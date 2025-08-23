ଭୁବନେଶ୍ୱର: ନବୀନ ନିବାସରେ ପ୍ରେମ ପଟ୍ଟନାୟକ । ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ନବୀନ ନିବାସକୁ ଆସିଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ପ୍ରେମ ପଟ୍ଟନାୟକ । ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଲାଗି ବଡ଼ ଭାଇ ନବୀନ ନିବାସରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ନବୀନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରେମ । ପ୍ରେମଙ୍କ ହଠାତ ଓଡିଶା ଗସ୍ତ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।
ଦୀର୍ଘ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ନବୀନ ନିବାସକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ତଥା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ପ୍ରେମ ପଟ୍ଟନାୟକ । ନବୀନ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଫେରିବା ପରେ ନବୀନଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ପ୍ରେମ ଆସିଥିବା କୁହାଯାଉଛି । ୨୦୧୯ ମସିହାରେ ନବୀନ ୫ ଥର ଲାଗି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ନବୀନ ନିବାସ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରେମ । ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଠାତ ପ୍ରେମ କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ନେଇ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ । କେବଳ ନବୀନଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ନା ଆଉ କିଛି କାରଣ ରହିଛି ସେ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି ।
ନବୀନ ନିବାସରେ ପ୍ରେମ ପଟ୍ଟନାୟକ-
- ନବୀନ ନିବାସରେ ନବୀନଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ନେଇ ଆଲୋଚନା
- ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କଲେ ବଡ଼ଭାଇ ପ୍ରେମ ପଟ୍ଟନାୟକ
- ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ବିଜେଡି ନେତା ଭି.କେ. ପାଣ୍ଡିଆନ
- 4 ଦିନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଡିସଚାର୍ଜ ହୋଇଛନ୍ତି ନବୀନ
- ଡିହାଇଡ୍ରସନ୍ ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ହୋଇଥିଲେ ଭର୍ତ୍ତି
ଗତମାସରେ ମୁମ୍ବାଇର କୋକିଳା ବେନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ନବୀନଙ୍କର ସର୍ଭାଇକାଲ ଆର୍ଥ୍ରାରାଇଟିସ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ହୋଇଥିଲା । ମୁମ୍ବାଇକୁ ଯାଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ନବୀନଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ବଡ଼ ଭାଇ । ନବୀନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଟିକନିଖ କଥା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଠାରୁ ବୁଝିଥିଲେ ପ୍ରେମ । ସେତେବେଳେ ପ୍ରେମ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା ଜାରି କରି ନବୀନଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତଥ୍ୟ ରଖିଥିଲେ । ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ପ୍ରେମ ନବୀନ ନିବାସ ଆସିଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ପ୍ରେମ ନବୀନ ନିବାସ ଆସିବା ପରେ ରାଜନୈତିକ ଶିବିରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଚର୍ଚ୍ଚା ।
ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରେ ଶୁକ୍ରବାର ବିଳମ୍ବିତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନବୀନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରେମ । ନବୀନ ନିବାସରେ ନବୀନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତରେ ପ୍ରେମ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରେମ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବା ଭିଡିଓ ନବୀନ ନିବାସ ପକ୍ଷରୁ ଜାରୀ କରାଯାଇଛି । ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ତଥା ରାଜନୀତିରୁ ସନ୍ୟାସ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ପ୍ରେମଙ୍କ ହଠାତ ନବୀନ ନିବାସକୁ ଆଗମନ ନେଇ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆସିନାହିଁ ।
ଗତ ବୁଧବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ ହୋଇଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ୪ ଦିନର ଚିକିତ୍ସା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ସେ ନବୀନ ନିବାସକୁ ଫେରିଥିଲେ । ହସ ହସମୁହଁରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହ ଖୋଲା କଥା ହୋଇଥିଲେ ନବୀନ । ଅସୁସ୍ଥତା ସମୟରେ ରାଜ୍ୟର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକେ ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଆର୍ଶୀବାଦ କରିଥିଲେ । ସେଥିପାଇଁ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଓ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଥିଲେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର