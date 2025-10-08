ନୂଆବର୍ଷରେ ନୂଆ ସମବାୟ ନୀତି; ସମବାୟ ସମିତିରେ ହେବ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ବ୍ୟବସାୟ
ରାଜ୍ୟରେ ସମବାୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ, କ୍ରିୟାଶୀଳ ଓ ବହୁମୁଖି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ନୀତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି ।
Published : October 8, 2025 at 10:00 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟର ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗଠନ ହେବ ସମବାୟ ସମିତି । ସବୁ ସମବାୟ ସମିତିରେ ହେବ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ବ୍ୟବସାୟ । ସମିତିରେ ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ ବିତରଣ ଓ ଔଷଧ ଦୋକାନ ରହିବ । ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ, ଜନ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର, ଡାଇରୀ ଫାର୍ମ, ଦୁଗ୍ଧ ବିତରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ । ଲୋକଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ସରକାର । ଲାଭ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସେବା ପାଇଁ କାମ କରିବ ସମବାୟ ସମିତି । ଏଥି ସହ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ବ୍ୟାଙ୍କ । ଖାସ ଏଥିପାଇଁ ୨୦୨୬ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଓଡିଶା ସରକାର ଆଣିବେ ନୂଆ ସମବାୟ ନୀତି । ଏଥିପାଇଁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜନସାଧାରଣ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ମତାମତ ଲୋଡାଯାଇଛି । ସମବାୟ ସମିତିରେ ଦୁର୍ନୀତି ରୋକିବା ପାଇଁ ସମବାୟ ସମିତି ସମ୍ପାଦକଙ୍କ କ୍ୟାଡର ଗଠନ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେବ । ଏହା କହିଛନ୍ତି ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଳ ସାମନ୍ତ ।
ସମବାୟ ହେବ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତିର ପ୍ରମୁଖ ଇଞ୍ଜିନ-
ରାଜ୍ୟର ସମବାୟ କ୍ଷେତ୍ର ହେବ ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଓ ଚଳଚଞ୍ଚଳ । ସମବାୟ ସଂସ୍ଥା ଉପରେ ଲୋକଙ୍କ ଆସ୍ଥା ଫେରାଇ ଆଣିବା ଲାଗି ବିଜେପି ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ । ସମବାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଓ ଡିଜିଟାଇଜେସନକୁ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଅଯିବ । ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ସମବାୟ ସହ ଯୋଡ଼ିବା ଲାଗି ସରକାର କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରୟାସ । ସମବାୟ କ୍ଷେତ୍ର ହେବ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତିର ପ୍ରମୁଖ ଇଞ୍ଜିନ । ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନୂଆ ସମବାୟ ନୀତି ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜୋରଦାର କରିଛି ବିଭାଗ । ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମତାମତ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସହ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୋହର ବାଜିବା ପରେ ଏହା କର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ।
ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ସହଭାଗିତା ଓ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ବକୁ ଗୁରୁତ୍ବ-
ନୂଆ ନୀତିରେ ସମବାୟ ମୂଳଦୁଆକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼, ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ, ଅର୍ଥିକ ସଶକ୍ତିକରଣ ସହ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିକାଶକୁ ମିଳିବ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ । ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୮ ହଜାର ସମବାୟ ସମିତି ରହିଛି । କୃଷିକ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ୪୨୫୨ ପ୍ରଥମିକ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତି ବା ପାକ୍ସ ଓ ଲାମ୍ପସ ରହିଛି । ୧୬ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । କିନ୍ତୁ ସମବାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦକ୍ଷ ପେସାଦାରଙ୍କ ଅଭାବ ରହିଛି । ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଅଭାବ ସମବାୟକୁ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ କରିବାରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜୁଛି । ସମବାୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ହେଲେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ସହଭାଗିତା ସହ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ବକୁ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେବାକୁ ପଡିବ । ସମବାୟର ବିକାଶ ପଇଁ ୬ଟି ସ୍ତମ୍ଭ ସହ ୧୮ଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧର୍ଯ୍ୟ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯିବ । ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ସମବୟ ସମିତି ଆଇନ ୧୯୬ରେ ସଂଶୋଧନ ଅଧିବେ । ତୃଣମୂଳସ୍ତରରେ ସମବାୟ ସମିତି ସୟଂଶାସିତ ହେବ ।
ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ଓ ତାଲିମ ପାଇଁ ତାଲିମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ-
ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କର୍ମଚାରୀ ଚୟନ ହେବ । କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚରୀ ଓ ଅଡିଟର ତାଲିମ ନେବେ । ଇ - ଗଭର୍ଣ୍ଣାସ ସହ ଡିଜିଟାଇଜେସନକୁ ଅଗ୍ରାଧିକର ମିଳିବ । ରାଜ୍ୟ ନୀତିରେ ଜାତୀୟ ସମବାୟ ନୀତି ୨୦୨୫ ଭଳି 'ସହଭାଗିତାରୁ ସମୃଦ୍ଧି'କୁ ଫୋକସ କରାଯିବ । ସମବାୟ ସହ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବା, ଇ-କମର୍ସ, ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂ, ମଡେଲ ମଣ୍ଡି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସହ ଭିର୍ତ୍ତିଭୂମୀ ବଢ଼ିବ । କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ଓ ତାଲିମ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ତାଲିମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଖୋଲିବ । ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ବିକାଶ କମିଟି ଗଠନ କରାଯିବ । ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲାପଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଜିଲ୍ଲା କମିଟି ଗଠନ ହେବ । ପ୍ରତିବର୍ଷ ନଭେମ୍ବରରେ ସମବାୟ ସପ୍ତାହ ପାଳନ ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ କରିଯିବ ।
ସମବାୟ ନୀତି ପାଇଁ ମତାମତ ଆହ୍ୱାନ-
ରାଜ୍ୟରେ ସମବାୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ, କ୍ରିୟାଶୀଳ ଓ ବହୁମୁଖି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ନୀତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି କ୍ରମରେ ଏକ ଚିଠା ସମବାୟ ନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ବା ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିବାକୁ ସମବାୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି । ଚିଠା ନୀତି ସମବାୟ ବିଭାଗର website "http://coop.odisha.gov.in " ରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି । ଜନସାଧାରଣ, ସମବାୟବିତ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସେମାନଙ୍କ ମତାମତ ବା ପ୍ରସ୍ତାବ Email: coopsec.or@od.gov.in /cooperationodisha@gmail.com ରେ ପଠାଇ ପାରିବେ । କେନ୍ଦ୍ର ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଚିଠା ସମବାୟ ନୀତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ କ୍ରମେ ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ବିଭାଗ ଚିଠା ନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି । ଏକ ସମୟୋପଯୋଗୀ, ବ୍ୟବହାରିକ ଓ ଉନ୍ନତ ସମବାୟ ନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ସମବାୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜନ ସାଧାରଣଙ୍କ ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ବା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଛି ।
କ୍ୟାଡର ଗଠନ ପରେ ସମିତି ସମ୍ପାଦକ ବଦଳି-
ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଳସାମନ୍ତ କହିଛନ୍ତି, "ସମବାୟ ସମିତିରେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଥିବା ନେଇ ଜନସାଧାରଣ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି । ଧାନ କିଣା, ସାର ବଣ୍ଟା, ସମବାୟ ସମିତି ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଏହା ହେଉଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି । ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଏହି ମାନସିକତା ରହିଛି । ଜଣେ ଲୋକ ସେଇଠୁ ଚାକିରୀ ଆରମ୍ଭ କରି ଜୀବନ ସାରା ସେଇଠି ରହୁଛି, ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏହି ଭାବନା ଆସିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା । ଟ୍ରାନ୍ସଫର ନଥିବାର ସମବାୟ ସମିତି ସଂପାଦକ କିଛି ଭୁଲ କରୁଥାଇପାରନ୍ତି । ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନରୁ ସେ ଧାରଣା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସମବାୟ ସମିତି ସମ୍ପାଦକଙ୍କ କ୍ୟାଡର ଗଠନ ହେବ । ଅଧିକାଂଶ ସମବାୟ ସମିତି ସମ୍ପାଦକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏହି ଦାବି ରହିଥିଲା । କ୍ୟାଡର ଗଠନ ପରେ ସମବାୟ ସମିତି ସମ୍ପାଦକଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇପାରିବ ।"
୫ ସ୍ଥାନରେ ମତାମତ ସଂଗ୍ରହ କର୍ମଶାଳା-
ନୂଆ ସମବାୟ ନୀତି ପାଇଁ ମତାମତ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରୋକ୍ଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି । ରାଜ୍ୟରେ ୫ ଟି ସ୍ଥାନରେ କର୍ମଶାଳା କରାଯିବ । ସମ୍ବଲପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର, କୋରାପୁଟ ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଏହି କର୍ମଶାଳା ହେବ । ଅକ୍ଟୋବର ୧୧, ୧୪, ୧୭ ଓ ୨୩ ତାରିଖରେ ଏହି କର୍ମଶାଳା ହେବ । ଶେଷ ବୈଠକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତରେ ଆୟୋଜନ ହେବ । ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ନୟାଗଡ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ଅନୁଗୁଳ ଓ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ନେଇ କରାଯିବ କର୍ମଶାଳା । ସମବାୟବିତ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ଜନସାଧାରଣ ଓ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ମାନଙ୍କୁ ଡାକି ସେମାନଙ୍କର ମତାମତ ନିଆଯିବ । ସମବାୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା ଚିଠା ସମବାୟ ନୀତିରେ ଉକ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସାମିଲ କରାଯିବ ।
ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗଠନ ହେବ ସମବାୟ ସମିତି-
ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ସମବାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ କରାଯିବ । ରାଜ୍ୟର ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗଠନ ହେବ ସମବାୟ ସମିତି । ସବୁ ସମବାୟ ସମିତିରେ ହେବ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ବ୍ୟବସାୟ । କେବଳ ଧାନ ନୁହେଁ ସମବାୟ ସମିତିରେ LPG ଗ୍ୟାସ ବିତରଣ, ଔଷଧ ଦୋକାନ, ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ, ଜନ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର, ଡାଇରୀ ଫାର୍ମ, ଦୁଗ୍ଧ ବିତରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲୋକଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ । ଏଥି ସହ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ବ୍ୟାଙ୍କ । ଲାଭ ପାଇଁ ନୁହେଁ ସେବା ପାଇଁ କାମ କରିବ ସମବାୟ ସମିତି ।"
