ନୂଆପଡ଼ାରୁ କିଏ ହେବେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ? ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଘାସିରାମ ମାଝୀ
ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ହୋଇପାରେ ନୂଆପଡ଼ା ବିଧାନସଭା ଉପନିର୍ବାଚନ । ସିଟ୍ ହାତେଇବାକୁ ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସଙ୍କ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ।
Published : September 30, 2025 at 12:02 PM IST|
Updated : September 30, 2025 at 2:48 PM IST
Nuapada bypoll 2025 ଭୁବନେଶ୍ବର: ବିହାରର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ସହିତ ନୂଆପଡ଼ାର ଉପନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଧା ତାରିଖ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବରରେ ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହୋଇପାରେ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟର ତିନି ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ବିଜେପି, ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ନିର୍ବାଚନରେ ବାଜିମାତ କରିବାକୁ ରୋଡ ମ୍ୟାପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି । କୌଣସି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା ହୋଇ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥର ନିମାପଡାରେ ତ୍ରିମୁଖୀ ଲଢେଇ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ।
ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲି ଭୋଟ ମାଗିବ କଂଗ୍ରେସ:
ବିଜେପି ସରକାରରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଉନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ତେଣୁ ଦଳ ପାଇଁ ଏହି ଆସନ ଜିତିବା ସମ୍ନାନଜନକ କଥା, ତେଣୁ କଳେବଳେ କୌଶଳେ ଦଳ ଆସନ ହାତେଇବାକୁ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି । ସେପଟେ ବିଜେଡି ନିଜ ଆସନ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ କୌଣସି ମଉକାକୁ କିପରି ହାତ ନଛଡା କରିବାକୁ ସେନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚଳାଇଛି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସ ବି ପଛରେ ପଡିନି । ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାଶଙ୍କ ଏହା ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଦଳ ପାଇଁ ସମ୍ମାନର କଥା । ଏଣୁ ମତଦାନର ଏକ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ଦଳର ନେତାଏ ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲି ଜନତାଙ୍କ ନିକଟତର ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଅବିଭକ୍ତ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଏକଦା ଅଂଶବିଶେଷ ଥିବା ନୂଆପଡ଼ା ଉପରେ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସଙ୍କର ବଡ଼ ଦଖଲ ଥିଲା।
କଂଗ୍ରେସର ସାମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘାସିରାମ ମାଝୀ :
ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିନଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଘାସିରାମ ମାଝୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି । କାହିଁକିନା ଦଳ ତାଙ୍କୁ ନିକଟରେ ଏହି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ସଭାପତି ଭାବେ ଚୟନ କରିଛି । ତା ଛଡା ଏଠାରେ ଘାସିରାମ ମାଝୀଙ୍କ ଦବଦବା ରହିଥିବା କହିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଭୁଲ ହେବନି । ଗତ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ଟିକେଟ୍ ନପାଇ ସେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀଭାବେ ଲଢି ପ୍ରାୟ 50,941 ହଜାର ଭୋଟ ପାଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ । ସେହି ନିର୍ବାଚନରେ ତତ୍କାଳୀନ ପିସିସି ସଭାପତି ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଠାରୁ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇ ପ୍ରାୟ 15,501 ଭୋଟ ପାଇ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ।
ଘାସିରାମ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି," AICC ନୂଆପଡାର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଭାବେ ମୋତେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି । ମୁଁ ଆଦିବାସୀ, ଖଟିଖିଆ ,ଦଳିତ ନିଷ୍ପେସିତଙ୍କ ପାଇଁ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି। ସେମାନଙ୍କ ବିକାଶରେ ମୋର ସହଯୋଗ ରହିବ । ଓଡ଼ିଶାରେ, ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଜେପିର ସରକାର ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡି ସରକାର ବଡ ବଡ଼ିଆଙ୍କର ଥିଲା ଆଉ ଏବେ ବିଜେପି ସରକାର ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ସରକାର। କଂଗ୍ରେସ ସବୁବେଳେ ଗରିବ ଓ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସହ ଅଛି। "
ଯଦି ଆପଣ 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳକୁ ନଜର କରିବେ କଂଗ୍ରେସ ଏଠି ସୁଦୃଢ଼ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। ଘାସିରାମ ଏବଂ ଶରତ ଉଭୟଙ୍କ ଭୋଟ ମିସାଇଲେ ପ୍ରାୟ 65 ହଜାର ହେବ, ଯାହା ସେତେବେଳେ ଜିତିଥିବା ଢୋଲକିଆଙ୍କ ଭୋଟ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 4 ହଜାର ଅଧିକ । ଏହି ଗଣିତ ଆଧାରରେ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ନୂଆପଡ଼ା ଦଖଲ କରିବା ଲାଗି ଫିଲ୍ଡରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଦାଶ।ଏପରିକି ଭକ୍ତ ଦୃଢୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଉପନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ନିଶ୍ଚିତ ଜିତିବ।
'ଲୋକେ ବିଜେପି-ବିଜେଡିଠୁ ଖାଇବେ ଆମକୁ ଭୋଟ ଦେବେ'
ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, " ନୂଆପଡାରେ କଂଗ୍ରେସକୁ କେହି ହରାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଖୁବଶୀଘ୍ର ବହୁତ ଲୋକ କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ମତଦନର ଶେଷ ଏକ ସପ୍ତାହ ପାଦରେ ଚାଲି ଭୋଟ ମାଗିବି।ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ପାଦରେ ଚାଲିଚାଲି ଭୋଟ ମାଗିବି। ବିଜେପି ଓ ବିଜେଡି ଶହ ଶହ କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ । ଲୋକ ତାଙ୍କଠୁ ଖାଇବେ ଆମକୁ ଭୋଟ ଦେବେ । "
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ୱାର ରୁମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି । କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ କାମ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। କଂଗ୍ରେସର ବିଜୟ ପର୍ବ ନୂଆପଡାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ସଂକେତ ଦେଲେ ଭକ୍ତ ଦାସ। 2019 ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପିର ଏମପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କଠୁ ନୂଆପଡାରେ ଏକ ହଜାର ଭୋଟରେ ଆଗରେ ଥିଲେ ଭକ୍ତ ଦାସ। ନୂଆପଡା ସହ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଦୃଢ଼। 50 ହଜାର ଭୋଟ ଘାସିରାମ ମାଝୀ ପୂର୍ବ ନିର୍ବାଚନରେ ପାଇଥିଲେ। ନିର୍ବାଚନ ପରେ ସେ ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଜକ ଓ ଏବେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ହେଲେ। ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ 15 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ। ଏହା କଂଗ୍ରେସ ଭୋଟ। ବିଜେଡି 62 ହଜାର ଭୋଟ ପାଇ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଥିଲା। କିନ୍ତୁ 65 ହଜାର ଭୋଟ ଆମ ଖାତାରେ ଅଛି ବୋଲି ଏହା ଆହୁରି ବଢିବ।"
କାହା ଖାତକୁ ଯିବ ନୂଆପଡା?
2000 ମସିହାରେ,ବିଜେଡି-ବିଜେପିର ମେଣ୍ଟ ସମୟରେ ନୂଆପଡା ଆସନରୁ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ବସନ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡା ବାଜିମାତ କରିଥିବା ବେଳେ 2004ରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆ ଏଠୁ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ । ମେଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ପରେ 2009ରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆ ଏଠାରୁ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଜିତିଥିଲେ । ତେବେ 2014ରେ ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ । 2019ରେ ବି ପୁନର୍ବାର ଢୋଲକିଆ ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ନବୀନ ସରକାରରେ ପ୍ଲାନିଂ ଏବଂ ସଂଯୋଜନା ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ । 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବିଜେପିରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଢୋଲକିଆଙ୍କ ଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହେବା ସହ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ । କଂଗ୍ରେସରୁ ଟିକେଟ ନପାଇ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ଲଢ଼ି ପ୍ରାୟ 50 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ ଘାସିରାମ ମାଝୀ। ସେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସର ତତ୍କାଳୀନ ପିସିସି ସଭାପତି ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ । ଏବେ କଂଗ୍ରେସ, ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି ପାଇଁ ନୂଆପଡ଼ା ବିଧାନସଭା ଆସନ ଲାଗି ହେଉଥିବା ଉପ ନିର୍ବାଚନ ଅଗ୍ନିପରୀକ୍ଷା ସଦୃଶ ହେଉଛି ।
ଚତୁର୍ଥ ଥର ନୂଆପଡାରେ ହେବ ଉପନିର୍ବାଚନ:
ଊପ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ନୂଆପଡ଼ାର ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତି ଏବେ ସରଗରମ। ନୂଆପଡ଼ା ବିଧାନସଭା ମଣ୍ଡଳୀରେ 3ଥର ଉପ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥର ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ଉପ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ଉପନିର୍ବାଚନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପତିଆରାର ଲଢ଼େଇ ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକମାନେ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର