ସେପ୍ଟମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ତାଲିକା ଘୋଷଣା କରିବ କଂଗ୍ରେସ

ଗୋଟିଏ ପଟେ ସଂଗଠନ ସୁଦୃଢ଼ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧଂ ଦେହି ଡାକରା ଦେବ କଂଗ୍ରେସ ।

Congress to announce district presidents by September
Congress to announce district presidents by September
By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 16, 2025 at 3:29 PM IST

3 Min Read
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଗକୁ ଆସୁଛି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ । ତା ପୂର୍ବରୁ ଦଳ ସଜା଼ଡିବାକୁ ଅଣ଼୍ଟା ଭିଡିଛି କଂଗ୍ରେସ । ବିଜେଡି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଘୋଷଣା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଛାଡିଦେଲେ ପ୍ରାୟତଃ ଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ । କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସାଂଗଠନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଇତି ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ହୋଇଛି ।ଏହି ଦୌଡରେ ଜାତୀୟ ଦଳ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ପଡିନି । ଇତି ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସର ଦଳ ସଜଡା କାମ ଚୂଡାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ସୃଜନ ସଂଗଠନ ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଚୟନ କରାଯାଇଛି । ଚଳିତମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ତାଲିକା ଘୋଷଣା କରିବ AICC ।

ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ତା’ର ସଂଗଠନକୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି । ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଘୋଷଣା କରିବ ଦଳ । ଅକ୍ଟୋବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ବ୍ଲକ ସଭାପତି, ପଞ୍ଚାୟତ ସଭାପତି ଏବଂ ନଭେମ୍ବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ ବୁଥ ସ୍ତରରେ ସଂଗଠନ ସଜଡ଼ା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବ। ସମସ୍ତ ସାଂଗଠନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚୂଡାନ୍ତ ଘୋଷଣା କରାଯିବା ପରେ "ଭୋଟ୍ ଚୋରି" ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବ୍ୟାପକ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମ ।

ରାମଚନ୍ଦ୍ର କଡାମ କହିଛନ୍ତି, ‘କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ 35ଟି ସାଂଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ସଭାପତି ଘୋଷଣା କରିବ । ତା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ୟୁନିଟ୍ କମିଟି ଗଠନ କରାଯିବ । ତା’ପରେ ବ୍ଲକ, ମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ବୁଥ୍ କମିଟି ଗଠନ କରାଯିବ ।’

ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେଲେ ଭେନୁଗୋପାଳ

AICC ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ (ସଂଗଠନ) କେ.ସି. ଭେନୁଗୋପାଳ ଗତ 12 ତାରିଖରେ ଓଡିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସି କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ pac (ପଲିଟିକାଲ ଆଫେୟାର୍ସ କମିଟି )କମିଟି ,ଦଳର ଛାମୁଆ, ସଂଗଠନ ମୁଖ୍ୟ, ବିଭିନ୍ନ ସେଲର ବିଭିନ୍ନ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ବୈଠକ କରି ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟରେ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ, ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖି ଏକାଗ୍ରତା ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ଭେନୁଗୋପାଳ କହିଛନ୍ତି, ଖୁବ କମ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ‘ଆଣ୍ଟି-ପିପୁଲ’ ହୋଇଯାଇଛି । ବିଜେପି ସରକାର ବିରୋଧରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେମିତି ଲଢେଇ ଚାଲିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ସେମିତି ଲଢେଇ ଜୋରଦାର ହେବ। କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ପଲିଟିକାଲ ଆଫେୟାର୍ସ କମିଟି ବୈଠକ ପରେ ଏମିତି କଡା ଭାଷାରେ କହିଛନ୍ତି ଏଆଇସିସି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଭେନୁଗୋପାଳ ।

ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଯେଭଳି ଲଢେଇ ହେଉଛି ସେଭଳି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଭୋଟ ଚୋରି ପ୍ରସଂଗ ସହ ମହିଳା, ଆଦିବାସୀ ଓ ବେରୋଜଗାର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେବ। ଭୋଟ ଚୋରି ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ବିଜେପି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବ ବୋଲି କହୁଛି କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରୁ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟରେ ଆଗ୍ରେସିଭ ଢଙ୍ଗରେ କାମ କରିବାକୁ ନିର୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ ଭେନୁଗୋପାଳ।

ପ୍ରତି ତିନି ମାସରେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ସମୀକ୍ଷା

ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାତନ ପୂର୍ବରୁ ସଂଗଠନର ବିକାଶ ସହ ରାଜ୍ୟରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରର ବିଫଳତାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଭୋଟରଙ୍କ ସମର୍ଥନ ସାଉଁଟିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି କଂଗ୍ରେସ । ସେଥିପାଇଁ ପଦଯାତ୍ରା କରିବ ଦଳ । ଅକ୍ଟୋବର 2 ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଠାରୁଆରମ୍ଭ କରି ଏକ ବର୍ଷ ବ୍ୟାପୀ ପଦଯାତ୍ରା କରିବ ଦଳ । ପଦଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହଭାଗିତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଦଳର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଭେନୁଗୋପାଳଙ୍କ ବୈଠକରେ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ପଦଯାତ୍ରାରେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ, ନେତାମାନଙ୍କୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ସାମିଲ କରାଯିବ । ଏଥି ସହିତ ପ୍ରତି ତିନି ମାସରେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।

ଅକ୍ଟୋବର 2 ରୁ ଭୋଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ ନେତା, କର୍ମୀ

ଅକ୍ଟୋବର 2 ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀରୁ ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ। ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ବିଫଳତାକୁ ନେଇ ଗାଁ ଗାଁକୁ ଯିବେ ଦଳର ନେତା ଓ କର୍ମୀ । ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା,ଉତ୍କଟ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା,ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା,ବିହନ ସାର ଅଭାବ, ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଅଧିକାର ଏବଂ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଧିକାର ତଥା ଭୋଟ ଚୋରିକୁ ନେଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବାକୁ ମସୁଧା କରିଛି ଦଳ ।

କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଅଶୋକ ଦାଶ କହିଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରମୁଖ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାବରେ କିଭଳି ଉଭା ହେବ, ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ନେଇ ଲଢେଇ ହେବ ସେ ନେଇ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି କଂଗ୍ରେସ । ଆଗକୁ ବୁଥ ସ୍ତରକୁ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ।

ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆପଡାରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ କଂଗ୍ରେସ ଭଲ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇ ଲଢ଼େଇ କରିବ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି । ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଜକ ଥିବା ଘାସି ରାମ ମାଝୀଙ୍କୁ ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିପାରେ । ଏନେଇ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

