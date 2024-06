କଂଗ୍ରେସ ହିଁ ଗୃହରେ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ: ତାରା ବାହିନୀପତି - Congress MLA Tara Bahinipati

ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ ହେଉ ହେଉ ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସକୁ ପୁଣିଥରେ ଏହାର ପୁରୁଣା ରୋଗ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିଛି । ୯ରୁ ୯୦ ନାରା ଦେଇଥିବା କଂଗ୍ରେସ କେବଳ ୧୪ରେ ସୀମିତ ରହିଯାଇଛି । ହେଲେ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପରସ୍ପରକୁ ଦୋଷ ଲଦି ଏବେ ନିଜ ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତାଗଣ । ଏହାରି ଭିତରେ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ତାରା ବାହିନୀପତି । ଦଳ ଢାଞ୍ଚା ପରିବର୍ତ୍ତନ ନକଲେ ଉଠିପରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।

ତାରା କହିଛନ୍ତି, "କଂଗ୍ରେସକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରା ନଯାଉ । ଗୋଷ୍ଠୀ ବିବାଦ ନକରନ୍ତୁ । ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏଆଇସିସିର ସମସ୍ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାଙ୍କୁ ଭେଟି କଥା ହୋଇଛି । କଂଗ୍ରେସକୁ କିପରି ଅଧିକ ସଶକ୍ତ କରାଯିବ, ସେନେଇ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଛି । ମୋ ଜିତିବାର ଶ୍ରେୟ ଜୟପୁରବାସୀଙ୍କର । ବିଧାନସଭାରେ କଂଗ୍ରେସର ସ୍ବର ସବୁବେଳେ ଉଚ୍ଚା ରହିବ । ମୋତେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା କରୁ ବା ନକରୁ, ମୋ ଦଳ ପାଇଁ, ମୋ ମାଆ ମାଟି ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବି । ମୋ ସ୍ବର କୋରାପୁଟର ସ୍ବର, ଗରିବ ଖଟିକିଆଙ୍କ ସ୍ବର । କୋରାପୁଟରେ କଂଗ୍ରେସର ବିପୁଳ ବିଜୟ ହୋଇଛି । ସାଂସଦଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୭ ବିଧାୟକ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି । କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ହିଁ ଗୃହରେ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ । ମୋ ସ୍ବରକୁ କେହି ଅଟକାଇପାରିବେ ନାହିଁ ।"

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "କେହି ଭାବିନଥିଲେ, ବିଜେପି ସରକାର ଗଢ଼ିବ । ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ସ୍ବର ଉଠାଇଥିଲା । ଚାରିଦ୍ବାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିଥିଲା । ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ କଂଗ୍ରେସ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା । ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ କଥାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଲା, ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବିଜେପି ପାଇଁ ଥିଲା ।" ତେବେ ତାରାଙ୍କ ଏଭଳି ବୟାନ କହୁଛି କଂଗ୍ରେସରେ 'All is not well' । କଂଗ୍ରେସର ନେତୃତ୍ବ ବୁଝିବା ଦରକାର । ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସ ରଣନୀତି ସେଟ୍‌ କରିବାରେ ପଛରେ ପଡିଗଲା । ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡିକ କଂଗ୍ରେସ ଉଠାଇଲା, ହେଲେ ବିଜେପି ତାକୁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରି ନିର୍ବାଚନ ଲଢିଲା ଆଉ ଆଜି ସରକାର ଗଢିଲା ବୋଲି ତାରା କହିଛନ୍ତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର