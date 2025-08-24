ଭୁବନେଶ୍ବର: ଦୀର୍ଘ ୬ ବର୍ଷ ପରେ ନବୀନ ନିବାସ ଆସିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ପ୍ରେମ ପଟ୍ଟନାୟକ । ପ୍ରେମଙ୍କ ଓଡିଶା ଆଗମନ ପଛରେ ସାନ ଭାଇର ଅସୁସ୍ଥତା ନା ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଚୟନରେ ସହଯୋଗ, ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଛି । ନବୀନ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଫେରିବା ଓ ନବୀନଙ୍କ ନିବାସ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ପ୍ରେମ ଏବଂ ନବୀନ ଆଲୋଚନାରେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ନବୀନ ନିବାସରୁ ଜାରୀ ହୋଇଥିବା ଭିଡିଓରେ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭାଇଙ୍କ ସହ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ବିଜେଡି ରାଜନୀତିକୁ ରୋଚକ କରିଛି । ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପରାଜୟ ପରେ ପରଦା ପଛରେ ରହୁଥିବା ପାଣ୍ଡିଆନ କ’ଣ ପୁଣି ବିଜେଡିକୁ ଫେରିଛନ୍ତି କି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ।
କିଏ ହେବ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ?
ବିଜେଡିର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କିଏ ହେବ, ତାହା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ । ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବିଜେଡିର ରାଜନୀତି ବ୍ୟାପାରରେ ଜଡ଼ିତ ନାହାନ୍ତି । ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଏହି ଦୁଇପଦ କଥା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏକାଧିକ ବାର କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ସର୍ବ ସାଧାରଣରେ ନବୀନଙ୍କ ସହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁ ନଥିଲେ ପ୍ରଶାସକରୁ ରାଜନେତା ହୋଇ ସନ୍ୟାସ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ । ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତିରୁ ବିଦାୟ ନେବାର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଏବଂ ବିଜେଡି ମୁଖ୍ୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛନ୍ତି । ସମ୍ପ୍ରତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଜେଡିରେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଇଛି ।
ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ନବୀନ:
ଡିହାଇଡ୍ରେସନରେ ଶିକାର ହୋଇଥିବା ନବୀନ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇ ଗତ ଗୁରୁବାର ଦିନ ବିଳମ୍ବିତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫେରିଛନ୍ତି । ଗୁରୁବାର ରାତି ଓ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ନବୀନ ନିବାସ ଓ ବିଜେଡି ଦ୍ୱାରା ଜାରୀ ହୋଇଛି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଓ ଫଟୋ । ହସ୍ପିଟାଲରୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ ନବୀନ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ହାତ ଧରିଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ୨୦୨୪ ବିଧାନସଭା ଏବଂ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡିର ପରାଜୟ ପରେ ଉଭୟଙ୍କ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ସାର୍ବଜନୀନ ଉପସ୍ଥିତି । ଏହା ଗୋଟିଏ ଦିନ ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ନବୀନ ନିବାସରେ ବିଜେଡି ସଭାପତି ଓ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ପ୍ରେମ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାବାକୁ ମିଳିଥିଲେ । ଗତ ମାସରେ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଓ ଡିହାଇଡ୍ରେସନ ପରେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଥିବା ନବୀନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ବିଷୟରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଏକ ଦଳ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ।
ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ହେବେ କି ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ?
୨୪ ବର୍ଷର କ୍ଷମତାର ପତନ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହେଲା ବୋଲି ଦଳୀୟ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବେବି ଥମି ନାହିଁ । ବିଗତ ୨-୩ ଦିନ ଧରି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଜାରୀ ହେଉଥିବା ଫଟୋ ଓ ଭିଡି଼ଓ ଏବଂ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଦଳର ନେତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ପରୋକ୍ଷରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ହିଁ ନବୀନଙ୍କ ନିଜର ଓ ବିଜୁ ପରିବାରର ନିକଟତର ସନ୍ଦେଶ ଦେବାର ପ୍ରୟାସ ଓ ରଣନୀତିର ଅଂଶବିଶେଷ ପାଲଟିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି । ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ ହେବା ବେଳେ ନବୀନ ବାହାରକୁ ଆସି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ହାତ ଧରି କ୍ୟାମେରାକୁ ଫଟୋ ପୋଜ ଦେବା ମଧ୍ୟ ବିଜେଡି ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି । ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା କହିଛନ୍ତି, "ଭିଡିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିଶୁଣି ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଇଛି । ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଯାଇପାରିବ ଯେ ପାଣ୍ଡିଆନ ନବୀନଙ୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଏବଂ ବିଜୁ ପରିବାରରେ ପ୍ରବଳ ପ୍ରଭାବରହିଛି । "
