Odisha)

ବିଶେଷ କରି ବିଜେଡି ନିଜ ଗଡ ରଖିବାକୁ ଯୋଜନା କରି ଢୋଲକିଆ ପରିବାର ଭିତରୁ କାହାକୁ ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରି ପାରେ ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହେଉଥିବା ବେଳେ, ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ଢୋଲକିଆ ପରିବାର ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଛି । କାରଣ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି ଯେ ଢୋଲକିଆ ପରିବାର ହେଉଛନ୍ତି ଗୁଜରାଟବାସୀ । ସେମାନେ ଗୁଜରାଟୀ । ତେଣୁ ସ୍ଵର୍ଗତ ଢୋଲକିଆଙ୍କ ପୁଅ ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅମିତ ଶାହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି । ଯଦି ଢୋଲକିଆ ପରିବାର ଉପରେ ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି ନଜରରେ ରଖିଛନ୍ତି ତେବେ ସେ କାହାର ହେବେ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା ।

ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସଙ୍ଗ-

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଏବଂ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନଙ୍କ 'ମିଶନ ନୂଆପଡ଼ା' । ବିଜେପି ସରକାରର ପ୍ରଥମ ଉପନିର୍ବାଚନ । ସେଥିପାଇଁ କଳେବଳେ କୌଶଳେ ବିଜେପି ଜିତିବା ପାଇଁ ଆଶାବାଦୀ ଅଛି । ନହେଲେ ସରକାର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି । ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି ନୂଆପଡା ଉପ ନିର୍ବାଚନ । ଛୋଟ ନିର୍ବାଚନ ହେଲେ ବି ଏହା ୩ ଦଳ ପାଇଁ ଏସିଡ୍‌ ଟେଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ।

State election commission office
State election commission office (File pic)

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ; କେଉଁ ଦଳ ମାରିବ ବାଜି ? ଭୋଟର ଚିଠା ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ

ଢୋଲକିଆଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭାରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ ଶାସକ-ବିରୋଧୀ-

ନୂଆପଡ଼ାର ଦିବଙ୍ଗତ ବିଧାୟକ ଢୋଲକିଆଙ୍କ ସ୍ମୃତିସଭାରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ ଶାସକ-ବିରୋଧୀ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ନୂଆପଡ଼ା ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ଢୋଲକିଆଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ଭେଟି ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ୩ ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ବିଜେପି, ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ଭିତିରିଆ କସରତ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି । କଂଗ୍ରେସରୁ ଘାସିରାମ ମାଝୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଇସାରା ଦେଲେଣି । ତେବେ ବିଜେଡି ଅନୁକମ୍ପା କାର୍ଡ ଖେଳିବ କି ? ଏପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଢୋଲକିଆଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟିବା ପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି ।

ନୂଆପଡାବାସୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବିଜେପି ବିଜୟୀ ହେବ-
"ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ଯେବେ ହେବ ନୂଆପଡାବାସୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବିଜେପି ବିଜୟୀ ହେବ । ବିଜେପିର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସଙ୍ଗଠନ ଏବଂ ବୁଥ ସ୍ତରରେ ସଙ୍ଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥିବା କାରଣରୁ ଯେବେବି ନିର୍ବାଚନ ହେବ ବିଜେପି ନିଶ୍ଚୟ ବିଜୟୀ ହେବ । ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ ପ୍ରକିୟା ରହିଛି । ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଟି, କେନ୍ଦ୍ର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ବୋର୍ଡକୁ ନାଁ ସୁପାରିଶ କରିବେ । ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ କେନ୍ଦ୍ର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ବୋର୍ଡ, ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି ବିରଞ୍ଚି ତ୍ରିପାଠୀ ।

CM Mohan Charan Majhi Pays Tribute to Late Nuapada MLA Rajendra Dholakia
CM Mohan Charan Majhi Pays Tribute to Late Nuapada MLA Rajendra Dholakia (ETV Bharat Odisha)

ଆଗକୁ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ନୂଆପଡ଼ାରେ ଆଗକୁ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିରଞ୍ଚି ତ୍ରିପାଠୀ । କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ନୂଆପଡାରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ହୋଇଥିଲା । ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନେତା ଏବେ ବିଜେପି ମୁହାଁ । ବିଜେପିରେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖି ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିରଞ୍ଚି ତ୍ରିପାଠୀ । ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ନୂଆପଡା ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।


କଂଗ୍ରେସ ଉପ ନିର୍ବାଚନରେ ବାଜି ମାରିବ-
ସେହିପରି କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜା କହିଛନ୍ତି, "ପିସିସି ସଭାପତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ଦଳ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ । ଦଳ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଘାସିରାମ ମାଝୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବା ଏକ ପ୍ରକାର ଫାଇନାଲ । ଦଳ ଉପ ନିର୍ବାଚନରେ ବାଜି ମାରିବ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେବା ବିଜେଡି ପାଇଁ ଅଡ଼ୁଆ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ମୋହନଙ୍କ ଗସ୍ତ ବିଜେଡି ରାଜନୈତିକ ସମୀକରଣକୁ ଓଲଟ ପାଲଟ କରି ପାରେ । ବିଜେଡି ଉପ ନିର୍ବାଚନରେ ଅମାନତ ହରାଇ ପାରେ ।"

CM Mohan Majhi Nuapada visit
CM Mohan Majhi Nuapada visit (ETV Bharat Odisha)



'ବିଜେଡି ହାତରୁ ଛଡେଇନବୁ'-

ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ନେଇ ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ନୂଆପଡ଼ା ନେଇ ଆମ ପାଖେ ଅନେକ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି । ସେନେଇ ଦଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ । ନୂଆପଡ଼ା ବିଜେଡି ହାତରେ ଥିଲା ଯଦି ଆମେ ଜିତିବୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ସେଇଟା ଛଡେଇନବୁ । କିଏ ଜିତିବ ତାହା ପ୍ରଥମ ଆଧାର ହେବା କଥା । ସେନେଇ ଦଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ । ଗତ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା । ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲୁ । ଏଥର ପ୍ରଥମ ହେବୁ ।"



ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

For All Latest Updates

TAGGED:

NUAPADA BY POLL 2025CM MOHAN MAJHITRIANGULAR FIGHT BJP BJD CONGRESSନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନNUAPADA BY ELECTION POLITICS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ଡାଇବେଟିସଠୁ ନେଇ ତ୍ବଚା, ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଲ ସାଇଡର ଭିନେଗାରର କରାମତି

ବିଲୁପ୍ତର ବନ୍ଧୁ ନିରୋଦ: ପେଶା ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା, ନିଶା ଐତିହ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ

ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟର 'ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ' କିଶୋର ମାଣିଆ; ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ଗଢୁଛନ୍ତି 'ଅଭିମନ୍ୟୁ', 50 ବର୍ଷ ଧରି କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.