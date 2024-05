ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ୫ ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କଲା JMM - assembly election

Updated : May 4, 2024, 10:38 AM IST

Published : May 4, 2024, 7:56 AM IST

By ETV Bharat Odisha Team

ରାଇରଙ୍ଗପୁର: ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ପାଞ୍ଚଟି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କଲା ଝାଡଖଣ୍ଡରେ କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମୁକ୍ତି ମୋର୍ଚ୍ଚା (JMM) । ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ସୋରେନଙ୍କ ଭଉଣୀ ତଥା ‘ଜେଏମଏମ’ ସୁପ୍ରିମୋ ଶିବୁ ସୋରେନଙ୍କ ଝିଅ ଅଞ୍ଜନୀ ସୋରେନଙ୍କୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ରରୁ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି ଦଳ । ଅଞ୍ଜନୀ ଲୋକସଭା ଆସନ ସହ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟ ଲଢୁଛନ୍ତି । ଗତକାଲି ଜିଲ୍ଲାର ପାଞ୍ଚଟି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଜେଏମଏମ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମହାସଚିବ ବିନୋଦ ପାଣ୍ଡେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ପାଞ୍ଚ ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କଲା JMM (ଫଟୋ- ଇଟିଭି ଭାରତ ଓଡିଶା) ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓ ସାରସକଣା ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ବିଧାୟିକା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଦୁଇଟି ଆସନରୁ ଅଞ୍ଜନୀ ସୋରେନ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନରେ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି । ଅଞ୍ଜନୀ ସୋରେନ ଦୁଇଟି ଆସନରୁ ଲଢେଇ କରିବେ । ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଚାରୋଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଯଥା ରାଇରଙ୍ଗପୁର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସୁନାରାମ ଟୁଡୁ, ମୋରୋଡା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ଉଦଳାରେ ଚକ୍ରଧର ସିଂ ଓ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଆସନରେ ବିଷ୍ଣୁ ସିଂଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିଛି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମୁକ୍ତି ମୋର୍ଚ୍ଚା । ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ପାଞ୍ଚ ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କଲା JMM (ଫଟୋ- ଇଟିଭି ଭାରତ ଓଡିଶା) ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ପାଞ୍ଚ ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କଲା JMM (ଫଟୋ- ଇଟିଭି ଭାରତ ଓଡିଶା) ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଦଳର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୂଡାନ୍ତ କରି ତାଲିକା ପ୍ରେସବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜରିଆରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହିତ ଥିବାବେଳେ ‘ଜେଏମଏମ’ ସୁପ୍ରିମୋ ଶିବୁ ସୋରେନ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ଜେଏମଏମ ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ତେବେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଲୋକସଭା ଆସନ ଓ ପାଞ୍ଚଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା ପରେ ଜେଏମଏମ କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଦେଖାଦେଇଛି । ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ପାଞ୍ଚ ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କଲା JMM (ଫଟୋ- ଇଟିଭି ଭାରତ ଓଡିଶା) ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ପାଞ୍ଚ ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କଲା JMM (ଫଟୋ- ଇଟିଭି ଭାରତ ଓଡିଶା) ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:- କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ରାହୁଲ, ଭିଡିଓ ଜାରି କରି ସମାବେଶକୁ କଲେ ସମ୍ବୋଧନ - Rahul Gandhi apologies ସେପଟେ ମୋରୋଡା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଜନତା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ଲୋଚନ ବାରିକଙ୍କୁ ଟିକଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଲୋଚନ ବାରିକଙ୍କ ଘର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାନପାଖଣା ଗ୍ରାମରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ ମୋରଡା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ । ତେବେ ମୋରୋଡା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ, ଗମନାଗମନ, ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ସହିତ ମୋରୋଡା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମର୍ଥନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବ ବୋଲି ଆଶାବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଲୋଚନ ବାରିକ ।



ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର

Last Updated : May 4, 2024, 10:38 AM IST