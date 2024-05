ETV Bharat / politics

ଆଜି ପୁଣି ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ; ବାରିପଦା-ବାଲେଶ୍ବର-କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ କରିବେ ପ୍ରଚାର - PM Modi Odisha visit

Published : May 29, 2024, 8:24 AM IST | Updated : May 29, 2024, 9:15 AM IST

ଆଜି ପୁଣି ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ; କେନ୍ଦ୍ରାପଡା-ବାଲେଶ୍ବର-ବାରିପଦାରେ କରିବେ ପ୍ରଚାର ( ETV Bharat Odisha )

ଭୁବନେଶ୍ବର: ପୁଣିଥରେ ଆଜି (ବୁଧବାର) ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ କରିବେ ହାଇଭୋଲଟେଜ ପ୍ରଚାର । ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବାରିପଦା, ବାଲେଶ୍ବର ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ । ପ୍ରଥମେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ୧୨ଟା ୩୦ ମିନିଟରେ ସେ ବାରିପଦା ସ୍ଥିତ ଛଉ ପଡିଆରେ ବିଜେପିର ବିଜୟ ସଂକଳ୍ପ ସମାବେଶରେ ଯୋଗଦେବେ । ଏହାପରେ ବାଲେଶ୍ବର ରେମୁଣାରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରଚାର କରିବେ । ଆଜି ପୁଣି ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ; ବାରିପଦା-ବାଲେଶ୍ବର-କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ କରିବେ ପ୍ରଚାର (ETV Bharat Odisha) ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରେମୁଣାର ନରହରିପୁର ପଡିଆରେ ଏକ ବିଶାଳ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ । ଏହି ସଭାରେ ୨ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଯୋଗଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ରେମୁଣାରେ ପ୍ରଚାର କରି ବିଜେପିର ବାଲେଶ୍ବର ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରତାପ ଷଡଙ୍କୀ ଏବଂ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଟ ମାଗିବେ ମୋଦି । ଏଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରି ଶେଷରେ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଗସ୍ତ କରିବେ । ସେ ଅପରାହ୍ନ ୪ଟାରେ ବରୁହାଠାରେ ବିଜୟ ସଂକଳ୍ପ ସମାବେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ । ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭରୁ ମୋଦିଙ୍କ ଏହା ଚତୁର୍ଥ ଥର ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ । ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସି ଶାସକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ତୀବ୍ର ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର, ଚାରିଦ୍ବାର, ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ମୁଦ୍ଦା କରି ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିବା ସହ ଏକ୍ସପାରୀ ତାରିଖ ଦେଇଯାଇଥିଲେ । ଏଥିସହ ଜୁନ ୧୦ ତାରିଖରେ ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣର ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ । ଏବେ ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଆସୁଥିବାବେଳେ ମୋଦି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ, ସେନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି । ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ବାଲେଶ୍ବର ଆସିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ‘ନନା’ଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗିବେ ଭୋଟ - Modi To Visit Balasore ଅନ୍ୟପଟେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଚାରକୁ ସରଗରମ କରିବାକୁ ଏଆଇସିସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ୍‌ଗେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି । ଆଜି ଖଡ୍‌ଗେ ଭଦ୍ରକ ଓ ବାଲେଶ୍ବରରେ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିବେ । ଏହାପରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଓଡ଼ିଶା ଆସି ଭଦ୍ରକରେ ପ୍ରଚାର କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

