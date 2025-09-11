ଧର୍ମଶାଳାରେ ଭୁଶୁଡିଲା ବିଜେଡି ଗଡ଼, BJPରେ ମିଶିଲେ ଶତାଧିକ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧି
ସେପଟେ ବିଞ୍ଝାରପୁରରୁ NAC ମାନ୍ୟତା ଦାବିରେ ବିଜେଡିର ରଣହୁଙ୍କାର । ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କୁ ବିଧାୟିକା ପ୍ରମିଳା କଲେ ଟାର୍ଗେଟ ।
Jajpur Politics ଯାଜପୁର: ବେଶ ସରଗରମ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଯାଜପୁର ରାଜନୀତି । ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ ଲାଗିରହିଛି ଛକାପଞ୍ଝା ରାଜନୀତି । ଗୋଟିଏ ପଟେ ଧର୍ମଶାଳା ଓ ବଡଚଣାରେ ବ୍ଲକ୍ ଦଖଲ ପରେ ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇଉଠିଛି ବିଜେପି ସଂଗଠନ । ଗତକାଲି ଧର୍ମଶାଳାର ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ହିମାଂଶୁ ସାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମହୋତ୍ସବ ପଡ଼ିଆରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ଏକ ବଡଧରଣର ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଓ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭା । ସେପଟେ ବିଜେଡ଼ି ମଧ୍ୟ ବିଞ୍ଝାରପୁରକୁ ଏନଏସି ମାନ୍ୟତା ଦାବିରେ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ କରିଥିଲା ଜୋରଦାର ବିକ୍ଷୋଭ । ଯାହାର ନେତୃତ୍ଵ ନେଇଥଲେ ବିଧାୟିକା ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ।
ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଧର୍ମଶାଳା ରାଜନୀତି:
ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଯାଜପୁର ଏବେ ରହିଛି ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ । ଧର୍ମଶାଳା ଏବଂ ବଡଚଣା ବ୍ଲକ୍ ଦଖଲ ପରେ ବେଶ୍ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି ବିଜେପି ଦଳର ନେତା ଓ କର୍ମୀ । ଗତକାଲି(ବୁଧବାର) ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ । ଧର୍ମଶାଳାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ବଡ଼ ଧରଣର ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଓ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭା । ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଭବ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା । ଏଥିସହ ଶତାଧିକ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧି ବିଜେଡି ଛାଡି ବିଜେପିରେ ମିଶିଛନ୍ତି ।
‘ଯାଜପୁର ନିକଟରେ ବିଜେପି ଋଣି’
ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ କହିଛନ୍ତି, ‘ଛତିଆ ଠାରୁ ଧର୍ମଶାଳା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଯେଭଳି ସ୍ୱାଗତ କଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି l ବିଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଯେଭଳି ଅଭୁତପୂର୍ବ ସଫଳତା ମିଳିଲା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ୠଣି l ଯେଭଳି ଜିଲ୍ଲା ବାସୀ ସମସ୍ତେ ଏକାକାର ହେଇକି 4ଟି ବିଧାନସଭା ସିଟ ଓ ଗୋଟିଏ ସାଂସଦ ସିଟ ଜିତେଇଲେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି l ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଏକ ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା l ଏହି ଜିଲ୍ଲା ଲୋକେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି ତା କରନ୍ତି l ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଦଳରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଶହେରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ଓ ଶହଶହ ବିଜେଡିର ନେତୃବୃନ୍ଦ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଓଡିଶା ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି l ଯେଭଳି ଦଳରେ ଲୋକେ ମିଶୁଛନ୍ତି ଦଳ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଛି l ଦିନକୁ ଦିନ ଯେଭଳି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ଲକ୍ଷ କରି ଆଜି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ହଜାର ହଜାର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ମିଶିଛନ୍ତି l
ଆଜି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଚଣା ଓ ଧର୍ମଶାଳାରେ ଆୟୋଜିତ ମହା ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ତଥା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭାରେ ଯୋଗଦେଇ ମୁଁ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦିତ । ଏହି ଅବସରରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାଜପୁରବାସୀଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛି । ବିଜେପି ଉପରେ ଯାଜପୁରବାସୀଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭରଷା ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମ ସରକାର ଆସିବାରେ ସହାୟ ହୋଇଛି ।
ଏହି… pic.twitter.com/c1L6JnH5Q2
‘ଅନେକ କର୍ମୀ ବିଜେପିରେ ମିଶିଛନ୍ତି’
ଧର୍ମଶାଳା ବିଧାୟକ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, ‘ଧର୍ମଶାଳା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର 45ଟି ପଞ୍ଚାୟତର 90 ଜଣ ପିଆରଆଇ ମେମ୍ବରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପାଖାପାଖି 81 ଜଣ ପିଆରଆଇ ମେମ୍ବର ଆମ ଦଳରେ ମିଶିଥିଲେ l ଏହା ଛଡା ବିଜେଡି ବହୁତ ଯୁବ ନେତାଙ୍କ ସହିତ 34 ଓ 35 ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମ ଦଳରେ ମିଶିଲେ l ଯେତେବେଳେ ବିଜେଡି ସରକାର ଥିଲା ଏହି ପିଆରଆଇ ମେମ୍ବର ମାନେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଗଠନ କରିଥିଲେ l ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସଦସ୍ୟ ମାନେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିଲେ ମିଶିଥିଲେ l ଯେଭଳି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ବିକାଶ ହେବ l କାର୍ଯ୍ୟ ତ ଚାଲିଛି ଆଗକୁ ଆହୁରି କାର୍ଯ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେବ l ଆଗରୁ ସାଧାରଣତଃ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କେହି ଭେଟ କରି ପାରୁନଥିଲେ l କିନ୍ତୁ ଏବେକା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଭେଟ କରୁଛନ୍ତି ଓ ନିଜ ସମସ୍ୟା ଜଣାଇପାରୁଛନ୍ତି l’
ବିଞ୍ଝାରପୁରରେ ବିଜେଡିର ହୁଙ୍କାର:
ସେପଟେ ବିଞ୍ଝାରପୁରରେ ବିଜେଡିର ରଣ ହୁଙ୍କାର ଦେଇଛି । ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ ବିଜେଡ଼ି ନେତ୍ରୀ ତଥା ବିଞ୍ଝାରପୁର ବିଧାୟିକା ପ୍ରମିଳା ମଲିକ । ପ୍ରମିଳାଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଲା ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଅମଳରେ ବିଞ୍ଝାରପୁରକୁ ଏନଏସି କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା । ମାତ୍ର ବିଜେପି ସରକାର ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲେ ନାହିଁ । ସବୁ କାମ ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିରେ ହେଉଛି । ବିଞ୍ଝାରପୁରକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଛି । ଏହା ପ୍ରତିବାଦରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟିକା ପ୍ରମିଳା ମଲିକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ବିଞ୍ଝାରପୁର ବ୍ଲକ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ବିଶାଳ ଗଣ କରାଯାଇଥିଲା । ବିଞ୍ଝାରପୁରକୁ ଏନଏସି ମାନ୍ୟତା ଦାବିରେ ବିଞ୍ଝାରପୁରରେ ବିଜେଡ଼ି ବିଧାୟିକା ପ୍ରମିଳା ମଲିକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ଓ ନେତା । ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବଜାର ପରିକ୍ରମା କରି ବ୍ଲକ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ସେଠାରେ ଏକ ଗଣବିକ୍ଷୋଭ ଓ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା କରାଯାଇଥିଲା।
ସରକାର ପାତର-ଅନ୍ତର କରୁଛନ୍ତି:
ବିଞ୍ଝାରପୁର ବିଧାୟିକା ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି, ‘ଯେତେବେଳେ ବିଜେପି ସରକାର ଶାସନକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଭୋଟ ସମୟରେ କହିଥିଲା ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ତ ଦାବିକୁ ପୂରଣ କରିବୁ l ବିଞ୍ଝାରପୁରକୁ ଏନଏସି ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ବିଜେଡି ସରକାର ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଏବେକା ସରକାର ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛନ୍ତି l ଏମାନେ ଜାଣିଶୁଣିକି ପାତରଅନ୍ତର କରୁଛନ୍ତି ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିରେ କରୁଛନ୍ତି l ଏମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି କାଳେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନାଁ ନେଇଯିବ ବୋଲି l ତେଣୁ ଏମାନେ ଡେରି କରୁଛନ୍ତି l ତେଣୁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯଦି ଏହାକୁ ଏନଏସି ଘୋଷଣା ଶୀଘ୍ର ନ କରନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ର ରୂପ ନେବ l ଏହି ଦାବିକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ବିଧାନସଭା ସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏନଏସି ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଠା ରଖିବି ।’
