କଟକ ଗଣ୍ଡଗୋଳ; ବିଜେପି ସରକାରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ମମତା, ଜବାବ ରଖିଲେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ

କଟକ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଭସାଣ ହିଂସା ନେଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏବଂ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି ।

LAW MINISTER PRITHVIRAJ HARICHANDAN
LAW MINISTER PRITHVIRAJ HARICHANDAN (File Pic)
Published : October 9, 2025 at 10:50 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଭସାଣିରେ କଟକରେ ସଂଘଠିତ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ଘଟଣା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ । ବିଜେପି ସରକାରରେ କଟକ ଆଜି ଜଳୁଛି । କେମିତି ଆକ୍ରମଣ ହେଲା ତାହା ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି । ତେବେ ମମତାଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟର ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ । ମମତା ଓଡିଶାକୁ ବଦନାମ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୃଥ୍ୱୀରାଜ । ଫଳରେ ମମତା-ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ଦଶହରା ଭସାଣିରେ କଟକର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ । ଘଟଣାରେ କଟକ ଡ଼ିସିପିଙ୍କ ସମେତ ୬ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ଏହାକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିଲା । ୪୮ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ କଟକରେ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲଗାଯିବା ସହ ଇଣ୍ଟରନେଟ ସେବା ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା । ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ପରେ ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସିଛି । କଟକର ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଛି । ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବ ଭଳି ସାମନ୍ୟ ହୋଇଛି । ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ 9 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ।



ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି, "କଟକ ଆଜି ଜଳୁଛି । କେମିତି ଆକ୍ରମଣ ହେଲା ତାହା ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି । ବିଜେପି ପାର୍ଟି କଟକରେ ହିଂସା ଭିଆଇଛି । ନାଁ ନେଇ କିଛି ଅଣ ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନ ଓ ବିଜେପି ଦେଶକୁ ଶେଷ କରି ଦେବେ ବୋଲି ମମତା କହିଛନ୍ତି । ଦୁଃଖର ସହ କହୁଛି ମୁଁ ବହୁତ ସରକାର ଦେଖିଛି କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଅହଂକାରୀ ସରକାର ଦେଖିନାହିଁ ବୋଲି ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କୁ ମମତା ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି । ସେମାନେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ଆଜି କ୍ଷମତା ଅଛି କାଲି କି ନଥିବ । କୌଣସି ଜିନିଷ ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ ।"


ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଏହି ନିଆଁ ଲଗା କଥାର ଜୋରଦାର ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ । ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, "କଟକରେ ଯାହା ଘଟିଥିଲା ସେଟା ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା । ସରକାର ଏହାକୁ ସକ୍ଷମତାର ସହ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣିଛନ୍ତି । କଟକର ପରିସ୍ଥିତି ଓ କଟକର ପାରିବେଶ ଯେଉଁଭଳି ଆଗରୁ ଥିଲା ଏବେ ସେଭଳି ଶାନ୍ତ ଅଛି । ପୁନର୍ବାର ଉତ୍ତେଜନା ବଢ଼େଇବା ଲାଗି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି । ଶାନ୍ତ ଥିବା କଟକକୁ ନେଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଜନକ ତଥା ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା । କୌଣସି ପ୍ରକାର ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଓ ଅଘଟଣକୁ ଓଡିଶା ସରକାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆସିଛନ୍ତି ।"

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- କଟକରେ ସ୍ବାଭାବିକ ହେଉଛି ସ୍ଥିତି, କର୍ଫ୍ୟୁ ହଟିବା ପରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ସ୍ବାଭାବିକ


ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିଦିନ କଣ ଘଟୁଛି ସେକଥା ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଠିକ ଢଙ୍ଗରେ ଦେଖିଲେ ସେ ଅନୁଭବ କରିବେ ତାଙ୍କର ବିଫଳତା, ଅକ୍ଷମତାର କାରଣ । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଧ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଛି । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା କଥା ମମତା ପ୍ରଥମେ ବୁଝନ୍ତୁ । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଆଜି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି । ମମତାଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ଟିପ୍ପଣୀ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆଶା କରୁନାହାନ୍ତି । ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ । ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଭରସା ଅଛି । ମମତା ଓଡିଶାକୁ ବଦନାମ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାର ଭାଷା, ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଦନାମ କରିବାକୁ ସେ କୌଣସି ସୁଯୋଗ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଠାରୁ ଆମେ କିଛି ଟିପ୍ପଣୀ ଆଶା କରୁନାହୁଁ ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

