ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବୁଧବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ ହୋଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ୪ ଦିନର ଚିକିତ୍ସା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ସେ ନବୀନ ନିବାସକୁ ଫେରିଛନ୍ତି । ହସ ହସମୁହଁରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହ ଖୋଲା କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ନବୀନ । ଅସୁସ୍ଥତା ସମୟରେ ରାଜ୍ୟର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକେ ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଆର୍ଶୀବାଦ କରିଛନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଓ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
ଡିହାଇଡ୍ରେସନ ଜନିତ ଅସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି । ବିଜେଡି ସଭାପତି ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ବୁଧବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ନବୀନ ନିବାସକୁ ଫେରିଛନ୍ତି । ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ ହେବା ସମୟରେ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓ ନର୍ସମାନେ ନବୀନଙ୍କୁ ଫୁଲ ଦେଇ ସୁ-ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି । କିଛି ନର୍ସ ନବୀନଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ନିୟୋଜିତ ଡ଼ାକ୍ତରୀ ଟିମକୁ ନବୀନ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ହସଖୁସି ମିଜାଜରେ ନବୀନ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ।
ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ଅଛି । ବିଲକୁଲ ଭଲ ଅଛି । ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲର ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ଯ ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି । ପୂରା ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ ମୋତେ ଉତ୍ତମ ଓ ଉନ୍ନତ ମାନର ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ । ଡିସଚାର୍ଜ ପରେ ନବୀନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏକି କେଇ ପଦ କଥା, ତାଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ଓ ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ଅଶ୍ବସ୍ତ କରିଛି । ନବୀନଙ୍କ ଡିସଚାର୍ଜ ଖବର ତାଙ୍କ ଅଗଣିତ ଶୁଭେଚ୍ଛୁଙ୍କ ସହ ବିଜେଡି ନେତା ଓ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସି ଆଣି ଦେଇଛି ।
ଗତ ରବିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଡିହାଇଡ୍ରେସନ ଯୋଗୁଁ ନବୀନଙ୍କୁ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ନବୀନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଟିମ ଗଢ଼ା ଯାଇଥିଲା । ନବୀନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ନଜର ରଖିଥିଲା ଟିମ । ନିୟମିତ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ବୁଲେଟିନ ଜାରି କରି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଉଥିଲା । ଗତକାଲି ନବୀନଙ୍କୁ ଫୋନ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ବାବଦରେ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ନବୀନଙ୍କ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିବା ସହ କିଛି ଦିନ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ । ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସି ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ନବୀନଙ୍କୁ ମୋଦି ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ।
ସେହିପରି ବିଜେଡି ସଭାପତିଙ୍କ ସହ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ମଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେ ଫୋନ ଯୋଗେ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି । ଖଡ଼ଗେ ନବୀନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି । ଏହା ସହ ତାଙ୍କର ଦ୍ରୁତ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି । ଆନ୍ଧ୍ର ଓ ଛତିଶଗଡର ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟପାଳ ବିଶ୍ଵଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନ ମଧ୍ୟ ଫୋନ କରି ନବୀନଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି । ନବୀନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି । ନବୀନଙ୍କ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି । ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ, ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ନବୀନ ।
ତାଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତା ଖବର ପାଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସିଥିବାରୁ ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ, ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗଙ୍କୁ ନବୀନ ଫୋନ କରି କଥା ହେବା ସହ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
ଫୋନ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି-
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଫୋନ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବାବଦରେ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ । ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା ସହ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଆସି ଭେଟିବା ଲାଗି ନବୀନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ । ଉଭୟ ତୁଙ୍ଗ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଳା ।
Thank the people of #Odisha for the good wishes. I would like to thank the doctors and medical staff for taking wonderful care of me. I am recovering well and will meet the people soon. #JaiJagannatha 🙏🏻 pic.twitter.com/JSgb7Oqxdr— Naveen Patnaik (@Naveen_Odisha) August 18, 2025
ଦୀର୍ଘ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ କଥା ହୋଇଥିଲେ ଦେଶର ଦୁଇ ତୁଙ୍ଗ ନେତା । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କଥା ହୋଇଥିଲେ । ଉଭୟ ନେତା ଟେଲିଫୋନରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲେ । ପ୍ରାୟ ୧୦ ମିନିଟ ଉଭୟ ନେତା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ନବୀନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବାବଦରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ । କିଛି ଦିନ ସାମାଜିକ ଜୀବନରୁ ଦୁରେଇ ଆରାମ କରିବାକୁ ନବୀନଙ୍କୁ, ମୋଦି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ । ଏପରିକି ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଆସି ଭେଟିବା ପାଇଁ ନବୀନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ମୋଦି ।
ସଭିଙ୍କ ମନରେ ଖୁସି, ସଭିଏଁ କରୁଛନ୍ତି ଆଶୀର୍ବାଦ। ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଫେରିଛନ୍ତି ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ।#NaveenPatnaikForOdisha pic.twitter.com/jAzUwEzcjl— Biju Janata Dal (@bjd_odisha) August 21, 2025
ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଫେରିଛନ୍ତି ସଭିଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଜନନେତା ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ।— Biju Janata Dal (@bjd_odisha) August 21, 2025
ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବେ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ଡାକ୍ତରଖାନାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି।#NaveenPatnaikForOdisha pic.twitter.com/ygVI5mEzog
ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, କୋଟି କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଭଲପାଇବା ବଳରେ ସଭାପତି ଶ୍ରୀ @Naveen_Odisha ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଅଗଣିତ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା ସହ ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଡାକ୍ତର, ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି।#NaveenPatnaikForOdisha pic.twitter.com/SvVb8MxWmX— Biju Janata Dal (@bjd_odisha) August 20, 2025
Thank you, Former Governor of Andhra Pradesh and Chhattisgarh, Hon’ble @BiswabhusanHC Ji for calling to inquire about my health.— Naveen Patnaik (@Naveen_Odisha) August 20, 2025
Thank you, Indian National Congress President Shri @kharge Ji, for calling to inquire about my health.— Naveen Patnaik (@Naveen_Odisha) August 20, 2025
Thank you, Hon’ble Prime Minister Shri @narendramodi Ji for calling to inquire about my health and wishing speedy recovery.— Naveen Patnaik (@Naveen_Odisha) August 20, 2025
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର