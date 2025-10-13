ସମ୍ବଲପୁର ବିଜେଡିରେ ଫାଟ; ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି 2 ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ନୂତନ ସଂଗଠନ !
ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡିର ଫାଟ ପଦାରେ ପଡିଛି । ବିଜେଡିର ଦୁଇ ଜଣାଶୁଣା ଚେହେରା ଏକ ସଂଗଠନର କର୍ମଶାଳାରେ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି ।
ସମ୍ବଲପୁର: ଗତ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ସମ୍ବଲପୁର ବିଧାନସଭା ସିଟରେ ବିଜେଡି ପରାଜିତ ହେବା ପରେ ବିଜେଡିର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସତେ ଯେମିତି ଶୀତଳଭଣ୍ଡାରରେ ପଡି ଯାଇଥିଲା । ଅନ୍ୟ ପଟେ ଶାସକ ବିଜେପିର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏତେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା ଯେ ବିଜେଡିର ସ୍ଥିତି ଜଣା ପଡିଲା ନାହିଁ । ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମର ନିର୍ବାଚନ ଆଗକୁ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରୋହିତ ପୂଜାରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦଳ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରୁଛି । ଏପରିକି ମହାନଗର ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ବିଜେଡି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ସଂଗଠନଙ୍କୁ ସୁଦୃଢ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି । ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏମିତି ଏକ ସଂଗଠନର ଗଠନ ହୋଇଛି ଯାହା ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡିର ଫାଟକୁ ପଦାରେ ପକେଇଦେଇଛି । କାରଣ ଏହି ସଂଗଠନରେ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ଓ ଜଣେ ଯୁବନେତା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବିଜେଡି ଛାଡି ଏହି ସଂଗଠନ ଜରିଆରେ ସମ୍ବଲପୁର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଶାସକ ଦଳ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଏହା ସହ ଏହି ସଂଗଠନରେ ଆହୁରି ଅନେକ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ଥିବାର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ଗତ ରବିବାର ସମ୍ବଲପୁର ନାରୀ ସେବା ସଦନ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ସମ୍ବଲପୁର ସଂଗ୍ରାମ ସମିତିର ପ୍ରଥମ କର୍ମଶାଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ବଲପୁର ସହର ସବୁ ୱାର୍ଡର ଲୋକ ଆସିଥିଲେ । ତେବେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ । ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏହି କର୍ମଶାଳାରେ ସଂଗ୍ରାମ ସମିତିର ପ୍ରମୁଖ କର୍ମକର୍ତା ଭାବରେ 2 ଜଣ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ସେମାନେ ହେଲେ ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଦାସ ଓ ଯୁବ ନେତା ଦେବେନ ପତି । ଉଭୟ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡିର ଜଣାଶୁଣା ଚେହେରା ।
ତେବେ ଦଳ ଥାଉ ଥାଉ ଏମାନେ କାହିଁକି ନୂଆ ସଂଗଠନ ଜରିଆରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ଶାସକ ଦଳ ସହ ଲଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେନେଇ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏମାନେ କୁଆଡେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ରୋହିତ ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ଚେଲେଞ୍ଜ କରି ଏକ ନୂଆ ସଂଗଠନ କରିଥିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି । କାରଣ ସମ୍ବଲପୁର ସଂଗ୍ରାମ ସମିତିର ସଭାପତି ଦେବେନ ପତି ଥିବା ବେଳେ ଉପଦେଷ୍ଟା ଅଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଦାସ । ଉଭୟ ସମ୍ବଲପୁରବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଏହି ସଂଗ୍ରାମ ସମିତି ଗଠନ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି । ଯୁବ ନେତା ଦେବେନ ପତି କହିଛନ୍ତି, "ସମ୍ବଲପୁର, ବୁର୍ଲା ଓ ହୀରାକୁଦ ସହର ସହ ରେଙ୍ଗାଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ର 12 ଗୋଟି ପଂଚାୟତ କୁ ନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ତେବେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇନାହିଁ l ତେଣୁ ଏବେ ଅଫିସର ରାଜ ଚାଲିଛି ଓ ଲୋକେ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି l ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ ସମିତି ଲଢେଇ କରିବ ।" ଏହା ସହ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦଳ ଭିତରେ ଅନେକ ଅନେକ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ବାଧା ବା ସୀମାରେଖା ଥାଏ ତେଣୁ ଏହି ସଂଗ୍ରାମ ସମିତି ଜରିଆରେ ଲୋକଙ୍କ ହକ ପାଇଁ ଲଢେଇ କରିବାକୁ ଓହ୍ଲେଇଛୁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଅନ୍ୟପଟେ ସମ୍ବଲପୁର ସଂଗ୍ରାମ ସମିତିର ଉପଦେଷ୍ଟା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଦାସ ଯିଏ ପୂର୍ବରୁ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ଥିଲେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ବଲପୁର ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ମହାସଂଘ, ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସମନ୍ୱୟ ସମିତି ଓ ଯୁବ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ସଂଗ୍ରାମ ସମିତି ଗଠିତ ହୋଇଛି l ଲୋକଙ୍କ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏହା ଲଢେଇ କରିବ l ମୁଖ୍ୟତଃ ମହାନଗର ନିଗମ ନିର୍ବାଚନକୁ ଜାନୁଆରୀ 31 ପୂର୍ବରୁ କରେଇବା, ମହାନଗରର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ଜାନୁଆରୀ 1 ପୂର୍ବରୁ କରିବା, ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 40 ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ଭୂମି ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ,ଭୀମସାର ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସ୍ୱୟଂ ଶାସିତ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରାଯିବା, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୂଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସେଟରଲାଇଟ ୟୁନିଟ ସ୍ଥାପନା କରାଯିବା, ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ କୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନ୍ୟତା ଆଦି ଦାବି ସଂଗ୍ରାମ ସମିତିର ରହିଛି । ଏମିତି କହି ଦାସ ଏହି ସଂଗଠନ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଣୋତିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ପରୋକ୍ଷରେ ଇଙ୍ଗିତ କରିଛନ୍ତି ।
ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ଇଂ ରୋହିତ ପୂଜାରୀ ଉଭୟ ନେତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ନିଜର ଅସନ୍ତୋଷ ସିଧା ସଳଖ ଭାବେ ଜାହିର କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, ଯେ ଯଦି ଏମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ବିଜେପି ସରକାର ବିରୋଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ l ତେବେ ଉଭୟ ନେତାଙ୍କ ସମ୍ବଲପୁର ବିଧାୟକ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଓ ରେଙ୍ଗାଲିର ପୂର୍ବତନ ବିଜେପି ବିଧାୟକଙ୍କ ସହ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ତେଣୁ ଏମାନେ କିପରି ଶାସକ ବିଜେପି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢେଇ କରିବେ ତାହା ମୁ ଜାଣି ପାରୁନାହିଁ l ଏହି 2 ନେତା (ଦେବେନ ପତି ଓ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଦାସ ) ପୂର୍ବରୁ ଗତ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପିରେ ମିଶିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ତେବେ ବିଜେପି ଦଳ ତାଙ୍କୁ ନେଇନଥିଲା l ତେବେ ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ସେମାନେ ବିଜେପି ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲେ ବୋଲି କହି ନିଜର ଅସନ୍ତୋଷ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ରୋହିତ ପୂଜାରୀ l
