ଜନ୍ମଦିନରେ ପଦଯାତ୍ରା କରିବେ ନବୀନ, ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ବିଫଳତା ବଖାଣିବେ

ଜନ୍ମଦିନରେ ବିଜେଡିର ପଦଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ।

Naveen Patnaik
Naveen Patnaik (Etv Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 13, 2025 at 3:07 PM IST

2 Min Read
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର ୧୬ ତାରିଖରେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ଜନ୍ମଦିନରେ ବିଜେଡିର ପଦଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ ନବୀନ । ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକାମ୍ର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଜୁ ଆଦର୍ଶ କଲୋନିରେ ଏହି ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଖଣ୍ଡଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏସଓଏସ ଭିଲେଜରେ ଥିବା ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତେଇବା ସହ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ବଣ୍ଟନ କରିବେ ନବୀନ ।

ଗଙ୍ଗନଗର ବିଜୁ ଆଦର୍ଶ କଲୋନି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦଯାତ୍ରା କରିବେ:

୭୯ ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ଜନ୍ମଦିନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଚାଲିଥିବା ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଗଙ୍ଗନଗର ବିଜୁ ଆଦର୍ଶ କଲୋନିରେ ବିଜେଡିର ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରାରେ ସେ ସାମିଲ ହେବେ । କଲୋନି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସହ ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ବାବଦରେ ଅବଗତ କରାଇବେ । ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ବିଫଳତା ବାବଦରେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ନବୀନ ସୂଚନା ଦେବେ । ସେହିପରି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ସେ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ବଣ୍ଟନ କରିବେ ।

ଏସଓଏସ ଭିଲେଜର ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ସହ ସମୟ ବିତାଇବେ ନବୀନ:

ସେହିପରି ନବୀନ ଖଣ୍ଡଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏସଓଏସ ଭିଲେଜକୁ ଯିବେ । ସେଠାରେ ରହୁଥିବା ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ସହ ନବୀନ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ବଣ୍ଟନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଭାବେ ନବୀନଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ହେବ । କିନ୍ତୁ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବ ଦଳ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡ଼ି ସଭାପତି ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଅପରାହ୍ନ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦଳର ନେତା ଓ କର୍ମୀ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତା ନବୀନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଲାଗି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି । ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦଳର ନେତା ଓ କର୍ମୀ ଆଲୋଚନା କରିବେ । ଏନେଇ ନବୀନ ନିବାସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।

ସମାଲୋଚକଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେବେ ବିଜେଡି ସଭାପତି :

ବିଜେଡିର ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅକ୍ଟୋବର ୯ ତାରିଖରୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ପଞ୍ଚଶଖାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରି ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଦଳ । ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳରୁ ସୁଆଣ୍ଡୋ ଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ବିଫଳତା ଓ କୁଶାସନ ବିଷୟରେ ସାରା ରାଜ୍ୟର ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛି ବିଜେଡି । ଜୟ ପ୍ରକାଶ ଜୟନ୍ତୀ ଯାଏଁ ପଦଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିବ ଦଳ । ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବିନା ଦଳ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପଦଯାତ୍ରା କରିଥିଲା ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା ଦଳ ଓ ନବୀନ । ପଦଯାତ୍ରାରେ ନବୀନଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତ ବିଜେଡ଼ିର ନେତୃତ୍ୱ ସଙ୍କଟ ଦର୍ଶାଉଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ ବିରୋଧୀ ଓ ସମୀକ୍ଷକ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

