ବିଜେଡିକୁ ପୁଣି ଫେରିଛନ୍ତି କି ପାଣ୍ଡିଆନ ? ହସ୍ପିଟାଲ ପରେ ନବୀନ ଓ ପ୍ରେମଙ୍କ ସହ ଭିଡ଼ିଓ ବଢ଼ାଇଛି ଚର୍ଚ୍ଚା - VK PANDIAN COMEBACK BJD

ନବୀନ ନିବାସରେ ପ୍ରେମ, ନବୀନ ଏବଂ ପାଣ୍ଡିଆନ ଭେଟଘାଟ୍ । ପୁଣି ଜୋର ଧରିଲା ବିଜେଡି ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଚର୍ଚ୍ଚା ।

VK PANDIAN COMEBACK BJD
VK PANDIAN COMEBACK BJD (ETV Bharat Odisha)
Published : August 24, 2025 at 10:05 AM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଦୀର୍ଘ ୬ ବର୍ଷ ପରେ ନବୀନ ନିବାସ ଆସିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ପ୍ରେମ ପଟ୍ଟନାୟକ । ପ୍ରେମଙ୍କ ଓଡିଶା ଆଗମନ ପଛରେ ସାନ ଭାଇର ଅସୁସ୍ଥତା ନା ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଚୟନରେ ସହଯୋଗ, ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଛି । ନବୀନ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଫେରିବା ଓ ନବୀନଙ୍କ ନିବାସ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ପ୍ରେମ ଏବଂ ନବୀନ ଆଲୋଚନାରେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ନବୀନ ନିବାସରୁ ଜାରୀ ହୋଇଥିବା ଭିଡିଓରେ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭାଇଙ୍କ ସହ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ବିଜେଡି ରାଜନୀତିକୁ ରୋଚକ କରିଛି । ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପରାଜୟ ପରେ ପରଦା ପଛରେ ରହୁଥିବା ପାଣ୍ଡିଆନ କ’ଣ ପୁଣି ବିଜେଡିକୁ ଫେରିଛନ୍ତି କି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ।

VK Pandian comeback to BJD (ETV Bharat Odisha)

କିଏ ହେବ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ?

ବିଜେଡିର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କିଏ ହେବ, ତାହା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ । ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବିଜେଡିର ରାଜନୀତି ବ୍ୟାପାରରେ ଜଡ଼ିତ ନାହାନ୍ତି । ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଏହି ଦୁଇପଦ କଥା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏକାଧିକ ବାର କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ସର୍ବ ସାଧାରଣରେ ନବୀନଙ୍କ ସହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁ ନଥିଲେ ପ୍ରଶାସକରୁ ରାଜନେତା ହୋଇ ସନ୍ୟାସ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ । ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତିରୁ ବିଦାୟ ନେବାର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଏବଂ ବିଜେଡି ମୁଖ୍ୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛନ୍ତି । ସମ୍ପ୍ରତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଜେଡିରେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଇଛି ।

Naveen Patnaik health update
Naveen Patnaik health update (ETV Bharat Odisha)

ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ନବୀନ:
ଡିହାଇଡ୍ରେସନରେ ଶିକାର ହୋଇଥିବା ନବୀନ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇ ଗତ ଗୁରୁବାର ଦିନ ବିଳମ୍ବିତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫେରିଛନ୍ତି । ଗୁରୁବାର ରାତି ଓ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ନବୀନ ନିବାସ ଓ ବିଜେଡି ଦ୍ୱାରା ଜାରୀ ହୋଇଛି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଓ ଫଟୋ । ହସ୍ପିଟାଲରୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ ନବୀନ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ହାତ ଧରିଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ୨୦୨୪ ବିଧାନସଭା ଏବଂ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ​​ବିଜେଡିର ପରାଜୟ ପରେ ଉଭୟଙ୍କ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ସାର୍ବଜନୀନ ଉପସ୍ଥିତି । ଏହା ଗୋଟିଏ ଦିନ ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ନବୀନ ନିବାସରେ ବିଜେଡି ସଭାପତି ଓ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ପ୍ରେମ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାବାକୁ ମିଳିଥିଲେ । ଗତ ମାସରେ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଓ ଡିହାଇଡ୍ରେସନ ପରେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଥିବା ନବୀନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ବିଷୟରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଏକ ଦଳ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ।

Naveen Patnaik health update
Naveen Patnaik health update (ETV Bharat Odisha)

ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ହେବେ କି ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ?

୨୪ ବର୍ଷର କ୍ଷମତାର ପତନ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହେଲା ବୋଲି ଦଳୀୟ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବେବି ଥମି ନାହିଁ । ବିଗତ ୨-୩ ଦିନ ଧରି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଜାରୀ ହେଉଥିବା ଫଟୋ ଓ ଭିଡି଼ଓ ଏବଂ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଦଳର ନେତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ପରୋକ୍ଷରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ହିଁ ନବୀନଙ୍କ ନିଜର ଓ ବିଜୁ ପରିବାରର ନିକଟତର ସନ୍ଦେଶ ଦେବାର ପ୍ରୟାସ ଓ ରଣନୀତିର ଅଂଶବିଶେଷ ପାଲଟିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି । ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ ହେବା ବେଳେ ନବୀନ ବାହାରକୁ ଆସି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ହାତ ଧରି କ୍ୟାମେରାକୁ ଫଟୋ ପୋଜ ଦେବା ମଧ୍ୟ ବିଜେଡି ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି । ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା କହିଛନ୍ତି, "ଭିଡିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିଶୁଣି ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଇଛି । ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଯାଇପାରିବ ଯେ ପାଣ୍ଡିଆନ ନବୀନଙ୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଏବଂ ବିଜୁ ପରିବାରରେ ପ୍ରବଳ ପ୍ରଭାବରହିଛି । "

Naveen Patnaik health update
Naveen Patnaik health update (ETV Bharat Odisha)



ବିଜେଡି ଓ ନବୀନଙ୍କ ନିକଟରେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିବା ଦଳୀୟ ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଯେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସେ ସର୍ବଦା ସେଠାରେ ରହିବେ । ୭୮ ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ନବୀନ ଜଣେ ଅବିବାହିତା । ନବୀନଙ୍କ ସହ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ରାଜନୀତିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବରେ ଅଟେ । ନବୀନ ଏବଂ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗତ ୧୪ ବର୍ଷ ଧରି ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଉଛି ବୋଲି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା କହୁଛନ୍ତି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁନ ମାସରେ ମୁମ୍ବାଇର ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ନବୀନଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ବର୍ଷକ ପରେ ନବୀନଙ୍କ ସହ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ସର୍ବ ସାଧାରଣରେ ଦେଖାଯିବା, ସେ ବିଜେଡି ରାଜନୀତିକୁ ଫେରିବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସମ୍ଭାବନାର ଏକ ସଙ୍କେତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ପାଣ୍ଡିଆନ ପୁନର୍ବାର ବିଜେଡିକୁ ଫେରିବା ନବୀନ ଓ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ।

Naveen Patnaik health update
Naveen Patnaik health update (ETV Bharat Odisha)


ପ୍ରେମ, ନବୀନ ଏବଂ ପାଣ୍ଡିଆନ ଭେଟଘାଟ୍:
ନବୀନ ନିବାସ ଓ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ନିକଟରେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ନବୀନଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ପ୍ରେମ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରୁନଥିବା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି । କାରଣ ମୁମ୍ବାଇରେ ନବୀନ ଚିକିତ୍ସିତ ହେବା ସମୟରେ ହେଉ ଅବା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଥିବା ଜଣାପଡୁଛି । ଦଳକୁ ପାଣ୍ଡିଆନ କମବ୍ୟାକ କରିବେ କି ନାହିଁ, ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ । ଦଳ ଭିତରେ ଥିବା ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତାଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଫେରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥନ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ କ୍ଷମତା ଏବଂ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଉପଭୋଗ କରିଥିବା ପାଣ୍ଡିଆନ ନିର୍ବାଚନ ପରାଜୟ ପରେ ବିଜେଡି ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତିରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ ।

Naveen Patnaik health update
Naveen Patnaik health update (ETV Bharat Odisha)

୨୦୧୧ ମସିହାରୁ ନବୀନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଏହି ତାମିଲ ଅଧିକାରୀ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୩ ରେ ବିଜେଡିରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ଚାକିରୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ । ବିଜେଡିର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ସହ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲରେ ବିଜେଡି ୱାକଫ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ଉପରେ ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା । ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପରେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବଦଳିବାକୁ ଦଳର କିଛି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇଥିଲେ । ବଢ଼ୁଥିବା ଚାପ ମଧ୍ୟରେ ନବୀନ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ପରେ ବିଜେଡିର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟାପାର କମିଟି ପୁନର୍ଗଠନ କରିଥିଲେ । ୧୦ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ପିଏସିର ଅଧିକାଂଶ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅଛନ୍ତି । ଯାହା ଅନେକ ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।

Prem Patnaik Bhubaneswar visit
Prem Patnaik Bhubaneswar visit (ETV Bharat Odisha)
ଏପରି କହିଲେ ବିଜେଡି ନେତା:

ଏନେଇ ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା କହିଛନ୍ତି,"ପାଣ୍ଡିଆନ ଦଳର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସାମିଲ ହେବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିପାରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଦଳ ସମ୍ପର୍କିତ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଭୂମିକା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ନବୀନଙ୍କ ସହ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତ ଦଳର ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି । ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦଳର ଅନେକ ନେତା ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି । ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ, ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟ ଭଳି ବରିଷ୍ଠ ନେତା । ଗଣମାଧ୍ୟମ କାହିଁକି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପଛରେ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ଏହି ନେତାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ପଛାଇନାହାନ୍ତି ।


ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପଛରେ କାହିଁକି ପଡ଼ିଛ ?
ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି,“ନବୀନ ବାବୁ କାହାକୁ ଘରେ ରଖିବେ ବା କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବ ତାହା କ’ଣ ମିଡିଆ ନା ଆଉ କେହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ କି ? ଏ ବିଷୟରେ ଏତେ ଆଲୋଚନା କାହିଁକି ? ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପଛରେ କାହିଁକି ପଡ଼ିଛ ? ଆପଣ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ଅଣଓଡ଼ିଆ ପରିଚୟ ପାଇଁ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି । ଅଣଓଡ଼ିଆ ଲୋକ କ’ଣ ଆଉ କେଉଁଠି ନାହାନ୍ତି କି ? ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱ ସେମାନଙ୍କର ମାଲିକଙ୍କଠାରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନେବାକୁ ବାରମ୍ବାର ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉଛନ୍ତି । ସେମାନେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଆ ? ଏହା ସହ ପାଣ୍ଡିଆନ ହିଁ ନବୀନଙ୍କ ସହ ରହିବେ ବୋଲି ପରୋକ୍ଷରେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ।"

VK Pandian comeback BJD
VK Pandian comeback BJD (ETV Bharat Odisha)


ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଉପରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଭରସା ଅଛି: ଅତନୁ
ସେହିପରି ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି,“ପାଣ୍ଡିଆନ ଦମ୍ପତ୍ତି ପୁଅ-ଝିଅ ଭଳି ନବୀନଙ୍କ ସେବା କରୁଛନ୍ତି । ସେଥିରେ ଅନ୍ୟମାନେ କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେଉଛନ୍ତି ? ନବୀନ ବାବୁ ଆମ ନେତା । ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଣ୍ଡିଆନ କରୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ । ସେହିପରି ବିଜେଡିର କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ବିଧାୟକ ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, "ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଉପରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଭରସା ଅଛି । ପାଣ୍ଡିଆନ ହେଉଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ । କିନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ନୁହନ୍ତି ବିଜେଡିର ସର୍ବେସର୍ବା । He never take any Decision । ପାଣ୍ଡିଆନ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭକ୍ତି ଓ ସମ୍ମାନର ସହ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସେବା କରୁଛନ୍ତି । ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ବାବୁ କେବେ କହିନାହାନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ ମୋ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ । କିମ୍ବା ପାଣ୍ଡିଆନ କେବେ ନବୀନଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ବୋଲି ଦାବି କରିନାହାଁନ୍ତି । ନିଆଁ ନଥାଇ ଧୂଆଁ ଉଠେଇବା ଠିକ ନୁହେଁ ।"

ଏପରି କହିଲେ ମନ୍ମଥ:
ବିଜେଡି ନେତା ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟ କହିଛନ୍ତି, "ନବୀନ ନିବାସରେ ବଡ଼ଭାଇ ପ୍ରେମ ପଟ୍ଟନାୟକ । ସାନ ଭାଇଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ପ୍ରେମ ଆସିଛନ୍ତି । ମୁମ୍ବାଇରେ ନବୀନ ଚିକିତ୍ସା ବେଳେ ପ୍ରେମ ଟିକନିକ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇ ନବୀନ ଫେରିବା ପରେ ପ୍ରେମ ଭୁବନେଶ୍ଵରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ ଖୁବ ଭଲ ଆଲୋଚନା ହେବ । ରାଜ୍ୟର ରାଜନୈତିକ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହେବ । ରାଜନୀତିରେ ବିଜେଡି କେମିତି ଆଗକୁ ବଢିବ ସେନେଇ ଆଲୋଚନା ହେବ । କେଉଁଟା କଣ ତ୍ରୁଟି ଅଛି, ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେବ । ଦେଶ ଓ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥରର ରାଜନୈତିକ ଆଲୋଚନା ହେବ ।"

VK Pandian comeback BJD
VK Pandian comeback BJD (ETV Bharat Odisha)

ରାଜନୈତିକ ଚର୍ଚ୍ଚା:
ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରଭୁକଲ୍ୟାଣ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି," ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ବଡ଼ ଭାଇ ମୁମ୍ବାଇ ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ଭଉଣୀ ଗୀତା ମେହେଟ୍ଟା ନବୀନ ନିବାସ ଆସୁଥିଲେ । ଗୀତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଦୁଇ ଭାଇ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହା ଏକ ପାରିବାରିକ କଥା । କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ନେଇ ଭିନ୍ନ ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି । ନବୀନ ନିବାସରୁ ଜାରୀ ହୋଇଥିବା ଭିଡ଼ିଓରେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ରାଜନୈତିକ ବାର୍ତ୍ତା ଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି । ଉଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ ଏଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ କରାଯାଉଛି । ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପାଇଁ ପାଣ୍ଡିଆନ ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତିରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଏବଂ କ୍ଷମା ମାଗିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ନବୀନଙ୍କ ନିକଟରେ ଓ ବିଜେଡିରେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଅତୁଟ ରହିଛି । ଏହାକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ଲାଗି ଭିଡ଼ିଓ ଜାରି ହେଉଛି ।"

VK Pandian comeback BJD
VK Pandian comeback BJD (ETV Bharat Odisha)

ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି,"ନବୀନଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି । କ୍ଷମତା ଗଲା ପରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ନବୀନ ହରେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିବା ଭୁଲ ।ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ନବୀନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି । କାରଣ ସେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ପୁଅ । କାମ ପାଇଁ ୪୦ ଭାଗ ହେଲେ ୬୦ ଭାଗ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ପୁଅ ଲୋକେ ଜାଣନ୍ତି । ଓଡିଶାର ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବିଜୁ ଓ ନବୀନ ଅଛନ୍ତି । ନବୀନଙ୍କର ଗାଦିଚ୍ୟୁତ ହେବାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ପାଣ୍ଡିଆନ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଓ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି । ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପ୍ରଚାରରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି । କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେନାହିଁ । ଲୋକଙ୍କ ମନୋଭାବ ନବୁଝି ଜଣେ ଅଣ ଓଡିଆଙ୍କୁ ଲଦି ଦେଲେ ଓଡିଶାବାସୀ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ ।"




ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