ବିଜେଡି ଓ ନବୀନଙ୍କ ନିକଟରେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିବା ଦଳୀୟ ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଯେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସେ ସର୍ବଦା ସେଠାରେ ରହିବେ । ୭୮ ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ନବୀନ ଜଣେ ଅବିବାହିତା । ନବୀନଙ୍କ ସହ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ରାଜନୀତିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବରେ ଅଟେ । ନବୀନ ଏବଂ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗତ ୧୪ ବର୍ଷ ଧରି ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଉଛି ବୋଲି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା କହୁଛନ୍ତି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁନ ମାସରେ ମୁମ୍ବାଇର ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ନବୀନଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ବର୍ଷକ ପରେ ନବୀନଙ୍କ ସହ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ସର୍ବ ସାଧାରଣରେ ଦେଖାଯିବା, ସେ ବିଜେଡି ରାଜନୀତିକୁ ଫେରିବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସମ୍ଭାବନାର ଏକ ସଙ୍କେତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ପାଣ୍ଡିଆନ ପୁନର୍ବାର ବିଜେଡିକୁ ଫେରିବା ନବୀନ ଓ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ।
ପ୍ରେମ, ନବୀନ ଏବଂ ପାଣ୍ଡିଆନ ଭେଟଘାଟ୍:
ନବୀନ ନିବାସ ଓ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ନିକଟରେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ନବୀନଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ପ୍ରେମ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରୁନଥିବା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି । କାରଣ ମୁମ୍ବାଇରେ ନବୀନ ଚିକିତ୍ସିତ ହେବା ସମୟରେ ହେଉ ଅବା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଥିବା ଜଣାପଡୁଛି । ଦଳକୁ ପାଣ୍ଡିଆନ କମବ୍ୟାକ କରିବେ କି ନାହିଁ, ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ । ଦଳ ଭିତରେ ଥିବା ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତାଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଫେରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥନ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ କ୍ଷମତା ଏବଂ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଉପଭୋଗ କରିଥିବା ପାଣ୍ଡିଆନ ନିର୍ବାଚନ ପରାଜୟ ପରେ ବିଜେଡି ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତିରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ ।
୨୦୧୧ ମସିହାରୁ ନବୀନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଏହି ତାମିଲ ଅଧିକାରୀ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୩ ରେ ବିଜେଡିରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ଚାକିରୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ । ବିଜେଡିର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ସହ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲରେ ବିଜେଡି ୱାକଫ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ଉପରେ ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା । ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପରେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବଦଳିବାକୁ ଦଳର କିଛି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇଥିଲେ । ବଢ଼ୁଥିବା ଚାପ ମଧ୍ୟରେ ନବୀନ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ପରେ ବିଜେଡିର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟାପାର କମିଟି ପୁନର୍ଗଠନ କରିଥିଲେ । ୧୦ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ପିଏସିର ଅଧିକାଂଶ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅଛନ୍ତି । ଯାହା ଅନେକ ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।
ଏନେଇ ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା କହିଛନ୍ତି,"ପାଣ୍ଡିଆନ ଦଳର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସାମିଲ ହେବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିପାରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଦଳ ସମ୍ପର୍କିତ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଭୂମିକା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ନବୀନଙ୍କ ସହ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତ ଦଳର ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି । ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦଳର ଅନେକ ନେତା ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି । ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ, ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟ ଭଳି ବରିଷ୍ଠ ନେତା । ଗଣମାଧ୍ୟମ କାହିଁକି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପଛରେ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ଏହି ନେତାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ପଛାଇନାହାନ୍ତି ।
ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପଛରେ କାହିଁକି ପଡ଼ିଛ ?
ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି,“ନବୀନ ବାବୁ କାହାକୁ ଘରେ ରଖିବେ ବା କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବ ତାହା କ’ଣ ମିଡିଆ ନା ଆଉ କେହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ କି ? ଏ ବିଷୟରେ ଏତେ ଆଲୋଚନା କାହିଁକି ? ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପଛରେ କାହିଁକି ପଡ଼ିଛ ? ଆପଣ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ଅଣଓଡ଼ିଆ ପରିଚୟ ପାଇଁ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି । ଅଣଓଡ଼ିଆ ଲୋକ କ’ଣ ଆଉ କେଉଁଠି ନାହାନ୍ତି କି ? ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱ ସେମାନଙ୍କର ମାଲିକଙ୍କଠାରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନେବାକୁ ବାରମ୍ବାର ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉଛନ୍ତି । ସେମାନେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଆ ? ଏହା ସହ ପାଣ୍ଡିଆନ ହିଁ ନବୀନଙ୍କ ସହ ରହିବେ ବୋଲି ପରୋକ୍ଷରେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ।"
ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଉପରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଭରସା ଅଛି: ଅତନୁ
ସେହିପରି ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି,“ପାଣ୍ଡିଆନ ଦମ୍ପତ୍ତି ପୁଅ-ଝିଅ ଭଳି ନବୀନଙ୍କ ସେବା କରୁଛନ୍ତି । ସେଥିରେ ଅନ୍ୟମାନେ କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେଉଛନ୍ତି ? ନବୀନ ବାବୁ ଆମ ନେତା । ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଣ୍ଡିଆନ କରୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ । ସେହିପରି ବିଜେଡିର କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ବିଧାୟକ ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, "ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଉପରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଭରସା ଅଛି । ପାଣ୍ଡିଆନ ହେଉଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ । କିନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ନୁହନ୍ତି ବିଜେଡିର ସର୍ବେସର୍ବା । He never take any Decision । ପାଣ୍ଡିଆନ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭକ୍ତି ଓ ସମ୍ମାନର ସହ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସେବା କରୁଛନ୍ତି । ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ବାବୁ କେବେ କହିନାହାନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ ମୋ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ । କିମ୍ବା ପାଣ୍ଡିଆନ କେବେ ନବୀନଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ବୋଲି ଦାବି କରିନାହାଁନ୍ତି । ନିଆଁ ନଥାଇ ଧୂଆଁ ଉଠେଇବା ଠିକ ନୁହେଁ ।"
ଏପରି କହିଲେ ମନ୍ମଥ:
ବିଜେଡି ନେତା ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟ କହିଛନ୍ତି, "ନବୀନ ନିବାସରେ ବଡ଼ଭାଇ ପ୍ରେମ ପଟ୍ଟନାୟକ । ସାନ ଭାଇଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ପ୍ରେମ ଆସିଛନ୍ତି । ମୁମ୍ବାଇରେ ନବୀନ ଚିକିତ୍ସା ବେଳେ ପ୍ରେମ ଟିକନିକ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇ ନବୀନ ଫେରିବା ପରେ ପ୍ରେମ ଭୁବନେଶ୍ଵରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ ଖୁବ ଭଲ ଆଲୋଚନା ହେବ । ରାଜ୍ୟର ରାଜନୈତିକ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହେବ । ରାଜନୀତିରେ ବିଜେଡି କେମିତି ଆଗକୁ ବଢିବ ସେନେଇ ଆଲୋଚନା ହେବ । କେଉଁଟା କଣ ତ୍ରୁଟି ଅଛି, ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେବ । ଦେଶ ଓ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥରର ରାଜନୈତିକ ଆଲୋଚନା ହେବ ।"
ରାଜନୈତିକ ଚର୍ଚ୍ଚା:
ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରଭୁକଲ୍ୟାଣ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି," ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ବଡ଼ ଭାଇ ମୁମ୍ବାଇ ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ଭଉଣୀ ଗୀତା ମେହେଟ୍ଟା ନବୀନ ନିବାସ ଆସୁଥିଲେ । ଗୀତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଦୁଇ ଭାଇ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହା ଏକ ପାରିବାରିକ କଥା । କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ନେଇ ଭିନ୍ନ ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି । ନବୀନ ନିବାସରୁ ଜାରୀ ହୋଇଥିବା ଭିଡ଼ିଓରେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ରାଜନୈତିକ ବାର୍ତ୍ତା ଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି । ଉଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ ଏଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ କରାଯାଉଛି । ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପାଇଁ ପାଣ୍ଡିଆନ ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତିରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଏବଂ କ୍ଷମା ମାଗିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ନବୀନଙ୍କ ନିକଟରେ ଓ ବିଜେଡିରେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଅତୁଟ ରହିଛି । ଏହାକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ଲାଗି ଭିଡ଼ିଓ ଜାରି ହେଉଛି ।"
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି,"ନବୀନଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି । କ୍ଷମତା ଗଲା ପରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ନବୀନ ହରେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିବା ଭୁଲ ।ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ନବୀନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି । କାରଣ ସେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ପୁଅ । କାମ ପାଇଁ ୪୦ ଭାଗ ହେଲେ ୬୦ ଭାଗ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ପୁଅ ଲୋକେ ଜାଣନ୍ତି । ଓଡିଶାର ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବିଜୁ ଓ ନବୀନ ଅଛନ୍ତି । ନବୀନଙ୍କର ଗାଦିଚ୍ୟୁତ ହେବାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ପାଣ୍ଡିଆନ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଓ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି । ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପ୍ରଚାରରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି । କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେନାହିଁ । ଲୋକଙ୍କ ମନୋଭାବ ନବୁଝି ଜଣେ ଅଣ ଓଡିଆଙ୍କୁ ଲଦି ଦେଲେ ଓଡିଶାବାସୀ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ ।"
