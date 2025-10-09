ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ; ଗଡ଼ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ତିନି କମିଟି ଗଠନ କରି ଦାୟିତ୍ୱ ବାଣ୍ଟିଲେ ନବୀନ

ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ; ଗଡ଼ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ତିନି କମିଟି ଗଠନ କରି ଦାୟିତ୍ୱ ବାଣ୍ଟିଲେ ନବୀନ
ଗଡ଼ ବଞ୍ଚେଇବା ଲାଗି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ । ଷ୍ଟିଅରିଂ କମିଟି, ଜୋନାଲ କମିଟି, ଲୋକାଲ ଆକ୍ସନ କମିଟି କରି ନେତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି ।
Published : October 9, 2025 at 8:02 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଉପନିର୍ବାଚନରେ ନୂଆପଡ଼ା ବିଧାନସଭା ଆସନ ହାତେଇବା ଲାଗି ରଣନୀତି ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ । କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରି ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ଥିବାବେଳେ ଏବେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡିଛି ବିଜେଡି । ଗଡ଼ ବଞ୍ଚେଇବା ଲାଗି ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ । ଷ୍ଟିଅରିଂ କମିଟି, ଜୋନାଲ କମିଟି ଓ ଲୋକାଲ ଆକ୍ସନ କମିଟି ଗଠନ କରି ନେତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି ନବୀନ । ଏହି କମିଚିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର ନେତାମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ବୃ ଦିଆ।ଯଇଛି ।
କାହାକୁ ମିଳିଲା କେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ
ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେଡି ଗଠନ କରିଛି କମିଟି । ଷ୍ଟିଅରିଂ କମିଟି, ଜୋନାଲ କମିଟି ଓ ଲୋକାଲ ଆକ୍ସନ କମିଟି ନାମରେ ତିନୋଟି କମିଟି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ଷ୍ଟିଅରିଂ କମିଟିରେ ୬ ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ନେତା, ଜୋନାଲ କମିଟିରେ ୧୦ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ନବୀନ ଦେଇଛନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱ । ଉପନିର୍ବାଚନ ଷ୍ଟିଅରିଂ କମିଟିରେ ଅଛନ୍ତି ଅଭିଜ୍ଞ ନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ, ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ ପ୍ରମୁଖ । ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଟୁକୁନି ସାହୁ, ନିରଞ୍ଜନ ବିଶି ଓ ଆୟୁବ ଖାଁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟିଅରିଂ କମିଟିରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି ।
ଜୋନାଲ କମିଟିରେ ରହିଛନ୍ତି ୧୦ ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା । ୬ ଜଣଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି । ୪ ନେତାଙ୍କୁ ୨ ଏନଏସି ଦାୟିତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି । କଳିକେଶ ନାରାୟଣ ସିଂହଦେଓଙ୍କୁ ନୂଆପଡ଼ା ଏନଏସି, ସାରଦା ନାୟକଙ୍କୁ ନୂଆପଡ଼ା ଏନଏସି, ରୋହିତ ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ଖରିଆର ଏନଏସି ଓ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଖରିଆର ଏନଏସି ଦାୟିତ୍ବ ମିଳିଛି । ସେହିପରି ସୁଦାମ ମାର୍ଣ୍ଡି, ଦେବେଶ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜୋନ ଦାୟିତ୍ବ ଦେଇଛି ଦଳ । ସରୋଜ ମେହେର, ମନୋହର ରନ୍ଧାରୀ, ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ ଓ ଯୋଗେଶ ସିଂହଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜୋନ ଦାୟିତ୍ବ ମିଳିଛି । ଲୋକାଲ ଆକ୍ସନ କମିଟିରେ ରହିଛନ୍ତି ୩ ବରିଷ୍ଠ ନେତା । ସେମାନେ ହେଲେ ବିଧାୟକ ଅଧିରାଜ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଅବନୀ ଯୋଶୀ ଓ ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଲୋକାଲ ଆକ୍ସନ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ।
ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ 11 କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା
ସେହିପରି ବିଜେଡି ସଭାପତି ଦୁଇ ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ, ୫ ଜଣ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ, ୩ ଜଣ ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି । ଦୁଇ ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ହେଲେ ପୁଷ୍ପେନ୍ଦ୍ର ସିଂଦେଓ, ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରା । ୫ ଜଣ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ହେଲେ ଲମ୍ବୋଦୋର ନିଅଳ, ଅଳକା ମହାନ୍ତି, ଇରାନୀ ରାୟ, ସୁଧୀର ଦାସ, ମନୋଜ ମିଶ୍ର । ୩ ଜଣ ସମ୍ପାଦକ ହେଲେ ରାଜେଶ ନିଗମ, ସନ୍ତୋଷ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ରାଜୁ ଘେବେଲା ।
