ଦୁର୍ଘଟଣା ନୁହେଁ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ଦୀପକ, ବଡ଼ ଖୁଲାସା କଲେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ
ବୀମା ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା କନେଷ୍ଟବଳ ଦୀପକ ରାଉତ । ବିଧାନସଭାରେ କହିଛନ୍ତି ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ବୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ।
Published : September 24, 2025 at 6:45 PM IST
Odisha Constable Murder Case ଭୁବନେଶ୍ବର: ଟ୍ରାଫିକ କନଷ୍ଟେବଳ ଶୁଭମିତ୍ରା ସାହୁଙ୍କ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୁକ୍ତ କନେଷ୍ଟବଳ ଦୀପକ ରାଉତଙ୍କୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖୁଲାସା । ଶୁଭମିତ୍ରା ସାହୁଙ୍କ ହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିଧାନସଭାର ବିଜେଡି ଆଣିଥିବା ମୁଲତବୀ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ବୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ । ବୀମା ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ କନେଷ୍ଟବଳ ଦୀପକ ରାଉତ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ।
ବୀମା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀକୁ ହତ୍ୟା:
ଭୁବନେଶ୍ବରର ଟ୍ରାଫିକ କନଷ୍ଟେବଳଙ୍କ ହତ୍ୟାକାରୀ ଘଟଣା ନେଇଛି ନୂଆ ମୋଡ । ଆଳୁ ଖୋଳୁ ଖୋଳୁ ମହାଦେବ ପାଇଛି କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ । ଟ୍ରାଫିକ କନଷ୍ଟେବଳ ଶୁଭମିତ୍ରା ସାହୁଙ୍କ ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ପୋଲିସ ପାଇଛି ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ । ବୀମା ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା କନେଷ୍ଟବଳ ଦୀପକ ରାଉତ । ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ଏହି ହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ଦୁର୍ଘଟଣାର ରୂପ ଦେଇଥଲା ଦୀପକ । ସେତେବେଳର ବିଜେଡି ସରକାର ମାମଲାକୁ ଚାପାଇ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଦୀପକ ପୂର୍ବ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ବି ହତ୍ୟା କରିଥିବା ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ।
ବୀମା ଟଙ୍କା ହଡପ ପାଇଁ ହତ୍ୟା, ତଦନ୍ତ ବାଟବଣା:
ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ବୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି, ‘ବିଗତ ୧୫ ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଓ ଅପରାଧ ଘଟିଛି । ଏଥିରୁ ଅନେକ ମାମଲା ଅସମାହିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଘଟଣାର ପୋଲିସ କନେଷ୍ଟବଳ ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ଅଭିଯୁକ୍ତର ପୁରୁଣା ଅପରାଧ ସାମନାକୁ ଆସିଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତ କନେଷ୍ଟବଳ ଦୀପକ ରାଉତ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ । ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର କାରଣ ହେଉଛି ବୀମା ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ । ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବାଟବଣା ହୋଇଥିଲା । ଦ୍ଵିତୀୟ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ କ୍ଷୀପ୍ରତାର ସହ ତଦନ୍ତ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଓ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି ।’
ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ:
ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ‘ପ୍ରଥମ ଘଟଣାରେ ଦୀପକ ଯେଉଁ ଟ୍ରକ ନମ୍ବର ଦେଇଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ଟ୍ରକ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲା । ୨୦୨୨ରେ ପ୍ରଥମ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ସରକାର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ । ଫଳରେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହୋଇ ପୁଣି କାର୍ଯ୍ୟ କଲା । ଏହାକୁ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇଛୁ । ୧୬ ବର୍ଷ ହେବ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ନିଯୁକ୍ତି କାହା ଛତ୍ରଛାୟାରେ ପାଇଥିଲେ ? ବିଜେଡିର ପୁରୁଣା କଳଙ୍କିତ ଇତିହାସର ପେଡି ଖୋଲୁଛି । ଓଡିଶାରେ ଅପରାଧ ପ୍ରବଣତା କମିବାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।’
ନବ ଦାସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କଥା ଉଠାଇଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ:
ସେହିପରି ମୁହଁ ନଖୋଲିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପୂର୍ବ ସରକାର ଚାପ ପକାଇଥିଲେ । କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ତଦନ୍ତରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଥିଲେ । ନବଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ତତ୍କାଳୀନ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଧମକାଇଥିଲେ । ଯଦି ଚୁପ ନ ରହିବ ତୁମକୁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆଣି ଠିଆ କରି ଦେବୁ ବୋଲି ଧମକେଇ ଥିଲେ । ଯାହା ପାଇଁ ନବ ଦାସଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଫେରାଦ ହୋଇ ସାନି ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ । ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।
ବିଜେଡ଼ି ଦେଇଥିବା ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଉତ୍ତର ରଖିବା ବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ବତୀ ହତ୍ୟା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେଡିକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ । ସ୍ବାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦଙ୍କ ନାଁ ନେଇ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ଶତାବ୍ଦୀର ସବୁଠୁ ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଥିଲା । ଜଣେ ସନ୍ଥଙ୍କୁ ୭ଟି ଗୁଳି ମାରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା । କିଏ ହତ୍ୟା ଓ କାହା ପ୍ରରୋଚନାରେ କରିଥିଲା ? ଆଇନ ଓ ଅପରାଧ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଲତବୀ ଆଲୋଚନା ଦାବି କରିବା ବେଳେ ବିଜେଡ଼ି ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁ । ସେହିପରି ACF ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାର ପୁନଃ ତଦନ୍ତ ହେବ । ହାଇକୋର୍ଟରେ ମାମଲା ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପଦ୍ମଲୋଚନ ପଣ୍ଡା । ମାମଲା ରି ଓପନ କରିବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ୨୫୦ ଗ୍ରାମ କିରୋସିନିରେ ଜଣେ କଣ ପୋଡ଼ିଯିବ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ପଦ୍ମଲୋଚନ ।’
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ହତ୍ୟା, ଘଟଗାଁରେ ମୃତଦେହ; ୧୨ ଦିନ ପରେ ମିଲିଲା ନିଖୋଜ ମହିଳା କନଷ୍ଟେବଳଙ୍କ ମୃତଦେହ
ବିଧାନସଭାରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଲେ ଦୁଇ ରାଜା : ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦିଲେ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ, ପାଲଟା ବର୍ଷିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡାକିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବିଧାୟିକା ସୁଭାଷିନୀ ଜେନା । ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଭାଗ ନେଇ ମହିଳା ହିଂସାକୁ ନେଇ ସେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି । ଦେଶ ଓ ରାଜ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀରେ ମହିଳା ବସିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ଆମେ ବିଫଳ । ସରକାର ଏହାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡାକନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଗୃହ ବିଭାଗ, ଆଇନ ବିଭାଗ ଓ ସମାଜସେବିଙ୍କୁ ଏହି ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକରେ ସାମିଲ କରି ତାଙ୍କ ମତ ନିଆଯାଉ । ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଗସ୍ତ କରି ସେହି ରାଜ୍ୟର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇ ନିଆ ଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ବିଚାର କରାଯାଉ । ତାହା ସହ ସରକାର ଦୁର୍ଗା ବାହିନୀ ଗଠନ କରି ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ ସରକାର ।
ବାଲେଶ୍ବର ଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମାହୁତି ମାମଲାରେ ବିଜେଡି-ବିଜେପି ମୁହାଁମୁହିଁ:
ଫକୀର ମୋହନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମାମଲାକୁ ନେଇ ଗୃହରେ ବିଜେଡି-ବିଜେପି ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି । ABVP ଆଦର୍ଶକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଜଣେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି କେହି ଶୁଣି ନଥିଲେ । ତଦନ୍ତରେ ଏବିଭିପିର ଦୁଇ ଛାତ୍ର ଗିରଫ ହେଲେ । ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ ଚାପ ପକାଉଥିଲେ ବୋଲି କଲ ରେକଡ଼ିଂ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଦାସ । ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଅର୍ଡର ଆଣି ଗୌତମଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଗୃହ ବିବରଣୀରୁ ବାଦ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଇରାଶିଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ ମାନସ ଦତ୍ତ । ମାମଲା କୋର୍ଟରେ ଥିବାବେଳେ କଲ ରେକଡ଼ିଂ ତଥ୍ୟ କେଉଁଠୁ ଆଣିଲେ ତାହା ସାର୍ବଜନୀନ କରିବା ସହ ଗୃହରେ ଆଗତ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଉଭୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ନ ହେଲେ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ମାନସ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର