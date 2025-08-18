ଭୁୁବନେଶ୍ବର: ସଶକ୍ତ ହେବ କଂଗ୍ରେସ ! ଖୁବଶୀଘ୍ର ଚୟନ ହେବେ ନୂଆ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି । ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଦଳ । ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଏନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ନୀଳ ନକ୍ସା । ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତିଟି ଜିଲ୍ଲାରେ କଂଗ୍ରେସର ସାଙ୍ଗଠନିକ ମୁଖ୍ୟ ବାଛିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସିବେ ୩୫ଜଣ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଭାରୀ । ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ବରିଷ୍ଠ ତଥା ଅଭିଜ୍ଞ ନେତାମାନଙ୍କ ୩୫ଜଣିଆ ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଦଳ । ଚଳିତ ମାସ 25 ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଇନ୍ଦିରା ଭବନରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହ ବୈଠକ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ।ଏନେଇ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଭାରୀ ଅଜୟ କୁମାର ଲଲ୍ଲୁ ।
ପ୍ରଭାରୀ ଅଜୟ ଲଲ୍ଲୁ କହିଛନ୍ତି, ‘ଚଳିତ ମାସ 25 ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଇନ୍ଦିରା ଭବନରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହ ବୈଠକ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ । ସଂଗଠନ ସୃଜନ ଅଭିଯାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟାପକ କରାଯିବ । ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ନେଇ ଆଲୋଚନା ହେବ । ପ୍ରତିଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବେ । ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଚୟନ ହେବ ।"
କିପରି ହେବ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଚୟନ ?
ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଚୟନ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛି AICC । ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟି (ଡିସିସି) ସଭାପତିଙ୍କ ଚୟନ ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରିବେ । ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଏବଂ ଦକ୍ଷ ସଂଗଠନ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯିବ । ସର୍ବୋତ୍ତମ ସଂଗଠନ ନେତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ସଂଗଠନ ସୃଜନ ଅଭିଯାନ ଦ୍ୱାରା ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ମାନେ ଚୟନ ହେବେ । ସାଙ୍ଗଠନିକ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କିଛି ମାନଦଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିମାନଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯିବ ।
*ଦଳରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 3 ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବେ
*ଦଳ ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟ ସହ ଦକ୍ଷତା ଥିବ
*ଦଳର କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱରେ ନଥିବେ
ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକମାନେ ଜିଲ୍ଲାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଗସ୍ତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଘୋଷଣା କରିବେ । ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସାରା ଦେଶରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସୃଜନ ଅଭିଯାନ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବେ । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଏବଂ ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେବେ । ଏକ କର୍ମୀ ବୈଠକ ମାଧ୍ୟମରେ ଚୟନ ପାଇଁ ମାନଦଣ୍ଡ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ । ପ୍ରମୁଖ ଆଶାୟୀମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ମତାମତ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।
ବିଧାୟକ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ, ସାଂସଦ କିମ୍ବା ମନ୍ତ୍ରୀ, ପୂର୍ବ ଡିସିସି ସଭାପତି ଏବଂ ପିସିସି ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ । ସମସ୍ତ ଛାମୁଆ ସଂଗଠନର ସଭାପତି ଏବଂ ସଦସ୍ୟ ଯଥା:- (ଯୁବ, ମହିଳା, NSUI, ସେବା ଦଳଙ୍କ) ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ । ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ/ସେଲର ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ସଦସ୍ୟ, ନାଗରିକ ସମାଜ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରମୁଖ ନାଗରିକଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ।
ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସହିତ ଏକକୀ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ । DCC ସଭାପତି ପଦବୀ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଦାବିଦାରଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାକ୍ଷାତକାର ନିଆଯିବ । ସେମାନଙ୍କର ସାଂଗଠନିକ ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡ, ଜନ ଧାରଣା, ଦଳ ପ୍ରତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଆଦିକୁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯିବ । ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବିଧାନସଭା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ପରିଦର୍ଶନ କରାଯିବ । ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକମାନେ ଏକ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରି AICCକୁ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବେ । ଏହାପରେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କ ନାଁରେ ମୋହର ମାରିବ AICC ।
'ସଶକ୍ତ ହେବ କଂଗ୍ରେସ':
ଏନେଇ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମ କହିଛନ୍ତି, ‘ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପୁଣି ଥରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା, ସମର୍ଥନ, ବିଶ୍ୱାସ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଦଳ । ସଂଗଠନ ସୃଜନ ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବେ ଦଳର ସଂଗଠନକୁ ସଶକ୍ତ କରାଯିବ । ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିମାନଙ୍କ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକମାନେ ତୃଣମୂଳସ୍ତରରେ ତର୍ଜମା କରି ଚୟନ କରିବେ ଏବଂ AICC ତାକୁ ମୋହର ମାରିବ । କଂଗ୍ରେସର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଉପକୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ରହିଛି । କଂଗ୍ରେସର ପାରମ୍ପରିକ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ରହିଛି ।"
ଏପରି କହିଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଜକ:
ସେହିପରି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଜକ ରାଜୀବ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ‘ଓଡିଶା ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଚୟନ ପାଇଁ 35 ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ସେମାନେ ଓଡିଶା ଆସିବେ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ, ନେତାକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ । ସୃଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯେଉଁମାନେ ସଂଗଠନ ମୁଖିଆ ହେବେ ସେମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦଳ ପାଇଁ ସଞ୍ଜିବନୀ ସଦୃଶ ହେବେ । କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆ ନଯାଇ ସଂଗଠନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ । ଦଳ ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟ, ଶୃଙ୍ଖଳା, ଦଳୀୟ ନୀତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ, ସାଙ୍ଗଠନିକ ଦକ୍ଷତା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ।’
