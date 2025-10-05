ଲକ୍ଷେ ପ୍ରତିଶତ ଟିକଟ ମିଳିବ, 1000% ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବି: କଂଗ୍ରେସ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘାସିରାମ
ବାଜିବ ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ବିଗୁଲ । କଂଗ୍ରେସ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘାସିରାମ ମାଝୀଙ୍କ ସହ ଇଟିଭି ଭାରତର ସାକ୍ଷାତକାର ।
Published : October 5, 2025 at 1:08 PM IST
Nuapada By-Election 2025 ନୂଆପଡା: ବାଜିବ ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ବିଗୁଲ୍ । ଖୁବଶୀଘ୍ର ହୋଇପାରେ ତାରିଖ ଘୋଷଣା । ଏଥିପାଇଁ ନୂଆପଡାରେ ରାଜନୀତି ପାଣିପାଗ ଏବେ ସରଗରମ । ତିନି ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୀତି ଦଳ ବିଜେପି, ବିଜେଡି, କଂଗ୍ରେସ ଦଳୀୟ ନେତା କର୍ମୀ ମହଲରେ ବେଶ ଉଷ୍ମତା ଦେଖାଦେଇଛି । ଏହାରି ଭିତରେ ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି । କାହାକୁ ମିଳିବ ଟିକଟ ? କାହାକୁ ଭରସା କରିବ ଦଳ । ଦଳୀୟ ଟିକଟ ପାଇଁ ଆଶାୟୀ ଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲବି ଜୋରଦାର ଚାଲିଥିବା କୁହାଯାଉଛି । ଏହାରି ଭିତରେ କଂଗ୍ରେସ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ତଥା ଆଦିବାସୀ ନେତା ଘାସିରାମ ମାଝୀ ଟିକଟ ଆଶାରେ ଅଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ନାଁକୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା । ଘାସିରାମ ମାଝୀଙ୍କ ସହ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାର କରିଛନ୍ତି ନୂଆପଡା ପ୍ରତିନିଧି ମୋତିଲାଲ ବାଗ୍ ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଟିକଟ୍ ନେଇ କେତେ ଆଶାବାଦୀ ?
ଉତ୍ତର: କଂଗ୍ରେସ ଟିକଟ ପାଇବା ନେଇ ଲକ୍ଷେ ପ୍ରତିଶତ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି । ପିସିସି ସଭାପତି ଓ AICC ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସଙ୍କେତ ଦେଇସାରିଲେଣି ଘାସିରାମ ମାଝୀ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ । ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ଦିନ ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ ଯେତେବେଳେ ନୂଆପଡା ଆସିଥିଲେ । ସେ ହିଁ କହିଥିଲେ ଘାସିରାମ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକଟ ମିଳେ, କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେବେ ?
ଉତ୍ତର: ନୂଆପଡାରେ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ, କୃଷକଙ୍କ ଆନୁସଙ୍ଗିକ ବିକାଶ, ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବା ବିକାଶ ଉପରେ ଫୋକସ, ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ମଜବୁତ କରିବା । ରାଜନୀତିରେ ମୁଁ ନୂଆ ନୁହେଁ ବିଗତ 40 ବର୍ଷ ହେଲା ରାଜନୀତି କରିଆସୁଛି । ଏଥର ଷଷ୍ଠ ଥର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ପଡୋଶୀରେ ବିଜେପି ସରକାର, ଓଡ଼ିଶାରେ ଟ୍ରିପଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର, ଏହା ସହ 24 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ଥିଲା ବିଜେଡି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ରହିବ ?
ଉତ୍ତର: ବିଜେପି ସରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ମିଛ କହି ଆସିଛି । 15 ହଜାର ଟଙ୍କା ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଦେବା ହେଉ ଅବା କଟନୀ ଛଟନୀ । ଏପରିକି ୟୁରିଆ ସାର ମଧ୍ୟ କୃତ୍ରିମ ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ରହିଲା । ତେଣୁ ସରକାର ଲୋକ ସାଥିରେ ନାହିଁ ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ବିଜେପିର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜୀ, ଘାସିରାମଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରିବ କି ?
ଉତ୍ତର: ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ମୋ ଉପରେ ପଡିବ ନାହିଁ । ଲୋକେ ଆଗରୁ ହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ସାରିଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପିର ତୁଙ୍ଗନେତା ମୋର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି । ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସଂଘର୍ଷ କରିଆସିଛୁ ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଯଦି ଦିବଙ୍ଗତ ନେତା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ପୁଅ ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କୁ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ କରେ ତାଙ୍କୁ ସହାନୁଭୂତି ଭୋଟ୍ ମିଳିବ କି ?
ଉତ୍ତର: ନା ସିମ୍ପାଥି ଭୋଟ ବା ସହାନୁଭୂତି ଭୋଟ ମିଳିବ ନାହିଁ । କାରଣ ଜୟ ଢୋଲକିଆ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ । ରାଜନୀତିରେ ଅଭିଜ୍ଞ ନୁହେଁ ।
ପ୍ରଶ୍ନ: 5 ଥର ପରାଜୟ ସ୍ବୀକାର କରିଛନ୍ତି, ଏଥର ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ କେତେ ଆଶାବାଦୀ ?
ଉତ୍ତର: 1000 ପ୍ରତିଶତ ଆଶାବାଦୀ ଅଛି ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବି । ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ କରିସାରିଛି । ଆଦିବାସୀ ଓ ଅଣଆଦିବାସୀ ସମସ୍ତେ ସମର୍ଥନ ଜଣାଉଛନ୍ତି । ପୂର୍ବଥର ଟେକନିକାଲ ଭୁଲ୍ ପାଇଁ ହାରିଯାଇଥିଲି । ମାଠିଆ ଚିହ୍ନରେ 5 ହଜାର ଭୋଟ୍ ପଳାଇଥିଲା । ହୃଦୟରୁ ଜିତିଛି କିନ୍ତୁ ଟେକନିକାଲ ଭାବେ ହାରିଥିଲି । ଏଥର ନିର୍ବାଚନରେ ଜିତିବା ନେଇ ଦୃଢ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ଘାସିରାମ ।
10 ହଜାର ଭୋଟରେ ହାରିଥିଲେ ଗତ ନିର୍ବାଚନ:
ତେବେ ପୂର୍ବରୁ 5 ଥର ନିର୍ବାଚନ ଲଢି ପରାଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଘାସିରାମ ମାଝୀ । ଗତ 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ଟିକଟ ପାଇଁ ଆଶାୟୀ ଥିଲେ ଘାସିରାମ ମାଝୀ । ହେଲେ ଦଳ ପୂର୍ବତନ ପିସିସି ସଭାପତି ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଟିକଟ ଦେଇଥିଲା । ସ୍ବାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢିଥିଲେ ଘାସିରାମ । ମାତ୍ର 10 ହଜାର ଭୋଟରେ ହାରିଥିଲେ । ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆ 10 ହଜାର ଭୋଟରେ ଜିତିଥିଲେ ।
2024 ନୂଆପଡା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ
|ପ୍ରାର୍ଥୀ
|ଦଳ
|ଭୋଟ
|ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆ (ବିଜୟୀ)
|ବିଜେଡି
|61822
|ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ
|କଂଗ୍ରେସ
|15501
|ଲୋଚନ ସିଂହ ମାଝୀ
|ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି
|1250
|ଘାସିରାମ ମାଝୀ
|ସ୍ବାଧୀନ
|50941
|ଭୁଜବଳ ଅଡାବାଙ୍ଗ
|ସ୍ବାଧୀନ
|5655
|ଅଭିନନ୍ଦନ ପଣ୍ଡା
|ବିଜେପି
|44814
|ସୁକଧର ଦଣ୍ଡସେନା
|ବହୁଜନ ସମାଜପାର୍ଟି
|1429
|ନୋଟା
|----
|2291
ନୂଆପଡା ବିଧାୟକଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଖାଲି ପଡିଛି ଆସନ:
ଗତ ସେପ୍ଟମ୍ବର 8ରେ ନୂଆପଡା ବିଧାୟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି । ସେ ହାର୍ଟ ଓ କିଡନୀ ଜନିତ ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡିତ ଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ନୂଆପଡା ଆସନ ଖାଲି ପଡିଛି । ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ସହ ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଇପାରେ ।
