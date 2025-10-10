32 ଦିନ ପରେ ଓଡିଶା ଫେରିଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ
ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ।
Published : October 10, 2025 at 5:50 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡିଶା ଫେରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ 32 ଦିନ ରହିବା ପରେ ଆଜି ନବୀନ ଓଡିଶା ଫେରିଛନ୍ତି । ଭୁବନେଶ୍ୱର ପହଁଚିବା ପରେ ନବୀନଙ୍କୁ ଦଳୀୟ ନେତା ଓ କର୍ମୀ ଉଚ୍ଛ୍ୱସିତ ସ୍ଵାଗତ କରିଛନ୍ତି । ମାସାଧିକ କାଳ ନବୀନ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ରହି ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ୭ ତାରିଖରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ-
ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା ବିଜେଡି ସଭାପତି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ୭ ତାରିଖରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିଲେ । ଉପ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ନବୀନ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିଲେ । ଉପ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଦଳୀୟ ନେତା ସହ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉଥିବା ନବୀନ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ । ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ନବୀନ ପ୍ରଥମେ ଦଳୀୟ ସାଂସଦଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ।
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୭ ତାରିଖରେ ନବୀନ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ବିକାନେର ହାଉସରେ ଆୟୋଜିତ 'ହାର୍ଟ ବିଟ୍ସ' ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ଏସୀୟ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଏବଂ ଏସିଆନ ହାର୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତଥା ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଡକ୍ଟର ରାମକାନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆୟୋଜିତ ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ସେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ସେହିପରି ଖାନ ମାର୍କେଟରୁ ନବୀନ ବିଭିନ୍ନ ପୁସ୍ତକ କିଣିଥିବାର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି ।
ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଗତକାଲି ଆୟୋଜିତ ପଦଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନବୀନ ସାମିଲ ହୋଇନଥିଲେ । ଏହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ସେପଟେ ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଗୁଲ ବାଜି ସାରିଛି । କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିନାହିଁ । ନୂଆପଡା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡିର ପ୍ରାର୍ଥୀ କିଏ ହେବେ ସେନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଛି । ନବୀନ ଓଡିଶା ଫେରିଥିବାରୁ ଖୁବଶୀଘ୍ର ପ୍ରାର୍ଥୀ ନାଁ ଘୋଷଣା ହେବ ବୋଲି ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।
ସର୍ଭିକାଲ ଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡିତ ଥିବା ନବୀନର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ମୁମ୍ବାଇର କୋକିଲାବେନ ଧୀରୁଭାଇ ଅମ୍ବାନୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ହୋଇଛି । ଜୁନ ୨୦ ତାରିଖରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ନବୀନ ଜୁଲାଇ ୭ ତାରିଖରେ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ ହୋଇଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଡ଼ିହାଇଡ୍ରେସନ ପାଇଁ ନବୀନ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର