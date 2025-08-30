ETV Bharat / politics

ଜାଣିଶୁଣି ସଂସଦ ଓ ବିଧାନସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବା ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଅନୁଚିତ: ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି - LOK SABHA SPEAKER OM BIRLA

ଖୁବଶୀଘ୍ର ଗଠନ ହେବ ଜେପିସି । ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଆଣିଥିବା 3ଟି ବିଲ ପାଇଁ ଏକ ମିଳିତ ସଂସଦୀୟ କମିଟି ଗଠନ ହେବ ।

Lok Sabha Speaker Om Birla
Lok Sabha Speaker Om Birla (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 30, 2025 at 10:25 PM IST

5 Min Read

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦେଶର ସଂସଦ ଓ ବିଧାନସଭାରେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ସାଂସଦ ଓ ବିଧାୟକ ଅଶୋଭନୀୟ ଆଚରଣ କରନ୍ତି । ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାରାବାଜି, ବିକ୍ଷୋଭ ଓ ହୋହଲ୍ଲା ଯୋଗୁଁ ସଦନ ଚଳେଇବା କଷ୍ଟକର ହେଉଛି । ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସହ ଅଧିବେଶନ ଧୋଇଯାଏ । ଲଗାତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଗତିରୋଧ ସଦନର ପରମ୍ପରା ନୁହେଁ । ଜାଣିଶୁଣି ଗତିରୋଧ ଲୋକତନ୍ତ୍ର ଲାଗି ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଏହା କହିଛନ୍ତି ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ ବିର୍ଲା । ସେହିପରି ଗମ୍ଭୀର ଅପରାଧ ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କିମ୍ବା ଅଟକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ବହିଷ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତିନୋଟି ବିଲକୁ ନେଇ ଏକ ମିଳିତ ସଂସଦୀୟ କମିଟି ବା ଜେପିସି ଖୁବଶୀଘ୍ର ଗଠନ ହେବ ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ସହମତି ଓ ଅସହମତି ଆମ ଲୋକତନ୍ତ୍ରର ଶକ୍ତି-
ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ ବିର୍ଲା କହିଛନ୍ତି, "ଆନ୍ଦୋଳନ, ବିକ୍ଷୋଭ ଓ ନାରାବାଜି ଯୋଗୁଁ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଓ ବିଧାନସଭାର ଅଧିବେଶନ ଠିକସେ ଚାଲିପାରୁନାହିଁ ।ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟର ଗତ ଅଧିବେଶନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଧୋଇଯାଇଛି । ସଂସଦ ହେଉ ଅବା ବିଧାନସଭା ଚର୍ଚ୍ଚା ପାଇଁ ହୋଇଛି । ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ହୋଇଛି । ସହମତି ଓ ଅସହମତି ଆମ ଲୋକତନ୍ତ୍ରର ଶକ୍ତି ଅଟେ । ସଦନର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ, ଶୂନ୍ୟକାଳ, ଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରସଙ୍ଗ, ନୂଆ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟାପକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଓ ଆଲୋଚନା ହେବା ଦରକାର । ଲୋକସଭା ଓ ବିଧାନସଭା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏହା କରିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏହା ଆନ୍ଦୋଳନ, ବିକ୍ଷୋଭ ଓ ନରବାଜି ଯୋଗୁଁ ହୋଇପାରୁନାହିଁ । ଏହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ । ଲୋକସଭା, ରାଜ୍ୟସଭା, ବିଧାନସଭାରେ ଏନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରାଯାଉଛି । ଲଗାତାର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଗତିରୋଧ ସଦନର ପରମ୍ପରା ନୁହେଁ । ଜାଣିଶୁଣି ଗତିରୋଧ ଲୋକତନ୍ତ୍ର ଲାଗି ଉଚିତ ନୁହେଁ ।

LOK SABHA SPEAKER OM BIRLA
LOK SABHA SPEAKER OM BIRLA (ETV Bharat Odisha)



ଆଚରଣ ଓ ଉଚ୍ଚାରଣ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଦରକାର-
ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ସହମତି ଓ ଅସହମତି ରହିପାରେ । ବିଚାରଧାରା ଓ ବିଚାରରେ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ରହିପାରେ । କିନ୍ତୁ ଲୋକତନ୍ତ୍ର ସଂସ୍ଥା ବା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଚର୍ଚ୍ଚା, ଆଲୋଚନା, ସହମତି ଓ ଅସହମତିରୁ ହିଁ ପରିଣାମ ବାହାରିଥାଏ । ଏଥିରେ ଲୋକଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହୁଏ । ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କଠାରୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବହୁତ ଆଶା ଓ ଅକାଂକ୍ଷା ରହିଛି । ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ନିର୍ବାଚିତ କରି ବିଧାନସଭା ଓ ସଂସଦକୁ ଲୋକେ ପଠାନ୍ତି । ଯାହା ଫଳରେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା, ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମତ ରଖିପାରିବେ । ସଦନରେ ରଖି ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯାଇଥାଏ । ଯାହା ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାହା ସରକାରଙ୍କ ଜରିଆରେ ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ । ସଦନରେ ଗତିରୋଧ ନହେଉ ବୋଲି ମୋର ସବୁବେଳେ ପ୍ରୟାସ ରହେ । ସଦନରେ ନାରାବାଜି ଲୋକତନ୍ତ୍ରର ପରମ୍ପରା ନୁହେଁ । ଆମର ଆଚରଣ ଓ ବ୍ୟବହାର ଏମିତି ହେବା ଦରକାର, ଯାହା ଜନସାଧାରଣ ଅନୁଗାମନ କରିବେ । ଆମର ଭାଷା, ଆଚରଣ ମଧ୍ୟ ସଦନ ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଦରକାର । ସଦନ ଗରିମା ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରିବ ।"



ବିଲକୁ ନେଇ ବିବାଦ, ଜେପିସିରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ନାଁ-
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଶେଷ ବହିଷ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତିନୋଟି ବିଲକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ମିଳିତ ସଂସଦୀୟ କମିଟି ବା ଜେପିସିକୁ ପଠାଇଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ବିଲ ଗୁଡିକ ହେଲା - ସମ୍ବିଧାନ (130ତମ ସଂଶୋଧନ) ବିଲ, କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ସରକାର (ସଂଶୋଧନ) ବିଲ, 2025 ଓ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ପୁନର୍ଗଠନ (ସଂଶୋଧନ) ବିଲ, 2025 । ଯଦି କୌଣସି ମାମଲାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅତି କମରେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଜେଲଦଣ୍ଡ ସହିତ ୩୦ ଦିନରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ଗିରଫ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଏହି ବିଲରେ ରହିଛି । ଲୋକସଭାରେ ଏହି ବିଲକୁ ନେଇ ହଟ୍ଟଗୋଳ ହୋଇଥିଲା । ବିରୋଧୀ ଏହାକୁ ଅସାମ୍ବିଧାନିକ ଏବଂ ସଂସଦୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ବିପଦ ବୋଲି କହିଥିଲେ । ଏହି ବିଲ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧୀ ପଦକ୍ଷେପ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରୀ । ୨୧ ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ଓ ୧୦ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଜେପିସିକୁ ବିଲ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଏକ ସଂକଳ୍ପ ପାରିତ କରିଥିଲେ । କମିଟି ନଭେମ୍ବରରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧିବେଶନର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ଏହାର ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ଏହି କମିଟିରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ବିରୋଧୀ ମନା କରି ଦେଇଛନ୍ତି । ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ।

LOK SABHA SPEAKER OM BIRLA
LOK SABHA SPEAKER OM BIRLA (ETV Bharat Odisha)
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପରମ୍ପରା ଜାରୀ ରଖିବାକୁ ପ୍ରୟାସ, ଖୁବଶୀଘ୍ର ଜେପିସି-ସଂସଦୀୟ ସମିତିରେ ଦଳ, ବିଚାର ଆଧାରରେ ମତଭେଦ ହୁଏନାହିଁ । ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପରମ୍ପରା ଜାରୀ ରଖିବା ଲାଗି ମୋର ପ୍ରୟାସ ରହିବ । ଭଲ ପରମ୍ପରାକୁ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା । ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସହ କଥା ହେବି । ସେମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବି । ନିଜର ବିଚାର ଓ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଦଳରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବରୁ ରହି ସଂସଦୀୟ ସମିତିରେ ଦିଆଯାଏ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂସଦୀୟ ସମିତିରେ ସବୁ ଦଳଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆଧାରରେ ସାମିଲ କରାଯାଏ । ସଂସଦୀୟ ସମିତିରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳଙ୍କୁ ନାଁ ମାଗିଛୁ । ଖୁବଶୀଘ୍ର ସଂସଦୀୟ ସମିତି ଗଠନ ହେବ । ଏହା ପରେ ବ୍ୟାପକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଓ ଆଲୋଚନା ହେବ ।
LOK SABHA SPEAKER OM BIRLA
LOK SABHA SPEAKER OM BIRLA (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଲୋକସଭାରେ ତିନିଟି ବିଲ୍ ପାସ୍; ବିରୋଧୀଙ୍କ ହଟ୍ଟଗୋଳ, JPCକୁ ପଠାଯିବ - UPROARE OVER CRIMINAL MP BILL



ସମାନତା ଆଡକୁ ଯାଉଛି ସମାଜ-
ସଂସଦ ଓ ବିଧାନସଭାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କମିଟି ରହିଛି । ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି, ଓବିସି କମିଟି ରହିଛି । ସମାନ ନ୍ୟାୟ ଓ ଅଧିକାର ପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ବେଳେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । ସ୍ୱାଧୀନତାର ୭୫ ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ କହିପାରିବି ଆମେ ସମାନତା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛନ୍ତି । ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଲୋକ ବିନା ସଂରକ୍ଷଣରେ ନିଜ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି । ଶିକ୍ଷା, ବ୍ୟବସାୟ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଡାକ୍ତର, ଇଞ୍ଜିନିୟର ସମାଜରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି । ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତିଙ୍କୁ ସମ୍ବିଧାନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂରକ୍ଷଣକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି କମିଟି ।

LOK SABHA SPEAKER OM BIRLA
LOK SABHA SPEAKER OM BIRLA (ETV Bharat Odisha)



କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି ୭୦/୮୦ % ସଂସଦୀୟ ସମିତି ପ୍ରସ୍ତାବ-
ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି କଲ୍ୟାଣ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସଂସଦୀୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ ଉଦଯାପିତ ହୋଇଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ୨ ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏଜେଣ୍ଡା ୨୦୨୫ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି । ଜନଜାତିଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରର ରହିବ ଗୋଟିଏ ଏଜେଣ୍ଡା । ଏଥିପାଇଁ କର୍ମଶାଳାରେ ୩୧ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି । ସମସ୍ତ ଅଂଶୀଦରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଏଜେଣ୍ଡା ୨୦୨୫ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ବ୍ୟାପକ ରୂପରେଖ ଦିଆଯିବ । କମିଟି ଗଠନ ଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମାନେ ୭୦ରୁ ୮୦ ପ୍ରତିଶତ ସଂସଦୀୟ ସମିତି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂସଦୀୟ ସମିତିର ରିପୋର୍ଟକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ । ସଂସଦରେ ଆଗତ କରାଯାଏ । ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଲାଗି ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ । ସରକାର କଣ କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ତାହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା ହୁଏ । ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରା ଓ ଅନୁଭବରୁ ସଂସଦୀୟ ସମିତିର ରିପୋର୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରିଛି ।

LOK SABHA SPEAKER OM BIRLA
LOK SABHA SPEAKER OM BIRLA (ETV Bharat Odisha)



ଉଦଯାପାନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ ବିର୍ଲା କହିଛନ୍ତି, "ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏବଂ ଜନଜାତିଙ୍କ ସମାନତା ଓ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସଂସଦୀୟ ସମିତି ମିଳିମିଶି କାମ କରୁଛି । ବଜେଟ ଅର୍ଥ କେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ତାକୁ ଦେଖୁଛି । କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ସଂସଦୀୟ ସମିତି ମିଳିତ ଭାବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରର ସମାନ ଏଜେଣ୍ଡା ନେଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏବଂ ଜନଜାତିଙ୍କ ଲାଗି ଯୋଜନା ଲାଗୁ ହୋଇଛି, ଏଥିରେ କେତେ ସାମାଜିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ଉନ୍ନତି ହେଉଛି ତାର ନିରକ୍ଷଣ ସଂସଦୀୟ ସମିତି କରେ । ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏବଂ ଜନଜାତିଙ୍କ ଲାଗି ଯୋଜନା ତିଆରିରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଲେକସେବା ଭବନରେ ଗତକାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଦୁଇ ଦିନିଆ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି କର୍ମଶାଳା ଆଜି ଉଦଯାପନ ହୋଇଛି । ରାଜ୍ୟପାଳ, ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନଜାତି ସଂସଦୀୟ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଫଗନ ସିଂ କୁଲସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ପ୍ରାୟ ୧୪ ଟି ସଂସଦୀୟ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ୮ ଟି ସଂସଦୀୟ କମିଟିର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ଶତାଧିକ ଡେ଼ଲିଗେସନ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତିଙ୍କ ବିକାଶ ଏବଂ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ମାନସ ମନ୍ଥନ ହୋଇଛି ।"

