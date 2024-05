ETV Bharat / politics

କାଲି ଆସୁଛନ୍ତି ସ୍ମୃତି ଇରାନୀ, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର କରିବେ ପ୍ରଚାର - Smriti Irani to campaign in Odisha

By ETV Bharat Odisha Team Published : May 24, 2024, 10:26 PM IST

Smriti Irani to campaign in Odisha ( ETV Bharat Odisha )

ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାତି ପାହିଲେ ରାଜ୍ୟରେ ପଡ଼ିବ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ । ଏଥିପାଇଁ ଜାରି ରହିଥିବା ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର ଥମିଯାଇଛି । ତେବେ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ବଙ୍କ ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । 'ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଥର ବିଜେପି ସରକାର' ନାରା ସହ ବିଜେପିର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଫୋକସରେ ଓଡିଶା ଥିବାବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଦଳର ଶୀର୍ଷ ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାରାଥନ ପ୍ରଚାର ଜାରି ରହିଛି । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଓଡିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ମୃତି ଇରାନୀ । ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପ୍ରଚାର କରିବେ ସ୍ମୃତି ଇରାନୀ । ପାରାଦ୍ବୀପର କୁଜଙ୍ଗ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡାର ଆଳି, ବାଲେଶ୍ବରର ରେମୁଣା ଠାରେ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଯୋଗଦେଇ ଲୋକଙ୍କୁ କରିବେ ସମ୍ବୋଧିତ । BJP Press Meet (ETV Bharat Odisha) ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେବା ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ଉପସଭାପତି ଗୋଲକ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ସରିଛି । ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ଯାହା ଜଣାପଡିଛି ୯୦ ପ୍ରତିଶତ ସ୍ଥାନରେ ଭରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବହୁମତ ରହିଛି । ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ଖୁସି ଖବର । ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମାଆ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା କରିଛି । ଯେଉଁ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଭରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାରକୁ ଆସିଲେ ମାଆ ମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ । ସବୁ ମାଆମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଯିବ ବା ମହିଳାଙ୍କୁ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କାର ଭାଉଚର ମିଳିବ । ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ମିଶନ ଶକ୍ତି ମାଆ ମାନଙ୍କୁ ଶସକ୍ତ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି । ଏହାକୁ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ମାଆ ମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଏଠାରେ ବାବୁମାନେ ଲୁଟିଲେ, ମାଆ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ।" ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ, ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ସଦସ୍ୟକୁ ଦେଲେ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର - BJP review Meeting ତେଣୁ ମୋଦି ସରକାର ଆଣିଥିବା ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ସ୍ମୃତି ଇରାନୀ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଲକ ମହାପାତ୍ର । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ପାରାଦ୍ବୀପ, କୁଜଙ୍ଗ, ଆଳି, ରେମୁଣାଠାରେ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବା ସହ ଯୋଜନାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବେ ସ୍ମୃତି ଇରାନୀ । ବିଜେପି ସପକ୍ଷରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରିବେ । ବିଶେଷ କରି ଫୋକସରେ ରହିବେ ମହିଳା ଭୋଟର । ଏଥିସହ ସମସ୍ତ ଲୋକସଭାରେ ସେ ସଭା କରି ମାଆ ମାନଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବୁଝାଇବେ । ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ତାଙ୍କ ଗସ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ । ସ୍ମୃତି ଇରାନୀଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତ ଭରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ୪ର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନରେ ସହାୟକ ହେବ । ଓଡ଼ିଶାରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରାଇବାରେ ଏହା ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ଏହି ଗସ୍ତ ଭରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଏଠି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବହୁମତରେ ସରକାର ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବ ।" ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର