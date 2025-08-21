ETV Bharat / politics

ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ନବୀନ; ଚିକିତ୍ସକ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛୁଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ଧନ୍ୟବାଦ - NAVEEN DISCHARGED FROM HOSPITAL

ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ ହେଲେ ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । କହିଲେ 'ଆଇ ଆମ୍ ଫାଇନ୍' ।

Naveen Patnaik Discharged From Hospital
Naveen Patnaik Discharged From Hospital (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 21, 2025 at 3:47 PM IST

3 Min Read

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବୁଧବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ ହୋଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ୪ ଦିନର ଚିକିତ୍ସା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ସେ ନବୀନ ନିବାସକୁ ଫେରିଛନ୍ତି । ହସ ହସମୁହଁରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହ ଖୋଲା କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ନବୀନ । ଅସୁସ୍ଥତା ସମୟରେ ରାଜ୍ୟର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକେ ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଆର୍ଶୀବାଦ କରିଛନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଓ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।

Naveen Patnaik Discharged From Hospital (ETV Bharat Odisha)

ଡିହାଇଡ୍ରେସନ ଜନିତ ଅସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି । ବିଜେଡି ସଭାପତି ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ବୁଧବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ନବୀନ ନିବାସକୁ ଫେରିଛନ୍ତି । ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ ହେବା ସମୟରେ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓ ନର୍ସମାନେ ନବୀନଙ୍କୁ ଫୁଲ ଦେଇ ସୁ-ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି । କିଛି ନର୍ସ ନବୀନଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ନିୟୋଜିତ ଡ଼ାକ୍ତରୀ ଟିମକୁ ନବୀନ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ହସଖୁସି ମିଜାଜରେ ନବୀନ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ।

Naveen Patnaik Discharged From Hospital
Naveen Patnaik Discharged From Hospital (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ ନବୀନ, ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ - NAVEEN PATNAIK HOSPITALISED

Naveen Patnaik Discharged From Hospital
Naveen Patnaik Discharged From Hospital (ETV Bharat Odisha)



ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ଅଛି । ବିଲକୁଲ ଭଲ ଅଛି । ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲର ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ଯ ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି । ପୂରା ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ ମୋତେ ଉତ୍ତମ ଓ ଉନ୍ନତ ମାନର ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ । ଡିସଚାର୍ଜ ପରେ ନବୀନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏକି କେଇ ପଦ କଥା, ତାଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ଓ ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ଅଶ୍ବସ୍ତ କରିଛି । ନବୀନଙ୍କ ଡିସଚାର୍ଜ ଖବର ତାଙ୍କ ଅଗଣିତ ଶୁଭେଚ୍ଛୁଙ୍କ ସହ ବିଜେଡି ନେତା ଓ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସି ଆଣି ଦେଇଛି ।

Naveen Patnaik Discharged From Hospital
Naveen Patnaik Discharged From Hospital (ETV Bharat Odisha)



ଗତ ରବିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଡିହାଇଡ୍ରେସନ ଯୋଗୁଁ ନବୀନଙ୍କୁ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ନବୀନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଟିମ ଗଢ଼ା ଯାଇଥିଲା । ନବୀନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ନଜର ରଖିଥିଲା ଟିମ । ନିୟମିତ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ବୁଲେଟିନ ଜାରି କରି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଉଥିଲା । ଗତକାଲି ନବୀନଙ୍କୁ ଫୋନ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ବାବଦରେ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ନବୀନଙ୍କ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିବା ସହ କିଛି ଦିନ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ । ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସି ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ନବୀନଙ୍କୁ ମୋଦି ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ।

Naveen Patnaik Discharged From Hospital
Naveen Patnaik Discharged From Hospital (ETV Bharat Odisha)


ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ନବୀନଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ମୋଦି; ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା ସହ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସିବାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ - MODI NAVEEN TALK

Naveen Patnaik Discharged From Hospital
Naveen Patnaik Discharged From Hospital (ETV Bharat Odisha)


ସେହିପରି ବିଜେଡି ସଭାପତିଙ୍କ ସହ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ମଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେ ଫୋନ ଯୋଗେ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି । ଖଡ଼ଗେ ନବୀନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି । ଏହା ସହ ତାଙ୍କର ଦ୍ରୁତ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି । ଆନ୍ଧ୍ର ଓ ଛତିଶଗଡର ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟପାଳ ବିଶ୍ଵଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନ ମଧ୍ୟ ଫୋନ କରି ନବୀନଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି । ନବୀନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି । ନବୀନଙ୍କ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି । ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ, ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ନବୀନ ।

Naveen Patnaik Discharged From Hospital
Naveen Patnaik Discharged From Hospital (ETV Bharat Odisha)

ତାଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତା ଖବର ପାଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସିଥିବାରୁ ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ, ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗଙ୍କୁ ନବୀନ ଫୋନ କରି କଥା ହେବା ସହ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ।

Naveen Patnaik Discharged From Hospital
Naveen Patnaik Discharged From Hospital (ETV Bharat Odisha)

ଫୋନ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି-

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଫୋନ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବାବଦରେ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ । ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା ସହ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଆସି ଭେଟିବା ଲାଗି ନବୀନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ । ଉଭୟ ତୁଙ୍ଗ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଳା ।

Naveen Patnaik Discharged From Hospital
Naveen Patnaik Discharged From Hospital (ETV Bharat Odisha)

ଦୀର୍ଘ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ କଥା ହୋଇଥିଲେ ଦେଶର ଦୁଇ ତୁଙ୍ଗ ନେତା । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କଥା ହୋଇଥିଲେ । ଉଭୟ ନେତା ଟେଲିଫୋନରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲେ । ପ୍ରାୟ ୧୦ ମିନିଟ ଉଭୟ ନେତା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ନବୀନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବାବଦରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ । କିଛି ଦିନ ସାମାଜିକ ଜୀବନରୁ ଦୁରେଇ ଆରାମ କରିବାକୁ ନବୀନଙ୍କୁ, ମୋଦି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ । ଏପରିକି ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଆସି ଭେଟିବା ପାଇଁ ନବୀନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ମୋଦି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବୁଧବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ ହୋଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ୪ ଦିନର ଚିକିତ୍ସା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ସେ ନବୀନ ନିବାସକୁ ଫେରିଛନ୍ତି । ହସ ହସମୁହଁରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହ ଖୋଲା କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ନବୀନ । ଅସୁସ୍ଥତା ସମୟରେ ରାଜ୍ୟର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକେ ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଆର୍ଶୀବାଦ କରିଛନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଓ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।

Naveen Patnaik Discharged From Hospital (ETV Bharat Odisha)

ଡିହାଇଡ୍ରେସନ ଜନିତ ଅସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି । ବିଜେଡି ସଭାପତି ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ବୁଧବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ନବୀନ ନିବାସକୁ ଫେରିଛନ୍ତି । ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ ହେବା ସମୟରେ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓ ନର୍ସମାନେ ନବୀନଙ୍କୁ ଫୁଲ ଦେଇ ସୁ-ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି । କିଛି ନର୍ସ ନବୀନଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ନିୟୋଜିତ ଡ଼ାକ୍ତରୀ ଟିମକୁ ନବୀନ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ହସଖୁସି ମିଜାଜରେ ନବୀନ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ।

Naveen Patnaik Discharged From Hospital
Naveen Patnaik Discharged From Hospital (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ ନବୀନ, ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ - NAVEEN PATNAIK HOSPITALISED

Naveen Patnaik Discharged From Hospital
Naveen Patnaik Discharged From Hospital (ETV Bharat Odisha)



ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ଅଛି । ବିଲକୁଲ ଭଲ ଅଛି । ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲର ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ଯ ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି । ପୂରା ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ ମୋତେ ଉତ୍ତମ ଓ ଉନ୍ନତ ମାନର ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ । ଡିସଚାର୍ଜ ପରେ ନବୀନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏକି କେଇ ପଦ କଥା, ତାଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ଓ ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ଅଶ୍ବସ୍ତ କରିଛି । ନବୀନଙ୍କ ଡିସଚାର୍ଜ ଖବର ତାଙ୍କ ଅଗଣିତ ଶୁଭେଚ୍ଛୁଙ୍କ ସହ ବିଜେଡି ନେତା ଓ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସି ଆଣି ଦେଇଛି ।

Naveen Patnaik Discharged From Hospital
Naveen Patnaik Discharged From Hospital (ETV Bharat Odisha)



ଗତ ରବିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଡିହାଇଡ୍ରେସନ ଯୋଗୁଁ ନବୀନଙ୍କୁ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ନବୀନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଟିମ ଗଢ଼ା ଯାଇଥିଲା । ନବୀନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ନଜର ରଖିଥିଲା ଟିମ । ନିୟମିତ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ବୁଲେଟିନ ଜାରି କରି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଉଥିଲା । ଗତକାଲି ନବୀନଙ୍କୁ ଫୋନ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ବାବଦରେ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ନବୀନଙ୍କ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିବା ସହ କିଛି ଦିନ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ । ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସି ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ନବୀନଙ୍କୁ ମୋଦି ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ।

Naveen Patnaik Discharged From Hospital
Naveen Patnaik Discharged From Hospital (ETV Bharat Odisha)


ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ନବୀନଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ମୋଦି; ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା ସହ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସିବାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ - MODI NAVEEN TALK

Naveen Patnaik Discharged From Hospital
Naveen Patnaik Discharged From Hospital (ETV Bharat Odisha)


ସେହିପରି ବିଜେଡି ସଭାପତିଙ୍କ ସହ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ମଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେ ଫୋନ ଯୋଗେ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି । ଖଡ଼ଗେ ନବୀନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି । ଏହା ସହ ତାଙ୍କର ଦ୍ରୁତ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି । ଆନ୍ଧ୍ର ଓ ଛତିଶଗଡର ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟପାଳ ବିଶ୍ଵଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନ ମଧ୍ୟ ଫୋନ କରି ନବୀନଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି । ନବୀନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି । ନବୀନଙ୍କ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି । ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ, ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ନବୀନ ।

Naveen Patnaik Discharged From Hospital
Naveen Patnaik Discharged From Hospital (ETV Bharat Odisha)

ତାଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତା ଖବର ପାଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସିଥିବାରୁ ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ, ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗଙ୍କୁ ନବୀନ ଫୋନ କରି କଥା ହେବା ସହ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ।

Naveen Patnaik Discharged From Hospital
Naveen Patnaik Discharged From Hospital (ETV Bharat Odisha)

ଫୋନ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି-

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଫୋନ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବାବଦରେ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ । ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା ସହ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଆସି ଭେଟିବା ଲାଗି ନବୀନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ । ଉଭୟ ତୁଙ୍ଗ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଳା ।

Naveen Patnaik Discharged From Hospital
Naveen Patnaik Discharged From Hospital (ETV Bharat Odisha)

ଦୀର୍ଘ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ କଥା ହୋଇଥିଲେ ଦେଶର ଦୁଇ ତୁଙ୍ଗ ନେତା । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କଥା ହୋଇଥିଲେ । ଉଭୟ ନେତା ଟେଲିଫୋନରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲେ । ପ୍ରାୟ ୧୦ ମିନିଟ ଉଭୟ ନେତା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ନବୀନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବାବଦରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ । କିଛି ଦିନ ସାମାଜିକ ଜୀବନରୁ ଦୁରେଇ ଆରାମ କରିବାକୁ ନବୀନଙ୍କୁ, ମୋଦି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ । ଏପରିକି ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଆସି ଭେଟିବା ପାଇଁ ନବୀନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ମୋଦି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

For All Latest Updates

TAGGED:

LOP BJD PRESIDENT NAVEEN PATNAIKNAVEEN PATNAIK HOSPITAL NEWSବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକOPPOSITION LEADER NAVEEN HEALTHNAVEEN DISCHARGED FROM HOSPITAL

Quick Links / Policies

ଫିଚର

କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ମିଳେ ଏହି ସବୁ ଲାଭ, ଜାଣିଲେ ହେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ

କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି କି, କେବେ କରିବା ଉଚିତ୍‌ ? ଜାଣନ୍ତୁ

ଛତୁର ଏସବୁ ଫାଇଦା ଜାଣିଛନ୍ତି କି ? କର୍କଟ ରୋଗ ଆଶଙ୍କା କମ୍‌ କରେ

ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବୁଝିବ AI ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ; ଟୁଲ୍‌ ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନାସା ଓ ଗୁଗଲ୍‌

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.