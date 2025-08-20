ETV Bharat / politics

ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଭାତ ବଳବନ୍ତରାୟଙ୍କ ଇସ୍ତଫା, 22ରେ ଥିଲା ଅନାସ୍ଥା ଭୋଟିଂ - DHARMSALA BLOCK CHAIRMAN RESIGN

ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଭାତ ବଳବନ୍ତରାୟ ନିଜ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି । ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 11ରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆସିଥିଲା ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ।

Dharmsala Block Chairman Pravat Balabantaray Resign ଯାଜପୁର: ଧର୍ମଶାଳା ରାଜନୀତିରେ ହଲଚଲ୍‌ । ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତ ବଳବନ୍ତରାୟ । ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଭୋଟିଂ ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତ । ଗତ 11 ଅଗଷ୍ଟରେ ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଗତ ହୋଇଥିଲା ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ।

ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଭାତ:

ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଭାତ ବଳବନ୍ତରାୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ 'ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ' ଉପରେ ଭୋଟିଂ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ତାଙ୍କ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ ବିଡିଓଙ୍କ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି । ପୂର୍ବତନ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ପ୍ରଭାତ ବଳବନ୍ତରାୟ । ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗତ 11 ତାରିଖରେ ଆଗତ ହୋଇଥିଲା ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ।

କାହିଁକି ଆଗତ ହେଲା ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ?

ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟଙ୍କ ସାନଭାଇ ପ୍ରଭାତ ବଳବନ୍ତରାୟ ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ । ଧର୍ମଶାଳାରେ ବିକାଶ କାମରେ ସମସ୍ୟା ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ଗତ ଅଗଷ୍ଟରେ 20 ଜଣ ସରପଞ୍ଚ, 18 ଜଣ ସମିତିସଭ୍ୟଙ୍କ ସମେତ 38ଜଣ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଭାତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିଥିଲେ ।

ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ପ୍ରଭାତ:

ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ 20 ଜଣ ସରପଞ୍ଚ, 18ଜଣ ସମିତିସଭ୍ୟଙ୍କ ସମେତ 38ଜଣ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖ ଦିନ ଅନାସ୍ଥା ଉପରେ ଭୋଟିଂ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଥିଲେ l ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭାତ ବଳବନ୍ତରାୟ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତି ଗତ ସମସ୍ୟା ଦର୍ଶାଇ ନିଜର ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।

