BJD Womens Wing President: ଭୁବନେଶ୍ବର: ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମହିଳା ସଂଗଠନର ପୁନର୍ବିନ୍ୟାସ ହୋଇଛି । ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ବିଜୁ ମହିଳା ଜନତା ଦଳର ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି । ବିଜୁ ମହିଳା ଜନତା ଦଳର ସଭାନେତ୍ରୀ ଭାବେ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀଙ୍କ ଟିମ ମଧ୍ୟ ଗଠନ ହୋଇଛି । ଟିମରେ 3 ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଓ 12 ଜଣ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି । ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ।
ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ( @Naveen_Odisha ) ଙ୍କ ଅନୁମୋଦନକ୍ରମେ ଶ୍ରୀମତୀ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆଙ୍କୁ ବିଜୁ ମହିଳା ଜନତା ଦଳର ସଭାନେତ୍ରୀ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। #BJDWithOdisha #BJD4Odisha pic.twitter.com/HcX3aMuyhD— Biju Janata Dal (@bjd_odisha) September 4, 2025
ବିଜୁ ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ପରେ ବିଜୁ ମହିଳା ଜନତା ଦଳର ପୁନର୍ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ବିଜୁ ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ନିଯୁକ୍ତି ପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବିବାଦ ପରେ ମହିଳା ସଂଗଠନରେ ପୁନର୍ବିନ୍ୟାସରେ ରିସ୍କ ନେଇ ନାହାନ୍ତି ନବୀନ । ବରିଷ୍ଠ ନେତ୍ରୀ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ମହିଳା ସଂଗଠନର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ । ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀଙ୍କ ସହ 15 ଜଣିଆ ଟିମକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ନବୀନ । ଟିମରେ 3 ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଓ 12 ଜଣ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ।
ବିଜେଡି ମହିଳା ବ୍ୟାପାର:
ବିଜେଡି ମହିଳା ବ୍ୟାପାରର ବରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ହୋଇଛନ୍ତି ସୁମିତ୍ରା ଜେନା, ରାଜଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକ, ଗତ 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ବାଲେଶ୍ବର ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋିତଇଭଆ ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତସିଂହାରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି । ସେହିପରି ମହିଳା ବ୍ୟାପାରର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ହୋଇଛନ୍ତି BMC ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ, ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସୁଲତା ଦେଓ, ବିଧାୟିକା ବର୍ଷା ସିଂ ବରିହା, ଶର୍ମିଷ୍ଠା ସେଠୀ, ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ର, ଲୋପାମୁଦ୍ରା ବକ୍ସିପାତ୍ର, ମିନତୀ ବେହେରା, କସ୍ତୁରୀ ମହାପାତ୍ର, ପଦ୍ମିନୀ ଦିଆନ, ଦୀପାଳି ଦାସ, ରଞ୍ଜିତା ସାହୁ, ଗୀତାଞ୍ଜଳୀ ବସ୍ତିଆ ।
ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ( @Naveen_Odisha ) ଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମହିଳା ବ୍ୟାପାର କମିଟି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। #BJDWithOdisha #BJD4Odisha pic.twitter.com/AHIXwWu9dc— Biju Janata Dal (@bjd_odisha) September 4, 2025
BJD Senior General Secretaries (Women Affairs)
- ସୁମିତ୍ରା ଜେନା (ପୂର୍ବତନ ଜଗତସିଂହପୁର ସାଂସଦ)
- ରାଜଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକ
- ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତସିଂହାର
BJD General Secretaries (Women Affairs)
- ସୁଲୋଚନା ଦାସ (ଭୁବନେଶ୍ବର ମେୟର)
- ସୁଲତା ଦେଓ (ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ)
- ବର୍ଷା ସିଂ ବରିହା (ପଦମପୁର ବିଧାୟିକା)
- ଶର୍ମିଷ୍ଠା ସେଠୀ (ପୂର୍ବତନ ଯାଜପୁର ସାଂସଦ)
- ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ର
- ଲୋପାମୁଦ୍ରା ବକ୍ସିପାତ୍ର
- ମିନତୀ ବେହେରା
- କସ୍ତୁରୀ ମହାପାତ୍ର
- ପଦ୍ମିନୀ ଦିଆନ (ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ)
- ଦୀପାଳି ଦାସ (ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକା)
- ରଞ୍ଜିତା ସାହୁ
- ଗୀତାଞ୍ଜଳୀ ବସ୍ତିଆ
ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି:
ସେହିପରି ନବୀନ 3 ଜିଲ୍ଲାର ସଭାପତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତିଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି । ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ସଭାପତି ନୃସିଂହ ଚରଣ ସାହୁ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ହୋଇଛନ୍ତି ସନ୍ଦୀପ ଷଡଙ୍ଗୀ । କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ସଭାପତି ହୋଇଛନ୍ତି ଝିନ୍ନ ହିକକ୍କା । କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ହୋଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗା ମିଶ୍ର ଓ ପ୍ରସାଦ ବିଡିକା । ସେହିପରି ରାୟଗଡା ଜିଲ୍ଲାର ସଭାପତି ହୋଇଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ସାରକା । କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ହୋଇଛନ୍ତି ଗୟାଧର ପୁଆଲୋ ଓ ରଞ୍ଜିତ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ।
ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ( @Naveen_Odisha ) ଙ୍କ ଅନୁମୋଦନକ୍ରମେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଢେଙ୍କାନାଳ, କୋରାପୁଟ ଓ ରାୟଗଡ଼ର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତିଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। #BJDWithOdisha #BJD4Odisha pic.twitter.com/4yJRZrhjzG— Biju Janata Dal (@bjd_odisha) September 4, 2025
ଢେଙ୍କାନାଳ:-
- ସଭାପତି: ନୃସିଂହ ଚରଣ ସାହୁ
- କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି: ସନ୍ଦୀପ ଷଡଙ୍ଗୀ
କୋରାପୁଟ:-
- ସଭାପତି:ଝିନ୍ନ ହିକକ୍କା
- କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି: ଦୁର୍ଗା ମିଶ୍ର ଓ ପ୍ରସାଦ ବିଡିକା
ରାୟଗଡା:-
- ସଭାପତି:ଜଗନ୍ନାଥ ସାରକା
- କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି: ଗୟାଧର ପୁଆଲୋ ଓ ରଞ୍ଜିତ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର