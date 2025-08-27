ETV Bharat / politics

ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କୁ ଯୁବ ଓ ଇପ୍ସିତା ସାହୁଙ୍କୁ ଛାତ୍ର ବିଜେଡି ଦାୟିତ୍ୱ - BJD YOUTH WING PRESIDENT

ପ୍ରଥମ ଥର ଦଳ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 27, 2025 at 8:09 AM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଛାମୁଆ ସଂଗଠନର ପୁନର୍ବିନ୍ୟାସ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବିଜେଡି । ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ସଭାପତି ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କୁ ଯୁବ ବିଜେଡି ସଭାପତି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛି ଦଳ । ସେହିପରି ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟର ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ତଥା ରମାଦେବୀ ମହିଳା ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟର ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ରୀ ସଂସଦ ସଭାନେତ୍ରୀ ଇପ୍ସିତା ସାହୁ ଛାତ୍ର ବିଜେଡି ସଭାପତି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି । ଏନେଇ ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପରେ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।

ପ୍ରାୟ ବର୍ଷେ ପରେ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନର ସଭାପତି । ଚିନ୍ମୟ ସାହୁ ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳ (BYJD)ର ସଭାପତି ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଇପ୍ସିତା ସାହୁ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ (BCJD) ସଭାନେତ୍ରୀ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି । ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ଉଭୟ ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନରେ ଜଣେ ଲେଖାଏଙ୍କୁ ବରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ସଂପାଦକ ଓ ୩ ଜଣ ଲେଖାଏଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ନବୀନ । ଚାନ୍ଦବାଲି ବିଧାୟକ ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟଙ୍କୁ ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳ (BYJD)ର ବରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ସଂପାଦକ (ଯୁବ ବ୍ୟାପାର) ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି । ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ, ଅମରେଶ ପତ୍ରୀ ଓ ସଞ୍ଜିତ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ (ଯୁବ ବ୍ୟାପାର) ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ସେହିପରି ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ (BCJD) ର ବରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ (ଛାତ୍ର ବ୍ୟାପାର) ଭାବେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଦେବେଶ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ବାଙ୍କୀ ବିଧାୟକ ଦେବୀ ରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ, ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସୁଭାଶିଷ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଓ ଚୌଦ୍ୱାର-କଟକ ବିଧାୟକ ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ସଂପାଦକ (ଛାତ୍ର ବ୍ୟାପାର) ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସଭାପତି । ନାଁ ଘୋଷଣା ପରେ ବିଜେଡି ସଭାପତିଙ୍କୁ ନବୀନ ନିବାସରେ ଭେଟିଛନ୍ତି ଚିନ୍ମୟ ଓ ଇପ୍ସିତା ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ବିଜେଡିକୁ ପୁଣି ଫେରିଛନ୍ତି କି ପାଣ୍ଡିଆନ ? ହସ୍ପିଟାଲ ପରେ ନବୀନ ଓ ପ୍ରେମଙ୍କ ସହ ଭିଡ଼ିଓ ବଢ଼ାଇଛି ଚର୍ଚ୍ଚା - VK PANDIAN COMEBACK BJD

ନବ ନିଯୁକ୍ତ ଯୁବ ବିଜେଡି ସଭାପତି ଚିନ୍ମୟ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଦଳର ସଭାପତି ମୋତେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି । ଦଳର ସଭାପତିଙ୍କୁ ଭେଟି କୃତଜ୍ଞତା ଅର୍ପଣ କରିଛି । ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଯୁବ ସଂଗଠନକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ କରାଯିବ । ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ଏକ ନମ୍ବର ଦଳ । ପଂଚାୟତ ସ୍ତରରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହ ବିପ୍ଳବ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ । ନୂଆ ସରକାରରେ ରାଜ୍ୟ ପଛକୁ ପଳେଇଛି । ଓଡିଶାର ଯୁବକଙ୍କୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି । ଏହା ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯିବ ।"

ନବ ନିଯୁକ୍ତ ଛାତ୍ର ବିଜେଡି ସଭାପତି ଇପ୍ସିତା ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଦଳର ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି । ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ଝିଅ ଭାବେ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ସହ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ । ମୋ ଉପରେ ଭରସା କରି ଦଳ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି । ପ୍ରଥମ ଥର ଦଳ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ଦେଇଛି । ଦଳର ସଭାପତିଙ୍କୁ ଗର୍ବିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି । ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ନେତ୍ରୀ ମୁଁ । ପୂର୍ବରୁ ଭଳି ଗଣମାଧ୍ୟମ ମୋ ସହିତ ଛିଡା ହେବ ବୋଲି ଆଶା । ନବୀନଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ । ବରିଷ୍ଠ ଓ କନିଷ୍ଠ ଦଳର ସିକୁଳିରେ ବନ୍ଧା । ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଆମେ କାମ କରିବୁ ।"

