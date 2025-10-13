ଜନ୍ମଦିନରେ ପଦଯାତ୍ରା କରିବେ ନବୀନ, ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ବିଫଳତା ବଖାଣିବେ
ଜନ୍ମଦିନରେ ବିଜେଡିର ପଦଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ।
Published : October 13, 2025 at 3:07 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର ୧୬ ତାରିଖରେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ଜନ୍ମଦିନରେ ବିଜେଡିର ପଦଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ ନବୀନ । ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକାମ୍ର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଜୁ ଆଦର୍ଶ କଲୋନିରେ ଏହି ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଖଣ୍ଡଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏସଓଏସ ଭିଲେଜରେ ଥିବା ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତେଇବା ସହ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ବଣ୍ଟନ କରିବେ ନବୀନ ।
ଗଙ୍ଗନଗର ବିଜୁ ଆଦର୍ଶ କଲୋନି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦଯାତ୍ରା କରିବେ:
୭୯ ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ଜନ୍ମଦିନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଚାଲିଥିବା ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଗଙ୍ଗନଗର ବିଜୁ ଆଦର୍ଶ କଲୋନିରେ ବିଜେଡିର ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରାରେ ସେ ସାମିଲ ହେବେ । କଲୋନି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସହ ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ବାବଦରେ ଅବଗତ କରାଇବେ । ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ବିଫଳତା ବାବଦରେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ନବୀନ ସୂଚନା ଦେବେ । ସେହିପରି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ସେ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ବଣ୍ଟନ କରିବେ ।
ଏସଓଏସ ଭିଲେଜର ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ସହ ସମୟ ବିତାଇବେ ନବୀନ:
ସେହିପରି ନବୀନ ଖଣ୍ଡଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏସଓଏସ ଭିଲେଜକୁ ଯିବେ । ସେଠାରେ ରହୁଥିବା ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ସହ ନବୀନ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ବଣ୍ଟନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଭାବେ ନବୀନଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ହେବ । କିନ୍ତୁ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବ ଦଳ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡ଼ି ସଭାପତି ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଅପରାହ୍ନ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦଳର ନେତା ଓ କର୍ମୀ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତା ନବୀନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଲାଗି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି । ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦଳର ନେତା ଓ କର୍ମୀ ଆଲୋଚନା କରିବେ । ଏନେଇ ନବୀନ ନିବାସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ସମାଲୋଚକଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେବେ ବିଜେଡି ସଭାପତି :
ବିଜେଡିର ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅକ୍ଟୋବର ୯ ତାରିଖରୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ପଞ୍ଚଶଖାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରି ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଦଳ । ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳରୁ ସୁଆଣ୍ଡୋ ଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ବିଫଳତା ଓ କୁଶାସନ ବିଷୟରେ ସାରା ରାଜ୍ୟର ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛି ବିଜେଡି । ଜୟ ପ୍ରକାଶ ଜୟନ୍ତୀ ଯାଏଁ ପଦଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିବ ଦଳ । ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବିନା ଦଳ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପଦଯାତ୍ରା କରିଥିଲା ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା ଦଳ ଓ ନବୀନ । ପଦଯାତ୍ରାରେ ନବୀନଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତ ବିଜେଡ଼ିର ନେତୃତ୍ୱ ସଙ୍କଟ ଦର୍ଶାଉଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ ବିରୋଧୀ ଓ ସମୀକ୍ଷକ ।
