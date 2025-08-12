ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଲୋକମତ ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମତ । ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ମତ ସାବ୍ୟସ୍ଥ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟକ ନାଗରିକଙ୍କ ମୌଳିକ ଅଧିକାର । ଭାରତରେ ଭୋଟ ଚୋରି ବା ମତ ଚୋରି ହୋଇଛି କି ? ଯାହା ଏବେ ବିତର୍କର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି । ଦେଶରେ ନକଲି ଭୋଟକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଏବେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ।
କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୁହେଁ ରାଜ୍ୟର ଏକାଧିକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଭୋଟର ଜାଲିଆତିକୁ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କ ସହମତି ଲୋଡିବ ଏବଂ ବାସ୍ତବରେ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ବ୍ୟାପାକ ଦୁର୍ନୀତି କିଭଳି ହୋଇଛି ତାହା ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ । ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ବା ECIର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟତମ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିଜେଡି । ମୋଟ ଉପରେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଭୋଟରକୁ ନେଇ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନିତୀ ସରଗରମ ।
କେବଳ ଦିଲ୍ଲୀ ଦରକାରରେ ନୁହେଁ ବିଭିନ୍ନ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ମଧ୍ୟ ନକଲି ଭୋଟ ଅଭିଯୋଗ ଉଠାଇଲେଣି । ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଥମେ ବିଜେଡି ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ । ପିସିସି ସଭାପତି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଖାସ କରି ବିଜେପି କିଭଳି ଚଂଚକତା କରି ଭୋଟର ଜାଲିଆତି କରିଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଛି ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ । କଂଗ୍ରେସର ଯୁକ୍ତି ହେଉଛି ନିଆଁ ନଥିଲେ ଧୂଆଁ ବାହାରେ ନାହୁଁ । ତେଣୁ ଏହା ପଛରେ କିଛି ବାସ୍ତବତା ଅଛି । ରାଜ୍ୟରେ 42 ଲକ୍ଷ ଅଧିକ ଭୋଟ ଆସିଲା କୁଆଡୁ ବୋଲି ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ ।
ଓଡିଶା ସଂସଦୀୟ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ୪୨ ଲକ୍ଷ ଅଧିକ ଭୋଟ ପଡ଼ିଥିବା କଥା ବିଶିଷ୍ଟ ସାମ୍ବାଦିକ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରସୂନ ବାଜପେୟୀ ବାରମ୍ବାର ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆୟୋଗ ନେଇ ନଥିଲେ । ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ବିଜେଡି ୫୧ ଗୋଟି ବିଧାନସଭା ଆସନ ଜିତିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ଲୋକସଭା ଆସନ ମଧ୍ୟ ଜିତି ପାରିଲେ ନାହିଁ ।
ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତଙ୍କୁ ଆୟୁଧ କରି ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଭୋଟ ପନ୍ଥା ଆପଣାଇଛି ବିଜେପି-
"ଭୋଟ ଚୋରି ନେଇ ପ୍ରାମାଣିକ ତଥ୍ୟ ଆମର ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସାରା ଦେଶ ଆଗରେ ରଖିଛନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ 80 ଜଣ ଭୋଟର । ସବୁଠି ଭୋଟ ଚଞ୍ଚକତା ହୋଇଛି । ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତ ନିଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କମିଟି ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ କାହିଁକି ଚଞ୍ଚକତା କରାଗଲା । ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭୋଟ ଚୋରି ହୋଇଛି ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ । ଗୋଟିଏ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର 7ଟି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଭୋଟ ତଥ୍ୟ 17C ମଗାଯାଇଛି । ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଜନସଂଖ୍ୟା ଯେତେ ତାଠାରୁ ଭୋଟର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ କେମିତି ହେଲା । ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କହୁଥିଲୁ, 2014 ରେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିକି ଆସିଛି ବିଜେପି ଏବେ ଗୋଡ ତଳୁ ମାଟି ଖସି ଯାଇଛି । ସେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତଙ୍କୁ ଆୟୁଧ କରି ଏଭଳି ଦୁର୍ନୀତି ବା ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଭୋଟ ପନ୍ଥା ଆପଣାଇଛି ବିଜେପି," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ପିସିସି ସଭାପତି ଜୟଦେବ ଜେନା ।
ଭୋଟ ଚୋରିକୁ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ଭୋଟରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ବିଜେଡି । ଦିଲ୍ଲୀରେ ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତ ଙ୍କୁ ଭେଟି ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା । ଓଡ଼ିଶାରେ 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ଅସଂଗତିକୁ ନେଇ ECI ର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡିଥିଲା । ଭୋଟ ଏବଂ ଭୋଟର ତାଳମେଳ ନଥିବା 17 C ଫର୍ମ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲା । 19 ତାରିଖରେ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତଙ୍କୁ ଭେଟି ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବ ବିଜେଡି । ତେବେ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ବିଜେଡ଼ି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ପିସିସି ସଭାପତିଙ୍କ ବୟାନ; 'ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ହୋଇଛି ଭୋଟ ଚୋରି', ଏଭଳି କହିଲେ BJP ଓ BJD - VOTE THEFT POLITICAL WAR
ରାତି ୧୧ ପରେ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ କେମିତି ଭୋଟ ଦେଲେ ?
"ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୋଟ ଅନିୟମିତତା ଘଟଣାରେ ବିଜେଡି ସିଇଓ ଓ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛୁ । ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ଅନେକ ଥର ମାଗିଥିଲୁ । କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଅଫିସରୁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଆସିଲା ନାହିଁ । ଖାଲି କହିଲେ ଯାହା କରିବାର ଅଛି କରନ୍ତୁ । ଫର୍ମ ୧୭ସି ଆମର ହକ । କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଆମେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହେବୁ । ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବୁ । ୨୦୨୪ ଡ଼ିସେମ୍ବରରୁ ଆମେ ECI ଙ୍କ ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହୋଇ ଆସୁଛୁ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସର୍ବାଧିକ ୩୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଭୋଟ ବଢ଼ିଛି । ରାତି ୧୧ ପରେ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ କେମିତି ଭୋଟ ଦେଲେ ତାହାର ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ । ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି । ଆମେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଅଡିଟ କରିବାକୁ ଦାବି କରୁଛୁ," ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଅମର ପଟ୍ଟନାୟକ ।
ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ବାରମ୍ବାର ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯାଇ ଫର୍ମ 17 C ମଗାଯାଇଛି । ତେବେ କଣ ଏହି ଫର୍ମ 17( C) ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା....
ଫର୍ମ ୧୭ସି କ’ଣ ?
ଫର୍ମ ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ନିୟମ, ୧୯୬୧ (ନିର୍ବାଚନ ନିୟମ) ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଏହାକୁ ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ।
ଭାଗ ୧ ରେ ମତଦାନ ଦିନ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ମୋଟ ଭୋଟ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଭୋଟର ଏବଂ ଭୋଟରଙ୍କ ମୋଟ ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଅନୁମତି ନଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଶେଷରେ ଇଭିଏମରେ ପଡ଼ିଥିବା ପରୀକ୍ଷା ଭୋଟ ସଂଖ୍ୟାର ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।
ଭାଗ-୨ରେ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ରେକର୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭୋଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବିଭାଜିତ କରାଯାଇଛି ।
ଫର୍ମ ୧୭ସି ଭାଗ ୧ ଜଣେ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂରଣ କରାଯାଏ । ଏହାର ଏକ କପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପୋଲିଂ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ । ପୋଲିଂ ଏଜେଣ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଏହି ଫର୍ମରେ ଦସ୍ତଖତ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯାହାକୁ ପରେ ଏକ 'ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍'ରେ ଏକ ପୃଥକ କଭରରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଏ । 'ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ରୁମ୍' ଏକ ପ୍ରକାରର ସୁରକ୍ଷିତ ଭଣ୍ଡାର, ଏହା ସେହି ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାରେ ମତଦାନ ପରେ EVM ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଏ ।
ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ସମୟରେ ଫର୍ମ 17C ଭାଗ 2 ଚିତ୍ରରେ ଆସେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ମୋଟ ଭୋଟ ସଂଖ୍ୟାର ଏକ ବିସ୍ତୃତ ତାଲିକା ଥାଏ । ଏହାକୁ ନିର୍ବାଚନ ତଦାରଖ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଜଣେ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂରଣ କରାଯାଏ । ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଭୋଟିଂ ମେସିନ୍ (EVM) ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ୟୁନିଟରେ 'ପରିଣାମ' ଚିହ୍ନିତ ବଟନ୍ ଦବାଇ ପ୍ରାର୍ଥୀ-ୱାରି ଗଣନା ରେକର୍ଡ କରାଯାଏ । ଏଥିରେ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦସ୍ତଖତ କରିବାକୁ ପଡେ ।
ନିର୍ବାଚନ ନିୟମ କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପୋଲିଂ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଫର୍ମ ୧୭ସି ତଥ୍ୟ ସେୟାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ନୁହେଁ ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଭୋଟ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗ ଅବାସ୍ତବ ବୋଲି କହିଛି ଶାସକ ବିଜେପି । କଂଗ୍ରେସର ଅଭିଯୋଗକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ଜୟ ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର । ଦେଶରେ ବହୁ ରାଜ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସର ସରକାର ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ସେଠି କେମିତି ଭୋଟ ଚୋରି ହେଲା । ମୋଟ ଉପରେ ବାସ୍ତବତା କଣ ଏହାର ସତ୍ୟତା ବାହାରକୁ ଆସିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ବିରୋଧୀଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗ ନଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- କଂଗ୍ରେସର ଭୋଟ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗ ଏକ 'ତଥ୍ୟଗତ ଭୁଲ': ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ - CONGRESS VOTE THEFT CLAIM
ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ପ୍ରତି ପୃଥିବୀର ବହୁ ଦେଶର ସମ୍ମାନ ରହିଛି-
"କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ କଂଗ୍ରେସର ସରକାର ରହିଛି । ଯଦି ଭୋଟ ଜାଲିଆତି ହୋଇଛି ତାହେଲେ କଂଗ୍ରେସ କେମିତି ଜିତିଲା । ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଭୋଟିଂ କଂଗ୍ରେସ ଅମଳରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହା ଭିତରେ କଣ ରହିଛି । ଭୋଟର ତାଲିକା ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି, ସବୁକିଛି ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ହେଉଛି । ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସର୍ବନିମ ଜ୍ଞାନ ହେବା କଥା । ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ପ୍ରତି ପୃଥିବୀର ବହୁ ଦେଶର ସମ୍ମାନ ରହିଛି । ଛୁଆଙ୍କୁ ଖେଳନା ମିଳିଗଲେ ଯେମିତି ହୁଏ ସେମିତି ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଖେଳନା ମିଳିଗଲା ଭଳି ହେଉଛନ୍ତି । ପିସିସି ସଭାପତି ଯଦି ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବିଜେଡି ସରକାରରେ ଥିଲା, ବିଜେଡି ଯଦି ଗଫଳତି କଲା ବିଜେପି ସେମିତି ଜିତିଗଲା । ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି ରାହୁଲଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ସେ ପ୍ରମାଣିତ କରନ୍ତୁ । ଆମେ ଯଦି ବିରୋଧୀ ଆସନରେ ଥାଇ ଗଫଳତୀ କଲୁ ସେମାନେ ସରକାରରେ ଥାଇ ଅଟକାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ କଣ ପାଇଁ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଜୟ ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ।
ଭାରତର ନିର୍ବାଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଅନନ୍ୟ-
"ଭାରତର ନିର୍ବାଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଅନନ୍ୟ, ଏହା ଅନ୍ୟ ଦେଶ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ । ହେଲେ ଭୋଟ ବିଷୟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତ ଏକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂସ୍ଥା । ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂସ୍ଥା ସଂପର୍କରେ ହାଲକା ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ।ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରକ୍ଷା କରାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସଫଳ ହୋଇଛେ ବୋଲି କହିହେବ ନାହିଁ । ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରହରୀ ଭାବେ ଆମେ ଭୋଟର ମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିବା । ଭୋଟ କିଣାବିକା ଉପରେ ବାରଣ କରିବା । ଭାରତ ଅପେକ୍ଷା ଅନେକ ଦେଶରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରୁଗ୍ଣ। ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ ଦରକାର । ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଅଧିକାର ଦେବା ଦରକାର । ରାଜନୈତିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ବାରଣ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତକୁ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ଅନେକ ଦେଶ । ଏତେ ବଡ଼ ଦେଶରେ ବୈଷୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭୋଟ କରାଯାଏ । ଭାରତକୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ମାନେ ଅନୁକରଣ କରୁଛନ୍ତି । ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ନ୍ୟାୟାଧୀଶ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଦସ୍ୟ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି," କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ଇସିଆଇ ସଦସ୍ୟ ଡ଼ ଭଗବାନ ପ୍ରକାଶ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର