ନୂଆପଡା ଉପ-ନିର୍ବାଚନ ଉପରେ ବିଜେପି ଆଖି, ମୋହନ-ମନମୋହନଙ୍କ 'ମିଶନ ନୂଆପଡ଼ା'
ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜରରେ ନୂଆପଡା ଉପ ନିର୍ବାଚନ । ଏହା ୩ ଦଳ ପାଇଁ ଏସିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ।
Published : September 23, 2025 at 7:17 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: କିଏ ଦଖଲ କରିବ ନୂଆପଡ଼ା ? ଉପ-ନିର୍ବାଚନରେ କେଉଁ ଦଳ ମାରିବ ବାଜି । ଏଥର କାହା ପଲ୍ଲା ରହିବ ଭାରି । ଏ ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ନୂଆପଡ଼ା ଗସ୍ତ କରି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ତେବେ ଢୋଲକିଆଙ୍କ ସ୍ମୃତି ସଭାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ଉପ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ସମୀକରଣକୁ ଓଲଟ ପଲଟ କରି ପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି । ବିଶେଷ କରି କେଉଁ ଦଳ କାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବ । ତାରି ଭିତରେ ଢୋଲକିଆ ପରିବାରଙ୍କ ଉପରେ ସବୁ ଦଳର ନଜର ରହିଛି ।
ବିଶେଷ କରି ବିଜେଡି ନିଜ ଗଡ ରଖିବାକୁ ଯୋଜନା କରି ଢୋଲକିଆ ପରିବାର ଭିତରୁ କାହାକୁ ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରି ପାରେ ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହେଉଥିବା ବେଳେ, ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ଢୋଲକିଆ ପରିବାର ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଛି । କାରଣ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି ଯେ ଢୋଲକିଆ ପରିବାର ହେଉଛନ୍ତି ଗୁଜରାଟବାସୀ । ସେମାନେ ଗୁଜରାଟୀ । ତେଣୁ ସ୍ଵର୍ଗତ ଢୋଲକିଆଙ୍କ ପୁଅ ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅମିତ ଶାହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି । ଯଦି ଢୋଲକିଆ ପରିବାର ଉପରେ ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି ନଜରରେ ରଖିଛନ୍ତି ତେବେ ସେ କାହାର ହେବେ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା ।
ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସଙ୍ଗ-
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଏବଂ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନଙ୍କ 'ମିଶନ ନୂଆପଡ଼ା' । ବିଜେପି ସରକାରର ପ୍ରଥମ ଉପନିର୍ବାଚନ । ସେଥିପାଇଁ କଳେବଳେ କୌଶଳେ ବିଜେପି ଜିତିବା ପାଇଁ ଆଶାବାଦୀ ଅଛି । ନହେଲେ ସରକାର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି । ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି ନୂଆପଡା ଉପ ନିର୍ବାଚନ । ଛୋଟ ନିର୍ବାଚନ ହେଲେ ବି ଏହା ୩ ଦଳ ପାଇଁ ଏସିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ; କେଉଁ ଦଳ ମାରିବ ବାଜି ? ଭୋଟର ଚିଠା ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ
ଢୋଲକିଆଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭାରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ ଶାସକ-ବିରୋଧୀ-
ନୂଆପଡ଼ାର ଦିବଙ୍ଗତ ବିଧାୟକ ଢୋଲକିଆଙ୍କ ସ୍ମୃତିସଭାରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ ଶାସକ-ବିରୋଧୀ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ନୂଆପଡ଼ା ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ଢୋଲକିଆଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ଭେଟି ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ୩ ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ବିଜେପି, ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ଭିତିରିଆ କସରତ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି । କଂଗ୍ରେସରୁ ଘାସିରାମ ମାଝୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଇସାରା ଦେଲେଣି । ତେବେ ବିଜେଡି ଅନୁକମ୍ପା କାର୍ଡ ଖେଳିବ କି ? ଏପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଢୋଲକିଆଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟିବା ପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି ।
ନୂଆପଡାବାସୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବିଜେପି ବିଜୟୀ ହେବ-
"ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ଯେବେ ହେବ ନୂଆପଡାବାସୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବିଜେପି ବିଜୟୀ ହେବ । ବିଜେପିର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସଙ୍ଗଠନ ଏବଂ ବୁଥ ସ୍ତରରେ ସଙ୍ଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥିବା କାରଣରୁ ଯେବେବି ନିର୍ବାଚନ ହେବ ବିଜେପି ନିଶ୍ଚୟ ବିଜୟୀ ହେବ । ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ ପ୍ରକିୟା ରହିଛି । ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଟି, କେନ୍ଦ୍ର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ବୋର୍ଡକୁ ନାଁ ସୁପାରିଶ କରିବେ । ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ କେନ୍ଦ୍ର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ବୋର୍ଡ, ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି ବିରଞ୍ଚି ତ୍ରିପାଠୀ ।
ଆଗକୁ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ନୂଆପଡ଼ାରେ ଆଗକୁ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିରଞ୍ଚି ତ୍ରିପାଠୀ । କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ନୂଆପଡାରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ହୋଇଥିଲା । ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନେତା ଏବେ ବିଜେପି ମୁହାଁ । ବିଜେପିରେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖି ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିରଞ୍ଚି ତ୍ରିପାଠୀ । ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ନୂଆପଡା ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।
କଂଗ୍ରେସ ଉପ ନିର୍ବାଚନରେ ବାଜି ମାରିବ-
ସେହିପରି କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜା କହିଛନ୍ତି, "ପିସିସି ସଭାପତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ଦଳ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ । ଦଳ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଘାସିରାମ ମାଝୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବା ଏକ ପ୍ରକାର ଫାଇନାଲ । ଦଳ ଉପ ନିର୍ବାଚନରେ ବାଜି ମାରିବ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେବା ବିଜେଡି ପାଇଁ ଅଡ଼ୁଆ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ମୋହନଙ୍କ ଗସ୍ତ ବିଜେଡି ରାଜନୈତିକ ସମୀକରଣକୁ ଓଲଟ ପାଲଟ କରି ପାରେ । ବିଜେଡି ଉପ ନିର୍ବାଚନରେ ଅମାନତ ହରାଇ ପାରେ ।"
'ବିଜେଡି ହାତରୁ ଛଡେଇନବୁ'-
ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ନେଇ ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ନୂଆପଡ଼ା ନେଇ ଆମ ପାଖେ ଅନେକ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି । ସେନେଇ ଦଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ । ନୂଆପଡ଼ା ବିଜେଡି ହାତରେ ଥିଲା ଯଦି ଆମେ ଜିତିବୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ସେଇଟା ଛଡେଇନବୁ । କିଏ ଜିତିବ ତାହା ପ୍ରଥମ ଆଧାର ହେବା କଥା । ସେନେଇ ଦଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ । ଗତ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା । ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲୁ । ଏଥର ପ୍ରଥମ ହେବୁ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର